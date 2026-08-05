На ведущем научном предприятии «Роскосмоса» ЦНИИмаш произошло возгорание
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В подмосковном городе Королёве на ведущем научном предприятии «Роскосмоса» ЦНИИмаш (Центральный научно-исследовательский институт машиностроения) произошло возгорание. Согласно предварительной версии, пожар носит техногенный характер.
Об этом журналистам агентства ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
Он сказал:
Предварительно, пожар носит техногенный характер.
Вероятнее всего, произошло короткое замыкание в электрической проводке. Есть версия, что источник возгорания был на крыше здания. Позже от пресс-службы госкорпорации «Роскосмос» поступило сообщение о дыме в подвальном помещении.
На место происшествия, которое случилось примерно в три часа дня, оперативно прибыли пожарные и приступили к тушению. Пока точная информация об ущербе отсутствует, но сообщается, что никто не пострадал. К настоящему моменту пожар полностью ликвидирован. Сотрудникам научного учреждения ничего не угрожает.
Институт ЦНИИмаш специализируется на исследованиях в космической отрасли и разработке ракетной техники.
Днём ранее масштабное возгорание произошло в Перми на заводе по производству масел. Там загорелось хранилище дизельного топлива. Пожар охватил площадь около 800 квадратных метров. В тушении участвовали 64 пожарных и 16 единиц техники. Свидетели утверждают, что возгоранию предшествовал взрыв. Столб дыма над объектом был заметен из разных районов города.
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