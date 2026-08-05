ЕР - первая: ЦИК утвердил порядок партий в бюллетене на выборах в Госдуму

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ЕР - первая: ЦИК утвердил порядок партий в бюллетене на выборах в Госдуму


Центральная избирательная комиссия провела жеребьёвку и определила, в каком порядке 11 партий появятся в бюллетенях на выборах в Госдуму IX созыва. Жеребьёвка прошла 5 августа с помощью лототрона, где представители партий вытаскивали шары с номерами.



По итогам жеребьёвки первой в списке оказалась партия «Единая Россия», на втором месте – «Яблоко», на третьем – ЛДПР. Дальше по порядку идут «Партия прямой демократии», «Зелёные», «Справедливая Россия», «Родина», КПРФ, «Партия пенсионеров», «Коммунисты России». В самом конце бюллетеня – «Новые люди».

Интересно, что для «Единой России» это вообще впервые. Партия никогда раньше не получала первый номер в бюллетене. С 2003 года она всё время оказывалась в середине или ближе к концу.

Глава ЦИК Элла Памфилова отметила, что место в списке не играет решающей роли:

Всё зависит от того, насколько партии и её кандидаты интересны избирателям.

При этом она усомнилась, что электронную жеребьёвку вообще стоит вводить, потому что избиратели к таким вещам относятся с недоверием.

Как показывают исследования, почти треть неопределившихся (до 30%) чаще голосуют за ту партию, которая стоит в бюллетене первой. Некоторые вообще смотрят на «счастливые» номера.

Таким образом, «Единая Россия» получила не просто приятный бонус, а вполне реальное преимущество на выборах. Политологи говорят, что первый номер можно выгодно использовать в рекламе. В прошлый раз, в 2021-м, партия была в бюллетене на пятом месте, и, по оценкам экспертов, это могло стоить ей около полутора процентов голосов.

Надо сказать, что жеребьёвка проходит в то время, когда заметно выросло число неопределившихся с выбором. По данным ВЦИОМ, таких уже 14,7% – это самый высокий показатель с начала года. Именно за этих избирателей и развернётся основная борьба перед выборами, а они, напомним, пройдут в сентябре.
47 комментариев
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  1. ваш вср 66-67 Звание
    ваш вср 66-67
    +12
    Вчера, 17:03
    Жеребьёвка прошла 5 августа с помощью лототрона

    С "помощью лохотрона" laughing
    1. alexboguslavski Звание
      alexboguslavski
      +2
      Вчера, 17:18
      Можно смеяться?
      Вот если бы голосование было электронным, то вполне его можно называть "лохотроном". А когда представитель партии лично сам вытаскивает шар под камеры, то это судьба.
      1. кредо Звание
        кредо
        +10
        Вчера, 17:35
        Можно смеяться?

        Ну не знаю, чего тут смешного, может этот аппарат теперь так называется.

        Меня вот больше позабавило всплывшие названия давно забытых "радетелей народа" - "Яблоко", «Партия прямой демократии», «Зелёные», "Родина", «Партия пенсионеров», «Коммунисты России».
        Думал они уже давно почили в бозе, а они оказываются живы и пышат здоровьем особенно перед выборами.
        Видать их держали в потаённом шкафу, а когда настал час отряхнули от нафталина и вытащили на свет в качестве спойлеров. laughing
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Вчера, 17:04
    В какой раз " ЕР" в бюллетене для голосования на первом месте ? laughing
    1. alexboguslavski Звание
      alexboguslavski
      +2
      Вчера, 18:13
      В первый. Прошлые выборы была пятой, на первом месте была КПРФ..
    2. Отставной старлей Звание
      Отставной старлей
      0
      Вчера, 18:19
      В 2016 году в бюллетенях голосования ЕР - на 4 позиции, ЛДПР - на 7, КПРФ - на 12. В 2021 году: 1 - КПРФ, 3 - ЛДПР, 5 - ЕР. В 2026 году: 1 - ЕР, 3-ЛДПР, 8 - КПРФ. Вот такова статистика.
    3. Кмет Звание
      Кмет
      0
      Вчера, 21:47
      "Многие же будут первые последними, и последние первыми, ибо много званых, а мало избранных" (Мф 19:27–30)
  3. 16112014nk Звание
    16112014nk
    +12
    Вчера, 17:08
    Тянут ЕдРо за уши всеми возможными и невозможными методами.
    Все на выборы и голосуем против ЕР.
    1. Schneeberg Звание
      Schneeberg
      +9
      Вчера, 17:15
      Цитата: 16112014nk
      Все на выборы и голосуем против ЕР
      Даже если проголосуют все против, она наберёт большинство wink
    2. isv000 Звание
      isv000
      0
      Вчера, 17:15
      Цитата: 16112014nk
      Тянут ЕдРо за уши всеми возможными и невозможными методами.
      Все на выборы и голосуем против ЕР.

