Противник потерял село Неженка в Запорожской области и отступает на северо-запад

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Противник потерял село Неженка в Запорожской области и отступает на северо-запад

Российские войска продолжают наступление на ряде участков линии боевого соприкосновения. Один из таких участков находится на стыке Запорожской и Днепропетровской областей. Как уже сообщало в одном из сегодняшних новостных материалов «Военное обозрение», армии России освободила село Зарница Запорожской области.

Теперь стало известно, что в результате успешных наступательных действий подразделения армии России выбили противника из села Неженка, овладев примерно 6 кв. км территории.



Противник с потерями отступает в направлении Зелёной Дубравы (Дибровы). Российские войска близки к тому, чтобы перерезать автодорогу Новониколаевка-Орехов ещё на одном участке. Напомним, что ранее ВС РФ «перекусили» этот маршрут в районе освобождённого Любицкого. А это восточный маршрут обеспечения Ореховского гарнизона ВСУ.



Противник оборудует новые рубежи обороны на правом берегу реки Верхняя Терса. Однако проблема для него состоит в том, что берега этой реки в Запорожской области представляют собой равнину - фактически голую степь, где сложно найти складки местности или густую растительность для маскировки своей деятельности. Этим пользуются наши дроноводы, атакую тех, кто у противника занят оборудованием оборонительных позиций.
3 комментария
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  1. volga17 Звание
    volga17
    +1
    Вчера, 22:59
    Река Верхняя Терса течет на север (исток у деревушки Горькое). Наши сейчас на правом берегу Верхняя Терса в селе Любицкое. Так автор ошибся, написав, что украинцы укрепляют правый берег Вехней Терсы. Наверное, правильно следующее - они хотят укрепить ЛЕВЫЙ берег этой реки
  2. Наган Звание
    Наган
    +1
    Вчера, 23:31
    Че вы понимаете, это ВСУ наступают от Неженки на северо-запад, благодаря полководческому гению Драпатого под мудрым руководством Зеленского. tongue
    А еще они наступают на юго-север и западо-восток. wassat
  3. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    0
    Сегодня, 00:08
    Хорошие новости. Парни, берегите себя. Храните Вас Бог!