Пекин возмущён намерениями США поставить новый пакет вооружения Тайваню

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Пекин возмущён намерениями США поставить новый пакет вооружения Тайваню

Всего за несколько недель до саммита Трампа и Си Цзиньпина, который и без того омрачён двусторонними торговыми трениями, Вашингтон вновь активизировал дискуссию о многомиллиардных поставках оружия Тайваню.

Как заявил на форуме по безопасности в Тайбэе почётный председатель комитета Палаты представителей по иностранным делам Майкл Маккол, он уверен, что президент США Дональд Трамп вскоре направит в Конгресс пакет критически важных оборонных вооружений на сумму 14 миллиардов долларов. Это заявление прозвучало во время его третьего визита на Тайвань, где он был удостоен награды от главы местной администрации Уильяма Лай Циндэ, называющего себя президентом.



Стоит напомнить, что ранее, в мае, поставки были заморожены из-за конфликта США с Ираном, однако теперь обсуждения возобновились.

Согласно информации из открытых источников, основу пакета составляют средства противовоздушной обороны. В него входят: зенитные ракетные комплексы PAC-3 Patriot - одна дополнительная батарея, которая расширит возможности перехвата баллистических ракет. Также это сразу девять батарей NASAMS - высокомобильных комплексов ПВО малой и средней дальности. Это система IBCS стоимостью 8,6 млрд долларов, которая объединит все средства ПВО острова в единую сеть.

Общая стоимость контракта может сделать его крупнейшим в истории подобных сделок между США и Тайванем.

Маккол подчеркнул, что политика США в отношении продажи оружия Тайваню «не зависит от американо-китайских отношений». Эти заявления уже вызвали возмущение в Пекине: китайская сторона неоднократно называла подобные поставки грубым нарушением принципа «одного Китая». Ожидается, что официальное уведомление Конгресса может последовать в ближайшее время.

При этом эксперты считают, что до встречи с председателем КНР сделка с Тайбэем Трампом одобрена не будет.
35 комментариев
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  1. DIM(a) Звание
    DIM(a)
    +6
    Вчера, 20:58
    новость на фоне не утихающих разговоров, что у сша оружие кончилось...
    1. ian Звание
      ian
      +4
      Вчера, 21:18
      То, что оно кончилось, не значит, что его нельзя продать.
      hi
      1. михаилл Звание
        михаилл
        +3
        Вчера, 22:08
        Цитата: ian
        То, что оно кончилось, не значит, что его нельзя продать.

