«Возьму в руки автомат» - Вайкуле собралась «защищать Латвию от России»

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«Возьму в руки автомат» - Вайкуле собралась «защищать Латвию от России»

Советская и латышская певица Лайма Вайкуле, десятилетиями пользовавшаяся любовью российской публики, шокировала заявлением в интервью немецким СМИ. Вайкуле немецкие журналисты спросили о том, как бы она поступила, если бы «Россия напала на Латвию». Сама постановка вопроса, в принципе, уже даёт понять, что интервью, по сути, срежиссировано.

Артистка ответила:



Я возьму в руки автомат.

При этом она оговорилась, что рассчитывает на мирное развитие событий и называет себя оптимисткой, однако её слова уже вызвали широкий резонанс.

Это заявление выглядит особенно контрастно на фоне биографии певицы. Именно в России Вайкуле получила всесоюзное признание в 1980-х, стала народной артисткой и именно на российских просторах заработала основную часть своего состояния. Её многолетние гастроли и контракты принесли ей миллионные гонорары. Российская сцена дала ей старт и славу, которую она не приобрела бы в других странах.

Теперь же артистка, чьё благосостояние напрямую связано с российской культурой и зрителями, публично декларирует готовность с оружием в руках выступить против страны, которая её взрастила как эстрадную артистку. Многие поклонники в России уже выразили разочарование, назвав заявление «предательским» и «нелогичным», ведь никаких военных действий между Россией и Латвией не ведётся, а подобные гипотетические высказывания лишь нагнетают напряжённость. При этом Вайкуле давно делает откровенно антироссийские заявления, а потому ничего нового в её словах нет. Тем более, что немецкие репортёры именно на такой её ответ и рассчитывали изначально.
62 комментария
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. isv000 Звание
    isv000
    +3
    Вчера, 22:06
    «Возьму в руки автомат» - Вайкуле собралась «защищать Латвию от России»

    А дайте ей в руки Шмайсер, прилюдно, на камеру. Пущай облажается на старости лет...
    Только в плен не брать, так пускай, на салаке пробавляется.
    1. самый главный Звание
      самый главный
      +13
      Вчера, 22:13
      Бабка в маразм впала. Всегда её терпеть не мог с её единственной заунывной песней про пикадили. "Держите меня семеро, а то я возьму пластиковый автомат, надену кастрюлю на голову и пойду штурмовать Москву!" - сказала бабуленция, закурила сигару и уснула тихим послеобеденным сном под присмотром доктора-психиатра.И на этом интервью закончилось...
      1. dmitryaves Звание
        dmitryaves
        +2
        Вчера, 22:33
        Она не впала в маразм, она всегда в нем была. В 1987 году в Останкино снимали Голубой огонек, все уже тогда от нее в шоке были...
        1. kapitan92 Звание
          kapitan92
          +7
          Вчера, 22:38
          Не понимаю, зачем отдавать "полосу" на ВО для обсуждения болтовни этой твари. Давайте себя будем уважать!
          1. powart Звание
            powart
            0
            Сегодня, 01:23
            Ой, да ладно. ВО для чего вообще создано? Ваши пистолетики уже ни кому не интересны.
            Гляньте на комментарии. Это просто вершина дискуссии по теме «Ретро ФМ». Все вспомнили молодость и Вайкуле, которая им пела « … ещё не вечер..».
        2. Ростов Папа Звание
          Ростов Папа
          0
          Вчера, 22:52
          Ээх махну я по казарме, сказала старая швабра...
    2. Alex F._2 Звание
      Alex F._2
      +1
      Вчера, 22:15
      На фото она выглядит уже пациентом палаты №6, ей бы рукава зашить и связать за спиной, а не оружие давать - сломает или ушибется об него...
    3. Василенко Владимир Звание
      Василенко Владимир
      +1
      Вчера, 23:07
      Цитата: isv000
      так пускай, на салаке пробавляется.

      сначала прочитал, пусть на СКАЛКЕ belay пробавляется и очень задумался
    4. Esso Звание
      Esso
      +1
      Сегодня, 00:08
      Она простите тяжелее члена у трахаля не подымет, тетка боится что про нее забудут.....
  2. RockerMan Звание
    RockerMan
    +9
    Вчера, 22:08
    И эту cyку страна столько лет считала "звездой" эстрады!
    1. Starover_Z Звание
      Starover_Z
      +1
      Вчера, 22:20
      Цитата: RockerMan
      И эту cyку страна столько лет считала "звездой" эстрады!

