Зеленский обещает усилить атаки на НПЗ в ответ на удары российской баллистики

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Зеленский обещает усилить атаки на НПЗ в ответ на удары российской баллистики

Бандеровский режим будет усиливать удары по российскому топливно-энергетическому сектору с целью «принуждения России к миру». Об этом заявил Зеленский по итогам совещания с силовиками. Видимо, других вариантов больше нет.

«Нелегитимный» сегодня собрал на Банковой глав силовых ведомств, а также главкома ВСУ и начальника Генштаба. Обсуждались два основных вопроса: ситуация на линии фронта и способы защиты от российских ракетных ударов. По первому вопросу выступали Драпатый и Скибюк (новый глава Генштаба). О чем они докладывали Зеленскому, неизвестно, но, как заявил «просроченный», основное внимание будет уделено удержанию Славянска и Константиновки, которая уже под контролем российских войск. Возникает такое ощущение, что Зеленского держат в неведении о реальной ситуации на фронте.



По второму вопросу тоже ничего не решили, Зеленский заявил, что у партнеров ракеты есть, но нет «политической воли», чтобы передать их Киеву. Где Украина будет брать «антибаллистику», «нелегитимный» так и не сказал. Но опять заявил, что будет решать вопрос с локализацией производства ракет на Украине.

Также поднимался вопрос ответных действий на российские удары. Тут военно-политическая верхушка Киева ничего нового придумывать не стала и решила продолжить удары по топливно-энергетическому сектору России. Зеленский все еще верит, что таким образом он сможет заставить Москву принять условия Киева и завершить войну.

Подробно обсудили с военными, разведкой и спецслужбами наши приоритеты на август для дальнобойных санкций против России за эту войну. Продолжаются операции по российским нефтяным объектам и переработке. Цена затягивания войны для агрессора будет увеличиваться.
20 комментариев
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  1. Мини Мокик Звание
    Мини Мокик
    -2
    Вчера, 18:24
    Он это делает не для принуждения к миру. У него делалка не выросла. Даже на рояле дублёр играл. А по приказу начальства. Которое не при каких обстоятельствах не может дать заднюю. Иначе не станет не ЕС, не Арабобритании 🙄
    1. Андрей К Звание
      Андрей К
      -1
      Вчера, 18:39
      Зеленский обещает усилить атаки на НПЗ в ответ на удары российской баллистики

      Занюханный укрофюрер решил вместо территории 404 оставить пепелище, прямо по поговорке: "Сгорел сарай, гори и хата".
    2. paul3390 Звание
      paul3390
      +2
      Вчера, 18:39
      Да врежьте по ним всем вместе с хозяевами наконец Орешником, сколько мы должны ещё всё это терпеть??? Можно даже с ядерной боеголовкой..
      1. Мини Мокик Звание
        Мини Мокик
        -4
        Вчера, 18:42
        Готов к могилизации в противогазе воин? А ведь это даже не Чечня. Начнется что похуже, объявят. В России.
        1. paul3390 Звание
          paul3390
          0
          Вчера, 18:48
          Тебя не спросили. Рано или поздно - это всё равно придётся сделать, всё к тому стремительно движется. Так чего тогда тянуть?
          1. Мини Мокик Звание
            Мини Мокик
            -4
            Вчера, 18:51
            Правильно. Зря тянут. Тебя уже давно призвать надо. Что бы потомства не оставил 🤗
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    -1
    Вчера, 18:28
    Если что ,мы нашли поставщиков нефтепродуктов ,Марокко одна из них .
    1. ВадимЖивов Звание
      ВадимЖивов
      0
      Вчера, 19:04
      Это конечно хорошо, но... А если начнут танкеры гасить? Им ведь и с наводкой помогут. Даже думать не хочу...
  3. frruc Звание
    frruc
    -1
    Вчера, 18:29
    основное внимание будет уделено удержанию Славянска и Константиновки

    Пусть уделят внимание, чтобы все твapи там остались, ни одна не сумела выползти.
  4. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Вчера, 18:31
    А мы что будем выносить у 404 ых за это .
  5. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    +1
    Вчера, 18:32
    Зеля ,наверное,мечтает чтоб у нас бензин стоил тысячу рублей за литр . Так для этого не обязательно кошмарить НПЗ,а достаточно чтоб отечественных олигархов от нефтяники не ограничивала Москва в их радужных мечтах. . . hi
  6. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    +4
    Вчера, 18:33
    ну тут уже пора бить по зеленскому и Ко
    1. ваш вср 66-67 Звание
      ваш вср 66-67
      +1
      Вчера, 18:44
      Цитата: Василенко Владимир
      ну тут уже пора бить по зеленскому и Ко

      Ваши бы слова, да кое-кому в уши! +
      Продолжаются операции по российским нефтяным объектам и переработке.

      Я не понимаю наше высокое руководство! Почему они цацкаются с этой гни дой? Ведь по нему уже даже не пуля и веревка плачет, по нему плачет выгребная яма! Чтобы даже и вони не слышно было от этой гни ды!
  7. Серик Бур Звание
    Серик Бур
    +1
    Вчера, 18:34
    Не иначе как, членопианист решил огонь тушить керосином 😂.
    1. Василенко Владимир Звание
      Василенко Владимир
      0
      Вчера, 18:51
      Цитата: Серик Бур
      членопианист

      почему то прочиталось как членописец
  8. anjey Звание
    anjey
    +3
    Вчера, 18:46
    «Нелегитимный» сегодня собрал на Банковой глав силовых ведомств, а также главкома ВСУ и начальника Генштаба.
    Какая же была Жирная Цель am
  9. Andrey_5 Звание
    Andrey_5
    0
    Вчера, 19:01
    А все потому, что на земле не видят силы, а видят слабость и неспособность наступать.
  10. PASus Звание
    PASus
    -1
    Вчера, 19:41
    Т.е. на сей момент бункер+конспирация+британская охрана это непреодолимое препятствие для операции (если она даже гепотетически существует) по устранению наркофюрера?
    1. Metallurg_2 Звание
      Metallurg_2
      0
      Вчера, 21:42
      Непреодолимое препятствие - это наличие в недружественных странах счетов, детей и любовниц у тех, кто может оказывать влияние на принятие решений.
  11. Fitter65 Звание
    Fitter65
    0
    Сегодня, 00:29
    как заявил «просроченный», основное внимание будет уделено удержанию Славянска и Константиновки, которая уже под контролем российских войск. Возникает такое ощущение, что Зеленского держат в неведении о реальной ситуации на фронте.
    Ему , получается как Салазару, докладывают только то, что он хочет слышать? Ну тогда правильной дорогой он идёт.