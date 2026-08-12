О причинах неудач ВМФ СССР в Великой Отечественной войне. Подготовка морских офицеров в 20–30 гг. ХХ века в СССР

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О причинах неудач ВМФ СССР в Великой Отечественной войне. Подготовка морских офицеров в 20–30 гг. ХХ века в СССР

Действия военно-морского флота СССР в Великой отечественной войне оставляют у любителей морской истории двойственное впечатление. Никто не упрекнет советских моряков в трусости: фашисты прозвали их «чёрной смертью» совсем не зря. Мы никогда не забудем героизм экипажей балтийских подводных лодок, прорывавшихся из блокадного Ленинграда, сквозь множество минных заграждений Финского залива в Балтийское море, мы воздаем должное тяжелой службе моряков Северного флота, участвовавших в проводке полярных конвоев. Мы будем помнить успешные операции флота, такие, например, как эвакуация Одессы в октябре 1941 г., доблесть и героизм, проявленные экипажами отдельных боевых кораблей.

Но при этом мы видим также и то, что многие задачи, которые должен был решить флот, остались нерешенными, что в ходе ряда операций ВМФ СССР понес неоправданные потери, а в других случаях его действия оказались малоэффективными. И если смотреть на действия нашего флота в целом, то складывается устойчивое впечатление, что он вступил в Великую Отечественную войну недостаточно подготовленным, причем на всех уровнях, включая как младших командиров, так и командиров кораблей и соединений.

В недостаточной подготовке командного состава нередко обвиняют репрессии 1937–1939 гг., по мнению многих историков подорвавших боеспособность флота. Но так ли это? Для того чтобы разобраться с уровнем подготовки руководящих кадров нашего флота, стоит обратить внимание на систему обучения этих кадров.

О подготовке командиров ВМФ СССР в 30-е годы ХХ столетия


Сразу хотелось бы оговориться — здесь и далее я буду писать ВМФ СССР, хотя это именование наш флот получил после подписания Постановления ЦИК и СНК СССР от 30 декабря 1937 года «Об образовании Народного комиссариата Военно-Морского Флота СССР». До этого момента флот в разные периоды времени именовался иначе: «Морские силы Республики», «Военно-Морские Силы РККА СССР» и т. д. Но для удобства восприятия я не буду твердо держаться исторической канвы в данном вопросе.

Так вот, в СССР в 30-х годах прошлого столетия была создана вполне разумная система военно-морского образования командного состава, основными этапами которого были:

1. Обучение в военно-морских учебных заведениях и на курсах;

2. Подготовка непосредственно на флоте, посредством командирской учебы и отработки учебно-боевых задач в ходе боевой подготовки;

3. Совершенствование навыков командиров, находящихся в запасе.

При этом сформированы были три основные ступени подготовки командиров ВМФ СССР, в том числе:



1. Военно-морское училище;

2. Высшие специальные курсы;

3. Военно-морская академия.

Отдельно хотелось бы отметить, что подготовка морских офицеров не была сосредоточена исключительно в ВМУ. Флоту требовались специалисты самых разных направлений, поэтому при многих ВУЗ-ах были сформированы так называемые «морские факультеты», где и осуществлялась подготовка специалистов для флота.

Все это было логично и правильно. Тем не менее следует говорить о том, что система подготовки командного состава ВМФ СССР в предвоенное десятилетие работала совершенно неудовлетворительно, по причинам, которые будут изложены мною ниже.

Кадры решают все


В первых десятилетиях ХХ века военный корабль представлял собой вершину, квинтэссенцию научно-технического прогресса человечества. Тяжелые орудия, мощная броня, громадные турбины и котлы, способные работать не только на «тверди земной», но в условиях сильной продольной и поперечной качки, превосходная оптика, аналоговые вычислительные машины — прообразы компьютеров для управления стрельбой на большие дальности... И все это не стояло на месте, а постоянно совершенствовалось.


В те годы военные корабли были самыми сложными изделиями, созданными человеческими руками. И очевидно, что для того, чтобы эффективно их эксплуатировать, требовались люди им под стать. Флоту нужны были молодые офицеры, отлично знающие как морское дело, так и тактику и стратегию войны на море, обладающие обширными техническими познаниями, позволяющими эффективно эксплуатировать самую современную технику. При этом кругозор и интеллектуальный уровень морского офицера должен был не просто позволить ему изучить существующие образцы вооружения, машин и оборудования, но также и осваивать технику будущего, которой еще не было во время его обучения, но которая будет поступать на флот в период его службы.

Требования очень высокие. И для того чтобы понять, насколько советская система подготовки командиров ВМФ ей соответствовала, давайте посмотрим на двух участников процесса обучения: тех, кто учил, и тех, кого учили.

Преподавательский состав ВМУ и ВМА


Здесь мы терпели поражение сразу по всем направлениям.

Во-первых, в СССР банально не хватало профессорско-преподавательского состава. Даже в 1940 г. некомплект трех ведущих высших ВМУ страны был таков, что 40 % должностей начальников кафедр оставались вакантными, а в ряде училищ преподавателей было не более чем на 40–50 % от штатной численности. В таких условиях, разумеется, окажись преподавательский состав даже и семи пядей во лбу, но наладить вдумчивое обучение курсантов все равно было бы крайне затруднительно.

