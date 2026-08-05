Принуждение Украины к миру: в Никополе не осталось ни одной работающей АЗС
4 42218
В Никополе Днепропетровской области после регулярных российских обстрелов не осталось ни одной работающей заправки.
Местные жители ездят за бензином в Днепропетровск или в соседние посёлки, а кто-то вообще пересаживается на автобусы. Восстанавливать разбитые заправки никто не собирается – риск новых обстрелов слишком велик.
По словам местных, последнюю заправку уничтожили ещё в начале июля. А одну из центральных АЗС Никополя с начала конфликта атаковали 29 раз. В последний раз её накрыло в июне.
Один из местных жителей рассказал, что 20 литров бензина обходятся ему почти в 4000 гривен (около 7200 рублей). Защитные сетки, по словам местных, от «Гераней» всё равно не спасают.
Александр Мельничук, директор по развитию сети «БРСМ-Нафта», пояснил, что в Никополе сейчас вообще нет ни одной крупной заправочной сети, и проблема с топливом действительно острая. Одним из выходов могли бы стать передвижные заправки. Но для этого нужно решить вопросы с лицензиями и контролем качества, чтобы на рынок не попал фальсификат.
По открытым данным, с июня 2026 года Россия нанесла удары по 55 заправкам в Днепропетровской области – это больше, чем в любом другом регионе Украины. В некоторых городах, например в Тростянце на Сумщине, ситуация та же, что и в Никополе – там тоже не осталось ни одной работающей АЗС.
Регулярные удары по заправкам и топливным объектам Украины стали особенно заметны в последние месяцы. Они стали вполне закономерным ответом на то, что Украина начала массово атаковать дронами российские нефтеперерабатывающие заводы, а также АЗС в приграничье, включая Белгород. В той же Сумской и Днепропетровской областях АЗС активно используются для заправки военной техники. Поэтому «вынос» АЗС на подконтрольных противнику территориях – вполне себе операция по принуждению киевского режима к миру.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета», «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»; «Фонд Карнеги»
Информация