Цель по имени «Упырь»

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Цель по имени «Упырь»


Утром 4 августа в посёлке Большой Исток под Екатеринбургом сгорел Mercedes. Дотла, так, что от машины остался обугленный каркас. Водитель-охранник погиб на месте. В машине был и Владимир Ткачук, генеральный директор «Уралдронзавода», человек, чьим именем и чьей разработкой стал FPV-дрон «Упырь». Он попал в реанимацию в критическом состоянии. Следствие возбудило дело по статье о покушении на убийство, совершённом общеопасным способом. Формулировка корректная и, как мне представляется, мимо сути: то, что произошло в тыловом посёлке в тысячах километров от фронта, било не по Ткачуку-человеку, а по тому, что он собой закрывал.



Что горело в Большом Истоке


Первое — это глубокий тыл. Не приграничье, куда достают дроны и куда проникают диверсионные группы, где взрыв ещё можно списать на войну как таковую. Свердловская область — территория, где война существует в виде новостей и госзаказов но почти не существует в виде прилётов. То, что уничтожило машину Ткачука, сюда не прилетело. Оно приехало и было доведено до конкретного автомобиля на конкретной улице.

Технических деталей взрыва в открытом доступе нет. Не сообщается, где стоял заряд, как он был приведён в действие, какой мощности. Это молчание само по себе показательно: следствие держит закрытым именно то, что помогло бы искать исполнителя. Но и без деталей понятно главное — уровень подготовки. Чтобы заминировать машину руководителя, нужно знать его маршрут, режим передвижения, саму машину: где стоит, когда выезжает, кто за рулём. За таким взрывом стоит не вспышка ярости и не бытовой конфликт, вылившийся в поножовщину, а операция с разведкой, доступом и техническим обеспечением. Кто-то потратил на Ткачука время и ресурс, а такое тратят не на случайного человека.


Артём Жога, полномочный представитель Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе (УрФО). Рядом с ним находятся создатели и разработчики российского FPV-дрона «Упырь» (в частности, руководитель проекта Владимир Ткачук, стоящий справа от Артёма Жоги)

Почему именно он


Ткачук не был «одним из» производителей дронов. Он был узлом, в котором сошлись четыре роли, и каждая по отдельности уже делала его заметным. Вместе они делали его мишенью.

Начнём с производства. «Уралдронзавод» вырос из того, что в репортажах называют «гаражным» проектом: группа добровольцев возила гуманитарку на фронт, увидела там дефицит нормальных беспилотников и стала делать свои. Юридически, по данным открытых реестров, компания оформилась как ООО только в сентябре 2023 года. А по итогам 2025-го, если верить отраслевым сервисам и региональной прессе, вышла на выручку 6,2 миллиарда рублей и чистую прибыль в 1,9 миллиарда. Чтобы почувствовать цифру: предприятие, которого два с половиной года назад формально не существовало, обогнало по обороту иные станочные заводы с советской родословной. И это не разовый госконтракт, а поток: «Упырь», по российским данным, дошёл до восемнадцатой версии и применяется на фронте, а следом в разработке тяжёлый дрон «Бердыш» для штурмовых групп. Перед нами не мастерская, а растущая платформа.

Дальше санкции. В декабре 2024 года «Уралдронзавод», по сообщениям СМИ, попал под пятнадцатый пакет ограничений Евросоюза. В российском разговоре санкции принято подавать как медаль: раз внесли, значит, боятся, значит, работает. Но у санкционного списка есть и другая функция, о которой говорят реже. Он персонализирует: вынимает конкретное предприятие из безымянной массы производителей и ставит на нём метку. Вот этот важен, вот этот наносит ущерб. Санкция — не физическая атака, но это первый акт выделения цели из фона.

Была и медийная роль. Ткачук вёл крупный телеграм-канал «Повернутые на войне», один из заметных в так называемом Z-сегменте — среде провоенных блогеров, поддерживающих боевые действия. Он был публично связан с «Упырём» вплоть до того, что имя дрона срослось с его собственным. Он не просто делал изделие, он был его лицом, голосом и легендой. Разработчик, который сам рассказывает о своём оружии огромной аудитории, — это уже не инженер за забором, а публичная величина.

