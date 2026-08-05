Украинская компания Ferrexpo приостановила производство из-за ударов по портам

Крупная украинская горнометаллургическая компания Ferrexpo заявила, что временно останавливает производство железорудной продукции на своих заводах. Причина – регулярные удары России по портам, из-за которых морской экспорт на Украине практически встал.В компании объяснили, что из-за постоянной угрозы обстрелов украинских портов и прилегающих вод работать по старым маршрутам в Чёрном море стало практически невозможно. В таких условиях сохранять оборотные средства просто нереально.Сейчас Ferrexpo закрывает заказы для европейцев только за счёт старых запасов. Если не появится новое финансирование, этих запасов хватит только до середины сентября.Ещё 28 июля компания уже перестала отгружать окатыши морем. Полтавский ГОК – главный актив Ferrexpo – готовился остановить работу с 3 августа из-за нехватки денег. То же самое сделал и Южный ГОК.По подсчётам специалистов, в первой половине года морем вывозили примерно половину всего украинского железорудного экспорта – около миллиона тонн в месяц.Если этот канал закроется, производство в отрасли может упасть на 40%, а каждый месяц страна будет терять по 60-70 миллионов долларов. Другие пути – через Дунай, Польшу или Румынию – менее удобные, пропускают меньше грузов и к тому же обходятся намного дороже.Тем временем судно Ferrexpo с грузом окатышей на 5-6 миллионов долларов, которое пострадало во время атаки и дрейфовало в Чёрном море, вытащили из опасной зоны. Сейчас его тянут в ближайший порт, чтобы проверить, в каком состоянии груз.До этого из-за проблем с логистикой останавливали работу Южный ГОК и другие предприятия. Закрытие портов и постоянные обстрелы судов больно бьют по экономике Украины – страна теряет валюту и доходы от экспорта.

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