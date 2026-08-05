На ведущем научном предприятии «Роскосмоса» ЦНИИмаш произошло возгорание

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На ведущем научном предприятии «Роскосмоса» ЦНИИмаш произошло возгорание


В подмосковном городе Королёве на ведущем научном предприятии «Роскосмоса» ЦНИИмаш (Центральный научно-исследовательский институт машиностроения) произошло возгорание. Согласно предварительной версии, пожар носит техногенный характер.

Об этом журналистам агентства ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

Он сказал:

Предварительно, пожар носит техногенный характер.

Вероятнее всего, произошло короткое замыкание в электрической проводке. Есть версия, что источник возгорания был на крыше здания. Позже от пресс-службы госкорпорации «Роскосмос» поступило сообщение о дыме в подвальном помещении.

На место происшествия, которое случилось примерно в три часа дня, оперативно прибыли пожарные и приступили к тушению. Пока точная информация об ущербе отсутствует, но сообщается, что никто не пострадал. К настоящему моменту пожар полностью ликвидирован. Сотрудникам научного учреждения ничего не угрожает.

Институт ЦНИИмаш специализируется на исследованиях в космической отрасли и разработке ракетной техники.

Днём ранее масштабное возгорание произошло в Перми на заводе по производству масел. Там загорелось хранилище дизельного топлива. Пожар охватил площадь около 800 квадратных метров. В тушении участвовали 64 пожарных и 16 единиц техники. Свидетели утверждают, что возгоранию предшествовал взрыв. Столб дыма над объектом был заметен из разных районов города.
11 комментариев
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  1. Ирек Звание
    Ирек
    -1
    Вчера, 17:49
    Виновников наказать очень жёстко .
    1. Мини Мокик Звание
      Мини Мокик
      0
      Вчера, 17:56
      Тут вы зря. Всякое бывает. Вешать датчики и хорошую систему пожаротушения.
      1. alexboguslavski Звание
        alexboguslavski
        +5
        Вчера, 18:09
        «Всякая авария имеет фамилию, имя и отчество». (с)
        1. topol717 Звание
          topol717
          +2
          Вчера, 21:42
          Да, да, вы еще забыли, что была бы личность, а статья найдется.
      2. frruc Звание
        frruc
        +2
        Вчера, 18:10
        Вероятнее всего, произошло короткое замыкание в электрической проводке.

        Я очень в это "верю". Видно, вместо электрической автоматики, там стояли "жучки" в виде гвоздей-соток.
      3. tsvetahaki Звание
        tsvetahaki
        0
        Вчера, 19:28
        Цитата: Мини Мокик
        Тут вы зря. Всякое бывает. Вешать датчики и хорошую систему пожаротушения.

        Так кто-то этого не сделал! Не выделил деньги, не издал приказ...
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Вчера, 17:51
    Теперь каждый дым над Россией 404 ые будут приписывать себе . bully
    1. pudelartemon Звание
      pudelartemon
      +7
      Вчера, 17:57
      А не проще ли за каждый дым над Россией, даже, если блины у бабы Мани подгорели,наказывать 404?
      Хуже ведь не будет однако lol
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        +1
        Вчера, 18:16
        Правильно, за крамольные мысли 404 ых надо наказывать .Только подумал ,чпок и нет АЗС вместе с машиной .
  3. APR2017 Звание
    APR2017
    0
    Вчера, 18:02
    Конечно, все задымления, пожары и взрывы на оборонных и критически важных объектах во время войны, это конечно же случайность и бытовуха! В 99,9 %! Остальное-шальные обломки от сбитых БПЛА и курение на работе.
  4. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    +2
    Вчера, 18:23
    Ответ наш,надеюсь, за возгорание в ЦНИИ будет зеркальным для ЦНИИ окраины! . . . soldier