Во-вторых, крайне неоднородное качество тех, кто учил будущих морских офицеров. Совершенно очевидно, что Гражданская война, крайняя стесненность в средствах СССР в 20-е годы, обвальное сокращение флота — все это вело к тому, что финансирование обучения командиров флота долгое время не было приоритетным направлением для молодого советского государства. А такое отношение во все века самым негативным образом сказывается на качестве преподавателей: остаются лишь истинные профессионалы, патриоты своей профессии, не мыслящие себя вне ее, и... посредственности, которым просто больше некуда идти.

Начальник Управления Военно-морских учебных заведений ВМФ контр-адмирал К. И. Самойлов даже и в декабре 1940 г. отмечал, что очень многие преподаватели «застряли» на уровне Русско-японской войны и категорически не хотели двигаться дальше. На совещании с командующими флотами он прямо говорил о том, что многие преподаватели:

живут Цусимой... упорно не хотят переходить на более современные методы преподавания, не хотят переводить преподавание специальных предметов на базу высшей математики (!), не знают современной техники флота.

Разумеется, далеко не все преподаватели ВВМУ застряли на уровне Русско-японской войны, но таких было много: К. И. Самойлов отмечал, что отказ от матаппарата высшей математики происходит во многом потому, что сами преподаватели высшей математики не знают и учить ее не хотят.

В-третьих, и это уже организационная проблема — сказывалось отсутствие официально утвержденных программ обучения. Преподаватели каждого ВМУ самостоятельно решали, каким предметам следовало обучать курсантов и как, не утверждая программы обучения с вышестоящими инстанциями. Разумеется, такой подход, с учетом низкой квалификации значительной части преподавательского состава, приводил к тому, что обучение оказывалось оторванным от реальности и не формировало полезных навыков у обучающихся.

В-четвертых, некомпетентность руководства ВМУ. Проблема заключалась в том, что морские силы СССР длительное время находились в подчинении РККА, отчего на посты руководителей ВМУ зачастую ставились представители сухопутных сил. Они, разумеется, были совершенно далеки от морской специфики, собственно, с учетом особенностей назначений СССР тех лет, они могли и сухопутной-то специфики не знать, и лишь усугубляли сложности, с которыми сталкивались ВМУ.

И тут нам стоит вернуться к отсутствию официально утвержденных программ обучения. Такая централизация стала бы безусловным благом, в случае если бы образовательные программы проверялись и утверждались профессиональными военными моряками. Тогда централизация, несомненно, пошла бы на пользу делу. Но если бы дело утверждения таких программ оказалось доверено «практикам гражданской войны — коммунистам», то они могли бы окончательно угробить образовательные процессы в ВМУ.

Наконец, в-пятых — на качестве обучения сильно сказывалась слабая материальная база ВМУ. И это касалось буквально всего: в учебных классах отсутствовало современное оборудование, но и того, что было, не хватало. Попросту говоря, мало того, что курсантов было некому учить, так еще и не на чем. Дело можно было хоть как-то поправить интенсивной морской практикой в летнее время, но ее решительно не на чем было проходить.

Большинство учебных кораблей были совершенно устаревшими и не могли дать курсантам навыков службы на новейших кораблях и обращения с современным вооружением и оборудованием. Кроме того, даже имевшиеся в распоряжении корабли часто и надолго «застревали» в ремонтах. На упомянутом выше совещании контр-адмирал К. И. Самойлов говорил о том, что не редкостью были ситуации, когда 600 курсантов ВВМИУ им. Дзержинского невозможно было отправить в плавание, так как для этого не было корабля.


В результате такого дефицита будущие морские офицеры не получали морской практики даже на минимально-приемлемом уровне. В 1937 г., на заседании Военного совета при наркоме обороны СССР командующий КБФ флагман 1-го ранга И. С. Исаков сообщал, что

морская подготовка командиров никуда не годится <...> наши курсанты меньше всех плавают, даже финны плавают в три раза больше, чем наши командиры.

В силу вышеперечисленных причин вполне очевидно, что чему-то научиться в советском ВМУ 30-х годов мог разве что курсант ответственный, получивший хорошее школьное образование, толковый, инициативный и готовый осваивать многие премудрости самостоятельно, путем самообучения. Но много ли у нас было таких курсантов?

Курсанты ВМУ


В царские времена в Морской кадетский корпус невозможно было поступить «с улицы»: в него принимали детей офицеров (необязательно флота), христианских священников, а также гражданских чиновников чином не ниже VIII класса (коллежский асессор). В принципе, гардемарином мог стать и разночинец, но лишь в том случае, если он получил высшее образование. Исключения из вышеперечисленных правил были возможны, но редки.

Именно поэтому служба морским офицером становилась в основном уделом дворян — их общество было кастой. И такой подход имел как свои минусы, так и плюсы.

Очевидным минусом было то, что многие талантливые юноши из разночинцев не имели возможности стать морскими офицерами. Плюсом же было то, что офицерские, дворянские семьи, хорошо обучали своих детей, развивали их кругозор, отчего уровень гардемаринов был в среднем весьма высок: конечно, в дворянских семьях случались во множестве и бездари и лоботрясы, но их отсеивали на вступительных экзаменах.

Но СССР 30-х годов ломал такую элитарность об колено. Одно из неоспоримых достижений Советского Союза заключалось в том, что его руководители действительно старались предоставить всем детям равные возможности, делая школьное образование всеобщим. Да, это получилось далеко не сразу, да, было немало проблем, но СССР этого добился, причем в исторически кратчайшие сроки: всеобщее обязательное начальное образование было введено в СССР в 1930 году.

Однако вполне очевидно, что такое образование никак не могло сходу заработать идеально: не приходится удивляться тому, что качество школьного образования сильно различалось в зависимости от региона и местонахождения школы.

