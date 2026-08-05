Зеленский обещает усилить атаки на НПЗ в ответ на удары российской баллистики
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Бандеровский режим будет усиливать удары по российскому топливно-энергетическому сектору с целью «принуждения России к миру». Об этом заявил Зеленский по итогам совещания с силовиками. Видимо, других вариантов больше нет.
«Нелегитимный» сегодня собрал на Банковой глав силовых ведомств, а также главкома ВСУ и начальника Генштаба. Обсуждались два основных вопроса: ситуация на линии фронта и способы защиты от российских ракетных ударов. По первому вопросу выступали Драпатый и Скибюк (новый глава Генштаба). О чем они докладывали Зеленскому, неизвестно, но, как заявил «просроченный», основное внимание будет уделено удержанию Славянска и Константиновки, которая уже под контролем российских войск. Возникает такое ощущение, что Зеленского держат в неведении о реальной ситуации на фронте.
По второму вопросу тоже ничего не решили, Зеленский заявил, что у партнеров ракеты есть, но нет «политической воли», чтобы передать их Киеву. Где Украина будет брать «антибаллистику», «нелегитимный» так и не сказал. Но опять заявил, что будет решать вопрос с локализацией производства ракет на Украине.
Также поднимался вопрос ответных действий на российские удары. Тут военно-политическая верхушка Киева ничего нового придумывать не стала и решила продолжить удары по топливно-энергетическому сектору России. Зеленский все еще верит, что таким образом он сможет заставить Москву принять условия Киева и завершить войну.
Подробно обсудили с военными, разведкой и спецслужбами наши приоритеты на август для дальнобойных санкций против России за эту войну. Продолжаются операции по российским нефтяным объектам и переработке. Цена затягивания войны для агрессора будет увеличиваться.
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