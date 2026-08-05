Географические параметры маршрута, рассматриваемого сторонами, согласованы, и, если некоторые третьи стороны не будут чинить препятствий в этом вопросе, совместное заявление двух стран, содержащее основные согласованные положения и ключевые моменты, также находится на стадии окончательного рассмотрения и подготовки.

Ормузский пролив может быть открыт, только если Соединённые Штаты изменят свою политику и исправят допущенные ошибки. А соглашение Исламской Республики Иран с Оманом вовсе не означает немедленного и безусловного открытия Ормуза.Такое заявление сделали журналисты иранской телерадиокомпании IRIB, ссылаясь на источник.Таким образом, к открытию Ормузского пролива для гражданского судоходства приведет вовсе не готовящееся соглашение между Ираном и Оманом, а действия американцев, если те поведут себя трезво и разумно. Если же США продолжат нарушать договоренности и вести себя агрессивно по отношению к Тегерану, Ормуз, отмечает СМИ Ирана, будет и дальше закрыт для торговых судов.Официальный представитель иранского МИД Эсмаил Багаи заявил по этому поводу:Ранее американский портал Axios сообщал подробности готовящегося соглашения между Ираном и Оманом со ссылкой на источники. Согласно информации издания, договор будет предусматривать открытие пролива сроком на два месяца. Затем, если стороны сочтут нужным, действие соглашения можно продлить.При этом все суда, которые двигаются со стороны Индийского океана и Аравийского моря в Персидский залив, будут проходить по северной части Ормуза, вдоль иранского берега. А движение судов в обратном направлении будет осуществляться южнее – вдоль побережья Омана, но тоже под иранским контролем.