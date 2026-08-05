Принуждение Украины к миру: в Никополе не осталось ни одной работающей АЗС

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Принуждение Украины к миру: в Никополе не осталось ни одной работающей АЗС


В Никополе Днепропетровской области после регулярных российских обстрелов не осталось ни одной работающей заправки.



Местные жители ездят за бензином в Днепропетровск или в соседние посёлки, а кто-то вообще пересаживается на автобусы. Восстанавливать разбитые заправки никто не собирается – риск новых обстрелов слишком велик.

По словам местных, последнюю заправку уничтожили ещё в начале июля. А одну из центральных АЗС Никополя с начала конфликта атаковали 29 раз. В последний раз её накрыло в июне.

Один из местных жителей рассказал, что 20 литров бензина обходятся ему почти в 4000 гривен (около 7200 рублей). Защитные сетки, по словам местных, от «Гераней» всё равно не спасают.

Александр Мельничук, директор по развитию сети «БРСМ-Нафта», пояснил, что в Никополе сейчас вообще нет ни одной крупной заправочной сети, и проблема с топливом действительно острая. Одним из выходов могли бы стать передвижные заправки. Но для этого нужно решить вопросы с лицензиями и контролем качества, чтобы на рынок не попал фальсификат.

По открытым данным, с июня 2026 года Россия нанесла удары по 55 заправкам в Днепропетровской области – это больше, чем в любом другом регионе Украины. В некоторых городах, например в Тростянце на Сумщине, ситуация та же, что и в Никополе – там тоже не осталось ни одной работающей АЗС.

Регулярные удары по заправкам и топливным объектам Украины стали особенно заметны в последние месяцы. Они стали вполне закономерным ответом на то, что Украина начала массово атаковать дронами российские нефтеперерабатывающие заводы, а также АЗС в приграничье, включая Белгород. В той же Сумской и Днепропетровской областях АЗС активно используются для заправки военной техники. Поэтому «вынос» АЗС на подконтрольных противнику территориях – вполне себе операция по принуждению киевского режима к миру.
18 комментариев
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  1. Андрей К Звание
    Андрей К
    +6
    Вчера, 18:41
    Принуждение Украины к миру: в Никополе не осталось ни одной работающей АЗС

    Принуждением было бы, если бы на западенщине спалили бы последнюю АЗС.
    1. ваш вср 66-67 Звание
      ваш вср 66-67
      +9
      Вчера, 18:48
      А одну из центральных АЗС Никополя с начала конфликта атаковали 29 раз.

      Ничего не понимаю!
      Спалить АЗС, где бензин и солярка не смогли 29 раз??
      По-моему кто-то врет!
      1. topol717 Звание
        topol717
        +1
        Вчера, 19:34
        Цитата: ваш вср 66-67
        Спалить АЗС, где бензин и солярка не смогли 29 раз??
        Оно вообще то всё глубоко в землю закопано, а все трубы медными сетками защищены. так что гореть не будет, медь не пустит огонь внутрь.
    2. роман66 Звание
      роман66
      0
      Вчера, 19:34
      Андрэ! hi больше похоже на мелкие злобствование, военных и так заправят, а это больше по частникам.
      1. Андрей К Звание
        Андрей К
        0
        Вчера, 21:00
        Ромарио hi
        Укровоякам будут тянуть как везде заведено - бензовозами, а по АЗС прилетает исключительно чтоб хатаскрайникам евротруселя кружавчетее казались.
  2. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Вчера, 18:43
    Вопрос... а зелебобиков это должно как то волновать?
    Кастрюлеголовые будут ездить к соседям, заправлятся, делов то...
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Вчера, 18:46
    И всё это из европейских труселей ,они забыли с чего они начали .А потом перешли к геноциду , а когда начали получать по зубам - а нас то за шо.Что то Европа фекалий врот набрала ,не вякает ничего в защиту Украины.Задумала какую-то гадость !?
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      +2
      Вчера, 19:11
      Цитата: tralflot1832
      Что то Европа фекалий в рот набрала ,не вякает ничего в защиту Украины.Задумала какую-то гадость !?