      За кого?!
      1. dnestr74 Звание
        dnestr74
        0
        Вчера, 19:08
        То есть , раз нет за кого, за ЕР голосовать?
        1. isv000 Звание
          isv000
          0
          Вчера, 21:53
          Цитата: dnestr74
          То есть , раз нет за кого, за ЕР голосовать?

          Отнюдь. Что вы предлагаете?
    3. gsev
      gsev
      -3
      Вчера, 17:46
      Цитата: 16112014nk
      Все на выборы и голосуем против ЕР.

      Если не голосовать за Единую Россию, то к власти может прорваться тоталитарная партия Яблоко. Ее одиозный представитель Гришка Явлинский давно грозит лишить всех своих оппозиционеров избирательных и политических прав. Особую ненависть у него вызывает КПРФ руководство которой единственное из всех политических сил заняла нейтральную позицию и призывала своих сторонников не участвовать в гражданской войне развязанной Ельциным, Бурбулисом, Чубайсом, Гайдаром, Явлинским, Коржаковым после того как Верховный Совет отклонил закон о выдачи процентов банкирам при прямом финансировании поддержки правительством РФ поддержки производителей.
    4. Добрый злыдень Звание
      Добрый злыдень
      -1
      Вчера, 18:48
      Цитата: 16112014nk
      Все на выборы и голосуем против ЕР.

      Голосуй, не голосуй - все равно получишь ер!
      1. 16112014nk Звание
        16112014nk
        0
        Вчера, 19:24
        Капля камень точит. Долго ждать, но надеюсь дождаться.
  4. Incvizitor Звание
    Incvizitor
    +6
    Вчера, 17:08
    Кто гнилое яблоко пропустил? Там либерда одна вражеская, там уже давно на передачах говорили продадимся фшистам и нормально.
    1. КрасныйЕран Звание
      КрасныйЕран
      +4
      Вчера, 17:20
      Тамошние либералы они кого надо либералы (да и не либералы они вовсе), свою функцию на выборах по оттягиванию части протестного электората выполнят, за это получат несколько мест Государственной Думе и региональных ЗакСах. Потом будут сидеть тихо и ничего не решать.

      P.S. Не знаю как у них это получается, но в регионах они часто достойных людей в свои ряды подтягивают и даже места в Законодательных Собраниях и ГорДумах этим достойным людям дают. Другое дело, что за эти достойными обычно нет денег, власти, силы и поэтому сидят они потом весь срок и глазами хлопают.
    2. alexboguslavski Звание
      alexboguslavski
      +1
      Вчера, 18:17
      Нынче не яблочный год. Это знак. Яблоку ничего не светит.
  5. isv000 Звание
    isv000
    -1
    Вчера, 17:15
    Едро пройдёт по любому, Новые люди, КПРФ, ЛДПР, Справедросы оттянут на себя протестные голоса и войдут в коалицию с Едром. Остальные - массовка. Хвосты подчищены, поляна зачищена...
    1. gsev
      gsev
      -6
      Вчера, 17:57
      Цитата: isv000
      Едро пройдёт по любому,

      Это замечательно. Ведь только Единая Россия во власти смогла разгромить террористические движения исламистов, антифа и скинхедов которых взрастили ельцинисты. Достижения ЕР уменьшение преступности(особенно работорговля девушками, наркобизнес, выпуск паленой водки, карманников, барсеточников). Явлинский оказывается или ничего не понимает в экономике или свои знания использует только во вред России. Его партия отметилась поддержкой убыточного проекта на Сахалине по которому расходы несла Россия а прибыль получали США.
      1. isv000 Звание
        isv000
        +1
        Вчера, 18:01
        Вы забываете что и самому Явлинскому там прилично капало...
      2. volga17 Звание
        volga17
        +1
        Вчера, 23:05
        Когда КПСС была у власти, никто вообще не слышал про Ваших "исламистов, антифа и скинхедов". Тоже мне достижение...
      3. a.s.zzz888 Звание
        a.s.zzz888
        0
        Вчера, 23:41
        gsev
        (Гусев Владимир)
        -6
        Сегодня, 17:57
        Новый
        Это замечательно. Ведь только Единая Россия во власти смогла разгромить террористические движения исламистов, антифа и скинхедов которых взрастили ельцинисты. ..
        еврейско- навозно вентиляторное недовойско тут как здесь! laughing tongue
  6. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +5
    Вчера, 17:16
    Цитата: Incvizitor
    Кто гнилое яблоко пропустил?
    Яблоко уже все черви пожрали, а Явлинский нафталином пахнет wink
    1. Анатоль Клим Звание
      Анатоль Клим
      +5
      Вчера, 17:19
      Цитата: Schneeberg
      Явлинский нафталином пахнет

