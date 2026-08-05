Молдавия вслед за Украиной перейдёт на стандарты НАТО

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Молдавия вслед за Украиной перейдёт на стандарты НАТО

Молдавия вслед за Украиной переведет свою армию на стандарты НАТО. Планируют это в Кишиневе сделать к концу следующего года, говорится в программе реализации Стратегии национальной обороны Республики Молдова на 2024–2034 годы.

Молдавская армия перейдет на стандарт НАТО по примеру украинской армии. Как подчеркивают в Минобороны Молдавии, к концу 2027 года армия республики должна перейти на западные образцы вооружений и техники или совместимые с ними, если на другое не хватит средств. Также должны быть внедрены системы управления НАТО, но это уже на более поздних этапах. Сначала перевооружение.



Предусматривается оснащение армии вооружением, техникой и спецоборудованием, совместимыми с вооружением и техникой стран — партнеров НАТО.

В начале этого года молдавское Минобороны объявило о поэтапном переходе на стандарты НАТО. На первом этапе армия республики должна избавиться от автоматов Калашникова и остального оружия советских/российских калибров, полностью перейдя на западные. Известно, что несколько подразделений молдавской армии, в том числе полк Генерального штаба и Военная академия, уже получили оружие стандарта НАТО, но какое точно — не сообщается. Стоявшие на вооружении еще со времен СССР автоматы АК-47 и АК-74 сдаются на склады, но утилизироваться не будут, как говорится, на всякий случай.
28 комментариев
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  1. Мини Мокик Звание
    Мини Мокик
    +1
    Вчера, 17:57
    Чавы на лошадиных повозках с пулеметами. Отличный стандарт 💩
    1. Мини Мокик Звание
      Мини Мокик
      +1
      Вчера, 18:26
      На фото, один в кросачах, один в ботинках, один почти в мокасинах 🤣
      1. Василенко Владимир Звание
        Василенко Владимир
        +2
        Вчера, 18:36
        Цитата: Мини Мокик
        На фото, один в кросачах, один в ботинках, один почти в мокасинах

        кто в таборе первый встал, тот красивее всех оделся
      2. Керенский Звание
        Керенский
        +2
        Вчера, 19:03
        На фото, один в кросачах, один в ботинках, один почти в мокасинах

        Так опознать проще. Допустим, мехвод в ботинках, командир в кроссовках...
        1. Василенко Владимир Звание
          Василенко Владимир
          +1
          Вчера, 19:09
          а если босиком и с грязными пятками?
          1. Керенский Звание
            Керенский
            +1
            Вчера, 19:14
            а если босиком и с грязными пятками?

            Что написано в "стандартах НАТО"? Тыловик.
    2. knn54 Звание
      knn54
      +2
      Вчера, 18:56
      "Молдавские военные где-то откопали две старинные пушки, стреляющие ядрами, и объявили об обладании ядерным оружием"...
      1. Мини Мокик Звание
        Мини Мокик
        +1
        Вчера, 18:58
        Ядрёным, будет правильнее 😏
  2. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    +2
    Вчера, 18:03
    Да, нам надо бояться.Пойдут в атаку и мамалыгой закидают laughing
    1. isv000 Звание
      isv000
      +1
      Вчера, 18:08
      Цитата: pudelartemon
      Да, нам надо бояться.Пойдут в атаку и мамалыгой закидают laughing

      Лучше "Стругурашем"! fellow
    2. frruc Звание
      frruc
      0
      Вчера, 18:22
      pudelartemon
      Пойдут в атаку и мамалыгой закидают

      Только с сыром, можно и "красненьким" плеснуть.
    3. Баюн Звание
      Баюн
      0
      Вчера, 18:29
      Представим, лет так через 10 плюс к боданию-У: замесы с финиками, поляками в Белоруссии, немецкой бригадой из Литвы против Калининграда. Налеты БПЛА из Эстонии по Питеру. И тут еще молдоване на Приднестровье пошли...