В то же время советскому народу следовало показать, что «научиться управлять государством способна и кухарка». Именно поэтому получение образования потомками рабочих и крестьян повсеместно поощрялось: «низкое» происхождение теперь считалось при поступлении достоинством, а не недостатком. Стратегически это было правильно: советский народ должен был видеть, что слова руководства не расходятся с делом и что ребенок дворника и прачки способен стать академиком.

Но на первом этапе это, конечно же, привело к тому, что в высшие учебные заведения потоком хлынули дети из малообразованных слоев населения. Так, в 1925 г. среди выпускников ВМУ было 83,7 % рабочих и крестьян, а в Военно-морском инженерном училище их доля достигала 94,4 %.

Результаты не замедлили сказаться. Контр-адмирал К. И. Самойлов в 1940 г. докладывал:

Мы имеем много отчислений в этом году. Это произошло потому, что люди не справились с нашим учебным планом. Эти курсанты держали по нескольку раз одни и те же экзамены и всё же не выдерживали их — получали неудовлетворительные оценки. Пришлось с этими людьми распрощаться. Оказалось, многие из этих людей не кончали средних учебных заведений, но каким-то образом были приняты в наши ВМУЗ’ы… Мы имели 48 000 кандидатов, а из них приняли только около 3000. Несмотря на это, мы всё же вынуждены были принять довольно большое количество лиц, не выдержавших конкурсные испытания. Это говорит о слабой работе тех школ Наркомпроса, в которых учились эти люди.

И все это происходило в тот самый период, когда в конце 20-х и 30-е гг. техника наконец-то пошла на флот. Достраивались крейсера типа «Светлана», ремонтировались и модернизировались «Новики», промышленность осваивала строительство сперва сторожевиков, затем — эсминцев и современных крейсеров, а уж подводные лодки и катера разного назначения сотнями передавались флоту. И, конечно, все это требовало огромного количества квалифицированных морских командиров...

В силу вышесказанного, следует констатировать: в 20-30-е годы прошлого столетия система подготовки командного состава ВМФ СССР вошла в «идеальный шторм». Мало того, что резко снизилось качество образования, которому в первые годы СССР не могли уделять серьезного внимания, мало того, что подготовка абитуриентов снизилась до невозможного при царе-батюшке уровня, так еще обе эти проблемы следовало решать на фоне взрывного роста численности ВМФ СССР, что требовало максимизировать выпуск командиров!

Следствием вышесказанного стал предельно низкий уровень выпускников ВМУ. Командующий КБФ И. С. Исаков в ноябре 1937 г. дал уничтожающую характеристику среднестатистического выпускника военно-морской академии:

Пропагандист, теоретик, всё что угодно, только не моряк; он боится погоды, его укачивает, и он делает такие аварии, что сажает корабль на мель в штиль, среди бела дня.

К. И. Самойлов констатировал, что выпускники ВВМИУ им. Дзержинского неспособны управлять... шлюпкой.

Об офицерах морских и сухопутных


С одной стороны, все, что я изложил выше — факты прямо-таки вопиющие. Но не следует думать, что проблема подготовки кадров имелась лишь у советского флота: в 30-х годах эта проблема была настоящим бичом вооруженных сил нашей страны. Если мы внимательнее посмотрим на командиров РККА, то картина будет столь же безрадостная.

Так, в конце 1934 г. командующий Приволжским военным округом И. П. Дыбенко констатировал, что половина его офицеров совершенно неграмотна по общеобразовательным предметам: в ходе проверки выяснилось, что командиры неспособны решать простые арифметические задачи, не знают географии, военной истории и неспособны грамотно написать приказ или распоряжение. Причем начальник Политического управления РККА был целиком согласен с И. П. Дыбенко.

Да что там 1934 год! В 1938 г. К. Е. Ворошилов, занимавший тогда еще пост народного комиссара обороны СССР, констатировал:

...и сами высшие, старшие и средние командиры, комиссары и работники штабов не являются еще примером для войск в умении владеть оружием. Младшие командиры тоже не научены этому делу и не могут поэтому как следует учить бойцов.

То есть в 1938 г. многие командиры РККА не владели стрелковым оружием сами и не могли учить этому своих подчиненных: явление было настолько распространено, что К. Е. Ворошилов вынужден был требовать, чтобы умение стрелять и учить стрельбе других отмечалось в личном деле офицера!

Акт приема наркомата обороны СССР С. К. Тимошенко от К. Е. Ворошилова прямо указывает:

Подготовка комсостава в военных училищах поставлена неудовлетворительно вследствие недоброкачественности программ, неорганизованности занятий, недостаточной загрузки учебного времени и особенно слабой полевой практической выучки.

Следовательно, можно констатировать, что проблемы подготовки офицеров в 30-е годы стояли перед вооруженными силами СССР в полный рост. Это не было проблемой одного лишь флота, но можно говорить о том, что на флоте они сказывались сильнее всего в силу сложности военной техники и особой специфики морской службы.

Факторы объективные и факторы субъективные


Безусловно, было много объективных факторов, препятствовавших массовому и качественному обучению морских офицеров ВМФ СССР в 20–30-х годах прошлого столетия. Но не стоит все списывать исключительно на них, потому что многие проблемы можно было бы решить организационно или и вовсе не допустить их возникновения.