      А ведь она за десятилетия работы не могла не прикупить недвижимость в России...
      Так что теперь реально можно её за шкурку, счета и недвижимость арестовать, а затем депорт её на родину, а что было у неё российского, пусть остаётся в России !
      Окончание карьеры по Бендеру - бранзулетки ! Нечего лаять на кормящий тебя народ !
    2. Вольный Остров Звание
      Вольный Остров
      +9
      Вчера, 22:23
      А многие "звезды" оказались крысами.. Наверное не зря в Библии лицедейство считается большим грехом. Двуличные они , эти актеры, артисты , лживые. Не настоящие. Всех фамилий сейчас не припомню, но ра вскидку все эти Пугачевы, Галкины, Варумы, Серебряков (этот правда вовремя одумался, или понял, что за бугром нафиг никому не нужен , не успел тогда еще наговорить на пару статей УК РФ, вернулся в Россию), потом тот крендель, который в "Штрафбате" священника играл.. Тоже ведь неплохой актёры был, душевный, в итоге вместе со своей женой на пару тоже успел нагадить, Ургант, Макаревич, потом актер главной роли в девятой роте (Смолянинов вроде), крендель, который в "Грозовых воротах" играл - в ту же топку, короче устанешь перечислять. Вот эти вот Вайкуле😂😂🤷🤷🤷
      1. Василенко Владимир Звание
        Василенко Владимир
        +2
        Вчера, 23:05
        Цитата: Вольный Остров
        Наверное не зря в Библии лицедейство считается большим грехом.

        на Руси скоморохов хоронили исключительно за оградой кладбища
      2. Овсиговец Звание
        Овсиговец
        +2
        Вчера, 23:31
        тот кто играл в грозовых воротах уроженец Украины - хрен бы с ним....остальные то с советских времен и русские (точнее выруси) - вот где трэш
      3. Баюн Звание
        Баюн
        +1
        Сегодня, 01:05
        Проще. НЕ РУССКИЕ они - по ДУХУ.

        П.С.: А Макаревич с Галкиным могут и "штирлицами" оказаться.
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +4
    Вчера, 22:09
    Вайкуле знает что такое реституция ,между прочим.Она испытала её на себе, точнее на ней провели этот процесс. wassat
    1. poquello Звание
      poquello
      +3
      Вчера, 22:24
      Цитата: tralflot1832
      Вайкуле знает что такое реституция ,между прочим.

      про проституцию не знаю, но со всей баскетбольной командой "Жальгерис" говорят переспала
      1. Василенко Владимир Звание
        Василенко Владимир
        +2
        Вчера, 23:05
        Цитата: poquello
        но со всей баскетбольной командой "Жальгерис"

        РАЗОМ?!!!!!!!!!! belay belay
        1. poquello Звание
          poquello
          0
          Сегодня, 00:01
          Цитата: Василенко Владимир
          Цитата: poquello
          но со всей баскетбольной командой "Жальгерис"

          РАЗОМ?!!!!!!!!!! belay belay

          В СССР СЕКСА НЕ БЫЛО! тч по одному чиста по любви
      2. A.A.G. Звание
        A.A.G.
        +2
        Сегодня, 00:12
        Цитата: poquello
        Цитата: tralflot1832
        Вайкуле знает что такое реституция ,между прочим.

        про проституцию не знаю, но со всей баскетбольной командой "Жальгерис" говорят переспала

        Вы, Ты зачем эту хрень сюда несëшь?
        "Жальгирис" - литовская команда. Вайкуле латышка. . Что узбеков не приплëл?!
        Да. Танцевала в варите. Как там что было не знаю, - свечку, в отличии от Вас, похоже, - не держал.
        По сути статьи имеете что сказать?
        Ко многим комментаторам соотносится в полной мере. Вот Вы бы как ответили бы на подобный вопрос(?) :"... если бы на Вашу страну напали бы... "....?!