      У НАТО именно такой план. Во сне видал) Из-за каждого "отдельного" повода ЯО - не применишь, а воевать в полудюжине локаций одновременно - то еще "удовольствие".

      Вроде, тут 10 тыс. "штыков", там - 30 тыс. Глядь, а на круг уже в 2 раза больше супостата на периметре...
      1. котик-русич Звание
        котик-русич
        0
        Вчера, 21:25
        Цитата: Баюн
        Представим, лет так через 10 плюс к боданию-У: замесы с финиками, поляками в Белоруссии, немецкой бригадой из Литвы против Калининграда. Налеты БПЛА из Эстонии по Питеру. И тут еще молдоване на Приднестровье пошли...
        "Революция роз" в Грузии в 2004г...
        Нападение Грузии на Южную Осетию - 08.08.08...
        sad
        1. Баюн Звание
          Баюн
          0
          Сегодня, 00:57
          Грузины, в отличие от людей-У и армян что-то поняли. Да - обиделись. По человечески понять можно. Но их "мартышка Запада" сидит в тюрьме 5-ый год.

          На месте "зелепашинянских сандов" стоит сильно задуматься. Перефразируя классику: "Народ - не Тимошка, смыслит немножко".
    4. Nexcom Звание
      Nexcom
      +3
      Вчера, 18:30
      ..догадайтесь куда всё советское вооружение из Молдавии пойдёт?
  3. isv000 Звание
    isv000
    0
    Вчера, 18:06
    Прощай, Молдавия, не чокаясь... drinks
  4. 78bor1973 Звание
    78bor1973
    0
    Вчера, 18:09
    украинцы по Залужному двенадцать лет переходили на стандарты НАТО но так и не перешли а эти "вон чё"!
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +1
      Вчера, 18:31
      так то какелы, а это "новые румыны".... lol
  5. Eugen 62 Звание
    Eugen 62
    0
    Вчера, 18:12
    Вся армия Молдовы это 6.5 тыс. штыков. Было бы о чём вести речь. laughing
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +1
      Вчера, 18:31
      ...это тогда было - а сейчас сколько по факту???
  6. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    +2
    Вчера, 18:17
    Стандарты НАТО для окраины это - "до последнего украинца" и соответственно стандарты для Молдавии это -"до последнего молдаванина" . . . hi
    1. Starover_Z Звание
      Starover_Z
      0
      Вчера, 22:09
      Цитата: андрей мартов
      Стандарты НАТО для окраины это - "до последнего украинца" и соответственно стандарты для Молдавии это -"до последнего молдаванина" . . . hi

      Так это, не складывается. Объявляли уже ранее, не молдавский язык, а румынский, значит и румыны, а не молдоване ! А за Прутом румын то поболее будет.
  7. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    0
    Вчера, 18:34
    пусть кавалерию создают, для цыган самое то
    ну еще можно мотоциклетные войска имени будулая
    1. Starover_Z Звание
      Starover_Z
      0
      Вчера, 22:12
      Цитата: Василенко Владимир
      пусть кавалерию создают, для цыган самое то
      ну еще можно мотоциклетные войска имени будулая

      Будулай на волне независимости ушёл на сторону освобождения Молдовы от оккупантов.
      Думаю в последние свои годы успел об этом пожалеть про себя ...
  8. hiller Звание
    hiller
    +1
    Вчера, 18:38
    Цыгане даже для "парадного" снимка не смогли экипировать четырёх выкормышей. Боты им сначала "уставные" купите. Куда вы, со свиным рылом дебилоиды , лезете???
    1. Василенко Владимир Звание
      Василенко Владимир
      +1
      Вчера, 18:44
      а где вы видели двух одинаково одетых цыгана?!
      1. hiller Звание
        hiller
        0
        Вчера, 18:53
        Тут они же стандарты натЫ олицетворяють. Всеросийскую угрозу демонстрируют. "Бойтесь данайцев, дары приносящие!"
        1. Василенко Владимир Звание
          Василенко Владимир
          +2
          Вчера, 19:06
          стандарт стандартом, а табор их девушки просто так не выбить