      Реквизит достают, моль потравят, нафталин отряхнут, всё - "Яблоко" к выборам готово.
  7. tank_killer156 Звание
    tank_killer156
    -3
    Вчера, 17:17
    Я вообще на понимаю зачем левый блок идет разрознено ( «Родина», КПРФ, «Партия пенсионеров», «Коммунисты России») что бы завалить партию воров нужно идти одним строем,щас начнется отпишись что проголосовал за воров,да возить на выборы людей,или на предприятиях голосования проводить под чутким руководством вот этих воров ,плохо против нету
    1. gsev
      gsev
      -2
      Вчера, 18:01
      Цитата: tank_killer156
      Я вообще на понимаю зачем левый блок идет разрознено ( «Родина», КПРФ, «Партия пенсионеров», «Коммунисты России»)

      Это совершенно разные политические силы. КПРФ больше бюрократы, коммунисты России немного бесшабашные леваки, Родина националисты может быть в хорошем смысле, но отстраненные от социальной справедливости, пенсионеры России политиканы пытающиеся себя представить представителями старшего поколения.
      1. Дед-дилетант Звание
        Дед-дилетант
        +3
        Вчера, 18:14
        КПРФ больше бюрократы
        Проблема не в этом. КПРФ к коммунистам давно никакого отношения не имеют. И ничего не делают для именно коммунистической идеи, только болтают.
        1. gsev
          gsev
          -2
          Вчера, 18:20
          Цитата: Дед-дилетант
          И ничего не делают для именно коммунистической идеи, только болтают.

          Почему? Тут главное не навредить. Мне кажется в КПРФ 99% руководителей даже не верили, что Россия сможет вернуть Крым и Донбасс. Путин а не Зюганов подавил сепаратизм в Чечне, вернул Крым, поднял зарплаты выгнал Чубайса, Березовского, Ходорковского. Если политика Путина успешна, то зачем коммунистам пытаться свергать Путина? В Долгопрудном чекисты устроили склоку с "Коммунистами России" и ФСБшник проиграл евреям вошедшим в альянс с левыми. Если Путин продолжит демонстрировать свой антикоммунизм он может повторить судьбу Климова из Долгопрудного которому не помог ни административный ни чекистский ресурс.
          1. tank_killer156 Звание
            tank_killer156
            +3
            Вчера, 19:12
            Вот ето тебя понесло ,Чубайса выгнал,так чуба при нем бабки и пилил,и уехал сам свободно через Турцию, Ходорковского он сам помиловал и выпустил с тюрьмы и с России,то что он в чечне победил,так это был другой Путин,молодой,а щас старик боющейся всего,всячески избегающий острых мер (возьмем вторжения ВСУ на Курск ,он тогда должен был похоронить укропию
            1. gsev
              gsev
              -2
              Вчера, 20:47
              Цитата: tank_killer156
              щас старик боющейся всего,всячески избегающий острых мер

              На мой взгляд это и есть главное преимущество Путина перед всеми его конкурентами от Зюганова до Явлинского. Путин делает меньше резких глупостей и проводит модернизацию России без эксцессов как было при Петре 1, Столыпине, Сталине, Горбачеве.
  8. Личное мнение Звание
    Личное мнение
    -2
    Вчера, 17:20
    Перед этим лохотроном узнаем, что оказывается у нас есть 14 партий.
    И нам предлагают поверить в случайность которая из 14 в списке поставила ЕР на первое место.
    1. gsev
      gsev
      -2
      Вчера, 18:03
      Цитата: Личное мнение
      И нам предлагают поверить в случайность которая из 14 в списке поставила ЕР на первое место.

