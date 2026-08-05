Украинская компания Ferrexpo приостановила производство из-за ударов по портам

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Украинская компания Ferrexpo приостановила производство из-за ударов по портам


Крупная украинская горнометаллургическая компания Ferrexpo заявила, что временно останавливает производство железорудной продукции на своих заводах. Причина – регулярные удары России по портам, из-за которых морской экспорт на Украине практически встал.

В компании объяснили, что из-за постоянной угрозы обстрелов украинских портов и прилегающих вод работать по старым маршрутам в Чёрном море стало практически невозможно. В таких условиях сохранять оборотные средства просто нереально.

Сейчас Ferrexpo закрывает заказы для европейцев только за счёт старых запасов. Если не появится новое финансирование, этих запасов хватит только до середины сентября.

Ещё 28 июля компания уже перестала отгружать окатыши морем. Полтавский ГОК – главный актив Ferrexpo – готовился остановить работу с 3 августа из-за нехватки денег. То же самое сделал и Южный ГОК.

По подсчётам специалистов, в первой половине года морем вывозили примерно половину всего украинского железорудного экспорта – около миллиона тонн в месяц.

Если этот канал закроется, производство в отрасли может упасть на 40%, а каждый месяц страна будет терять по 60-70 миллионов долларов. Другие пути – через Дунай, Польшу или Румынию – менее удобные, пропускают меньше грузов и к тому же обходятся намного дороже.

Тем временем судно Ferrexpo с грузом окатышей на 5-6 миллионов долларов, которое пострадало во время атаки и дрейфовало в Чёрном море, вытащили из опасной зоны. Сейчас его тянут в ближайший порт, чтобы проверить, в каком состоянии груз.

До этого из-за проблем с логистикой останавливали работу Южный ГОК и другие предприятия. Закрытие портов и постоянные обстрелы судов больно бьют по экономике Украины – страна теряет валюту и доходы от экспорта.
6 комментариев
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  1. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    0
    Сегодня, 15:10
    Значит работают наши удары. Опытная жксплуатация, пора пора переходить к промышленной и тотальной.
    1. Копчёный Звание
      Копчёный
      0
      Сегодня, 15:18
      Есесно работают, ещё как. Вот как всё там разнесут местного промышленного, так сразу можно переходить на США с ЕС. Они там вроде дуэтом денег отмусолили вна Украину под 500 лярдов, есть где развернуться.
  2. Chip4ik Звание
    Chip4ik
    0
    Сегодня, 15:10
    Удивительно, 5 лет добывают металл для вооружения , а встали из-за ударов по портам , разнести нужно давно этот завод орешником, а не тратить его на гаражи.
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 15:11
    Так что и у Укралинизицы проблемы ,а самолётами не пробовали доставлять железнорудный концентрат на экспорт.Судя по видео мы сегодня отрихтовали два огромных балкера ,просто огромных .Не" китайцы " ли это .60 % железнорудного концентрата вывозили они из Украины.
  4. Ирек Звание
    Ирек
    0
    Сегодня, 15:22
    Получили то чего долго добивались.
  5. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    0
    Сегодня, 15:24
    Украинских портов на Чёрном море быть не должно.
    Это основа нашей безопасности в этом регионе...без Одессы и Николаева укронацики не смогут угрожать ЧФ России и Крыму.