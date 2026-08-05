Зеленский допустил, что Запад специально договорился не давать ракеты Киеву

4 692 24
Зеленский допустил, что Запад специально договорился не давать ракеты Киеву

В Киеве допускают, что Запад специально сократил поставки ракет-перехватчиков к комплексам Patriot, чтобы сделать Украину «сговорчивее». С таким заявлением выступил Зеленский на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).

Поставки ракет-перехватчиков в этом году сократились в три раза, и если США объясняют свой отказ передавать ракеты Киеву пустыми арсеналами после войны с Ираном, то европейские союзники — вообще ничем. Такое игнорирование потребностей основного союзника даже у простого человека вызовет приступ паранойи, а у Зеленского — тем более. Он уже напридумывал себе целый заговор, который реализуют западные страны с целью «ослабить Украину».



Своими выводами он поделился на заседании СНБО, заявив, что исключать такой вариант нельзя.

Я не знаю, есть ли другие причины, кроме Ближнего Востока. Может, это и политические шаги, чтобы Украина была более сговорчивой. На мой взгляд, не без этого.

Ранее сообщалось, что Зеленский запросил у Трампа на встрече в Белом доме сразу 300 ракет PAC-3 для комплексов Patriot, но получил отказ. Американский президент подчеркнул, что у США ракет нет, а которые остались, нужны самим. Попытки Зеленского выпросить ракеты у союзников из Европы тоже не увенчались успехом, все сделали вид, что у них ничего нет. Хотя сам «нелегитимный» считает, что ракеты в Европе есть.
24 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    +2
    Вчера, 19:05
    Плохому танцору всегда "Патриоты " мешают wassat
    1. knn54 Звание
      knn54
      0
      Вчера, 19:49
      -всегда "Патриоты " мешают.
      Это вы сейчас про кого? Зеленскому они не мешают.
      1. Татьяна Звание
        Татьяна
        0
        Сегодня, 00:35
        Зеленский допустил, что Запад специально договорился не давать ракеты Киеву

        Главнюк Зеленский просто козлит перед кураторами! А именно.

        Зеленский очень боится, что кураторы наконец-то поняли, что доверять клоуну воевать Киеву с Россией дальше - это всё равно что разрешать ему продолжать своим пенисом играть на рояле! Кураторам на позорный убыток!
  2. майор Юрик Звание
    майор Юрик
    +9
    Вчера, 19:06
    Если собаку приучить кормить до отвала, то при переходе на 2-х разовое питание бобик будет ворчать и скулить про судьбу нелёгкую. И его не волнует есть ли у хозяина корм.... laughing
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Вчера, 19:08
    А кто в Европе может делать современные ЗРК - Норвегия ,а ещё кто.?.
    1. griboedov09 Звание
      griboedov09
      +4
      Вчера, 19:14
      Ирис т делают немцы, самп т делают французы итальянцы
    2. роман66 Звание
      роман66
      0
      Вчера, 19:18
      Они именно " Патриоты" хотят. И своя логика есть - раз уж они всю Европу защищают, то нахрена этой Европе ракеты.
    3. alexoff Звание
      alexoff
      -1
      Вчера, 19:45
      Норвегия
      это которые собирают ЗРК из американских ракет и американского радара? laughing
  4. Иван Иванов_36 Звание
    Иван Иванов_36
    +2
    Вчера, 19:09
    Вряд ли, просто не дают. Нема запасу.
    1. Vicontas Звание
      Vicontas
      -1
      Вчера, 20:35
      У Греции есть 200 ракет к "Пэтриоту",но не противоракеты а зенитные,да и те просроченные. Зеля на удобрение исходит и визжит - "отдайте,мне нужнее!"Но херои Эллады упираются рогом и ракет не дают,мотивируя терками с турками! Чем закончится сия коллизия - неизвестно,но будем посмотреть....
  5. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    +1
    Вчера, 19:16
    а кто зеле мешал начать закатывать помидоры в банки?
    1. роман66 Звание
      роман66
      -1
      Вчера, 19:19
      Да губы ему уже пора закатывать. Надоел всем, хуже горькой редьки
  6. Керенский Звание
    Керенский
    0
    Вчера, 19:19
    Коллеги! Как думаете, - деньгами возьмут?
  7. Фразах Звание
    Фразах
    -1
    Вчера, 19:32
    Походу в овальной хазе с наркетом был примерно такой базар - ты чо, крысеныш, лезешь во все щели и метешь не по масти своей гнилой метлой, у папы большой замут с кошерной российской братвой, заткни хлебало и воюй с хозяйских щедрот, не заткнешь - будешь воевать на свои, а деваться тебе, тля, некуда. И не баклань, что ты тоже их кровей, жижа у тебя дурная. Не отсвечивай, живи пока...
  8. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    0
    Вчера, 19:42
    Про Гитлера есть фильм "Бункер". Отчего про Зеленского до сих пор ТНТ не снимет подобный же фильм. . .конечно же Батрутдинов в роли Зеленского,Харламов в роли Залужного и Мария Кравец в роли Марии Кравец. . . hi
    1. старпом Лом Звание
      старпом Лом
      -2
      Вчера, 20:07
      Цитата: андрей мартов
      Отчего про Зеленского до сих пор ТНТ не снимет подобный же фильм

