Минобороны начинает формировать новые военно-строительные подразделения

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Минобороны начинает формировать новые военно-строительные подразделения

Штатная численность ВС РФ увеличена на 27 тысяч человек. Сделано это для формирования новых военно-строительных подразделений. Об этом сообщает Минобороны.

В российской армии появятся новые военно-строительные подразделения. Как пояснили в военном ведомстве, численность армии в последние годы значительно выросла, появилась потребность в новой военной и социальной инфраструктуре. Нужно строить военные городки, склады, различные объекты и т. д., в общем, всё то, к чему нельзя допускать гражданские строительные организации. В частности, новую инфраструктуру для Ракетных войск стратегического назначения.



Военно-строительные подразделения будут выполнять общестроительные работы по возведению приоритетных и стратегических объектов Вооруженных сил на всей территории Российской Федерации для оперативного введения их в эксплуатацию.

Штатную численность армии под новые задачи увеличили на 27 тысяч человек, из которых и начнется формирование новых подразделений военных строителей. Одновременно будет воссоздан Военный инженерно-технический университет, который будет выпускать специалистов соответствующего профиля. Пока же Минобороны договаривается с гражданскими вузами, чтобы начать подготовку кадров на их базе.

Указ об увеличении штатной численности ВС РФ Владимир Путин подписал в конце июля. Теперь по штату в российской армии 2 426 130 единиц, из которых 1 535 000 военнослужащих.
20 комментариев
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  1. двп Звание
    двп
    -2
    Вчера, 20:13
    Интересно что это за Военный инженерно-технический университет? Пусть лучше восстановят Пушкинское ВВИСУ.
    1. Вячеслав1962 Звание
      Вячеслав1962
      +2
      Вчера, 20:36
      В последние годы существования Пушкинское и Ленинградское училищи считались единым подразделением. Так что на оставшейся базе, хотя чего там уже могло остаться, и будет, скорее всего этот универ.
      Только еще на долгие годы уровень подготовки спецов из восстановленного универа будет сущесвенно ниже, чем у выпускников ПВВИСУ и ЛВВИСКУ.
    2. bubalik Звание
      bubalik
      0
      Вчера, 20:53
      что это за Военный инженерно-технический

      ,,,возможно, имелся в виду Тольяттинский военный технический институт (ТВТИ) — высшее военное учебное заведение, существовавшее в Тольятти в период с 1978 по 2010 год.ТВТИ готовил командный состав для военно-строительных частей и противопожарной службы СССР, а затем и для инженерно-технических воинских формирований при федеральных органах исполнительной власти Российской Федерации.
    3. Hariton Laptev Звание
      Hariton Laptev
      +1
      Вчера, 22:54
      Шикарный вуз был. Жалко что его угробили
  2. Silbi Звание
    Silbi
    +4
    Вчера, 20:22
    А зачем было уничтожать стройбат, если сегодня нужно героически его восстанавливать? Хотя, чего удивляться,только разрушали армию, упраздняли, оказывается и строить иногда что-то нужно. Например, городки, квартиры в/с, "Байконур" же построили.
    1. Василенко Владимир Звание
      Василенко Владимир
      +2
      Вчера, 21:24
      Цитата: Silbi
      А зачем было уничтожать стройбат, если сегодня нужно героически его восстанавливать?

      а когда мы искали простые пути?!
    2. Гюнтер Звание
      Гюнтер
      0
      Вчера, 22:18
      Меня терзают смутные сомнения - чему можно научить за 1 год, и кто будет строить когда этот год закончится?
      По моему мнению нужны профи на долгосрочный контракт, к слову при Союзе была подобная организация(не стройбат lol )
  3. sanja.grw Звание
    sanja.grw
    +2
    Вчера, 20:40
    в/ч 43049, 93-95, призыв ll-93
    1. commbatant Звание
      commbatant
      0
      Вчера, 22:34
      Цитата: sanja.grw
      93-95, призыв ll-93

      не успел попасть на 2 года
  4. Дост Звание
    Дост
    +1
    Вчера, 20:45
    В Ижевске два военных городка стройбата распушили куда только смогли. Ещё успел походить по бывшей казарме показывая сыну где спал, где дневал...
  5. Sasha1979 Звание
    Sasha1979
    +2
    Вчера, 21:36
    "Минобороны начинает формировать новые военно-строительные подразделения". Допустим. А расформировали их зачем?? Чтобы сейчас "начинать формировать"??
  6. Fangaro Звание
    Fangaro
    0
    Вчера, 21:37
    В регионах дороги строят ДСПМК.
    Заказывают у ДСПМК и Автодоры региональные, и администрации районов.
    Попробуйте какую-нибудь из дорожно-строительных передвижных механизированных колонн северо-запада России мобилизовать хотя бы процентов на десять...
    Те, кто там работают, вне зависимости от национальности, гражданства и политических взглядов, работают. Хорошо. Насколько могут.
    Но за свой хлеб, дом и будущее вряд ли пойдут в "стройбат".
  7. Livonetc Звание
    Livonetc
    0
    Вчера, 21:46
    На дороге лежит солдат из стройбата.
    Он не пулей убит, "задолбала" лопата..:)
    ОСТБ 1775 г. Ленинск Волгоградской области
  8. Вайфу Звание
    Вайфу
    0
    Вчера, 21:54
    Будут ли ликвидировать последствия разгрома ВВС 2009-2010 и ликвидации Войск ПВО 1998....
  9. Улисс Звание
    Улисс
    +1
    Вчера, 21:56
    Были во времена СССР самые страшные войска. Такие страшные, что им и оружие не выдавали, без него обходились... 9 августа день строителя, в том числе и военного..
  10. commbatant Звание
    commbatant
    0
    Вчера, 22:28
    Штатную численность армии под новые задачи увеличили на 27 тысяч человек, из которых и начнется формирование новых подразделений военных строителей.

    Отнюдь. Увеличение численности - 25 тыс. в/сл на формирование стройбатов и 2 тыс. чел. гражданские специалисты для ВС РФ (впервые с 2018).
    Думаю это базовые подразделения, по 5 тыс. в/сл на каждый ВО (пока контрактники), потом пойдет их стремительное увеличение в западных приграничных ВО и на Новых территориях...
  11. Hariton Laptev Звание
    Hariton Laptev
    +3
    Вчера, 22:56
    Сколько не смотрю и не читаю а прихожу к выводу одному: как не пытались советскую армию убить а лучше чем она придумать не смогли и к ней возвращаемся.
    1. Баюн Звание
      Баюн
      +1
      Сегодня, 00:49
      Империя-Союз-Федерация... Из трех, Союз(даже единственное русское слово из 3-х) был ближе всего к Русскому Смыслу. Гимн вернули. Хорошо и правильно. Хотелось бы стать гражданином Российского Союза на старости лет.

      П.С.: И красный флаг над Кремлем.
  12. Eugen 62 Звание
    Eugen 62
    0
    Вчера, 23:02
    "Два солдата из стройбата заменяют экскаватор" - вспомнилось из молодости.
  13. Stoler Звание
    Stoler
    +1
    Сегодня, 00:56
    wassat Гениально !!!! Наконец то возродить то что враги уничтожили !!! как то "чем армия не должна заниматься" ( цитата).