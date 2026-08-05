Склады, локомотивы, командные пункты: новые удары от Харькова до Одессы
6 1395
Российские Вооружённые силы не останавливают процесс нанесения ударов по объектам на территориях, подконтрольных противником. В вечерние часы БПЛА типа «Герань» атакуют объекты логистики и топливно-энергетического комплекса в разных районах Днепропетровской области. Взрывы гремят в районе Апостолова, под Никополем, а также в окрестностях областного центра. Сообщается о вспыхнувших пожарах на топливных хранилищах, а также на стоянка грузового транспорта, используемого в военной логистике.
В одесской Санжейке зафиксирован прилёт ракеты. По некоторым данным, удар был нанесён ракетой Х-31 по ангару хранения малых безэкипажных катеров, которые противник намеревался использовать против российских судов в акватории Чёрного моря. Удары наносятся по объектам в Харькове и Лозовой. Поступают сведения о поражении электроподстанции, локомотива, а также ангаров, в которых находилась техника, используемая в интересах ВСУ.
В Славянске (ДНР) – прилёты фугасных авиабомб с модулями планирования и коррекции. Есть фиксация прилётов по командному пункту одной из бригад, задействованной на Славянско-Краматорском направлении.
Значительное число дронов атакует в эти минуты оккупированное противником Запорожье. «Герани» и «Бандероли» пикируют на объекты промышленности, топливные хранилища, складские комплексы.
В Чернигове и области огневое поражение нанесено топливным хранилищам, подстанции и пунктам дислокации ВСУ.
Напомним, что киевский режим взывает к Западу с просьбой как можно скорее передать ему ракеты для зенитных комплексов, в том числе для Patriot.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета», «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»; «Фонд Карнеги»
Информация