Одной из таких проблем стало отношение командования флотов к высшим специальным курсам, на которые отправляли действующих офицеров флота. С чьей-то легкой руки повелось, что отправленные на эти курсы офицеры потом не возвращались на флот, из которого они были присланы, а получали назначения на другие флоты. Естественным следствием такого порядка стало то, что командование флотов стало оправлять на высшие специальные курсы по принципу: «На тебе Боже, что нам негоже», потому что какому командиру захочется терять талантливых, перспективных и желающих учиться подчиненных? Слали далеко не лучших — и невозможно было удивляться тому, что во флотской среде отношение к этим курсам стало как к месту отдыха, где можно попьянствовать вволю и погулять по Ленинграду.

Между тем достаточно оказалось начать возвращать офицеров на флоты, обязать их на время прохождения курсов жить в общежитии со строгим порядком и контролем посещаемости занятий — и сразу же количество желающих обучаться на высших специальных курсах уменьшилось, зато теперь туда офицеры стали приходить за знаниями.

Или взять порядки Военно-морской академии. Через нее стремились «прогнать» максимально возможное количество офицеров, но такой подход, конечно, вел в никуда. Вполне очевидно, что в академию должны были поступать наиболее перспективные морские офицеры, получившие «базовое» образование и проявившие себя в службе на кораблях. Вместо этого очень часто, чтобы выполнить установленный план, в курсанты Военно-морской академии попадали вчерашние выпускники ВМУ, то есть люди с далеко не лучшей подготовкой и отсутствием опыта реальной службы, или даже служившие, но не имевшие опыта командования. Разумеется, такие курсанты не умели впоследствии применять полученные ими в академии знания. Причем даже в 1940 г. таковых было 60 % всех выпускников ВМА.

Посмотрим теперь, что происходило, когда получившие образование командиры приходили на флот.

Продолжение следует...
56 комментариев
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +1
    Сегодня, 04:56
    То есть в 1938 г. многие командиры РККА не владели стрелковым оружием сами и не могли учить этому своих подчиненных
    Бред какой-то! Похоже что автор начитался перестроечного "Огонька" и ему подобной мерзко-либерастной макулатуры. У нас в училище был преподаватель по истории КПСС, Политэкономии и прочей подобной хрени, так вот, он рассказывал, как перед самой войной его призвали в армию, в пехоту, и весь свой срок они проводили в поле на занятиях, где с винтовкой почти что не расставались - стреляли лежа, стреляли стоя, отрабатывали практику штыкового боя и т.д., а не лежали как свиньи в казармах и не работали в народном хозяйстве. И такое приходилось слышать не раз от людей старшего поколения
    1. kalibr Звание
      kalibr
      +4
      Сегодня, 06:04
      Цитата: Schneeberg
      Похоже что автор начитался перестроечного "Огонька" и ему подобной мерзко-либерастной макулатуры.

      Олег! Андрей автор этого материала - автор очень серьезный, который основывает все, что он пишет на документах. Все приведенные им факты отражены в документах тех лет. Более того, своих выступлениях на съездах ВКП(б) -12,13,14 о росте внутренней миграции в города постоянно говорил и тов. Сталин. Отмечал рост рабочего класса. Но за счет кого был этот рост? Поступившей на завод парень из деревни Верхняя Жопоузенка отнюдь не был тогда образованным человеком и не становился им, работая на заводе "закручивающим гайку номер 7". А потом его призывали в армию или во флот... А про обучение с винтовкой...Да учили. Но тот же Ворошилов писал и о недостатках с дисциплиной и низком уровне той же стрелковой подготовки. И это не "Огонек" придумал!
      1. Schneeberg Звание
        Schneeberg
        0
        Сегодня, 07:27
        Цитата: kalibr
        Поступившей на завод парень из деревни Верхняя Жопоузенка отнюдь не был тогда образованным человеком
        Но тогда не было и сложной техники. Обучить пехотинца обращаться со стрелковым оружием можно и за неделю. Снайпера из него, конечно же, не получится, но стрелять и ухаживать за оружием он научится, однозначно. И мне никакие документы, даже подписанные самим Сталиным или Ворошиловым, не докажут, что бойцы РККА не умели стрелять. Я ещё застал то поколение, которое воевало и служило до начала войны
        Цитата: kalibr
        Но тот же Ворошилов писал и о недостатках с дисциплиной и низком уровне той же стрелковой подготовки
        Для того чтобы выбить побольше денег на оборонный бюджет, прибегают именно к таким вот уловкам. Такое было, наверняка, у древних шумеров, у античных римлян, такое есть и сейчас
        Цитата: kalibr
        И это не "Огонек" придумал
        "Огонёк" собирал всю эту мерзость (она тоже была, не отрицаю) и выдавал на своих фекальных страницах за истину, как-будто такое было везде!
        1. kalibr Звание
          kalibr
          +1
          Сегодня, 08:47
          Цитата: Schneeberg
          Снайпера из него, конечно же, не получится, но стрелять и ухаживать за оружием он научится, однозначно.

          Можно, да! Но вот будет ли он за ним ухаживать регулярно - вот вопрос. И ответ - не будет ибо не приучен к такому отношению с детства. Недаром винтовка "Света" в пехоте не прижилась, а у моряков действовала отлично. Разная ментальность, людей более низкой культуры и более высокой...
        2. hohol95 Звание
          hohol95
          +1
          Сегодня, 09:09
          И мне никакие документы, даже подписанные самим Сталиным или Ворошиловым, не докажут, что бойцы РККА не умели стрелять. Я ещё застал то поколение, которое воевало и служило до начала войны


          Люди с которыми Вы в жизни встречались служили в РККА в 1930 - 1938 годах?
          Или всё же они были призваны после 1938 года?

