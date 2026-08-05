Индексы фондовых рынков США выросли до исторических максимумов
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В ходе вчерашних торговых сессий ключевые индексы фондовых рынков США достигли рекордных исторических значений, обогнав пик роста в августе 2008 года. Триггером для стремительного роста стало заявление министра финансов США Скотта Бессента о возможном скором мирном соглашении с Ираном.
По состоянию на 17:18 мск вчерашнего дня индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 1,3%, до 7767,3 пункта. Dow Jones Industrial Average вырос на 1,71% — до 54085,88 пункта. Значение Standard & Poor's 500 увеличилось на 1,79% — до 7736,52 пункта. Индекс Nasdaq Composite поднялся на 2,59%, составив 26584,99 пункта.
Причем в лидеры роста вышли не только высокотехнологичные компании, которые в последнее время в основном демонстрируют рост стоимости акций на фоне привлечения миллиардных инвестиций в сферу ИИ. Более всего среди компонентов Dow Jones подорожали ценные бумаги компании Caterpillar Inc., прибавившие в ходе торгов сразу 5%. Компания производит оборудование для дорожного строительства и горнодобывающей промышленности.
Заметно подорожали бумаги Cisco Systems Inc. (+5,1%), International Business Machines Corp. (+3,9%), Amgen Inc. (+2,9%). Рыночная стоимость Palantir Technologies взлетела на 29,5% к закрытию торгов. Акции McDonald's Corp. подорожали на «скромные» 1,2%. Капитализация Procter & Gamble Co. (P&G) увеличилась на 2,1%.
Трейдеры с воодушевлением восприняли заявление главы американского Минфина о том, что Вашингтон и Тегеран могут достигнуть соглашения о возобновлении судоходства в Ормузском проливе уже на этой неделе. На этом фоне цены на нефть продемонстрировали значительное снижение. Цена сорта Brent упала до $80 за баррель.
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