Цель по имени «Упырь»
Утром 4 августа в посёлке Большой Исток под Екатеринбургом сгорел Mercedes. Дотла, так, что от машины остался обугленный каркас. Водитель-охранник погиб на месте. В машине был и Владимир Ткачук, генеральный директор «Уралдронзавода», человек, чьим именем и чьей разработкой стал FPV-дрон «Упырь». Он попал в реанимацию в критическом состоянии. Следствие возбудило дело по статье о покушении на убийство, совершённом общеопасным способом. Формулировка корректная и, как мне представляется, мимо сути: то, что произошло в тыловом посёлке в тысячах километров от фронта, било не по Ткачуку-человеку, а по тому, что он собой закрывал.
Что горело в Большом Истоке
Первое — это глубокий тыл. Не приграничье, куда достают дроны и куда проникают диверсионные группы, где взрыв ещё можно списать на войну как таковую. Свердловская область — территория, где война существует в виде новостей и госзаказов но почти не существует в виде прилётов. То, что уничтожило машину Ткачука, сюда не прилетело. Оно приехало и было доведено до конкретного автомобиля на конкретной улице.
Технических деталей взрыва в открытом доступе нет. Не сообщается, где стоял заряд, как он был приведён в действие, какой мощности. Это молчание само по себе показательно: следствие держит закрытым именно то, что помогло бы искать исполнителя. Но и без деталей понятно главное — уровень подготовки. Чтобы заминировать машину руководителя, нужно знать его маршрут, режим передвижения, саму машину: где стоит, когда выезжает, кто за рулём. За таким взрывом стоит не вспышка ярости и не бытовой конфликт, вылившийся в поножовщину, а операция с разведкой, доступом и техническим обеспечением. Кто-то потратил на Ткачука время и ресурс, а такое тратят не на случайного человека.
Артём Жога, полномочный представитель Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе (УрФО). Рядом с ним находятся создатели и разработчики российского FPV-дрона «Упырь» (в частности, руководитель проекта Владимир Ткачук, стоящий справа от Артёма Жоги)
Почему именно он
Ткачук не был «одним из» производителей дронов. Он был узлом, в котором сошлись четыре роли, и каждая по отдельности уже делала его заметным. Вместе они делали его мишенью.
Начнём с производства. «Уралдронзавод» вырос из того, что в репортажах называют «гаражным» проектом: группа добровольцев возила гуманитарку на фронт, увидела там дефицит нормальных беспилотников и стала делать свои. Юридически, по данным открытых реестров, компания оформилась как ООО только в сентябре 2023 года. А по итогам 2025-го, если верить отраслевым сервисам и региональной прессе, вышла на выручку 6,2 миллиарда рублей и чистую прибыль в 1,9 миллиарда. Чтобы почувствовать цифру: предприятие, которого два с половиной года назад формально не существовало, обогнало по обороту иные станочные заводы с советской родословной. И это не разовый госконтракт, а поток: «Упырь», по российским данным, дошёл до восемнадцатой версии и применяется на фронте, а следом в разработке тяжёлый дрон «Бердыш» для штурмовых групп. Перед нами не мастерская, а растущая платформа.
Дальше санкции. В декабре 2024 года «Уралдронзавод», по сообщениям СМИ, попал под пятнадцатый пакет ограничений Евросоюза. В российском разговоре санкции принято подавать как медаль: раз внесли, значит, боятся, значит, работает. Но у санкционного списка есть и другая функция, о которой говорят реже. Он персонализирует: вынимает конкретное предприятие из безымянной массы производителей и ставит на нём метку. Вот этот важен, вот этот наносит ущерб. Санкция — не физическая атака, но это первый акт выделения цели из фона.
Была и медийная роль. Ткачук вёл крупный телеграм-канал «Повернутые на войне», один из заметных в так называемом Z-сегменте — среде провоенных блогеров, поддерживающих боевые действия. Он был публично связан с «Упырём» вплоть до того, что имя дрона срослось с его собственным. Он не просто делал изделие, он был его лицом, голосом и легендой. Разработчик, который сам рассказывает о своём оружии огромной аудитории, — это уже не инженер за забором, а публичная величина.
И, наконец, доступ. По сообщениям региональных и федеральных изданий, Ткачук презентовал «Упыря» первым лицам государства, принимал у себя полпреда в УрФО, выступал на партийных форумах как флагман «народного производства». Государство сделало из него витрину: смотрите, как инициатива снизу превращается в оборонную мощь. Витрина — вещь по определению видная. И бьющаяся.
Сложите четыре роли, и получите не бизнесмена, которого можно устранить в тишине, а символ, чьё уничтожение бьёт сразу по нескольким адресатам: по производству, по образу «народного ОПК» и по всем, кто узнаёт в нём себя. Это и есть логика отбора цели.
Почему это ближе к теракту, чем к «убийству»
Сразу оговорюсь: это моя оценка природы удара, а не установленный статус дела. Официально следствие квалифицировало произошедшее как покушение на убийство общеопасным способом, пункт «е» части второй статьи 105. С точки зрения буквы всё сходится: взрыв в населённом пункте, где могли быть прохожие, гибель одного человека, тяжелейшие ранения другого. Общеопасный способ налицо.
Теперь другая статья. Террористический акт по 205-й — это взрыв или поджог, создающий опасность гибели людей, совершённый в целях устрашения населения либо воздействия на принятие решений органами власти. Разница между двумя статьями проходит по адресату: убийство направлено на жертву, теракт бьёт сквозь жертву, по тем, кто останется жив и сделает выводы.
