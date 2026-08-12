О причинах неудач ВМФ СССР в Великой Отечественной войне. Подготовка морских офицеров в 20–30 гг. ХХ века в СССР

О подготовке командиров ВМФ СССР в 30-е годы ХХ столетия

Кадры решают все

Преподавательский состав ВМУ и ВМА

живут Цусимой... упорно не хотят переходить на более современные методы преподавания, не хотят переводить преподавание специальных предметов на базу высшей математики (!), не знают современной техники флота.

морская подготовка командиров никуда не годится <...> наши курсанты меньше всех плавают, даже финны плавают в три раза больше, чем наши командиры.

Курсанты ВМУ

Мы имеем много отчислений в этом году. Это произошло потому, что люди не справились с нашим учебным планом. Эти курсанты держали по нескольку раз одни и те же экзамены и всё же не выдерживали их — получали неудовлетворительные оценки. Пришлось с этими людьми распрощаться. Оказалось, многие из этих людей не кончали средних учебных заведений, но каким-то образом были приняты в наши ВМУЗ’ы… Мы имели 48 000 кандидатов, а из них приняли только около 3000. Несмотря на это, мы всё же вынуждены были принять довольно большое количество лиц, не выдержавших конкурсные испытания. Это говорит о слабой работе тех школ Наркомпроса, в которых учились эти люди.

Пропагандист, теоретик, всё что угодно, только не моряк; он боится погоды, его укачивает, и он делает такие аварии, что сажает корабль на мель в штиль, среди бела дня.

Об офицерах морских и сухопутных

...и сами высшие, старшие и средние командиры, комиссары и работники штабов не являются еще примером для войск в умении владеть оружием . Младшие командиры тоже не научены этому делу и не могут поэтому как следует учить бойцов.

Подготовка комсостава в военных училищах поставлена неудовлетворительно вследствие недоброкачественности программ, неорганизованности занятий, недостаточной загрузки учебного времени и особенно слабой полевой практической выучки.

Факторы объективные и факторы субъективные