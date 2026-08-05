СМИ Ирана: соглашение Исламской Республики с Оманом не означает открытия Ормуза
2 3116
Ормузский пролив может быть открыт, только если Соединённые Штаты изменят свою политику и исправят допущенные ошибки. А соглашение Исламской Республики Иран с Оманом вовсе не означает немедленного и безусловного открытия Ормуза.
Такое заявление сделали журналисты иранской телерадиокомпании IRIB, ссылаясь на источник.
Таким образом, к открытию Ормузского пролива для гражданского судоходства приведет вовсе не готовящееся соглашение между Ираном и Оманом, а действия американцев, если те поведут себя трезво и разумно. Если же США продолжат нарушать договоренности и вести себя агрессивно по отношению к Тегерану, Ормуз, отмечает СМИ Ирана, будет и дальше закрыт для торговых судов.
Официальный представитель иранского МИД Эсмаил Багаи заявил по этому поводу:
Географические параметры маршрута, рассматриваемого сторонами, согласованы, и, если некоторые третьи стороны не будут чинить препятствий в этом вопросе, совместное заявление двух стран, содержащее основные согласованные положения и ключевые моменты, также находится на стадии окончательного рассмотрения и подготовки.
Ранее американский портал Axios сообщал подробности готовящегося соглашения между Ираном и Оманом со ссылкой на источники. Согласно информации издания, договор будет предусматривать открытие пролива сроком на два месяца. Затем, если стороны сочтут нужным, действие соглашения можно продлить.
При этом все суда, которые двигаются со стороны Индийского океана и Аравийского моря в Персидский залив, будут проходить по северной части Ормуза, вдоль иранского берега. А движение судов в обратном направлении будет осуществляться южнее – вдоль побережья Омана, но тоже под иранским контролем.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета», «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»; «Фонд Карнеги»
Информация