        Сразу вспомнилось нетленное:
        "С рождения Бобби пай-мальчиком был,
        Имел Бобби хобби - он деньги любил,
        Любил и копил.
        Все дети, как дети - живут без забот,
        А Боб на диете - не ест и не пьёт,
        В копилку кладёт.
        Деньги, деньги, дребеденьги,
        Позабыв покой и лень,
        Делай деньги, делай деньги,
        А остальное всё - дребедень!
        А остальное всё - дребедедень!
        Здесь - пенни, там - шиллинг,
        А где-нибудь - фунт!
        Стал Бобби мошенник,
        Мошенник и плут,
        Скопил целый пуд!
        Но в том-то и дело, что он не один,
        Кто больше всех деньги на свете любил.
        Он это забыл!
        Деньги, деньги, дребеденьги,
        Позабыв покой и лень,
        Делай деньги, делай деньги,
        А остальное всё - дребедедень!".
  2. Всеименазаняты Звание
    Всеименазаняты
    +3
    Вчера, 21:07
    Где-то в углу плачет один зеленский
  3. Пур Наволок Звание
    Пур Наволок
    +12
    Вчера, 21:11
    Ну , у вас же господа китайцы политика многовекторной обезьяны ( поставляют элементы дронов и т. п. и нам и Свинарне) , мудро сидящей на дереве и ждущей когда мимо проплывёт труп врага. Так что терпите и не возмущайтесь,
    1. Офицер запаса Звание
      Офицер запаса
      +3
      Вчера, 21:24
      Ну, может, пора уже с дерева слезть? И палку в лапы взять, начать эволюцию согласно теории Дарвина?
      1. Пур Наволок Звание
        Пур Наволок
        +3
        Вчера, 21:40
        Не воины они , и надо признать в их политике выжидания ( могут себе позволить за счёт плодовитости и деловой хватки ) имеется смысл - несколько тысячелетий кто только их не дрюкал и не унижал а где все эти "унижатели" ? А Китай стоит. hi
        1. alexoff Звание
          alexoff
          +1
          Вчера, 22:04
          Японцы их с конца 19 века дрючили так, что Китай буквально на части разлетался и если б не СССР - так и не собрался бы. И что-то в Японии все хорошо. А перед этим манчжуры захватили Китай, ограбили и развалили до состояния полного нестояния, сдали всё что можно и нельзя, устроив сто лет унижений. Довольно хреновая стратегия, так и скопытиться недолго
          1. Пур Наволок Звание
            Пур Наволок
            0
            Вчера, 22:15
            Однако , повторюсь , уже несколько тысячелетий никак не скопытятся , а сейчас так и вообще на небывалом подъёме . Сдаётся мне у них ещё несколько миллениумов существования впереди , чего всем сердцем желаю и нашей светлой России-Матери. hi
            1. alexoff Звание
              alexoff
              +1
              Вчера, 22:23
              Это сомнительная стратегия и кажется у китайцев обычно не бывало такого плана - проиграть войну завоевателю а потом пережить его. Они проигрывали не от большого ума и умения. Римляне тоже вот развалили свою империю, сдались варварам, Италия стоит, но что-то сомневаюсь что слив страны понравился римлянам - пришлось брать соху и пахать, через пару поколений уже никто читать и писать не мог.
          2. Виталий161 Звание
            Виталий161
            0
            Вчера, 23:46
            Японцы их с конца 19 века дрючили так, что Китай буквально на части разлетался
            А перед джапами там полного шороху навели британцы, после опиумных войн единого китая в принципе не было, и даже после окончания 2й мировой там бурлило так, что мама моя.
            А современный Китай, это дело рук капиталистов СГА , американец таки за миску риса работать не будет...
        2. Мурзик Звание
          Мурзик
          +1
          Вчера, 23:16
          Япония вроде тоже не пропала с карты)
  4. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    +5
    Вчера, 21:17
    К мудрой обезьяне скоро поплывёт до зубов вооруженный флот её врагов и из всех орудий даст залп по обезьяне от которого от мудрой обезьяны ничего не останется. . . hi
    1. Voskolina Звание
      Voskolina
      -2
      Вчера, 21:42
      Огласите "в студию" весь список врагов "мудрой обезьяны". С Вашей точки зрения.
      1. alexoff Звание
        alexoff
        +1
        Вчера, 21:56
        Вы лучше огласите список друзей мудрой обезьяны, а то там от Индии, Вьетнама, Филиппин, Тайваня, Кореи и Японии сплошная дуга из шестерок американцев
        1. Voskolina Звание
          Voskolina
          +2
          Вчера, 22:05
          Мудрая обезьяна мне по барабану. А вот список друзей России... Да нет друзей. Есть попутчики, халявщики и прихлебатели. Которые сдадут при первом же выгодном случае.
          1. alexoff Звание
            alexoff
            0
            Вчера, 22:08
            КНДР! И Иран. Вообще-то в начале СВО было немало стран прямо предлагавших поддержку типа Малайзии, Сирии и Уганды, но наши вежливо отказывались мол мы сами. Вообще когда руководство ведет перманентные закрытые переговоры с другой стороной то на союзников рассчитывать не приходится. Русские там помирятся с Трампом, а мы останемся одни и огребем!
            1. Voskolina Звание
              Voskolina
              0
              Вчера, 22:36
              Корейцы и персы-молодцы. Но не друзья, а именно попутчики. Которых наше доблестное царство-государство уже кидало, когда санкции против них объявлялись. А прочие Малайзии и Казахстаны-халявщики и прихлебатели. Исключая белорусов.
          2. Ростов Папа Звание
            Ростов Папа
            0
            Вчера, 23:08
            alexoff список друзей России. Список небольшой к сожалению, всего один, Северная Корея.
  5. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    +2
    Вчера, 21:41
    Пока матрасы заняты персами, китайцам надо не сидеть на берегу и ждать, когда кто то проплывет, а блокировать Тайвань и вести с ними активные переговоры. Об объединении. С теми представителями у власти, кто готов разговаривать.
    1. Essex62 Звание
      Essex62
      0
      Вчера, 22:41
      Не прокатит.Таких мгновенно выкосят.
  6. Cartograf Звание
    Cartograf
    0
    Вчера, 21:55
    Цитата: Voskolina
    Огласите "в студию" весь список врагов "мудрой обезьяны". С Вашей точки зрения.

