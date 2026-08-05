На фоне засухи страны Европы взрывают русла рек, чтобы спасти свою экономику

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На фоне засухи страны Европы взрывают русла рек, чтобы спасти свою экономику


Аномальная жара, накрывшая Европу летом 2026 года, перестала быть просто погодным феноменом. Она переросла в полномасштабный экономический кризис, вынуждая власти прибегать к немыслимым ранее мерам – от остановки ядерных реакторов до контролируемых взрывов речных русел.

Об этом говорится в материале CNBC.

Уровень воды в главных водных артериях континента – Рейне и Дунае – упал до критических минимумов. На Рейне показатель опустился до 24 сантиметров, что является самым низким значением с 1880 года. Это парализовало судоходство. По оценкам Кильского института мировой экономики, только Германия может потерять до 2 миллиардов евро ВВП в третьем квартале.

Ситуация с энергетикой ещё тревожнее. Румыния была вынуждена остановить свой единственный ядерный реактор из-за нехватки воды для охлаждения. Правительство привлекло военно-морские силы для подводных взрывов скал у деревни Извоареле, чтобы направить поток к АЭС «Чернавода». Под угрозой закрытия находится венгерская станция «Пакш», обеспечивающая 40% энергобаланса страны.

Изменение климата превратило сезонную засуху в постоянную угрозу. Инфраструктура Европы, рассчитанная на стабильные климатические условия прошлого, трещит по швам. Жара разрушает дороги, снижает производительность труда и создаёт риски массовых отключений электроэнергии. Как отметил экономист Феликс Шмидт, европейская экономика растёт крайне медленно, и такие удары наносят сокрушительный урон даже минимальному росту.

Европа оказалась перед лицом новой реальности, где борьба за воду становится борьбой за экономическое выживание.
38 комментариев
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  1. Энный Звание
    Энный
    +7
    Вчера, 18:53
    Не замерзла так засохнет. Нарратив меняется
    1. seregatara1969 Звание
      seregatara1969
      +20
      Вчера, 19:02
      из-за нехватки воды для охлаждения Дуная

      афтыр хоть читает свой опус после написания?
      1. Ilya-spb Звание
        Ilya-spb
        +6
        Вчера, 19:04
        Надеюсь, они Дунай хорошо охладили. Заморозили)))

        Посмеялся.
      2. Вольноопределяющийся Марек Звание
        Вольноопределяющийся Марек
        0
        Вчера, 19:09
        Да- да, вот такая она словесная эквилибристика .
      3. SEVERIN Звание
        SEVERIN
        +2
        Вчера, 20:08
        seregatara1969
        +8
        Сегодня, 19:02
        Новый
        из-за нехватки воды для охлаждения Дуная

        афтыр хоть читает свой опус после написания?
        - думаю, что читает, у Румынии случился коллапс - температура воды в Дунае поднялась до критической, и дунайскими водами уже нельзя охлаждать единственный румынский реактор - поэтому румыны этот реактор заглушили... - с чем я и поздравляю ЕС.
    2. Evgeny64 Звание
      Evgeny64
      0
      Вчера, 22:13
      Не, не меняется, то, что не замерзло, сейчас сохнет, что не засохнет, зимой замерзнет laughing
      Климат он такой, летом становится жарче, зимой холоднее. Они привыкли жить в окружении морей, а климат становится более континентальным, скоро станет, как в Якутии, летом +40, зимой - 50 request
  2. Виталий161 Звание
    Виталий161
    +14
    Вчера, 18:56
    Хех, в Ростовской области с конца июня до середины августа температура редко опускается ниже 35 в тени, а порой и 40 неделями держится, эт норма для нас, не знаю че эти неженки раскудахтались, привыкли к халяве черти
    1. frruc Звание
      frruc
      +4
      Вчера, 19:05
      Виталий161
      порой и 40 неделями держится

      Подтверждаю, земляк. Улицы вымерли от жары, народ дома под сплитами сидит.
      1. Виталий161 Звание
        Виталий161
        +8
        Вчера, 19:10
        Подтверждаю, земляк. Улицы вымерли от жары, народ дома под сплитами сидит.
        Так для нас это ежегодное событие, я помню года когда за все лето ни разу дождь даже не пошел belay Так что, мы знаем как спасаться от такой жары, да и привыкшие.
        А европа привыкла что лето не особо то и жарко, зима не особо то и холодно, расслабились laughing вот им теперь в зиму эту еще мороз так под -25-30 хотя бы, и я точно уверую в карму, ибо эти черти заслужили
        1. frruc Звание
          frruc
          -1
          Вчера, 19:59
          Виталий161
          Так для нас это ежегодное событие

