Украинский БПЛА влетел прямо в палату в больнице Донецка

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Украинский БПЛА влетел прямо в палату в больнице Донецка


Украинский дрон атаковал терапевтический корпус больницы в Киевском районе Донецка. Беспилотник врезался прямо в палату, повредив стены, окна и фасад больницы.



Мэр Донецка Алексей Кулемзин уточнил, что при атаке погибла пожилая женщина 1948 года рождения. Ранения получили ещё две пациентки – 1946 и 1952 года рождения. Их доставили в больницу, врачи оказывают им помощь.

По имеющимся данным, украинская сторона применила дрон американского производства Hornet для удара по гражданской больнице. Это уже не первый раз, когда в регионе под обстрелы попадают медицинские учреждения.

Напомним, 1 августа в ДНР под удар украинского дрона попали сотрудники МЧС, когда ехали тушить пожар. В тот же день в Запорожской области под обстрел попал пассажирский автобус с рабочими горно-обогатительного комбината. Один человек погиб, ещё двое получили серьёзные ранения.

Донецк постоянно обстреливают и атакуют дронами – ВСУ бьют по мирным объектам и жилым районам. Российские власти считают такие действия Киева террором против мирных жителей Донбасса. Следственные органы фиксируют нарушения международного гуманитарного права – в частности, удары по больницам, которые должны быть защищены Женевскими конвенциями.

Дрон Hornet – это барражирующий снаряд самолётного типа с толкающим винтом. Его разработала американская компания Swift Beat LLC.

Размах крыльев БПЛА около 2,2 метра, вес от 15 до 20 кг, боевая часть сменная – до 5 кг (может быть осколочно-фугасной или кумулятивной). Летит он со скоростью 100-120 км/ч, а при пикировании разгоняется до скорости более 200 км/ч. У него есть оптическая система наведения на базе ИИ. Она сама находит и захватывает цель, даже если связь с оператором полностью потеряна.
18 комментариев
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  1. Million Звание
    Million
    +16
    Вчера, 17:35
    Когда что нибудь влетит к руководству Украины?Или они неприкасаемые?
    1. кредо Звание
      кредо
      +6
      Вчера, 17:38
      Когда что нибудь влетит к руководству Украины?Или они неприкасаемые?

      Если за большие преступления не прилетело, то и сейчас нет никакой уверенности что прилетит ответка гадёнышам что захватили Киев. angry
    2. майор Юрик Звание
      майор Юрик
      +4
      Вчера, 17:56
      Может хоть новый состав Думы соберётся с силами и на основании всех террактов хутора за 5 лет наконец-то признать его страной террора.... Тогда статус войны перейдет в другую ипостась со всеми вытекающими для селюков последствиями request
      1. Василенко Владимир Звание
        Василенко Владимир
        +6
        Вчера, 18:01
        Цитата: майор Юрик
        Может хоть новый состав Думы соберётся с силами и на основании всех террактов хутора за 5 лет наконец-то признать его страной террора....

        блажен кто верует
      2. isv000 Звание
        isv000
        +4
        Вчера, 18:12
        Новый состав Госдумы? Это было бы смешно если бы не было так грустно...
      3. bars042 Звание
        bars042
        +5
        Вчера, 18:24
        Если Украину признать страной террора, то многих "уважаемых" западных партнёров придётся признать спонсорами терроризма.

        Или это другое ?
        1. Thumbs Звание
          Thumbs
          +3
          Вчера, 18:34
          И тогда с террористами не ведутся договорнячки и сделки.
  2. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +4
    Вчера, 17:36
    После сегодняшнего удара по Киеву МИД Украины в срочном порядке призвал "ни в коем случае не сравнивать" украинские удары по складам с российскими ударами.

    Глава МИД Украины Сибига на английском языке опубликовал обращение "к партнерам", где попросил не сравнивать те и другие удары.

    Это другое, тут понимать надо.

    Представляю вселенский вой, если бы наша Герань залетела в окно какой-нибудь больницы. Впрочем, уже было.
    "Охматдит". Но есть нюанс - не было Герани, а было рукожoпoe ППО.
    1. frruc Звание
      frruc
      +6
      Вчера, 17:59
      применила дрон американского производства Hornet для удара по гражданской больнице.
      Не обязательно бить по украинским больницам и поликлиникам. Для этого существуют администрации муниципалитетов, госаппарата, управления силовых структур и в конце концов жилища этих Сибиг и др. свиней. Чтобы бегали по куеву и искали дырку, куда залезть от ударов.
  3. Баюн Звание
    Баюн
    +13
    Вчера, 17:44
    "На террор мы ответим террором"(В.И.Ленин)

    Простая и сермяжно-правильная с ЖИТЕЙСКОЙ точки зрения логика противостояния террористам. Любые юридические рассусоливания и гуманистические измышления вредны в борьбе с бесноватыми террористами. Террорист = НЕ-человек. К ним применяют правила отстрела бешеных собак, а не "нормы законодательства".
    1. pudelartemon Звание
      pudelartemon
      +2
      Вчера, 17:54
      И ещё в догонку одно высказывание Ильича:
      «Всякая революция лишь тогда чего-нибудь стоит, если она умеет защищаться»
      К воюющей и суверенной стране это тоже относится
      1. Баюн Звание
        Баюн
        +1
        Вчера, 18:04
        Так то "революция", а это - майдан.

        На противника в инфовойне обязательно надо навешивать ярлык, расчеловечивая его.
  4. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +3
    Вчера, 17:45
    76 лет женщине...эти негодяи в качестве цели уже старушку выбрали...этож каким отморозком надо быть чтобы такое делать. am
  5. Ирек Звание
    Ирек
    +4
    Вчера, 17:50
    Это всё на что способны бандэрлоги.
  6. belovvladimir Звание
    belovvladimir
    +5
    Вчера, 17:50
    Американцы зарабатывают на войне, бизнес и не чего личного, а вот если по штатам долбануть подобным образом, то все, караул террористы и их надо убить, а тут сша выступают спонсором террористов, в лице ВСУ бьют по мирным жителям, Террористы и в частности Зеленский, но по американски это другое, сша как были разжиталелями войн так ими и остались, жаль, я бы со своего дивана разнес бы этот чертов курятник в пух и прах, но я не в Кремле, и обсуждать действия Верховного не намерен.
  7. Nexcom Звание
    Nexcom
    +5
    Вчера, 17:50
    негодование понятно. непонятно другое - у нас есть махровые мазохисты? уже очевидно - по другому не будет. и надо как то принимать кардинальные решения и действия. как бы тяжело они не давались. а иначе - ну так оно и будет - какелы в очередной раз устроят, все возмутятся, СК очередное дело заведёт, потом показательно снесут что могут снести и все опять повторится и продолжится до очередного прилёта. и круг замкнётся...
  8. Grossvater Звание
    Grossvater
    -2
    Вчера, 18:08
    Немцы бомбили медсанбаты, американцы расстреливали медсестер и раненых пытавшихся спастись от огненного смерча с Дрездене. Да, це Европа!
  9. rusich Звание
    rusich
    +2
    Вчера, 18:16
    После ударов по больнице, детской площадке, пляжу и т.д. кто-то будет утверждать, что это братский народ. Бандеровские упыри никогда не были и не будут братским народом. Их надо выкорчёвывать с корнем, чтоб эта зараза больше не проросла