          Во время боёв на озере Хасан "вдруг оказалось", что "некоторые" советские пехотинцы неумеют обращаться с ручными гранатами и применять их в боевых условиях.
          1. 27091965i Звание
            27091965i
            0
            Сегодня, 09:28
            Цитата: hohol95
            Во время боёв на озере Хасан "вдруг оказалось", что "некоторые" советские пехотинцы неумеют обращаться с ручными гранатами и применять их в боевых условиях.

            Всё зависит от командования округом или армией. Приведу пример из своей службы в ВС. Один батальон, где служил, два раза в год стрельбы и метание гранат РГД-5. Другой военный округ, батальон, где служил, за два с лишним года не то что метания гранат, стрельб личного состава не было, девять патронов один раз за всю службу солдата — это не стрельба.
        3. Сергей Валов Звание
          Сергей Валов
          0
          Сегодня, 09:13
          «мне никакие документы, даже подписанные самим Сталиным или Ворошиловым, не докажут, что бойцы РККА не умели стрелять» - это Ваше право не верить тому чему не хочется. Но вот лично я служил в 1975 - 1977 гг., армия уже не та, образование у людей другое, грустный опыт ВОВ есть, НО - за два года я и все мои сослуживцы выпустили ШЕСТЬ патронов, раз в год по ТРИ. Можете не верить. И это линейная боевая часть, не стройбат.
          1. qqqq Звание
            qqqq
            0
            Сегодня, 09:38
            Цитата: Сергей Валов
            НО - за два года я и все мои сослуживцы выпустили ШЕСТЬ патронов, раз в год по ТРИ. Можете не верить. И это линейная боевая часть, не стройбат.

            Шесть патронов, да это просто праздник стрельбы какой то. Я за два года всего один раз три патрона перед присягой. Правда стрелял потом из Шилки раз в пол года. В 1988 перед дембелем из учений не вылезали, там раз пять зима-весна.
      2. Гражданский Звание
        Гражданский
        +2
        Сегодня, 07:36
        Вот не надо только рассказывать сказки, что царская армия в 1914 была грамотнее и лучше подготовлена, особенно унтеры и солдаты/матросы. Те же немецкие офицеры, прошедшие 1 мировую, писали про тотальную грамотность советских солдат против неграмотной массы царской армии, никаких выдающих побед не было у Императорского флота в 1МВ. Самый простой факт - флот в 1 мировой был паровой на угле, так вот не осталось никаких письменных воспоминаний, даже от кочегаров 1 класса (высшего), не осталось... а ведь именно они определяли состояние топок, угля, температуры носителя и десятки других параметров, потому, что не умели писать.
        1. Cartalon Звание
          Cartalon
          +2
          Сегодня, 08:15
          А причём тут царская армия 14 года, если речь идёт о советском флоте 40 года?
          А в Америке негров угнетают классный аргумент, только не рабочий, потому что к теме не относится.
      3. Дедок Звание
        Дедок
        0
        Сегодня, 09:24
        А потом его призывали в армию или во флот... А про обучение с винтовкой...Да учили.

        можно добавить, что именно это и не позволило широко использовать винтовку СВТ - не хватало не только умения, но и понимания устройства такого достаточно сложного механизма действия...
    2. Коте пане Коханка Звание
      Коте пане Коханка
      +5
      Сегодня, 06:08
      Нет не бред. История с Ворошиловым, где он требует в личных делах командиров красной армии и флота прописывать навыки стрельбы достаточно известна.
      Впрочем это касалось не только флота, а РККА в целом. В том числе высшего командного состава.
      То что Вы описываете началось с конца 30-х годов. Мой дед служил в то время в Москве, (в полку НКВД) рассказывал, что к ним на стрельбище привозили почти всех «назначенцев», где они показывали свои навыки обращения с винтовкой, револьвером и пулеметом.
      1. Schneeberg Звание
        Schneeberg
        +1
        Сегодня, 07:39
        Цитата: Коте пане Коханка
        Мой дед служил в то время в Москве
        Мой дед тоже служил в Москве, где преподавал в школе автомехаников. Готовили их по полной программе, не только в классах, но и на аэродромах. После чего были очень жёсткие выпускные экзамены. Но все изменилось с 1939 года, когда Красная Армия перешла на всеобщую воинскую обязанность. Армия начала расти на один миллион в год, а командного состава, как младшего, так и среднего с высшим, не было. Вот тогда это и началось. Авиамеханики, которых готовили год, стали готовить за полгода. Понятное дело, качество подготовки упало. Вот с этим и подошли к началу войны, хотя до 1939 года уровень подготовки кадров (технических) был высок
    3. Cartalon Звание
      Cartalon
      +4
      Сегодня, 06:18
      В финскую войну был случай, когда фины атаковали, через озеро по льду, под пулеметным огнём, прошли без потерь потому что наши пулеметчики, не верно поставили прицел и палили в белый свет как в копеечку, изучайте военную историю по книгам, что по документам написаны, не кто то чего то рассказал.
      1. Schneeberg Звание
        Schneeberg
        -1
        Сегодня, 07:42
        Цитата: Cartalon
        изучайте военную историю по книгам, что по документам написаны, не кто то чего то рассказал
        Все эти документы составляются для замазывания глаз начальству, а книги пишутся по политическому заказу. Изучайте по документам и книгам сами, для начала могу порекомендовать книгу Суворова, а там разберётесь сами
        1. Андрей ВОВ Звание
          Андрей ВОВ
          +1
          Сегодня, 08:02
          Это какого такого Суворова?Предателя Резуна?
        2. kalibr Звание
          kalibr
          +1
          Сегодня, 08:53
          Цитата: Schneeberg
          Все

