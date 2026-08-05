США отменили санкции против трёх авиакомпаний и двух самолётов, связанных с КСИР

963 4
США отменили санкции против трёх авиакомпаний и двух самолётов, связанных с КСИР


Администрация Дональда Трампа убрала из-под санкций три иранские авиакомпании и два самолёта, которые связаны с КСИР (Корпус стражей исламской революции). Такое решение опубликовал Минфин США.



В ведомстве не стали называть конкретные компании. Но источники Reuters рассказали, что речь идёт о снятии ограничений, которые вводили в рамках антитеррористических санкций ранее.

Пока непонятно, говорит ли это о смене курса Вашингтона в отношении Тегерана или это просто техническое решение.

До этого президент США Дональд Трамп говорил, что переговоры с Ираном продвигаются хорошо и итоги станут известны в ближайшие двое суток. Он также назвал прошедшие 4 августа консультации «очень удачными».

Журналисты уже связывают снятие санкций с возможным скорым соглашением между США и Ираном.

Напомним, что санкции против иранских авиакомпаний ввели ещё в 2019 году – за помощь КСИР. Главной целью была Mahan Air – США утверждали, что она возит оружие и бойцов элитного подразделения «Кудс».

В конце июля 2026 года под санкции за сотрудничество с Mahan Air попали посредники из разных стран – в том числе российская логистическая компания Air Cargo Pro.

Кроме того, США вводили санкции против иракской авиакомпании Fly Baghdad. Её обвиняли в том, что она перевозит оружие для проиранских группировок в Сирию и Ливан.

Однако в последние недели на Ближнем Востоке наметилась разрядка. В конце июля США приостановили удары по Ирану, а теперь перешли к конкретным действиям по ослаблению санкций. Пока непонятно, выльется ли это в полноценный дипломатический прорыв.
4 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Вчера, 18:35
    Дональд царь своего слова ,сегодня дал завтра отменил .Иранцы его понты изучили досконально.
    1. Мини Мокик Звание
      Мини Мокик
      0
      Вчера, 18:45
      А вместе с иранцами, и Россия. Только для дуриков еще звучат слова про какой то Анкоридж. А в реальности Россия выносит 404 в хлам. И то что ракет чубатым не дают, не только Иран виноват. Сливают 404 все кто может. Вот только способов выйти из этой каши, у спонсоров зели нет.
      1. andranick Звание
        andranick
        0
        Вчера, 19:03
        Цитата: Мини Мокик
        Вот только способов выйти из этой каши, у спонсоров зели нет.
        А у кого есть? Ни у кого нет...
        1. Мини Мокик Звание
          Мини Мокик
          0
          Вчера, 20:54
          Россия просто идёт в перед, и старается делать это с наименьшими потерями. Цели не изменились.