По этому признаку случившееся с Ткачуком отвечает определению теракта точнее, чем формула следствия. В него целили не как в частное лицо с личными врагами, а как в функцию: в того, кто производит оружие, олицетворяет его и связывает волонтёрскую самодеятельность с государственной машиной. Мотив здесь политический, а не бытовой и не корыстный в смысле личной наживы, потому что бьёт по способности страны воевать дронами. А способ — взрыв в тыловом посёлке — несёт встроенное сообщение всем остальным разработчикам: вас достанут дома, за тысячи километров от передовой, во дворе, где вы чувствуете себя в безопасности. Устрашение среды здесь вшито в саму механику, а не приложено сбоку.
Почему же тогда 205-й на бумаге нет? Возможны два объяснения, и оба совместимы с моей оценкой. Первое, сугубо процессуальное: пока не доказан умысел именно на устрашение и воздействие на власть, следствие не вправе вменять террористическую статью, и «нет доказательств — нет статьи» здесь обычная юридическая логика, а не игра. Второе, политическое: террористическая квалификация почти автоматически тянет за собой заказчика, иностранную спецслужбу, войну, пришедшую в тыл, и это заявление, которое не делают на второй день. Какое из двух объяснений ни было бы ближе к истине, природа самого события от выбора статьи не меняется.
Это не единичный случай
Ткачук не первый. За несколько дней до взрыва под Екатеринбургом, по сообщениям СМИ, в Туле в подъезде собственного дома пытались застрелить Андрея Черезова, разработчика другой линейки FPV-дронов, «Овод». Он выжил, попал в больницу; компания-производитель прямо связала нападение с его работой на фронт и с тем, что он был под персональными санкциями Запада.
Ещё два эпизода известны в изложении ФСБ, и это важная оговорка: перед нами версия одного ведомства, а не независимо установленные факты, поэтому и отношусь к ней с той же осторожностью, что и к деталям дела Ткачука. По версии ФСБ, ранее в Свердловской области было предотвращено покушение на руководителя оборонного предприятия: самодельное взрывное устройство под личный автомобиль, исполнитель, работавший по заданию украинских спецслужб, дело по 205-й. Схема, если верить ведомству, повторяет случай Ткачука почти дословно. А в Подмосковье, снова по сообщению ФСБ, был сорван теракт против стратегического завода: в грузе керамической плитки через Европу везли партию FPV-дронов, и опять фигурировали 205-я статья и украинский след с участием западных разведок.
Итого три эпизода до Ткачука: разные регионы, разные цели (то человек, то завод), разные способы (то огнестрел, то взрывчатка). Но общий знаменатель один: удар по дрон-сектору, по людям и мощностям, которые обеспечивают фронт беспилотниками. Покушение под Екатеринбургом ложится в этот ряд четвёртым — и по цели, и по региону, и по почерку с автомобилем и взрывным устройством.
Здесь нужна честность в обе стороны. Паттерн не приговор по конкретному делу: по эпизоду Ткачука официального заказчика не назвали, украинский след публично не подтвердили, и приписывать его как установленный факт было бы подменой. Существуют и другие версии, которые нельзя отмести росчерком. Предприятие с миллиардными оборотами всегда притягивает чужие интересы — от передела рынка военных дронов, где идёт жёсткая конкуренция за госконтракты, до попыток криминала войти в прибыльный поток или наказать за отказ. Публичных признаков такого конфликта вокруг «Уралдронзавода» в открытых источниках нет, но и исключать эту линию до итогов следствия было бы нечестно. Оговорюсь честно и здесь: не всякая из этих версий тянет на терроризм в строгом смысле 205-й — тот же криминальный передел устрашает конкретного противника, а не население и не власть. Но большинство мыслимых мотивов, кроме чисто бытового, всё равно оставляют удар политическим по цели и устрашающим по эффекту для среды разработчиков. И даже если исполнитель однажды окажется не тем, кого ждут, природа удара по этой среде останется прежней.
Тыл, которого больше нет
Тыл всегда был категорией расстояния. Есть фронт, где стреляют, и есть глубина, где куют оружие в безопасности, а между ними пролегает линия, которую надо преодолеть, чтобы достать до заводов. На этой геометрии столетиями держалась логика войны: удалённость равна защищённости.
Война дронов эту геометрию отменяет дважды. Сначала она размыла фронт: линия превратилась в сеть операторов, и поражать цель стало можно там, где никакой линии нет. А теперь очередь тыла. Оказалось, что глубина больше не спасает: если не долетает дрон, доедет человек с зарядом. И бьёт он не по стене цеха, которую можно отстроить, а по конкретной жизни, которую не восстановишь новой версией прошивки.
В этом и состоит ловушка, в которую попал «народный ОПК». Пока оружие делал завод, уязвимой была инфраструктура: цеха, станки, склады, которые окружают колючкой и режимом. Теперь оружие держится на конкретном человеке, который сам себе и конструктор, и лицо, и легенда, — и защищать нужно уже не периметр, а живого директора. Крупные корпорации это умеют: своя охрана, режимные зоны, десятилетия работы с секретностью. А вчерашняя мастерская, за два года ставшая стратегическим объектом по значению, осталась мастерской по уровню защиты. Военная важность выросла в разы. Инфраструктура безопасности — нет.
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