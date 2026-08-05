Минобороны начинает формировать новые военно-строительные подразделения
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Штатная численность ВС РФ увеличена на 27 тысяч человек. Сделано это для формирования новых военно-строительных подразделений. Об этом сообщает Минобороны.
В российской армии появятся новые военно-строительные подразделения. Как пояснили в военном ведомстве, численность армии в последние годы значительно выросла, появилась потребность в новой военной и социальной инфраструктуре. Нужно строить военные городки, склады, различные объекты и т. д., в общем, всё то, к чему нельзя допускать гражданские строительные организации. В частности, новую инфраструктуру для Ракетных войск стратегического назначения.
Военно-строительные подразделения будут выполнять общестроительные работы по возведению приоритетных и стратегических объектов Вооруженных сил на всей территории Российской Федерации для оперативного введения их в эксплуатацию.
Штатную численность армии под новые задачи увеличили на 27 тысяч человек, из которых и начнется формирование новых подразделений военных строителей. Одновременно будет воссоздан Военный инженерно-технический университет, который будет выпускать специалистов соответствующего профиля. Пока же Минобороны договаривается с гражданскими вузами, чтобы начать подготовку кадров на их базе.
Указ об увеличении штатной численности ВС РФ Владимир Путин подписал в конце июля. Теперь по штату в российской армии 2 426 130 единиц, из которых 1 535 000 военнослужащих.
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