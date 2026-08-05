Индонезия заключит долгосрочный контракт на импорт российской нефти

Индонезия собирается подписать с Россией долгосрочный контракт на покупку сырой нефти. Министр энергетики Бахлил Лахадалия подтвердил, что процесс закупок уже на втором этапе, а после нынешних поставок стороны оформят постоянное соглашение.Покупать нефть будет не государственная Pertamina, а напрямую правительство – через специальный центр Lemigas, который занимается контролем качества нефти и топлива.Как объяснил Лахадалия, такая схема позволяет работать напрямую между правительствами. Это делает поставки прозрачнее и надёжнее.Министр подчеркнул, как распределять импортную нефть внутри страны – это дело самой Индонезии, и это не должно зависеть от мнения других государств. Он также заявил, что страна придерживается активной и свободной внешней политики, не диктует условия другим и не потерпит такого в свой адрес.Первую партию российской нефти – примерно 770 тысяч баррелей, почти на 75 миллионов долларов – привезли в порт Баликпапан на Калимантане 29 июня.Договорились о поставках ещё в апреле, когда президент Индонезии Прабово Субианто приезжал в Москву. Тогда Россия согласилась продать до 150 миллионов баррелей нефти по особой цене.Сейчас из-за войны в Иране проход через Ормузский пролив фактически перекрыт, и цены на топливо внутри страны сильно подскочили. В такой ситуации Джакарта действует согласно прагматизму, а не геополитическим соображениям.Министр заявил, что пока закупки идут по закону, Индонезия будет брать нефть откуда угодно – независимо от того, какая страна её продаёт.

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