      Не знаю насчёт Европы, зато на украинском канале заметил удивительное, потрясающе переможное предложение - товарищ Ким Чен Ын наверняка его возьмёт на заметку и оценит. yes
      Україна має провести аналог операції «Павутина» на території КНДР, — засновник компанії-виробника оборонної продукції First Contact Боровик.

      Украина должна провести аналог операции "Паутина" на территории КНДР, - основатель компании-производителя оборонной продукции First Contact Боровик
      belay
  4. knn54 Звание
    knn54
    -2
    Вчера, 18:47
    Кто то , когда не будь видел, что бы военную технику заправляли на АЗС?
    1. alexboguslavski Звание
      alexboguslavski
      0
      Вчера, 18:58
      Цитата: knn54
      Кто то , когда не будь видел, что бы военную технику заправляли на АЗС?
      1. knn54 Звание
        knn54
        0
        Вчера, 19:58
        Александр, вы счастливчик. Я (будучи зампотехом в советские времена) временно получал ГСМ на областной нефтебазе. А вот такого не видел никогда.
        1. alexboguslavski Звание
          alexboguslavski
          0
          Вчера, 22:58
          Так то в советские времена. Кто бы мог подумать тогда, что Россия и Украина будут по разные стороны в третьей мировой войне. Сама же вероятность третьей мировой не отрицалась.
    2. Incvizitor Звание
      Incvizitor
      -1
      Вчера, 19:02
      У них в основном были пикапы тот же х.л 200 смотреть по ним в основном дроны летят а техники мало.
  5. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +5
    Вчера, 18:53
    По сообщениям украинских источников, российские подразделения (преимущественно передовые разведывательные и штурмовые группы) подошли практически вплотную к территории Славянской ТЭС в Николаевке. В ближайшее время ожидаются первые попытки инфильтрации разведгрупп непосредственно на промышленную площадку станции, за которыми может следовать активная фаза штурмовых действий.

    Николаевка и территория ТЭС расположены к востоку от Славянска и примыкают к руслу реки и трассе канала. Выход передовых групп к ТЭС создаёт непосредственную угрозу перерезания путей снабжения между Славянском, Николаевкой и Райгородком (которые и так под постоянным огневым воздействием РФ). Кроме того, контролем над промзоной создается давление на украинские позиции, обороняющие рубеж вдоль канала.
    1. pudelartemon Звание
      pudelartemon
      +1
      Вчера, 19:13
      В добрый час!
      (А вот я не считаю его коротким!)
  6. Офицер запаса Звание
    Офицер запаса
    +4
    Вчера, 19:12
    Я что-то уже ничего не понимаю. Стар, наверное, стал.
    Зачем начиналась СВО? Чтобы достичь своих целей или чтобы принудить Украину к миру? И пусть дальше живет фашистский режим?
    Наши деды фашистскую Германию к миру не принуждали, они победили, добились безоговорочной капитуляции. А сейчас не только Украина, а и вся Европа охамела вконец. Как это все назвать?
  7. navigator777 Звание
    navigator777
    +1
    Вчера, 21:36
    Цитата: topol717
    Цитата: ваш вср 66-67
    Спалить АЗС, где бензин и солярка не смогли 29 раз??
    Оно вообще то всё глубоко в землю закопано, а все трубы медными сетками защищены. так что гореть не будет, медь не пустит огонь внутрь.

    Ну насколько глубоко? Я видел строящиеся заправки, сверху не больше 2 метров грунта, дронами может и не пробить, а один фаб всю заправку в клочья разнесет.
  8. navigator777 Звание
    navigator777
    +1
    Вчера, 21:38
    Цитата: Офицер запаса
    Я что-то уже ничего не понимаю. Стар, наверное, стал.
    Зачем начиналась СВО? Чтобы достичь своих целей или чтобы принудить Украину к миру? И пусть дальше живет фашистский режим?
    Наши деды фашистскую Германию к миру не принуждали, они победили, добились безоговорочной капитуляции. А сейчас не только Украина, а и вся Европа охамела вконец. Как это все назвать?

    СВО изначально начато ради переговоров, а не ради победы, уже через несколько дней после начала, случились переговоры, верхушка мечтает договориться а не победить.