      Наверно потому, что он будет контрастировать с непрерывными покатушками необандеровского фюрера по еврогейским тусовкам и другим западным саммитам и чеками его жены из самых дорогих бутиков мира.
      Цитата: Pharmacist
      Россия решила отказаться от замороженных миллиардов в пользу Европы, если они рейху оружие подкидывать перестанут

      Это его скорее воодушевит - побежит в припрыжку эти деньги клянчить себе, а что там с Путиным договаривались , так это не препятствие, мы уже привыкли от него слышать, как его опять обманули...
  9. Pharmacist Звание
    Pharmacist
    0
    Вчера, 19:49
    Раз Зеля видит заговор, так надо же ему подыграть. Пустить слух, например, что Россия решила отказаться от замороженных миллиардов в пользу Европы, если они рейху оружие подкидывать перестанут, пусть фюрера инфаркт хватит.
  10. dzvero Звание
    dzvero
    0
    Вчера, 20:23
    игнорирование потребностей основного союзника

    С каких пор инструмента назвали союзником?
  11. Серик Бур Звание
    Серик Бур
    -1
    Вчера, 21:31
    Если бы это был победоносный нахрюк бандерлогов , то Европа выложила бы все хотелки Зелика
    ещё бы и сверху накидала, а так, как все катится в яму , то зачем , выбрасывать на помойку, что и самим надо./ Дружба дружбой , а табачек врозь/.... Да , и какая дружба , использовали как лохо
  12. navigator777 Звание
    navigator777
    +1
    Вчера, 21:42
    300 ракет им мало будет, за июль прилетело больше 100 Искандеров, даже если 2 зур на Искандер, то им на месяц с небольшим хватит, а там не только Искандеры, но и Ониксы и Цирконы летят. На западе уже давно поняли, что так никаких ракет не напасешься. А эти 300 ракет, смогут спасти жизни американцам на ближнем востоке.
  13. Evgeny64 Звание
    Evgeny64
    0
    Вчера, 22:08
    Так если даже "Патриоты" валили пачками, в панике, по одной ракете, которая, таки, попадала в цель, то про остальные комплексы и говорить нечего. Никакой помощи не хватит, они считали, что запасы из воздуха берутся, оказалось их производить надо.
  14. Вольный Остров Звание
    Вольный Остров
    +1
    Вчера, 22:26
    Презерватив наконец-то понял, что он - ОДНОРАЗОВЫЙ😂😂😂🤦
  15. Nord11 Звание
    Nord11
    0
    Вчера, 23:07
    Вообще мировое сообщество наглость потеряло. Щирые херои утилизируются в их интересах, а они и кормят их не от пуза и Пэтриоты зажали, жмоты..
  16. Matsur Звание
    Matsur
    0
    Сегодня, 00:02
    Кажется зеленский стал догадываться о своей роли.