    США,Япония,Индия,Вьетнам,Индонезия это навскидку.
    1. Essex62 Звание
      Essex62
      0
      Вчера, 22:48
      США нет.А автоматом все перечисленные сателлиты отпадают.
  7. alexoff Звание
    alexoff
    +4
    Вчера, 21:55
    Так продали бы в кредит китайское оружие Кубе, а то чего возмущаться? Американцы размещают свои ударные вооружения под носом у Китая, а Китай что, возмущается? Ну возмущались ПРО в Корее, ПРО никуда не делось request
    1. commbatant Звание
      commbatant
      0
      Вчера, 23:01
      Цитата: alexoff
      Так продали бы в кредит китайское оружие Кубе

      Зачем? Куба свои долги всем прощает. КНР не такая богатая, как СССР / РФ, чтобы списать потом дебиторку на десятки млрд. долларов США...
      1. alexoff Звание
        alexoff
        0
        Вчера, 23:07
        Цитата: commbatant
        КНР не такая богатая, как СССР / РФ, чтобы списать потом дебиторку на десятки млрд. долларов США.

        американцы как-то умели делать так чтоб их кредиторы учились деньги зарабатывать чтоб им вернули. А Китай зато на 200 лярдов баксов у Австралии всяких ресурсов покупает чтоб австралийцам было на что флот перевооружать для AUKUS, где черным по белому написано что это антикитайский союз. Зато прибыль, а Куба не прибыль, а ракеты под носом у США один убыток.
  8. Butte Carl Звание
    Butte Carl
    0
    Вчера, 22:00
    Ich kenne mindesten einen Ukro-Nazi der jetzt vor Wut in die Tischkante beissen wird. Der Drogen-süchtige Schwachkopf in Kiew, der den Präsidenten spielen darf, bekommt „Hackenkreuze in die Augen“ warum Taiwan Luftabwehrsysteme erhält und das Ukro-Nazi-Reich nicht. Das macht es den guten russischen Jungs in Uniform etwas einfacher ihre Arbeit zu erledigen und gleichzeitig ist das ein schöner Beweis dafür, dass man den „Bleichgesichtern aus Übersee“ niemals trauen kann. Die Feinde der USA leben gefährlich, aber die Freunde der USA, die sind schon tot!
  9. noWAR Звание
    noWAR
    +2
    Вчера, 22:06
    Что же мешает Китаю поставить достаточное количество ПВО и ПРО Кубе? Разве только трусость и завязанность её "коммунистической" идеологии построения общества со сращиванием национального капитала с их, вельможей этого мироустройства капиталом и боязьнью потерь влияния их, национального капиталистического нутра по всему миру!?
    1. TTT999 Звание
      TTT999
      0
      Вчера, 22:51
      Это действительно глупо, и кубинцы этого не хотят, даже вся Южная Америка. Надежды на прямую конфронтацию нет.Сколько американских солдат вы убили в Южной Америке за последние 100 лет?Сколько переворотов было спровоцировано Соединенными Штатами.

      Куба была ловушкой, намеренно устроенной Соединенными Штатами для Советского Союза. Вы думаете, Куба действительно хочет коммунизма?
      1. TTT999 Звание
        TTT999
        0
        Вчера, 22:54
        Это действительно глупо, и кубинцам тоже не нужно оружие.Это справедливо даже для всей Южной Америки, и нет никакой надежды на прямую конфронтацию
  10. opuonmed Звание
    opuonmed
    +2
    Вчера, 22:10
    Маккол подчеркнул, что политика США в отношении продажи оружия Тайваню «не зависит от американо-китайских отношений».
    Перевожу: что США выгодно, то США и делать будет! И ложили они большой на Китай, на бумажного тигра.
  11. RockerMan Звание
    RockerMan
    +1
    Вчера, 22:12
    У китайцев окно Овертона по Тайваню тает на глазах. Матрасы приняли программу масштабной модернизации своих ВМС. Поэтому, если китайцы планируют свое СВО, год-два остается у них.
  12. Essex62 Звание
    Essex62
    +1
    Вчера, 22:38
    А чего перевёртыши возмущаются? Хехемон свои виды имеет на Тайвань. То-же красные линии рисуют? А вот возьмите и не позвольте этим вооружениям туда попасть. Трындеть ,не мешки ворочать.
  13. Евгений_Свириденко Звание
    Евгений_Свириденко
    0
    Вчера, 23:09
    У Китая есть рычаги давления - Иран. Объявили бы вполне официально об его поддержке. Но " хитромудрые торгаши обезьяны" хотят на тысячах стульях (ветках) усидеть...
  14. mad-max78 Звание
    mad-max78
    0
    Сегодня, 01:22
    Цитата: DIM(a)
    новость на фоне не утихающих разговоров, что у сша оружие кончилось...

    То что оно заканчивается у США делает это оружие только дороже и желанее для страждущих это оружие. Продать оружие может любой , а продать его за большие деньги да ещё в той очередности в котором нужно США не может ни одна страна мира. За российским или китайским оружием таких очередей и драк пока не наблюдается.