          Так уж и все? Всегда есть % "замазывания" и есть % того, что совершенная "правда". Абсолютно все врать не могут! Определить где есть что помогают комплексные исследования документов и перекрестная их проверка. Например, данные Совинформбюро в газете "Правда" по потерям наших танков не совпаюют с данными начальника Главпура Епишева. Но... ВО ВСЕХ случаях % потерь таков, что только в 1944 году мы уничтожили больше немецких танков, чем потеряли своих. Проверял по всем 1412 газетам "Правда" и мемуарам всех "танкистов", кто об этом писал.
        3. qqqq Звание
          qqqq
          0
          Сегодня, 09:40
          Цитата: Schneeberg
          для начала могу порекомендовать книгу Суворова, а там разберётесь сами

          Читал, разбирался - бред, притянутый за уши.
    4. свой1970 Звание
      свой1970
      +2
      Сегодня, 07:23
      Цитата: Schneeberg
      начитался перестроечного "Огонька" и ему подобной мерзко-либерастной макулатуры. У нас в училище был преподаватель по истории КПСС, Политэкономии и прочей подобной хрени, так вот, он рассказывал, как перед самой войной его призвали в армию, в пехоту, и весь свой срок они проводили в поле на занятиях, где с винтовкой почти что не расставались

      2 факта которые невозможно оспорить- кто бы бы там с чем "не расставался":
      1) в приложениях к Акту приема Наркомата обороны от 07.05.1940 указывалось что в некоторых частях "винтовки не чищены по 3-4 года вследствии чего пришли в непригодное для стрельбы состояние из-за непроходимости канала ствола".
      2) эпопея с СВТ - которая типа " ну очень сложна для бойцов!". Сложность дикая belay - 1)ее надо чистить, 2) надо переключать регулятор
      Звучит как приговор командирам- НЕСПОСОБНЫМ ЗАСТАВИТЬ бойцов чистить оружие и по команде переключать регулятор. Бойцу даже умение читать не требуется для этого- командирское "Эту (мат) сдвинуть( мат) сюда(мат).(Мат) проверить(мат)!!! И не дай Бог( мат,мат,мат)- увижу (мат) что не сдвинули!!!"
      И потом проверить пару раз и ( мат,мат,мат)!!!
      Даже бараны и те дрессируються- а тут бойцы....

      Вообще Акт приема Наркомата от 07.05.1940 максимально полно излагает все причины разгрома 1941.
      Там все эпично - от незнания фактической численности армии до утраченных 300 000 бланков партбилетов.

      Цитата: Schneeberg
      автор начитался перестроечного "Огонька" и ему подобной мерзко-либерастной макулатуры

      Это наивный feel "Огонек" ещё не знал lol lol lol lol реальность веселее - например что согласно приложениям к Акту в РККА куда-то belay подевались 320 танков и 500 с лишним бронемашин.
      1. Schneeberg Звание
        Schneeberg
        -1
        Сегодня, 07:47
        Цитата: свой1970
        Это наивный "Огонек" ещё не знал реальность веселее - например что согласно приложениям к Акту в РККА куда-то подевались 320 танков и 500 с лишним бронемашин.
        А они были эти танки или их высосал из пальца любимый вами Суворов?
        1. свой1970 Звание
          свой1970
          +1
          Сегодня, 08:09
          Цитата: Schneeberg
          их высосал из пальца любимый вами Суворов?

          Мммм, а он был в числе лиц подписавших Акт приема Наркомата обороны от 07.05.1940?
          "сдал —К. Ворошилов принял -С. Тимошенко
          Участвовали при сдаче и приеме -
          Жданов
          Маленков
          Вознесенский          "
          - странно, я не узнаю Суворова в гриме....
          Кем из 5-х он прикидывался?


          Почитайте Акт для начала- прежде чем глупость писать, а там можно и обсудить будет
      2. Schneeberg Звание
        Schneeberg
        +1
        Сегодня, 07:59
        Цитата: свой1970
        в некоторых частях "винтовки не чищены по 3-4 года вследствии чего пришли в непригодное для стрельбы состояние из-за непроходимости канала ствола"
        Во что угодно поверю, только не в этот бред! Вы откуда это откопали? Ссылочку-то на реальный документ можно?
        1. Cartalon Звание
          Cartalon
          0
          Сегодня, 08:04
          Похоже это вы ни чего кроме Резуна не читали
      3. BAI Звание
        BAI
        0
        Сегодня, 09:12
        приложениям к Акту в РККА куда-то belay подевались 320 танков и 500 с лишним бронемашин.


        На фоне имеющихся 24000 танков это ни о чем
    5. Дырокол Звание
      Дырокол
      +3
      Сегодня, 08:20
      Цитата: Schneeberg
      как перед самой войной его призвали в армию, в пехоту, и весь свой срок они проводили в поле на занятиях, где с винтовкой почти что не расставались - стреляли лежа, стреляли стоя, отрабатывали практику штыкового боя и т.д.

      И с чего вы взяли, что это залог победы? Вы перечислили элементарные навыки. Но помимо этого существует: - взаимодействие подразделений, целеуказание пулеметам и артиллерии, организация тыла, организация эвакуации раненых, а еще взаимодействие родов войск, система связи, система отдачи приказов и многое многое.
      Цитата: Schneeberg
      Похоже что автор начитался перестроечного "Огонька" и ему подобной мерзко-либерастной макулатуры.