И, наконец, доступ. По сообщениям региональных и федеральных изданий, Ткачук презентовал «Упыря» первым лицам государства, принимал у себя полпреда в УрФО, выступал на партийных форумах как флагман «народного производства». Государство сделало из него витрину: смотрите, как инициатива снизу превращается в оборонную мощь. Витрина — вещь по определению видная. И бьющаяся.

Сложите четыре роли, и получите не бизнесмена, которого можно устранить в тишине, а символ, чьё уничтожение бьёт сразу по нескольким адресатам: по производству, по образу «народного ОПК» и по всем, кто узнаёт в нём себя. Это и есть логика отбора цели.

Почему это ближе к теракту, чем к «убийству»


Сразу оговорюсь: это моя оценка природы удара, а не установленный статус дела. Официально следствие квалифицировало произошедшее как покушение на убийство общеопасным способом, пункт «е» части второй статьи 105. С точки зрения буквы всё сходится: взрыв в населённом пункте, где могли быть прохожие, гибель одного человека, тяжелейшие ранения другого. Общеопасный способ налицо.

Теперь другая статья. Террористический акт по 205-й — это взрыв или поджог, создающий опасность гибели людей, совершённый в целях устрашения населения либо воздействия на принятие решений органами власти. Разница между двумя статьями проходит по адресату: убийство направлено на жертву, теракт бьёт сквозь жертву, по тем, кто останется жив и сделает выводы.

По этому признаку случившееся с Ткачуком отвечает определению теракта точнее, чем формула следствия. В него целили не как в частное лицо с личными врагами, а как в функцию: в того, кто производит оружие, олицетворяет его и связывает волонтёрскую самодеятельность с государственной машиной. Мотив здесь политический, а не бытовой и не корыстный в смысле личной наживы, потому что бьёт по способности страны воевать дронами. А способ — взрыв в тыловом посёлке — несёт встроенное сообщение всем остальным разработчикам: вас достанут дома, за тысячи километров от передовой, во дворе, где вы чувствуете себя в безопасности. Устрашение среды здесь вшито в саму механику, а не приложено сбоку.

Почему же тогда 205-й на бумаге нет? Возможны два объяснения, и оба совместимы с моей оценкой. Первое, сугубо процессуальное: пока не доказан умысел именно на устрашение и воздействие на власть, следствие не вправе вменять террористическую статью, и «нет доказательств — нет статьи» здесь обычная юридическая логика, а не игра. Второе, политическое: террористическая квалификация почти автоматически тянет за собой заказчика, иностранную спецслужбу, войну, пришедшую в тыл, и это заявление, которое не делают на второй день. Какое из двух объяснений ни было бы ближе к истине, природа самого события от выбора статьи не меняется.

Это не единичный случай


Ткачук не первый. За несколько дней до взрыва под Екатеринбургом, по сообщениям СМИ, в Туле в подъезде собственного дома пытались застрелить Андрея Черезова, разработчика другой линейки FPV-дронов, «Овод». Он выжил, попал в больницу; компания-производитель прямо связала нападение с его работой на фронт и с тем, что он был под персональными санкциями Запада.

Ещё два эпизода известны в изложении ФСБ, и это важная оговорка: перед нами версия одного ведомства, а не независимо установленные факты, поэтому и отношусь к ней с той же осторожностью, что и к деталям дела Ткачука. По версии ФСБ, ранее в Свердловской области было предотвращено покушение на руководителя оборонного предприятия: самодельное взрывное устройство под личный автомобиль, исполнитель, работавший по заданию украинских спецслужб, дело по 205-й. Схема, если верить ведомству, повторяет случай Ткачука почти дословно. А в Подмосковье, снова по сообщению ФСБ, был сорван теракт против стратегического завода: в грузе керамической плитки через Европу везли партию FPV-дронов, и опять фигурировали 205-я статья и украинский след с участием западных разведок.

Итого три эпизода до Ткачука: разные регионы, разные цели (то человек, то завод), разные способы (то огнестрел, то взрывчатка). Но общий знаменатель один: удар по дрон-сектору, по людям и мощностям, которые обеспечивают фронт беспилотниками. Покушение под Екатеринбургом ложится в этот ряд четвёртым — и по цели, и по региону, и по почерку с автомобилем и взрывным устройством.

