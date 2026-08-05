СМИ Ирана: соглашение Исламской Республики с Оманом не означает открытия Ормуза

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СМИ Ирана: соглашение Исламской Республики с Оманом не означает открытия Ормуза


Ормузский пролив может быть открыт, только если Соединённые Штаты изменят свою политику и исправят допущенные ошибки. А соглашение Исламской Республики Иран с Оманом вовсе не означает немедленного и безусловного открытия Ормуза.

Такое заявление сделали журналисты иранской телерадиокомпании IRIB, ссылаясь на источник.

Таким образом, к открытию Ормузского пролива для гражданского судоходства приведет вовсе не готовящееся соглашение между Ираном и Оманом, а действия американцев, если те поведут себя трезво и разумно. Если же США продолжат нарушать договоренности и вести себя агрессивно по отношению к Тегерану, Ормуз, отмечает СМИ Ирана, будет и дальше закрыт для торговых судов.

Официальный представитель иранского МИД Эсмаил Багаи заявил по этому поводу:

Географические параметры маршрута, рассматриваемого сторонами, согласованы, и, если некоторые третьи стороны не будут чинить препятствий в этом вопросе, совместное заявление двух стран, содержащее основные согласованные положения и ключевые моменты, также находится на стадии окончательного рассмотрения и подготовки.

Ранее американский портал Axios сообщал подробности готовящегося соглашения между Ираном и Оманом со ссылкой на источники. Согласно информации издания, договор будет предусматривать открытие пролива сроком на два месяца. Затем, если стороны сочтут нужным, действие соглашения можно продлить.

При этом все суда, которые двигаются со стороны Индийского океана и Аравийского моря в Персидский залив, будут проходить по северной части Ормуза, вдоль иранского берега. А движение судов в обратном направлении будет осуществляться южнее – вдоль побережья Омана, но тоже под иранским контролем.
6 комментариев
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  1. Ivanhoe Звание
    Ivanhoe
    +3
    Вчера, 20:24
    Мне жаль дедушку Донни, этот Иран сведет его с ума.
  2. silberwolf88 Звание
    silberwolf88
    0
    Вчера, 20:32
    конечно не означает … ормуз откроют когда якерсы оползут с ближнего востока со своими хотелками совсем и скомпенсируют персам потери …
    Правда есть слабое звено … президент Ирана … этот за договорняки …
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Вчера, 20:38
    Дони против ,тогда его вычеркиваем сказали дипломаты Ирана и Омана.
  4. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Вчера, 20:51
    Как там у бзежинского ,про деньги в чужой стране? У Дональда Трампа конфликт интересов в Омане - пятизвёздочный отель на 141 номер стоимостью 500 млн $.
    Иран может трампу обеспечить дисконт по отелю ,доверять стоимость отеля щебень,не сортированный - самовывоз . wassat
  5. Fitter65 Звание
    Fitter65
    +1
    Сегодня, 00:33
    к открытию Ормузского пролива для гражданского судоходства приведет вовсе не готовящееся соглашение между Ираном и Оманом, а действия американцев, если те поведут себя трезво и разумно.
    Переиначив классику- Будет Трамп Иран слушать- будет и конфетки кушать!Красиво, в Иране,указали на его место полосатому звездуну. И он ни чего не может сделать.
  6. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    0
    Сегодня, 00:56
    Опять Трампу причинным местом по губам поводили. laughing