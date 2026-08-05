США отменили санкции против трёх авиакомпаний и двух самолётов, связанных с КСИР
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Администрация Дональда Трампа убрала из-под санкций три иранские авиакомпании и два самолёта, которые связаны с КСИР (Корпус стражей исламской революции). Такое решение опубликовал Минфин США.
В ведомстве не стали называть конкретные компании. Но источники Reuters рассказали, что речь идёт о снятии ограничений, которые вводили в рамках антитеррористических санкций ранее.
Пока непонятно, говорит ли это о смене курса Вашингтона в отношении Тегерана или это просто техническое решение.
До этого президент США Дональд Трамп говорил, что переговоры с Ираном продвигаются хорошо и итоги станут известны в ближайшие двое суток. Он также назвал прошедшие 4 августа консультации «очень удачными».
Журналисты уже связывают снятие санкций с возможным скорым соглашением между США и Ираном.
Напомним, что санкции против иранских авиакомпаний ввели ещё в 2019 году – за помощь КСИР. Главной целью была Mahan Air – США утверждали, что она возит оружие и бойцов элитного подразделения «Кудс».
В конце июля 2026 года под санкции за сотрудничество с Mahan Air попали посредники из разных стран – в том числе российская логистическая компания Air Cargo Pro.
Кроме того, США вводили санкции против иракской авиакомпании Fly Baghdad. Её обвиняли в том, что она перевозит оружие для проиранских группировок в Сирию и Ливан.
Однако в последние недели на Ближнем Востоке наметилась разрядка. В конце июля США приостановили удары по Ирану, а теперь перешли к конкретным действиям по ослаблению санкций. Пока непонятно, выльется ли это в полноценный дипломатический прорыв.
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