      Ну почитайте про "Рейд на Констанцу" 26.06.1941. Как было бестолково организовано, как бестолково проведено, к каким потерям это привело и как это повлияло на дальнейшие действия флота. Можете использовать НЕ "мерзко-либерастную макулатуру", но сомневаюсь что от прочтения у вас возникнет повод для гордости.
      1. Vent Звание
        Vent
        0
        Сегодня, 08:41
        Да везде так, в любой армии мира. Идеального ничего не бывает. Проверяющим, которые отчеты пишут, всегда надо что-то найти и придраться:
        Тем более флот это очень технологичный вид.
      2. Konnick Звание
        Konnick
        +1
        Сегодня, 09:33
        Цитата: Дырокол
        Ну почитайте про "Рейд на Констанцу" 26.06.1941. Как было бестолково организовано, как бестолково проведено

        И как результативно сработали летчики морской авиации

        В качестве "тренировочного" задания, а на самом деле - первого боевого вылета в истории одному "Звену-СПБ" было поручено разбомбить нефтяной завод в Констанце. Эта миссия была успешно выполнена. 26 июля 1941 года ТБ-3 с двумя И-16 на борту приблизился к цели на расстояние 40 километров, после чего отсоединил истребители. Их появление в небе над Румынией стало полнейшим сюрпризом, ведь ранее советские истребители так далеко не залетали, и поначалу их приняли за свои самолеты. Это позволило экипажам И-16 разбомбить цель, после чего они приземлились в Одессе для дозаправки, а затем спокойно вернулись в Евпаторию. А спустя две недели с помощью уже двух комплексов "Звено-СПБ" был атакован и мост через Дунай. Повторный налет на него состоялся 13 августа, и в нем участвовали уже три "Звена-СПБ". В результате мост получил существенные повреждения, а цель операции была достигнута.
    6. BAI Звание
      BAI
      +1
      Сегодня, 09:08
      1940 год.


      Мл. политрук М. - русским языком владеет слабо, учиться не хочет, политзанятий никогда не проводит, курсов никаких не кончал, образование 4 группы. Имеет нездоровое настроение - несколько раз ставил вопрос об откомандировании в Узбекскую ССР, не хочет брать семью на Украину.

      Мл. политрук Л. - образование 4 группы, русским языком почти не владеет, в роте не работает из-за незнания языка.


      Политруки по-русски говорить не могут! Какая стрельба? Чему они научить могут?
      И это в танковой дивизии, где предьявляются повышенные требования к образованию личного состава.
      Цитата из доклада командира дивизии - полковника Катукова М.Е.
  2. Бородач Звание
    Бородач
    +2
    Сегодня, 05:39
    Андрей, ждём продолжения статьи. Неплохо было бы и о сегодняшней ситуации написать статью. На мой взгляд техника в ВС РФ становится всё сложнее и сложнее, а вундеркинды служить не идут.
  3. Эдуард Ващенко Звание
    Эдуард Ващенко
    +4
    Сегодня, 05:47
    Спасибо Андрей, подняли актуальную тему.
    От себя добавлю два важнейших момента.
    Первый, о подготовки офицерского состава перед войной. Мой дед, например, закончил курсы по ликвидации безграмотности и тут же был принят на ускоренные курсы офицеров. Проблема в этот период была в том, что не хватало специалистов во всех отраслях: страна проводила индустриализацию и проходила Промышленные революции, которые ее военные противники прошли, как минимум за 30-40 лет до этого. Это к слову.
    Второе и самое важное. Как не бился Великий Петр Алексеевич, наша страна оставалась абсолютно сухопутной с второстепенным военным флотом, по отношению ведущим морским державам, и с отсутствием выходов к морям, легко блокируемым.
    Серьезно рассуждать о том, что у нас морская граница самая протяженная мире, может только дилетант. Толку от нее, когда большая часть её, большую часть года покрыта непроходимыми льдами.
    Так было и в 30-е гг. ХХ в. И не потому, что отставала подготовка офицеров и моряков, а потому, что когда ты видишь море впервые в 18 -20 лет, это…
    И только когда, как и в ведущих морских странах, у нас началось массовое развитие морской инфраструктуры и рост приморских городов, а это в СССР только с конца 50 гг. ХХ в. и не ранее. Только тогда и можно говорить, и так и произошло, что стал происходить профессиональный и качественный рост ВМФ, исключительно на базе этого развития, а до этого, даже при успехах против турок, флот оставался искусственным построением в напрочь сухопутной стране.
  4. Панадол Звание
    Панадол
    -4
    Сегодня, 05:53
    У Сухопутных войск, получается, офицеры спош и рядом образованные были? Автор, что за ересь ?
    Жаль что нельзя поставить мунис статье . Жаль...
  5. Коте пане Коханка Звание
    Коте пане Коханка
    +6
    Сегодня, 06:20
    . Так, в 1925 г. среди выпускников ВМУ было 83,7 % рабочих и крестьян, а в Военно-морском инженерном училище их доля достигала 94,4 %. Результаты не замедлили сказаться.

