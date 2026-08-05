Украинский БПЛА влетел прямо в палату в больнице Донецка
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Украинский дрон атаковал терапевтический корпус больницы в Киевском районе Донецка. Беспилотник врезался прямо в палату, повредив стены, окна и фасад больницы.
Мэр Донецка Алексей Кулемзин уточнил, что при атаке погибла пожилая женщина 1948 года рождения. Ранения получили ещё две пациентки – 1946 и 1952 года рождения. Их доставили в больницу, врачи оказывают им помощь.
По имеющимся данным, украинская сторона применила дрон американского производства Hornet для удара по гражданской больнице. Это уже не первый раз, когда в регионе под обстрелы попадают медицинские учреждения.
Напомним, 1 августа в ДНР под удар украинского дрона попали сотрудники МЧС, когда ехали тушить пожар. В тот же день в Запорожской области под обстрел попал пассажирский автобус с рабочими горно-обогатительного комбината. Один человек погиб, ещё двое получили серьёзные ранения.
Донецк постоянно обстреливают и атакуют дронами – ВСУ бьют по мирным объектам и жилым районам. Российские власти считают такие действия Киева террором против мирных жителей Донбасса. Следственные органы фиксируют нарушения международного гуманитарного права – в частности, удары по больницам, которые должны быть защищены Женевскими конвенциями.
Дрон Hornet – это барражирующий снаряд самолётного типа с толкающим винтом. Его разработала американская компания Swift Beat LLC.
Размах крыльев БПЛА около 2,2 метра, вес от 15 до 20 кг, боевая часть сменная – до 5 кг (может быть осколочно-фугасной или кумулятивной). Летит он со скоростью 100-120 км/ч, а при пикировании разгоняется до скорости более 200 км/ч. У него есть оптическая система наведения на базе ИИ. Она сама находит и захватывает цель, даже если связь с оператором полностью потеряна.
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