          А вот в Дону уровень воды не упал, но рыба не ловится, вся в ямах и в фарваторе стоит, даже поклевки нет.
          1. Fan-Fan Звание
            Fan-Fan
            0
            Вчера, 20:49
            В Иртыше тоже уровень воды упал, но рыба ловится. Даже в протоках крупная щука попадается.
        2. aybolyt678 Звание
          aybolyt678
          0
          Вчера, 20:52
          Цитата: Виталий161
          вот им теперь в зиму эту еще мороз так под -25-30 хотя бы, и я точно уверую в карму, ибо эти черти заслужили

          будем надеяться что среднегодовые температура и количество осадков превратят летний зной в зимний мороз и летнюю сушь в наводнения.
        3. Al_com
          Al_com
          0
          Сегодня, 00:35
          ибо эти черти заслужили

          Тут не поспоришь
          Но, справдливости ради- прошедшая зима была очень не обычная по количеству снега, да и морозов у нас в Новосибирске таких очень давно не было.
          Лето тоже- июнь- по моему ни одного дождя, температура весь месяц 27-32.
          Июль- дождей побольше но температура такая же.
          Это НЕ норма для нашего региона
          1. Виталий161 Звание
            Виталий161
            0
            Сегодня, 00:38
            Но, справдливости ради- прошедшая зима была очень не обычная по количеству снега
            У нас наоборот, зима сама по себе теплее, но снега больше, лето как обычно, сегодня вон 36-37 в тени, завтра 38, со след недели будет опускаться потихоньку к 28-30.
      2. carpenter Звание
        carpenter
        +1
        Вчера, 19:35
        Цитата: frruc
        Подтверждаю, земляк. Улицы вымерли от жары, народ дома под сплитами сидит.

        А у нас несколько дней было + 25, а так всё лето от + 19 до + 22, два дня без дождя, на третий дождь, а то и три дня с дождями. Лепота !
    2. Shooting Звание
      Shooting
      0
      Вчера, 21:49
      Это просто мигранты свой климат с собой прихватили, чтоб комфортнее пособия тратить
  3. mixpetroff Звание
    mixpetroff
    +6
    Вчера, 19:01
    Автор, им Вы сами понимаете, что пишете?
    На Рейне уровень упал до 24 см, а было сколько 25? А может быть проходной уровень для судов упал? И на самом деле там метров 6?
    А остановка реактора из-за нехватки воды для охлаждения Дуная это шедевр!
    Вот не знал, что Дунай охлаждают!
    1. pudelartemon Звание
      pudelartemon
      -1
      Вчера, 19:08
      Румыны всегда были туповаты. Чему же удивляться? wassat
    2. Tagan Звание
      Tagan
      +1
      Вчера, 19:49
      Вот не знал, что Дунай охлаждают!

      Ну, Европах так, получается. "Райский сад", а не хухры-мухры. Эт мы тут, лапотники.
    3. BrTurin Звание
      BrTurin
      +1
      Вчера, 20:28
      Цитата: mixpetroff
      Автор, им Вы сами понимаете, что пишете? На Рейне уровень упал до 24 см, а было сколько 25?

      Автор использует материал самих немцев - https://www.bild.de/regional/nordrhein-westfalen/rhein-historischer-tiefstand-verkehrsminister-fordert-taskforce-6a6f417fd75325eb7c4b44fa -
      Также в статье говорится, что в Дуйсбург-Рурорте уровень воды достиг отметки в 149 см, это на 2 см ниже предыдущего антирекорда, зафиксированного 17 августа 2022 года. В Дюссельдорфе уровень воды опустился до 21 см. https://regnum.ru/news/4053046
      надо смотреть конкретное место - в верховьях один уровень, в низовьях другой....
  4. Южноукраинец Звание
    Южноукраинец
    +1
    Вчера, 19:03
    . Аномальная жара, накрывшая Европу летом 2026 года, перестала быть просто погодным феноменом. Она переросла в полномасштабный экономический кризис,