Здесь нужна честность в обе стороны. Паттерн не приговор по конкретному делу: по эпизоду Ткачука официального заказчика не назвали, украинский след публично не подтвердили, и приписывать его как установленный факт было бы подменой. Существуют и другие версии, которые нельзя отмести росчерком. Предприятие с миллиардными оборотами всегда притягивает чужие интересы — от передела рынка военных дронов, где идёт жёсткая конкуренция за госконтракты, до попыток криминала войти в прибыльный поток или наказать за отказ. Публичных признаков такого конфликта вокруг «Уралдронзавода» в открытых источниках нет, но и исключать эту линию до итогов следствия было бы нечестно. Оговорюсь честно и здесь: не всякая из этих версий тянет на терроризм в строгом смысле 205-й — тот же криминальный передел устрашает конкретного противника, а не население и не власть. Но большинство мыслимых мотивов, кроме чисто бытового, всё равно оставляют удар политическим по цели и устрашающим по эффекту для среды разработчиков. И даже если исполнитель однажды окажется не тем, кого ждут, природа удара по этой среде останется прежней.

Тыл, которого больше нет


Тыл всегда был категорией расстояния. Есть фронт, где стреляют, и есть глубина, где куют оружие в безопасности, а между ними пролегает линия, которую надо преодолеть, чтобы достать до заводов. На этой геометрии столетиями держалась логика войны: удалённость равна защищённости.

Война дронов эту геометрию отменяет дважды. Сначала она размыла фронт: линия превратилась в сеть операторов, и поражать цель стало можно там, где никакой линии нет. А теперь очередь тыла. Оказалось, что глубина больше не спасает: если не долетает дрон, доедет человек с зарядом. И бьёт он не по стене цеха, которую можно отстроить, а по конкретной жизни, которую не восстановишь новой версией прошивки.

В этом и состоит ловушка, в которую попал «народный ОПК». Пока оружие делал завод, уязвимой была инфраструктура: цеха, станки, склады, которые окружают колючкой и режимом. Теперь оружие держится на конкретном человеке, который сам себе и конструктор, и лицо, и легенда, — и защищать нужно уже не периметр, а живого директора. Крупные корпорации это умеют: своя охрана, режимные зоны, десятилетия работы с секретностью. А вчерашняя мастерская, за два года ставшая стратегическим объектом по значению, осталась мастерской по уровню защиты. Военная важность выросла в разы. Инфраструктура безопасности — нет.
8 комментариев
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  1. Lynx2000 Звание
    Lynx2000
    +2
    Вчера, 16:58
    Почему же тогда 205-й на бумаге нет? Возможны два объяснения, и оба совместимы с моей оценкой. Первое, сугубо процессуальное: пока не доказан умысел именно на устрашение и воздействие на власть, следствие не вправе вменять террористическую статью, и «нет доказательств — нет статьи» здесь обычная юридическая логика, а не игра. Второе, политическое: террористическая квалификация почти автоматически тянет за собой заказчика, иностранную спецслужбу, войну, пришедшую в тыл, и это заявление, которое не делают на второй день. Какое из двух объяснений ни было бы ближе к истине, природа самого события от выбора статьи не меняется

