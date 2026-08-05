Индонезия заключит долгосрочный контракт на импорт российской нефти

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Индонезия заключит долгосрочный контракт на импорт российской нефти


Индонезия собирается подписать с Россией долгосрочный контракт на покупку сырой нефти. Министр энергетики Бахлил Лахадалия подтвердил, что процесс закупок уже на втором этапе, а после нынешних поставок стороны оформят постоянное соглашение.



Покупать нефть будет не государственная Pertamina, а напрямую правительство – через специальный центр Lemigas, который занимается контролем качества нефти и топлива.

Как объяснил Лахадалия, такая схема позволяет работать напрямую между правительствами. Это делает поставки прозрачнее и надёжнее.

Министр подчеркнул, как распределять импортную нефть внутри страны – это дело самой Индонезии, и это не должно зависеть от мнения других государств. Он также заявил, что страна придерживается активной и свободной внешней политики, не диктует условия другим и не потерпит такого в свой адрес.

Первую партию российской нефти – примерно 770 тысяч баррелей, почти на 75 миллионов долларов – привезли в порт Баликпапан на Калимантане 29 июня.

Договорились о поставках ещё в апреле, когда президент Индонезии Прабово Субианто приезжал в Москву. Тогда Россия согласилась продать до 150 миллионов баррелей нефти по особой цене.

Сейчас из-за войны в Иране проход через Ормузский пролив фактически перекрыт, и цены на топливо внутри страны сильно подскочили. В такой ситуации Джакарта действует согласно прагматизму, а не геополитическим соображениям.

Министр заявил, что пока закупки идут по закону, Индонезия будет брать нефть откуда угодно – независимо от того, какая страна её продаёт.
17 комментариев
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  1. Алексей Алексеев_5 Звание
    Алексей Алексеев_5
    +7
    Вчера, 20:11
    Хорошо конечно,что есть трезвомыслящие лидеры государств,Но смущает "особая цена"
    1. Carlos Звание
      Carlos
      -6
      Вчера, 20:21
      Может это легендарный ослик,гружёный золотом, помог получить такую цену?
  2. silberwolf88 Звание
    silberwolf88
    +2
    Вчера, 20:29
    Долгосрочный контракт это прекрасно … хотелось бы понять почём баррель и не в убыток ли себе торгуем … ибо наш минфин до сих пор привязан в ценообразовании к Лондонской бирже … а Минэкономразвития с упорством камикадзе 4 год подряд планируют бюджет исходя из мифической цены на углеводороды что и порождает сра дефицит
    1. Мини Мокик Звание
      Мини Мокик
      +1
      Вчера, 21:03
      Убыток не убыток определяется не только ценой контракта, но и сопутствующими договорами.
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +5
    Вчера, 20:35
    Странная особая цена у первой партии российской нефти 96 $ за баррель ,где дисконт для " всёпрпальщиков ". wassatГде нефть по 60 .
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      +5
      Вчера, 20:42
      Цитата: tralflot1832
      Где нефть по 60 .

      В мечтах шайки ЕС и её предводителя фон дер Гинеколога Всея Европы. yes
  4. Fangaro Звание
    Fangaro
    +2
    Вчера, 21:15
    "Первую партию российской нефти – примерно 770 тысяч баррелей, почти на 75 миллионов долларов – привезли в порт Баликпапан на Калимантане 29 июня."

    По 97 американских долларов за баррель? Хорошо. Сколько и как американских долларов вернется? В виде долларов, в виде рупий или в виде встречных поставок товаров со взаимозачетом по определённому курсу?
    Наверное это тоже имеет значение?
  5. alberigo Звание
    alberigo
    +1
    Вчера, 21:20
    В годы второй мировой японцы возили нефть из Индонезии. Почему сейчас импортируют?
    1. Андрей Гладких Звание
      Андрей Гладких
      +1
      Вчера, 22:14
      Да, имеется собственная добыча, но в связи с современным развитием промышленности и роста потребления населением собственных запасов и объёмов добычи нефти не хватает для удовлетворения внутреннего спроса. Поэтому Индонезия вынуждена импортировать нефть.
    2. _КГБ-СССР_ Звание
      _КГБ-СССР_
      +1
      Вчера, 22:17
      Вероятно со времен ВМВ потребность страны в ресурсах с населением около 300 млн человек сильно выросла и своих ресурсов больше не хватает...
  6. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    +2
    Вчера, 21:33
    Новый покупатель - всегда хорошо. Тем более нейтральная страна.
  7. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    +3
    Вчера, 21:35
    Цитата: Монтесума
    В мечтах шайки ЕС и её предводителя фон дер Гинеколога Всея Европы

    Чего то давно не слышно ведьму. laughing
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      +1
      Вчера, 22:05
      Цитата: alexputnik17
      Чего то давно не слышно ведьму

      Но это не значит, что её ступа с метлой простаивают, дня не проживёт без очередной пакости. Уже отметилась, решив, видимо, частично компенсировать Зеленскому ущерб от массированных ударов ВС РФ.
      БРЮССЕЛЬ, 5 августа. /ТАСС/. Еврокомиссия экспроприировала пятый транш доходов от замороженных суверенных активов ЦБ РФ в €1,4 млрд и обещала передать их Киеву. Об этом говорится в заявлении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.
      Фон дер Ляйен подчеркнула, что Еврокомиссия "предоставит эти €1,4 млрд Украине", чтобы обеспечить финансирование продолжения боевых действий против России.
    2. anatolmd Звание
      anatolmd
      +1
      Вчера, 22:33
      Ну какая же это ведьма... скорее повитуха. Собственно, она акушеркой по образованию и является.
  8. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    0
    Вчера, 22:20
    Цитата: Монтесума
    Уже отметилась, решив, видимо, частично компенсировать Зеленскому ущерб от массированных ударов ВС РФ.

    Что же... Собака лает, а Арбитраж Москвы удовлетворил требование к Евроклиру на 18,2 трлн рублей. В мае 2026. Ща попробую найти апелляшка была или нет. То есть решение вступило или нет. Там убытки взыскивались.
    Да и нейтральные страны смотрят, работать или нет с конкретными бандитами и пиратами. lol
  9. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    0
    Вчера, 22:38
    24.07.2026 Девятый арбитражный апелляционный суд послал Евроклир на три буквы и не удовлетворил их жалобу. Соответственно, решение первой инстанции вступило в силу. Сейчас 9ААС отпишет Постановление, перешлет Дело в первую инстанцию ЦБ получит Исполнительный лист и алга по всему миру арестовывать имущество Евроклира и взыскивать своë (Дело А40-345157/2025, кому интересно).
    Предположим, Даже, если не взыщут ничего... Прецедент бешеный. Не исполнение судебного решения приведет к оттоку денег других участников депозитария. А Евроклир один из крупнейших налогоплательщиков Бельгии. Так что Брюссель со своим руководством ЕС пускай думают, как им там жить-поживать. lol
  10. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    0
    Вчера, 23:32
    Цитата: anatolmd
    Ну какая же это ведьма... скорее повитуха

    Это по образованию повитуха, а по деятельности, ведьма.
    Хотя конечно лучше бы смотрела, да и шла, туда, куда ей положено, по образованию. И Европе тоже спокойнее жилось бы.