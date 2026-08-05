В Румынии из-за энергокризиса вновь запустили советскую угольную ТЭЦ

2 451 35
В Румынии из-за энергокризиса вновь запустили советскую угольную ТЭЦ

Практически во всех странах Европы усугубляется энергетический кризис, изначально вызванный отказом ЕС от стабильных поставок недорогих углеводородов из России. Проблема усилилась из-за конфликта на Ближнем Востоке.

Руководства европейских стран вынуждены принимать весьма нестандартные решения, которые идут жестко вразрез с продвигаемой Брюсселем так называемой зеленой повесткой, в рамках которой запланирован отказ от ископаемых источников получения электроэнергии. Накрывшая Старый Свет нынешним летом рекордная жара привела к обмелению рек, что сказывается и на электрогенерации.



Для борьбы с нехваткой электроэнергии вынуждены принимать срочные экстраординарные меры власти Румынии. В частности, принято решение возобновить работу законсервированной угольной ТЭЦ «Парошени», сообщает новостной портал Ziare. Тепловая электроцентраль с понедельника вновь подключена к Национальному диспетчерскому управлению энергоснабжения.

Парошенская угольная теплоэлектроцентраль была введена в эксплуатацию 70 лет назад. Запасы угля на ТЭЦ составляют 40 тысяч тонн, этого должно хватить примерно на неделю работы. Блоки 1, 2 и 3 станции были выведены из эксплуатации в 2009 году из-за несоответствия экологическим стандартам ЕС по уровню загрязнения. Теперь на ТЭЦ остался один рабочий блок установленной мощности 50 МВт.

Помимо возврата к использованию совсем не экологичного источника получения электроэнергии, Румыния начала закупать электричество на Украине из-за проблем на единственной Чернаводской АЭС. Это крупнейший объект электрогенерации в стране, работа которого может быть остановлена уже в самое ближайшее время из-за обмеления Дуная. Один из двух реакторов АЭС ранее был переведен в режим останова.
35 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Мини Мокик Звание
    Мини Мокик
    -2
    Вчера, 17:58
    Вот блин советы строили. А чем они топят ее? Телами, что через Тису не переплыля? 🤣
    1. knn54 Звание
      knn54
      +1
      Вчера, 18:20
      Если в реках нет воды, значит...
      1. Мини Мокик Звание
        Мини Мокик
        0
        Вчера, 18:21
        Все впитали в себя 404 тела 😑
        1. Проксима Звание
          Проксима
          +3
          Вчера, 18:43
          Румыния начала закупать электричество на Украине
          Вот это дела!!! belay Воюющая страна (Украина) у которой вся энергосистема должна быть в труху negative поставляет излишки электроэнергии fool Вспоминается как в Европе и США планировали поставлять огромные партии мобильных дизельных электростанций, поэтому что резонно предполагали, что энергосистема Украины будет ликвидирована.
          1. Мини Мокик Звание
            Мини Мокик
            +1
            Вчера, 18:47
            Ну так, если в семье труп, то зачем ему одежда? Родственники все скинут по рекламке. Так и зеля, своих предупредили о скорой зиме, пусть сидят дрожат. А 20 баксов, есть 20 баксов 🤣
  2. майор Юрик Звание
    майор Юрик
    +2
    Вчера, 18:00
    Цыгане, нехрен использовать нашу советскую буржуйку, не для ваших холуёв янкесовских строили... laughing
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +5
    Вчера, 18:01
    Какое горе в Европе жара не спадает ,пожары ,кто то выпивает воду в европейских реках .Как с этим жить .Да нас рать на них ,пусть где хотят берут электричество Газ в Европе рухнул до 650 $ за 1000 кубов.Кстати а уголь в России Европа не будет покупать? wassat .
    1. paul3390 Звание
      paul3390
      +2
      Вчера, 18:37
      Интересно другое - они из Цэгабонии электричество фурами возить собираются? Нет? То есть - на пятый год войны линии передач оттуда на Гейропу всё ещё целы?
  4. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    -1
    Вчера, 18:05
    Опаньки ,какие у нас друзья в Африке нарисовались . laughing
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      0
      Вчера, 18:20
      марроканцы горючку из пальмовой волосни гнали? laughing или у сомалийских пиратов танкер прикупили недорого?
      1. Мини Мокик Звание
        Мини Мокик
        0
        Вчера, 18:22
        Из колонизаторов испанских.
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          -1
          Вчера, 18:26
          испанских кабальерос там во всю имеют на улицах. им не до смеха....
          1. Мини Мокик Звание
            Мини Мокик
            -2
            Вчера, 18:29
            Ну как бы испанцев не за что винить. В нынешнее время. Сеута для них, это как буфер в Сумах для России.
            1. Nexcom Звание
              Nexcom
              0
              Вчера, 18:33
              ну почему ж не в чём? баржу надо было выдать, всех мигрантов на баржу - и отчаливайте в родные края под страхом торпедирования баржи...
              1. Мини Мокик Звание
                Мини Мокик
                +1
                Вчера, 18:39
                Так по существу, марокканцы и так в своих краях. Сеута находится на севере Марокко, а не в Испании. Испанская территория в Африке. Если есть вопросы, спрашивайте. Большую часть времени живу как раз на Юге Испании. И в Испании, чуркобесов намного меньше чем в тех же Голландиях и Германиях.
                1. Виталий161 Звание
                  Виталий161
                  0
                  Вчера, 22:48
                  И в Испании, чуркобесов намного меньше чем в тех же Голландиях и Германиях.
                  а как же арабы которые живут на территории Испании еще с 9-10 веков? Или они уже давно как ассимилировались? Я без иронии, любопытсво)
  5. Grossvater Звание
    Grossvater
    -1
    Вчера, 18:06
    привела к обмелению рек,