        Повторюсь: МДК( морально-деловые качества) данного персонажа пока не обсуждаем! Обсуждения касаются, ИМХО, темы статьи( сильно ангажированности, "высосанной из пальца"...
        Как бы вы ответили на подобный вопрос?!
        Касается всех "злобных " комментаторов... Команду "ФАС" получили?
        А ведь некогда вместе с восторгом слушали и Вайкуле, и Макаревича, и Слепакова...
        Не отвергая их заслуг, ~ понимая ...инакомыслее, НО, - не прощая предательства(!) : сами не становитесь, пожалуйста, баранами... - куда пастух завернул, - туда и с блеянием, стадом, - впервые! ( а период, - там куда повёрнут, - куда укажут)... hi
        1. poquello Звание
          poquello
          0
          Сегодня, 01:03
          Цитата: poquello
          со всей баскетбольной командой "Жальгерис" говорят переспала

          Цитата: A.A.G.
          Ты зачем эту хрень сюда несëшь?
          "Жальгирис" - литовская команда. Вайкуле латышка. . Что узбеков не приплëл?!

          хрень я буду нести ниже по тексту, читай внимательно, Жальгерис советская команда, Вайкуле - советская певица
          Цитата: A.A.G.
          Да. Танцевала в варите.

          Сия огромная дырка, спала с 14ти, с какого возраста не пропускала ни одного мужика слухи умалчивают
          Цитата: A.A.G.
          А ведь некогда вместе с восторгом слушали и Вайкуле

          да вы шо? слушать больше нечего было? а Слепаков вообще бездарь конкретный
  4. Shooting Звание
    Shooting
    +3
    Вчера, 22:10
    И галкиных с макаревичами возьми сразу к себе в отделение, чтоб побольше жути нагнать на противника.
    1. Вольный Остров Звание
      Вольный Остров
      +1
      Вчера, 22:25
      Галкин опасный. Он уже третий год "доблестно сражается" в рядах ЦАХАЛ против "палестинских террористов" как и полагается настоящему гражданину Израиля😂😂😂😂
  5. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +4
    Вчера, 22:12
    На мне Лайма Вайкуле ни одного рубля не заработала ,ни копейки ." КАКОЙ ПАССАЖ!" wassat
  6. Angestyr Звание
    Angestyr
    +1
    Вчера, 22:16
    Зачем такую жуткую морду показывать на ночь. Ночью кошмары снится будут. Брррррр
    1. Alex F._2 Звание
      Alex F._2
      +2
      Вчера, 22:48
      Это второе по мощи Трибалтийское оружие, психическое. Первое по "мощщщэ" - суровый штакетник на границе )
  7. Fangaro Звание
    Fangaro
    -1
    Вчера, 22:25
    А что на такой провокационный вопрос ответят советские эстонцы, молдаване, грузины, армяне?
    1. A.A.G. Звание
      A.A.G.
      0
      Сегодня, 00:16
      Цитата: Fangaro
      А что на такой провокационный вопрос ответят советские эстонцы, молдаване, грузины, армяне?

      А как бы Вы ответили на подобный вопрос?!
      Ну, скажем, - если бы Молдова напала на РФ? / "лежал" бы дальше, дольше, - без меня разберуться?
      Неё..., ну, правда, - как она должна была ответить?
      И почему?...
  8. Orso Звание
    Orso
    +3
    Вчера, 22:26
    Тут, намедни, году эдак в 2014, одна Юля-коса, грозилась атомной бонбой нас уничтожить. Ну что ж, появился достойный последователь. Заразно это и не лечится.
  9. alberigo Звание
    alberigo
    +2
    Вчера, 22:33
    Пора этой «дивной-диве» кислород перекрыть у нас, в России. Пущай едет в Эуропу снимает штаны и скачет на площади.
    1. Василенко Владимир Звание
      Василенко Владимир
      +1
      Вчера, 23:04
      Цитата: alberigo
      Пущай едет в Эуропу снимает штаны и скачет на площади.

