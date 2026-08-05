«Возьму в руки автомат» - Вайкуле собралась «защищать Латвию от России»
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Советская и латышская певица Лайма Вайкуле, десятилетиями пользовавшаяся любовью российской публики, шокировала заявлением в интервью немецким СМИ. Вайкуле немецкие журналисты спросили о том, как бы она поступила, если бы «Россия напала на Латвию». Сама постановка вопроса, в принципе, уже даёт понять, что интервью, по сути, срежиссировано.
Артистка ответила:
Я возьму в руки автомат.
При этом она оговорилась, что рассчитывает на мирное развитие событий и называет себя оптимисткой, однако её слова уже вызвали широкий резонанс.
Это заявление выглядит особенно контрастно на фоне биографии певицы. Именно в России Вайкуле получила всесоюзное признание в 1980-х, стала народной артисткой и именно на российских просторах заработала основную часть своего состояния. Её многолетние гастроли и контракты принесли ей миллионные гонорары. Российская сцена дала ей старт и славу, которую она не приобрела бы в других странах.
Теперь же артистка, чьё благосостояние напрямую связано с российской культурой и зрителями, публично декларирует готовность с оружием в руках выступить против страны, которая её взрастила как эстрадную артистку. Многие поклонники в России уже выразили разочарование, назвав заявление «предательским» и «нелогичным», ведь никаких военных действий между Россией и Латвией не ведётся, а подобные гипотетические высказывания лишь нагнетают напряжённость. При этом Вайкуле давно делает откровенно антироссийские заявления, а потому ничего нового в её словах нет. Тем более, что немецкие репортёры именно на такой её ответ и рассчитывали изначально.
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