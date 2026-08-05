Противник потерял село Неженка в Запорожской области и отступает на северо-запад
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Российские войска продолжают наступление на ряде участков линии боевого соприкосновения. Один из таких участков находится на стыке Запорожской и Днепропетровской областей. Как уже сообщало в одном из сегодняшних новостных материалов «Военное обозрение», армии России освободила село Зарница Запорожской области.
Теперь стало известно, что в результате успешных наступательных действий подразделения армии России выбили противника из села Неженка, овладев примерно 6 кв. км территории.
Противник с потерями отступает в направлении Зелёной Дубравы (Дибровы). Российские войска близки к тому, чтобы перерезать автодорогу Новониколаевка-Орехов ещё на одном участке. Напомним, что ранее ВС РФ «перекусили» этот маршрут в районе освобождённого Любицкого. А это восточный маршрут обеспечения Ореховского гарнизона ВСУ.
Противник оборудует новые рубежи обороны на правом берегу реки Верхняя Терса. Однако проблема для него состоит в том, что берега этой реки в Запорожской области представляют собой равнину - фактически голую степь, где сложно найти складки местности или густую растительность для маскировки своей деятельности. Этим пользуются наши дроноводы, атакую тех, кто у противника занят оборудованием оборонительных позиций.
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