      дело в том,что они в европе и даром ни кому не нужны, там своих простигосподи хватает, она была обыкновенною шлюхой из варьере, по случаю попав на большую эстраду
  10. кукс Звание
    кукс
    +3
    Вчера, 22:33
    У бабушке на чердаке свет давно погас. Как СССР за свои деньги покормила, так кукуха и отлетела. laughing
  11. кукс Звание
    кукс
    +3
    Вчера, 22:37
    На самом деле это испанский стыд. Эти постаревший, либо уже откровенно старые, фрики. Пугачева, Вайкуле, помельче калибры типа Назарова. Ну ведите себя достойно, у вас же есть реально чем гордится в жизни. Но нет, вот и слушаешь. Одновременно и стыдно и противно.
  12. Totor5 Звание
    Totor5
    +3
    Вчера, 22:41
    Ее карьера взлетела после ее работы в известном Прибалтийском кабаре со стриптизом, куда любили ездить шишки из ЦК.
    То есть свою популярность она зарабатывала буквально на столе... и под столом.
    От близкого общения с властью Союза, у нее слетела резьба и ее понесло. Но это типично для разного рода ШБ, кторые спят с депутатами например.
    1. Pete Mitchell Звание
      Pete Mitchell
      +3
      Вчера, 22:52
      Цитата: Totor5
      Ее карьера взлетела после ее работы в известном…
      … живучая старушка: juras perle развалился давным давно, а эта все задом крутит.
      А интервьюировал эту лахудру смолянинов, сбежавший в латвию, где ничего кроме ‘агрессивной России’ он продать не в состоянии, а кушать то хочется … манкурт, одно слово
    2. A.A.G. Звание
      A.A.G.
      -1
      Сегодня, 00:28
      Цитата: Totor5
      Ее карьера взлетела после ее работы в известном Прибалтийском кабаре со стриптизом, куда любили ездить шишки из ЦК.
      То есть свою популярность она зарабатывала буквально на столе... и под столом.
      От близкого общения с властью Союза, у нее слетела резьба и ее понесло. Но это типично для разного рода ШБ, кторые спят с депутатами например.

      Присутствовали? В каком качестве?
      Нет, не спорю, - варьете, гостиница "Латвия"... Знаем. Интуристы. Портовый город... ЦК приплели...
      Может быть так все и было))).
      Печально иное, - как на своих бывших кумирах у нас любят "оттоптаться" по "команде"...
      Нет. Не защищаю данную персону!!
      Наговорила она лично много разной пОгани. Но! В контексте Данной статьи, - ничего предосудительного, из сказанного ею, - не вижу.
      hi
      1. Totor5 Звание
        Totor5
        +1
        Сегодня, 00:48
        С чего вы взяли что она мой бывший кумир? Эта кляча мне никогда не нравилась как и Пугачиха. У них обоих похожий путь наверх - через связи в ЦК.
        Про то что творилось в том клубе много слухов, но то что партийная знать там тусовалась постоянно - это факт. И то что в начале 90х этот клубешник был взорван в ходе криминальных разборок - тоже известно.

        Вот фотки оттуда если кто не знал , найдите Вайкуле на фотке.
  13. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    +2
    Вчера, 22:48
    Советская и латышская певица Лайма Вайкуле, десятилетиями пользовавшаяся любовью российской публики.

    Ну у меня она любовью не пользовалась. А то что она десятилетиями портила людям вкус, слух и молотила хорошо денег от СССР и России это да. Нехорошая собака женского пола. Вот.
  14. Hariton Laptev Звание
    Hariton Laptev
    +1
    Вчера, 22:50
    А проверить ее на наличие бизнеса в России. А потом конфисковать к едрене фене. И глянуть потом как она без акцента петь начнет
  15. Горизонт
    Горизонт
    +1
    Вчера, 22:51
    Почему многие артисты, что получили признание в СССР так нас ненавидят?
    Пугачева, Ротару, эта мымра и многие другие? Что плохого им сделала Россия? Я искренне не понимаю.
  16. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    0
    Вчера, 22:52
    Цитата: alberigo
    Пора этой «дивной-диве» кислород перекрыть у нас, в России. Пущай едет в Эуропу снимает штаны и скачет на площади.

