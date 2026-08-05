Пекин возмущён намерениями США поставить новый пакет вооружения Тайваню
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Всего за несколько недель до саммита Трампа и Си Цзиньпина, который и без того омрачён двусторонними торговыми трениями, Вашингтон вновь активизировал дискуссию о многомиллиардных поставках оружия Тайваню.
Как заявил на форуме по безопасности в Тайбэе почётный председатель комитета Палаты представителей по иностранным делам Майкл Маккол, он уверен, что президент США Дональд Трамп вскоре направит в Конгресс пакет критически важных оборонных вооружений на сумму 14 миллиардов долларов. Это заявление прозвучало во время его третьего визита на Тайвань, где он был удостоен награды от главы местной администрации Уильяма Лай Циндэ, называющего себя президентом.
Стоит напомнить, что ранее, в мае, поставки были заморожены из-за конфликта США с Ираном, однако теперь обсуждения возобновились.
Согласно информации из открытых источников, основу пакета составляют средства противовоздушной обороны. В него входят: зенитные ракетные комплексы PAC-3 Patriot - одна дополнительная батарея, которая расширит возможности перехвата баллистических ракет. Также это сразу девять батарей NASAMS - высокомобильных комплексов ПВО малой и средней дальности. Это система IBCS стоимостью 8,6 млрд долларов, которая объединит все средства ПВО острова в единую сеть.
Общая стоимость контракта может сделать его крупнейшим в истории подобных сделок между США и Тайванем.
Маккол подчеркнул, что политика США в отношении продажи оружия Тайваню «не зависит от американо-китайских отношений». Эти заявления уже вызвали возмущение в Пекине: китайская сторона неоднократно называла подобные поставки грубым нарушением принципа «одного Китая». Ожидается, что официальное уведомление Конгресса может последовать в ближайшее время.
При этом эксперты считают, что до встречи с председателем КНР сделка с Тайбэем Трампом одобрена не будет.
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