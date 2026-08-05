Зачем «Бородавочник» кружил над АПЛ ВМС США: дискуссия в экспертной среде

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Зачем «Бородавочник» кружил над АПЛ ВМС США: дискуссия в экспертной среде

Необычные кадры, обнародованные Тихоокеанским флотом США, вызвали дискуссию в среде военных экспертов. В Тихом океане штурмовик A-10 Thunderbolt II, прозванный «Бородавочником», выполнял роль воздушного эскорта для атомной подводной лодки USS Nebraska (SSBN 739). Официальная трактовка американского командования - «демонстрация взаимодействия ВМС и ВВС, а также совместной готовности» - породила больше вопросов, чем ответов. Для чего штурмовику, созданному для уничтожения бронетехники на поле боя, «наматывать круги» над стратегическим ракетоносцем в открытом море?

По мнению экспертов, объяснение кроется в специфике службы подводных лодок. «Подводные лодки наиболее уязвимы, когда находятся на поверхности, - отмечает The Aviationist. - В этот момент их можно обнаружить визуально, с помощью радаров и даже спутников». Именно в такие моменты, при заходе в порт или выходе в океан, ракетоносец нуждается в защите.

Обычно эту функцию выполняют специализированные корабли поддержки, которые идут рядом с субмариной, выступая в роли «щита». Однако на этот вместо корабля эскорт обеспечивал самолёт.



Выбор «Бородавочника» не случаен. Несмотря на преклонный возраст, A-10 обладает уникальными качествами: он может длительное время барражировать на малой скорости, имеет мощную 30-мм пушку GAU-8/A и способен нести ракеты для борьбы с воздушными и надводными целями. На фоне роста угрозы со стороны беспилотников и безэкипажных катеров A-10 становится почти идеальной платформой для защиты субмарины от атак с моря и воздуха.

Однако, по мнению аналитиков, эта демонстрация имеет более глубокий смысл. USS Nebraska - один из 14 ракетоносцев класса «Огайо», несущих до 20 межконтинентальных баллистических ракет Trident II с ядерными боеголовками. Показывая, что даже на поверхности эта «плавучая крепость» находится под надёжной защитой, Пентагон посылает сигнал потенциальным противникам:

Американская ядерная триада неуязвима на всех этапах развёртывания.

Спорно? Да, спорно.

В любом случае этот вариант сопровождения АПЛ в надводном положении показал, что американцы отрабатывают сценарий защиты стратегических ракетоносцев в прибрежных водах, где угроза со стороны малых беспилотных катеров и БПЛА становится критической.
10 комментариев
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  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    -1
    Вчера, 17:09
    На спор пилот А -10 летал над АПЛ Посидит мальца без полётов на земле .На спор американские пилоты и не такое вытворяли. .Самое эпичное Б 62 это истребитель ,на нём можно летать по истребительному - но как оказалось можно ,но не долго.
  2. HAM Звание
    HAM
    -4
    Вчера, 17:19
    [i]"Американская ядерная триада неуязвима на всех этапах развёртывания."[
    Вы про "неуязвимость" Ирану расскажите,а то они в неведении бьют по американским базам,не зная .....те тоже считались "неуязвимыми".
    1. Buchenland Звание
      Buchenland
      +1
      Вчера, 17:26
      на базах были поражены носители ЯО?
      1. HAM Звание
        HAM
        -2
        Вчера, 17:32
        А,Вы уверены,что нет!??
  3. opuonmed Звание
    opuonmed
    +2
    Вчера, 17:19
    Американская ядерная триада неуязвима на всех этапах развёртывания.
    Пока что ни разу не было случаев, когда на их базах сша беспилотники уничтожали носители сша ядерного оружия, так что пока они неуязвимы.
  4. SEVERIN Звание
    SEVERIN
    0
    Вчера, 17:28
    ... - если бы наши ВМФ также щепетильно охраняли наши же суда теневого флота - к ВМФ РФ было бы больше уважения.
  5. Немчинов Вл Звание
    Немчинов Вл
    0
    Вчера, 17:36
    Выбор «Бородавочника» не случаен. Несмотря на преклонный возраст, A-10 обладает уникальными качествами: он может длительное время барражировать на малой скорости, имеет мощную 30-мм пушку GAU-8/A и способен нести ракеты для борьбы с воздушными и надводными целями.
    belay
    Вот интересно, а как и чем бы он (бородавочник) смог помочь ей, если бы как в книге "Герои Бангора", на выходе из базы её взяла на скрытое сопровождение например МЦАПЛ (допустим Щука-Б) ...?! request
  6. Евгений_Свириденко Звание
    Евгений_Свириденко
    -1
    Вчера, 17:52
    Ну да конечно. БЭКи же такие беззащитные... Давно уже на них зенитные ракеты устанавливают. Так что вполне может "Одним махом двоих выбивахом"...
  7. Комментарий был удален.
  8. hiller Звание
    hiller
    0
    Вчера, 18:47
    Ну и как ,автор, от чего(кого) бородавка может защитить ПЛАРБ в данной ситуации???.
    Поделитесь соображениями. Сфантазируйте сценарий.
  9. Удав КАА Звание
    Удав КАА
    0
    Вчера, 21:56
    Выбор «Бородавочника» не случаен.<...> объяснение кроется в специфике службы подводных лодок. при заходе в порт или выходе в океан, ракетоносец нуждается в защите.

    1. Выбор А-10 "Тандерболт" (Бородавочника) для прикрытия/охраны/сопровождения -- чушь голимая !
    2. Ракетоносец нуждается в защите. Факт! Но от чего??? От БПЛА/ БЭК (?) -- откуда им взяться в 500 мильной зоне А2/АД ??? Ведь при выходе Гайки в море все причесывается мелкой гребенкой!
    3. По оценкам в/м спецов, главной угрозой для ПЛАРБ/ АПРК СН при выходе из пункта базирования являются: -САМОТРАНСПОРТИРУЮЩИЕСЯ мины, поставленные скрытно, с подводных лодок.
    - И сами ПЛА, использующие пассивные НЧ каналы ГАК и неакустические средства обнаружения нового поколения.
    Вопрос: -- что штурмовик поля боя может сделать АМЗМ , либо ПЛА в подводном положении ?
    А выпендреж -- мы все БПЛА/БЭКи замочим при помощи А-10, которому пора в утиль -- то да! То по-Трамповски лихо и попахивает его очередной "отличной сделкой" (со здравым смыслом)
    АГА.