    Так это, она и вякает, потому что все. Доступ к кормушке перекрыт. Много наговорила ужО. Так интервью даст, копеечку получит. Нищебродка. laughing А с его слов СССР с Пугачёвой кормила. laughing
  17. Роман_Васильевич Звание
    Роман_Васильевич
    +3
    Вчера, 22:55
    Я возьму в руки автомат

    «— И завтра на конспиративной квартире нас ждёт засада. Придется отстреливаться. Мы рады в этой тревожной обстановке встретить именно вас.
    — Да уж!
    <...>
    — Они надеются нас взять живьём, дети! Они не знают, что теперь нас трое. Я дам вам парабеллум. Мы будем отходить в горы. Сможете нас прикрыть?
    — Не смогу...
    — Почему?
    — Видите ли, я совершенно не знаком с военным делом, но посильную финансовую помощь я оказать могу.
    — Вы верный друг отечества!
    — Я думаю, что двести рублей...
    — Пятьсот рублей могут спасти гиганта мысли.
    — Скажите, а двести рублей не могут спасти гиганта мысли?
    — Я полагаю, что торг здесь неуместен!»
  18. вертухай 2003 Звание
    вертухай 2003
    +3
    Вчера, 22:55
    Обожаю когда подстилка из варьете, берущая в рот за небольшой гонорар, вдруг угодив нужному человеку, взлетает на вершину эстрады, а когда желающих дать на клык поубавилось, возраст, тут и вместо члена можно и за автомат взяться...
    1. Василенко Владимир Звание
      Василенко Владимир
      0
      Вчера, 23:00
      Цитата: вертухай 2003
      возраст, тут и вместо члена можно и за автомат взяться...

      я постеснялся и не стал писать про член, но по сути написал то же самое
  19. SEVERIN Звание
    SEVERIN
    0
    Вчера, 22:58
    Вайкуле немецкие журналисты спросили о том, как бы она поступила, если бы «Россия напала на Латвию». Сама постановка вопроса, в принципе, уже даёт понять, что интервью, по сути, срежиссировано
    - автор не напрягает мозги старухи, до сих пор считающей себя звездой - и нам не придется читать такую ахинею, и вам будет спокойней.
  20. Voskolina Звание
    Voskolina
    +2
    Вчера, 22:58
    Помню 80-е. Эту тощую селедку. "Ах вернисаж, ах вернисаж". Мрак. Ни кожи, ни рожи, ни голоса.
  21. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    +2
    Вчера, 22:59
    Я возьму в руки автомат
    сказал бы что ты можешь в руки взять, дешевая шлюшкa из варьете
    место твое ..., тебя отмыли, одели и накормили, кому бы ты была нужно если бы не СССР а посл Россия
  22. Дмитрий Смирнов_2
    Дмитрий Смирнов_2
    0
    Вчера, 23:18
    Не ставьте эту рожу, вы издиваетесь?
  23. Nord11 Звание
    Nord11
    0
    Вчера, 23:23
    Ну так ты подтяни штаны и двинь защищать Латвию заранее, еще на Украине..
  24. aleks.29ru Звание
    aleks.29ru
    0
    Вчера, 23:34
    [/quote]Я возьму в руки автомат.[quote]

    Силиконовый.,.
  25. BlacTiger74 Звание
    BlacTiger74
    0
    Вчера, 23:37
    Я возьму в руки автомат.
    А эта шпротина сможет вообще его поднять и удержать в руках ??? winked winked winked
  26. Товарищ Ким Звание
    Товарищ Ким
    0
    Вчера, 23:42
    Цитата: isv000
    «Возьму в руки автомат» - Вайкуле собралась «защищать Латвию от России»

    А дайте ей в руки Шмайсер, прилюдно, на камеру. Пущай облажается на старости лет...
    Только в плен не брать, так пускай, на салаке пробавляется.