    Водяного из "Летучего корабля еще не припахали"?
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      0
      Вчера, 18:22
      там торгаш-Полкан всю обедню испортил....
  6. Ivanhoe Звание
    Ivanhoe
    +1
    Вчера, 18:10
    И что случилос с "зеленой энергетикой"? Есть солнце, есть ветер, но нет электричества.
    1. Василенко Владимир Звание
      Василенко Владимир
      0
      Вчера, 18:22
      Цитата: Ivanhoe
      И что случилос с "зеленой энергетикой"?

      да ни чего не случилось, как ее не было так и нет, она хороша для распила бабала когда все остальное нормально вырабатывает липездричество
    2. Nexcom Звание
      Nexcom
      0
      Вчера, 18:23
      главное - нет Греты нашей Тунберг! у девочки гормоны видимо заработали и она после ляма Нобелевки видимо озаботилась поиском партнёра. Ну а что - знатная невеста с лямом приданного , придурочность ей за этот лям простят....
      1. Василенко Владимир Звание
        Василенко Владимир
        0
        Вчера, 18:31
        Цитата: Nexcom
        видимо озаботилась поиском партнёра

        столько не выпить
        по последним данным присоплила себя к асфальту в берлине
        https://iz.ru/2131657/greta-tunberg-prikleila-sebia-k-asfaltu-u-biuro-rheinmetall-v-berline-izi
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          0
          Вчера, 18:34
          ...за лям - и не такое "не заметят"..
      2. Комментарий был удален.
      3. 1944-1989 Звание
        1944-1989
        -1
        Вчера, 18:38
        Порядочная, здравомыслящая женщина. Жаль, что я пока застрял в Польше. laughing
        1. Василенко Владимир Звание
          Василенко Владимир
          0
          Вчера, 18:39
          а в каком смысле порядочная?! feel
          1. Nexcom Звание
            Nexcom
            -1
            Вчера, 18:41
            ...тут или красивая или порядочная.... как то так...lol
        2. Nexcom Звание
          Nexcom
          0
          Вчера, 18:39
          да блин полячки то в три раза красивее этой скандинавской селёдки. уж я то знаю о чём говорю.

          зы за лям баксов - физиономия и фигура значения не имеют? laughing
    3. Виталий161 Звание
      Виталий161
      0
      Вчера, 22:57
      Есть солнце, есть ветер, но нет электричества.
      Не способны солнечные и ветровые эл-ро станции самостоятельно покрыть необходимую мощность густо населенной европы, у нас например тож не далеко ВЭС стоит, но она по сути ток в пики нагрузки подключается, банально что бы сгладить эту самую пиковую нагрузку, ГЭС точно так же работает, а основа это АЭС 4 блока и 2 ТЭЦ в меньшей части.
  7. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Вчера, 18:11
    Словения снижает мощность АЭС Кршко на 20 % .Река Сава почему-то нагревается.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      0
      Вчера, 18:38
      вероятно усиленный сброс теплоносителя. ещё и мощность стали снижать... нехорошие признаки.
    2. Василенко Владимир Звание
      Василенко Владимир
      0
      Вчера, 18:48
      Цитата: tralflot1832
      Река Сава почему-то нагревается.

      еще немножко и уха халявная будет
  8. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    0
    Вчера, 18:14
    Румынов, по моему,настигло проклятие невинно убиенной четы Чаушеску. Покайтесь румыны и закройте немедля все свои порты для бандеровцев и тогда проклятье Чаушеску спадёт с вас . . . hi
  9. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Вчера, 18:23
    Проклинаю европейцев ,пусть к энергоносителям к которым прикасается их рука - дорожают. laughing
  10. pin_code Звание
    pin_code
    0
    Вчера, 18:33
    Извращенцы! Эту ТЭЦ сразу нужно было сломать. Ни какой евроитеграции, однишкурные интересы. Куда урсулка смотрела?
  11. Игорь Руса Звание
    Игорь Руса
    0
    Вчера, 19:22
    " Руководство европейских стран вынуждены принимать весьма нестандартные решения , которые идут вразрез предлагаемой Брюсселем так называемой зелёной повесткой , в рамках которой запланирован отказ от ископаемых источников получения электроэнергии ."
    Когда нельзя но сильно хочется , то можно .