      До этого ЕР не получала место №1 в избирательном списке. Законы статистики показывают, что очень высока вероятность что номера выдаются по действительно случайному закону.
      1. Личное мнение Звание
        Личное мнение
        +1
        Вчера, 20:50
        Небыло необходимости, до этого.
        Сейчас пятый год непонятной войны, народ начинает сомневаться по многим позициям.
  9. Mazunga Звание
    Mazunga
    -1
    Вчера, 17:22
    ой не смешите мои тапки)) в Цике нужный результат будет с тиками работа давно проведена случайностей не будет))
  10. Ирек Звание
    Ирек
    -4
    Вчера, 17:23
    Налетело в комменты хахло критиковать наши выборы , хочут що-бы и мы жили как они в какашатнике.
  11. Mishka78 Звание
    Mishka78
    +9
    Вчера, 17:30
    В кои то веки я согласен с Панфиловой. Какая разница на каком месте в списке партия, ты ж идёшь на участок осознанно, голосовать за кого-то определённого.
    А если ты обычно голосуешь за первого в списке, то ты умственно отсталый и в принципе тебе там делать нечего..
    1. Cepera H Звание
      Cepera H
      0
      Вчера, 20:48
      Если ты веришь, что если бы выборы на что-то влияли, то нас бы на них допускали
      то ты умственно отсталый

      и да,
      в принципе тебе там делать нечего
  12. двп Звание
    двп
    0
    Вчера, 17:39
    Да ,из списка исключили "кандидата" с самым большим рейтингом и количеством голосов. Кандидат "Против ВСЕХ!"
  13. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    -2
    Вчера, 17:49
    Цитата: Ирек
    Налетело в комменты хахло критиковать наши выборы , хочут що-бы и мы жили как они в какашатнике.

    Укромайдан ,болотная сделала россиянам прививку - мы сами будем выбирать какие европейские ценности нам приемлемы ,а какие неприемлемы совсем.Народ проголосует за скорейшее достижение целей СВО .Даже не переживаю у кого будет большинство в Госдуме . laughing
  14. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    -1
    Вчера, 18:02
    Держу пари что на выборах может победить КПРФ! Ибо сегодня в трамвае одна бабка говорила,что дядюшка Зю может в пылу предвыборных обещаний пообещать -Всё в стране заново поделить поровну,в отличии от "святых 90-х," когда всё поделили не поровну! . . . hi
  15. axren1 Звание
    axren1
    0
    Вчера, 18:11
    Единороги -досвидания !
  16. Дед-дилетант Звание
    Дед-дилетант
    -2
    Вчера, 18:11
    С Эллой Памфиловой согласен. Это все не играет никакой роли. Как по мне, ЕР пора на выборах сильно пнуть.
    Я в принципе против такой "партийной" системы, выборов по спискам. Это обезличивает любых кандидатов, и дает им возможность ни за что не отвечать в принципе.
    На мой взгляд, каждый из кандидатов в депутаты обязан нести персональную ответственность за предвыборные обещания. Обещал - вывернись наизнанку, но выполни. Не выполнил - получи как минимум поражение в правах.
    Объясняю. Кандидаты в депутаты ничем не рискуют. Победил - сиди себе в Думе, и ничего не делай. Проиграл - и говорить не о чем. Ни у того нет ответственности и обязательств перед избирателями, ни у другого. А это в корне неверно. Депутаты, избранные народом, обязаны служить этому самому народу. И отвечать за свои действия перед народом, который их избрал. Лично отвечать. В противном случае на западе правы: у нас недемократичная система правления.
    1. Приходимец_СЭМ Звание
      Приходимец_СЭМ
      +1
      Вчера, 19:23
      Цитата: Дед-дилетант
      обязан нести персональную ответственность за предвыборные обещания. Обещал - вывернись наизнанку, но выполни. Не выполнил - получи как минимум поражение в правах.

      Есть такой фантастический рассказ Роберта Шекли «Билет на планету Транай»,там любой желающий мог стать президентом,но при этом президент мог в любой момент взорваться, если не оправдает надежды и чаянья населения
  17. Роман 11 Звание
    Роман 11
    0
    Вчера, 19:31
    Надо сказать, что жеребьёвка проходит в то время, когда заметно выросло число неопределившихся с выбором
    товарищи, то-ва-ри-щи! самые безопасные пляжи в мире - под одессой
  18. Товарищ И Звание
    Товарищ И
    0
    Вчера, 21:04
    Так это хорошо. Будет проще проскакивать мимо нее взглядом вниз по списку. Удобно.
  19. moneron Звание
    moneron
    0
    Сегодня, 00:36
    имеем простую арифметику российских выборов.....проигравшие партии отдают свои голоса фаворитам , в процентном соотношении согласно достигнутому рейтингу...т.е. первая в списке выигравших получает больше всех халявных голосов со стороны.
    отсюда логичный вывод велосипед....чтобы создать реальную оппозицию в думе, недовольным придётся голосовать за вечно вторых, за кпрф , даже если от коммунистов тошнит.