    Нет, не так! Не брать в плен, для таких какэта чухонка- апофеоз гуманизма!
    Я бы приказал кормить её пять раз в день, рижскми шпротами.
    До тех пор, пока на руках не вырастут перепонки, или пока она не отбросит коньки.
  27. VSS
    VSS
    -2
    Сегодня, 00:09
    Достойная девушка.Фигуристая.Эпатаж на высоком уровне.Штучный товар на нашей эстраде.Её жизнь удалась.Ей есть,что защищать. Газманов, Охлобыстин и прочие не берут автомат в руки. Верно,нищета беспросветная. Пролетарии, которым нечего терять.Кроме своих гонораров.
  28. Попов И.П. Звание
    Попов И.П.
    0
    Сегодня, 00:19
    А что от нее ожидать, пламенного пролетарского интернационализма и благодарности к русскому народу, благодаря которому она стала известной, богатой и знаменитой? Сколько ей подобных дрыгали конечностями в рижском варьете до утраты товарного вида , попутно принимая знаки благодарности от богатых папиков. Кто -нибудь слышал что-нибудь в ее исполнении на ее родном языке? А если кто и слушал от нее что то на латышском, то для какого количества народонаселения этот язык является родным? Ее сделал богатой великий и могучий русский язык и бескрайние просторы Великого Советского Союза с сотнями миллионов населения. Ведь в Казахстане, Узбекистане, Азербайджане и пр. республиках СССР она пела не на местных языках, а на русском. Но благодарность - она присуща порядочным людям, а эту мадам к ним нельзя отнести.
    1. BlacTiger74 Звание
      BlacTiger74
      0
      Сегодня, 01:01
      пламенного пролетарского интернационализма и благодарности к русскому народу
      А вы читали что нибудь про Раймонда Паулса , который и ей в том числе писал песни ???
  29. Stoler Звание
    Stoler
    +1
    Сегодня, 00:23
    "Это заявление выглядит особенно контрастно на фоне биографии певицы. Именно в России Вайкуле получила всесоюзное признание в 1980-х, стала народной артисткой и именно на российских просторах заработала основную часть своего состояния."- нет ребята..,не в России а в СССР!!!! Как
    тут любят присваивать и перекладывать заслуги СССР на Россию.А вайкуле уже просто старая выжившая из ума бабка.
  30. Fitter65 Звание
    Fitter65
    +1
    Сегодня, 00:35
    Вайкуле немецкие журналисты спросили о том, как бы она поступила, если бы «Россия напала на Латвию». Сама постановка вопроса, в принципе, уже даёт понять, что интервью, по сути, срежиссировано.
    Артистка ответила:
    Я возьму в руки автомат.
    Очередная старая маразматичка, типа Новодворской.
  31. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    +1
    Сегодня, 00:47
    Цитата: Горизонт
    Почему многие артисты, что получили признание в СССР так нас ненавидят?

    Может потому, что они не артисты?
    Я бы не называл их артистами. Кроме, может, Пугачёвой. И то, на начальном этапе.
    Артисты не поют под фанеру, не выступают на корпоративах в кабаках, где люди едят и бухают.... ну и зарабатывают своими дарованиями, а не всеми местами и сразу.
    У меня как то давно день рождения шефа был. Приехала мадам, прошла мимо нас со словами: "Ты диск с записью захватил? ". Я ржал в голос, потому, что удержаться не мог. Мадам понравилась одному партнеру и тут же с корпоратива была десантирована в Нижний Новгород на неделю. Не петь. laughing Теперь мадам заслуженный артист России.
    ЗЫ: По мне артисты, например, в "Они сражались за Родину". Почти все прошли через войну. Знали, что играть, как играть и где играть. Это артисты. Каждый год фильм смотрю. Он вечный. fellow
    1. BlacTiger74 Звание
      BlacTiger74
      +1
      Сегодня, 01:03
      Ты диск с записью захватил?
      На том диске и минусовка могла быть ........
  32. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    +1
    Сегодня, 01:11
    Цитата: BlacTiger74
    На том диске и минусовка могла быть

    Поверьте, я немного на гитаре бренькаю и пою. Ну и различаю, где фанера, а где нет. Тем более не с ТВ, а с 10 метров. Один кто приехал пел вживую. Лепс. Только он тогда бухал и не только laughing , и был в дрова, но спел офигенно.
    1. BlacTiger74 Звание
      BlacTiger74
      0
      Сегодня, 01:26
      Так ведь я не с порю !!! ......... И таки да , я также участвую в вокальном коллективе wink wink wink
  33. Azzzwer Звание
    Azzzwer
    0
    Сегодня, 01:25
    Именно в России Вайкуле получила всесоюзное признание в 1980-х, стала народной артисткой

    автор, ты чего то попутал! Вайкуле всесоюзное признание в 1980-х получила в Советском Союзе, а не в России! Тогда такой страны еще и в помине не было! Не занимайтесь извращпнием истории и подменой понятий! А Латвия это не часть России!