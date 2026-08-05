ЕР - первая: ЦИК утвердил порядок партий в бюллетене на выборах в Госдуму

Всё зависит от того, насколько партии и её кандидаты интересны избирателям.

Центральная избирательная комиссия провела жеребьёвку и определила, в каком порядке 11 партий появятся в бюллетенях на выборах в Госдуму IX созыва. Жеребьёвка прошла 5 августа с помощью лототрона, где представители партий вытаскивали шары с номерами.По итогам жеребьёвки первой в списке оказалась партия «Единая Россия», на втором месте – «Яблоко», на третьем – ЛДПР. Дальше по порядку идут «Партия прямой демократии», «Зелёные», «Справедливая Россия», «Родина», КПРФ, «Партия пенсионеров», «Коммунисты России». В самом конце бюллетеня – «Новые люди».Интересно, что для «Единой России» это вообще впервые. Партия никогда раньше не получала первый номер в бюллетене. С 2003 года она всё время оказывалась в середине или ближе к концу.Глава ЦИК Элла Памфилова отметила, что место в списке не играет решающей роли:При этом она усомнилась, что электронную жеребьёвку вообще стоит вводить, потому что избиратели к таким вещам относятся с недоверием.Как показывают исследования, почти треть неопределившихся (до 30%) чаще голосуют за ту партию, которая стоит в бюллетене первой. Некоторые вообще смотрят на «счастливые» номера.Таким образом, «Единая Россия» получила не просто приятный бонус, а вполне реальное преимущество на выборах. Политологи говорят, что первый номер можно выгодно использовать в рекламе. В прошлый раз, в 2021-м, партия была в бюллетене на пятом месте, и, по оценкам экспертов, это могло стоить ей около полутора процентов голосов.Надо сказать, что жеребьёвка проходит в то время, когда заметно выросло число неопределившихся с выбором. По данным ВЦИОМ, таких уже 14,7% – это самый высокий показатель с начала года. Именно за этих избирателей и развернётся основная борьба перед выборами, а они, напомним, пройдут в сентябре.