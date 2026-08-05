В Румынии из-за энергокризиса вновь запустили советскую угольную ТЭЦ
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Практически во всех странах Европы усугубляется энергетический кризис, изначально вызванный отказом ЕС от стабильных поставок недорогих углеводородов из России. Проблема усилилась из-за конфликта на Ближнем Востоке.
Руководства европейских стран вынуждены принимать весьма нестандартные решения, которые идут жестко вразрез с продвигаемой Брюсселем так называемой зеленой повесткой, в рамках которой запланирован отказ от ископаемых источников получения электроэнергии. Накрывшая Старый Свет нынешним летом рекордная жара привела к обмелению рек, что сказывается и на электрогенерации.
Для борьбы с нехваткой электроэнергии вынуждены принимать срочные экстраординарные меры власти Румынии. В частности, принято решение возобновить работу законсервированной угольной ТЭЦ «Парошени», сообщает новостной портал Ziare. Тепловая электроцентраль с понедельника вновь подключена к Национальному диспетчерскому управлению энергоснабжения.
Парошенская угольная теплоэлектроцентраль была введена в эксплуатацию 70 лет назад. Запасы угля на ТЭЦ составляют 40 тысяч тонн, этого должно хватить примерно на неделю работы. Блоки 1, 2 и 3 станции были выведены из эксплуатации в 2009 году из-за несоответствия экологическим стандартам ЕС по уровню загрязнения. Теперь на ТЭЦ остался один рабочий блок установленной мощности 50 МВт.
Помимо возврата к использованию совсем не экологичного источника получения электроэнергии, Румыния начала закупать электричество на Украине из-за проблем на единственной Чернаводской АЭС. Это крупнейший объект электрогенерации в стране, работа которого может быть остановлена уже в самое ближайшее время из-за обмеления Дуная. Один из двух реакторов АЭС ранее был переведен в режим останова.
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