    Неужели опять Россия виновата?
    1. pudelartemon Звание
      pudelartemon
      +1
      Вчера, 19:10
      А больше некому. Климатическое оружие понимаешь. Кто выпил воду из крана мы знаем, а вот кто из Дуная... recourse
      1. Single-n Звание
        Single-n
        +2
        Вчера, 20:03
        хлы. Что бы тиса обмелела и ее было легче переплыть!!!
        1. pudelartemon Звание
          pudelartemon
          0
          Вчера, 20:38
          Зачёт! drinks
          (Я не считаю это сообщение коротким)
    2. котик-русич Звание
      котик-русич
      +1
      Вчера, 21:17
      Цитата: Южноукраинец
      . Аномальная жара, накрывшая Европу летом 2026 года, перестала быть просто погодным феноменом. Она переросла в полномасштабный экономический кризис,

      Неужели опять Россия виновата?
      Как стали запускать в Европу жителей Юга (Африка, Ближний Восток...) - так жара и появилась, видимо за собой беженцы Жару притянули...
    3. ОлегEKB Звание
      ОлегEKB
      +1
      Вчера, 21:40
      все осадки перетащили к нам на Урал, третий месяц дожди дожди дожди
  5. 16112014nk Звание
    16112014nk
    +5
    Вчера, 19:04
    "Райский сад" превращается в адский. И это хорошо. good
    1. Василенко Владимир Звание
      Василенко Владимир
      0
      Вчера, 19:09
      Цитата: 16112014nk
      превращается в адский

      следующий год - год огненного козла
  6. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    +6
    Вчера, 19:05
    Европа оказалась перед лицом новой реальности, где борьба за воду становится борьбой за экономическое выживание.
    сейчас вспомнят про Россию и про то, что она "незаконно" владеет огромным количеством пресной воды
    1. Виталий161 Звание
      Виталий161
      +1
      Вчера, 19:12
      сейчас вспомнят про Россиюи про то что она незаконно владеет огромным количеством пресной воды
      Так со времен Тэтчер, ни чего не изменилось, и запасы не только пресной воды их интересуют(
  7. Жека111 Звание
    Жека111
    0
    Вчера, 19:09
    Да им не впервой.
    Солнечными панелями да ветряками своими спасутся, угольные ТЭЦ откроют. Европейцы бережливые - наверняка на складах припасено всего.
    Другое дело, что сытая и беззаботная жизнь для них закончилась.
    Хотя наши олигархи должны поддержать уровень жизни в родных сердцу парижах миланах
  8. Керенский Звание
    Керенский
    +1
    Вчера, 19:12
    в главных водных артериях континента – Рейне и Дунае

    Скромно... Но мне за Волгу обидно!
  9. Андрей Николаев_4 Звание
    Андрей Николаев_4
    0
    Вчера, 19:23
    Ну несомненно,что для Германии 2 млрд. в КВАРТАЛ—это смертельный удар!
  10. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    0
    Вчера, 19:31
    Вот что "животворящий" штатовский HARRP может творить. . . winked
  11. alexoff Звание
    alexoff
    -1
    Вчера, 19:49
    На Рейне показатель опустился до 24 сантиметров, что является самым низким значением с 1880 года. Это парализовало судоходство: грузовые баржи вынуждены идти недогруженными
    я может что-то не понимаю, но как баржи вообще могут ходить по таким глубинам? Это ж воды меньше чем по колено
    1. Kusja Звание
      Kusja
      +1
      Вчера, 20:14
      Ну потому что автор уподобился ии, и навертел в статье всякого разного. Ещё раз прочтите и убедитесь.
  12. SEVERIN Звание
    SEVERIN
    0
    Вчера, 20:03
    Доборолись за свою экологию - природа не терпит к себе наплевательства.
  13. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Вчера, 21:18
    Вода это ЖИЗНЬ!
    Кстати, альтернативная энергетика в таких условиях становится... да никак не становится, сдыхсет на раз два!
    Проблема ПЕРЕГРЕВА, риск для всего и сразу... хотя классическая энергетика, такие катаклизмы проходит более успешно, это факт... конечно там, где она ещё есть, в нормальном, рабочем состоянии!