    Все просто, погиб человек, другому причинены тяжкие телесные, на основании протокола осмотра места происшествия возбуждено УД по основаниям, предусмотренным ст. 105 УК РФ, что позволяет производить неотложные следственные действия...
    Отрабатывая версии, СОГ будет устанавливать факты, в дальнейшем следствие квалифицирует преступное деяние по совокупности преступлений: ст. 205 УК РФ (террористический акт) и ст. 105 УК РФ (убийство).
    Для возбуждения УД по основаниям, например, предусмотренным ст. 205 УК РФ, устанавливают четыре признака состава преступления:
    Объект - преступление против общественной безопасности
    Субъект - преступник (ки)
    Объективная сторона - каким способом совершено преступление
    Субъективная сторона - умысел.
  2. tank_killer156 Звание
    tank_killer156
    +3
    Вчера, 17:00
    Работает укрорейх тут у нас,и не кто не защищает нас,вопрос к спецам ГДЕ ОНИ БЫЛИ? И ЧТО ОНИ СДЕЛАЛИ ЧТО БЫ ПРЕДОТВРАТИТЬ ВСЕ ЭТО?или может проще (тоже важно)малолеток ловить,или может пора прекратить все это,разнести отделы ГУР,СБУ там,а то получается у нас тут поле не паханое,работай не хочу,буквально вот взрыв в Москве Итальянский ресторан с покушением на генерала,в Туле в подъезде собственного дома пытались застрелить Андрея Черезова,теперь вот это,так что делать то будем,вот вопрос?может старче с бугра предпримет что то ,хотя врятли,СБУ ,ГУР не являются военными целями,ПОЗОР
  3. alexoff Звание
    alexoff
    +4
    Вчера, 17:02
    А с той стороны какие-нибудь дроностроители были ликвидированы?
  4. Виктор Ленинградец Звание
    Виктор Ленинградец
    +1
    Вчера, 17:33
    Пора все ценные кадры упрятать в шарашки, как когда-то. Там и сыты и целы будут, а главное - всегда при деле.
  5. Баюн Звание
    Баюн
    +1
    Вчера, 17:35
    Царствие Небесное погибшему и выздоровления пострадавшему.

    Вывод Автора абсолютно верный: с безопасностью "государевых" людей - огромная проблема!

    Имеем дело с "хазарскими" спецслужбами. Их принцип "око за око". Разнесли их выставку - готовимся к ответу по нашим объектам и ФИО в данной области.

    Руководители и сотрудники оборонных компаний должны понимать, что все они потенциальные цели для противника. Как минимум, нужно САМИМ заботиться о своей безопасности. Охрана жилья, постоянный контроль за транспортом, безопасность близких и т.д.

    Полагаю, было бы разумно выдать таким людям оружие для самозащиты.
  6. aleks.29ru Звание
    aleks.29ru
    +2
    Вчера, 17:50
    Таких людей секретить нужно, а не по ящику показывать.
  7. odisey3000 Звание
    odisey3000
    +1
    Вчера, 20:34
    Что вы льете воду ,у нас в стране тыла нет уже с 2022 года как началась спец операция .Здесь высвечиваеться плохая работа Российских спец служб ,особенно контразведывательных подразделений .украинцы работают у нас в стране по полной вспомните как была проведена операция паутина - эта операция точно наверное войдет в классику .Значит при всем при том данные службы недорабатывают в должной мере ,нет обратной связи с массами ,нет агентуры ,нет жесточайшего учета граждан украины находящихся в России .Да много чего нет .Странно вождь проводит перестановки в армии ,а почему нет никакого движения в спец службах ,там уже давно пора по результатам - плохим результатам некоторых деятелей пододвинуть со свих насиженных мест .Итог пока наши спец службы работают плохо и все время в роли догоняющих .украинцы нас в этом очень болезненном и деликатном вопросе опережают .Надо что то в органах менять ,как сталин ввел Смерш в годы войны так и сейчас назрел вопрос тактического ,организационного и качественного изменения в органах обеспечивающих безопасность страны и граждан ,старая тактика уже работает плохо ,да и устарела и не отвечает на современные вызовы .Плюс государство должно ответить на вызовы врага ,ужесточением ответственности за терроризм вплоть до смертной казни .Неужели нашим властям еще непонятно что уже давно идет война не на жизнь а насмерть .Или когда украинцы начнут взрывать депутатов и перейдут к массовому террору против наших рядовых граждан как было во время чеченской войны тогда типа власть зашевелиться .Печально если так .
    1. свой1970 Звание
      свой1970
      0
      Вчера, 23:08
      Цитата: odisey3000
      Надо что то в органах менять ,как сталин ввел Смерш в годы войны так и сейчас назрел вопрос тактического ,организационного и качественного изменения в органах обеспечивающих безопасность страны и граждан ,старая тактика уже работает плохо ,да и устарела и не отвечает на современные вызовы

      А вы готовы к СМЕРШу? К проживанию по месту прописки и устройству на работу строго по прописке, а за работу без прописки - уголовка?и да - без права увольнения- как было при СМЕРШе....
      СМЕРШ работал в стерильных условиях жесточайшей фиксации населения на месте.Когда банальный выход в лес за грибами или поездка к теще в соседний район без разрешения - могли стать поводом для проверки