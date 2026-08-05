Склады, локомотивы, командные пункты: новые удары от Харькова до Одессы

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Склады, локомотивы, командные пункты: новые удары от Харькова до Одессы

Российские Вооружённые силы не останавливают процесс нанесения ударов по объектам на территориях, подконтрольных противником. В вечерние часы БПЛА типа «Герань» атакуют объекты логистики и топливно-энергетического комплекса в разных районах Днепропетровской области. Взрывы гремят в районе Апостолова, под Никополем, а также в окрестностях областного центра. Сообщается о вспыхнувших пожарах на топливных хранилищах, а также на стоянка грузового транспорта, используемого в военной логистике.

В одесской Санжейке зафиксирован прилёт ракеты. По некоторым данным, удар был нанесён ракетой Х-31 по ангару хранения малых безэкипажных катеров, которые противник намеревался использовать против российских судов в акватории Чёрного моря.
Удары наносятся по объектам в Харькове и Лозовой. Поступают сведения о поражении электроподстанции, локомотива, а также ангаров, в которых находилась техника, используемая в интересах ВСУ.



В Славянске (ДНР) – прилёты фугасных авиабомб с модулями планирования и коррекции. Есть фиксация прилётов по командному пункту одной из бригад, задействованной на Славянско-Краматорском направлении.

Значительное число дронов атакует в эти минуты оккупированное противником Запорожье. «Герани» и «Бандероли» пикируют на объекты промышленности, топливные хранилища, складские комплексы.

В Чернигове и области огневое поражение нанесено топливным хранилищам, подстанции и пунктам дислокации ВСУ.

Напомним, что киевский режим взывает к Западу с просьбой как можно скорее передать ему ракеты для зенитных комплексов, в том числе для Patriot.
5 комментариев
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  1. Мини Мокик Звание
    Мини Мокик
    -1
    Вчера, 19:49
    Денег дадут, нарисуют нолики в компьютере. Ракеты не дадут. За нолики не купить того, чего нет. Это как стоимость Газпрома, на бумаге ровна 3 процентам, от стоимости какого нить чат гпт 🤔
  2. silberwolf88 Звание
    silberwolf88
    +5
    Вчера, 19:53
    Просто бальзам на душу такие сообщения ибо вегетарианская политика по отношению к террористам и прочему кастрюлеголовому сброду бессмысленна … порты в хлам … любые (кроме АЭС) объекты энергетики в руины и АЭС они сами остановят … можно вывести из строя все очистные сооружения крупных городов … продолжать выбивать железнодорожную инфраструктуру и АЗС на всей территории шумерии … посмотрим кто приползёт с белой простынкой
    Террор устраиваемый бандеровской кликой только обозлил и сплотил добрых русских людей
    1. belovvladimir Звание
      belovvladimir
      +1
      Вчера, 20:02
      На укротеррор надо уничтожать инфраструктуру противника, но если что то земля свалит за кордон, а вот лишить его бобла, имущества всей финансовой поддержки было бы самым крутым действием, ибо без наварованного бобла он полный ноль!
    2. frruc Звание
      frruc
      +1
      Вчера, 20:24
      Значительное число дронов атакует в эти минуты .........

      Чтобы не было соблазнов у щирых бить по больницам, детским площадкам и пляжам.
  3. isv000 Звание
    isv000
    0
    Вчера, 22:02
    Вопрос назрел: сколько ещё будут "долбить" порты окраины, если туда, как мухи на *овно, всё равно идут кораблики? Значит есть куда идти и чем выгружать? Почему портовые краны в строю?!! Эти машины вот так просто не привезёшь и не установишь, не та конструкция, особенно те что для разгрузки контейнеровозов...