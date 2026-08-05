Индексы фондовых рынков США выросли до исторических максимумов

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Индексы фондовых рынков США выросли до исторических максимумов

В ходе вчерашних торговых сессий ключевые индексы фондовых рынков США достигли рекордных исторических значений, обогнав пик роста в августе 2008 года. Триггером для стремительного роста стало заявление министра финансов США Скотта Бессента о возможном скором мирном соглашении с Ираном.

По состоянию на 17:18 мск вчерашнего дня индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 1,3%, до 7767,3 пункта. Dow Jones Industrial Average вырос на 1,71% — до 54085,88 пункта. Значение Standard & Poor's 500 увеличилось на 1,79% — до 7736,52 пункта. Индекс Nasdaq Composite поднялся на 2,59%, составив 26584,99 пункта.



Причем в лидеры роста вышли не только высокотехнологичные компании, которые в последнее время в основном демонстрируют рост стоимости акций на фоне привлечения миллиардных инвестиций в сферу ИИ. Более всего среди компонентов Dow Jones подорожали ценные бумаги компании Caterpillar Inc., прибавившие в ходе торгов сразу 5%. Компания производит оборудование для дорожного строительства и горнодобывающей промышленности.

Заметно подорожали бумаги Cisco Systems Inc. (+5,1%), International Business Machines Corp. (+3,9%), Amgen Inc. (+2,9%). Рыночная стоимость Palantir Technologies взлетела на 29,5% к закрытию торгов. Акции McDonald's Corp. подорожали на «скромные» 1,2%. Капитализация Procter & Gamble Co. (P&G) увеличилась на 2,1%.

Трейдеры с воодушевлением восприняли заявление главы американского Минфина о том, что Вашингтон и Тегеран могут достигнуть соглашения о возобновлении судоходства в Ормузском проливе уже на этой неделе. На этом фоне цены на нефть продемонстрировали значительное снижение. Цена сорта Brent упала до $80 за баррель.
5 комментариев
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  1. tim630 Звание
    tim630
    +3
    Вчера, 16:57
    Можно подумать что на ВО сидят крупные биржевые игроки и им эта статья очень информативна
  2. alexoff Звание
    alexoff
    +4
    Вчера, 16:59
    Магия - раньше чтоб заработать капитал надо было десятилетиями пахать, а нынче достаточно чтоб кто-то в белом доме сказанул чего и сразу плюс Х лярдов баксов. Завтра, конечно, что-то случится и будет минус Х лярдов, но фондовому рынку ФРС не даст упасть
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Вчера, 17:00
    Не многих избирателей в США ( где то 1/ 3 ) интересуют биржевые индексы ,остальных интересует индекс Биг Мака и цена бензина на АЗС .2/3 американцев не достойны Дональда Трампа .Но Дональд всё равно об этих 2/3 думает как их осчастливить - пусть он им даст леденец !!!!Чупа Чупс по американски . laughing
  4. HAM Звание
    HAM
    0
    Вчера, 17:30
    Похоже,что именно в этом и кроется "кино"с постоянными переходами от "миротворчества"к банальным угрозам "невиданных атакам" Ирана... реверсирование "от войны к миру" очччень удобно Трампу и Ко...постоянная манипуляция понятиями довольно доходная ситуация..
    1. Denissdaf Звание
      Denissdaf
      +1
      Вчера, 18:16
      Трамп за последние два года президенства заработал денег больше, чем за всю свою жизнь бизнесмена. Для одних война, для других бизнес. И ничего личного.