    То что командный состав РККА был малограмотным - это не новость. С другой стороны, на тот момент 7 классов школы, это уже хорошо, 10 - вызывало искренне уважение. Для молодого Советского государства, воспитавшего к началу Великой Отечественной войны только первое свое поколение результат ошеломляющий.
    На 25 год… и этого поколения еще не было. .По сути, кто был тот и шел учиться, негде было взять других…
    Адрей спасибо за интересную тему, ждемс продолжения.
  6. Коте пане Коханка Звание
    Коте пане Коханка
    +5
    Сегодня, 06:40
    Хотел пойти дела-делать, но не удержался и решили написать несколько мыслей.
    1. С подобным кризисом Русский императорский флот сталкивался неоднократно. Не помню кто написал - «умные шли в артиллерию, богатые - в кавалерию, а остальные в инфантерию. Во флот набирали тех кто даже к пехоте оказался не пригоден».
    После Крымской войны вводится морской ценз для производства в следующий чин, что положительно повлияло на ситуацию в целом.
    2. Читая о системе подготовки кадров флота его величества, удивляешься сколько усилий капитаны тратили на юнг и мичманов в обучении их математике, астрономии и др. наукам. Причем существенная часть из них имела неплохое домашнее образование. При производстве в офицеры, кандидат должен был держать экзамен. Для флота Советской республики это было невозможно в принципе. 3. Даже с практикой курсантов, были проблемы. Андрей правильно пишет не хватало учебных судов в принципе. Не от хорошей жизни Аврора числилась учебным кораблем. Но в этом статусе искренне сомневаюсь, что она дальше Маркизовой лужи куда-либо выходила.
    4. Рыба гниет с головы, но не буду забегать вперед Автора.
    1. Konnick Звание
      Konnick
      +2
      Сегодня, 08:03
      Цитата: Коте пане Коханка
      Не помню кто написал - «умные шли в артиллерию, богатые - в кавалерию, а остальные в инфантерию. Во флот набирали тех кто даже к пехоте оказался не пригоден».

      Не соглашусь. До революции во флот призывали только грамотных, у меня один из прадедов был грамотный и попал в японский плен после Цусимы, но грамотных крестьян и рабочих было в России очень мало. У Шкловского, в его "Сентиментальном путешествии", а Шкловский это Шполянский у Булгакова...он пишет о грамотности в армии, почему во главе солдатских комитетов оказались евреи. Так вот грамотных русских солдат к концу ПМВ не осталось, все грамотные русские были произведены в офицеры, остались только рядовые евреи, которых не производили в офицеры, вот их и избрали в солдатские комитеты.
      1. kalibr Звание
        kalibr
        +1
        Сегодня, 09:00
        Цитата: Konnick
        производили в офицеры, вот их и избрали в солдатские комитеты.

        У меня в романе "Трое из Энска" (1 часть), есть про евреев связистов. Взял это из журнала Родина, переписав под роман. Но в первоисточниках были ссылки на документы. Очень забавная вышла глава...
    2. свой1970 Звание
      свой1970
      +2
      Сегодня, 08:16
      Цитата: Коте пане Коханка
      Не помню кто написал - «умные шли в артиллерию, богатые - в кавалерию, а остальные в инфантерию. Во флот набирали тех кто даже к пехоте оказался не пригоден».

      Это вариация старого-
      "Умный в артиллерии,
      Щёголь в кавалерии,
      Пьяница во флоте,
      А драк в пехоте."(С)
      1. Сергей Валов Звание
        Сергей Валов
        0
        Сегодня, 09:21
        Вот-вот, именно так говорила моя бабушка, жена/вдова майора артиллериста, моего деда.
    3. Cartalon Звание
      Cartalon
      0
      Сегодня, 08:30
      Красивый в кавалерии, умный в артиллерии, пьяница во флоте, а в пехоте.
    4. Ватервейс 672 Звание
      Ватервейс 672
      0
      Сегодня, 09:23
      Аврора еще до революции входила в учебный отряд кораблей для морской практики гардемаринов Морского корпуса. Первый поход после ГВ Аврора совместно с Комсомольцем совершила в июле 1924 года, обогнула Скандинавию, дошли до Архангельска, заходили в норвежские порты Берген и Тронхейм. Было пройдено около 6000 миль. Последний учебный поход крейсера состоялся в 1930 году.
  7. север 2 Звание
    север 2
    0
    Сегодня, 06:46
    поскольку для ВМФ СССР после ВОВ больше мировых войн не было , то утверждать , что удачи для ВМФ СССР присутствовали в морских сражениях после ВОВ и по сей день , этого тоже утверждать нельзя . Выходит , как на последних победах при парусах и гладкоствольной корабельной артиллерии удачи российского флота в морских сражениях были достигнуты , так потом и иссякли ??? Кстати , на
    кораблях флота ещё при парусах и гладкоствольных корабельных пушках матросами служили ну совершенно малограмотные мужики . Наверно , командование , офицеры тогда были грамотными . Вот интересно , сколько часов в неделю офицеры Ушакова проводили на политзанятиях и как на его кораблях офицеры и матросы смотрели бы на офицера с должностью замполит , притом что этого замполита должен побаиваться и слушаться аж сам командир корабля .Притом , что этот замполит не умеет ни командовать артиллерией , не умеет управлять кораблём , не знает штурманского дела...
    Да и ещё . Кстати, для Германии , с тридцатых годов ХХ века условия , что бы строит новый флот , условия тогда были ещё хуже , чем Советской Республике стартовать строит новый флот тоже в тридцатые годы ХХ века . И если автор пишет что наш флот во время ВОВ действовал неудачно , то логично предположить , что его соперник-враг тогда действовал удачно ... Так ведь выходит ...
    1. свой1970 Звание
      свой1970
      +3
      Сегодня, 08:20
      Цитата: север 2
      И если автор пишет что наш флот во время ВОВ действовал неудачно , то логично предположить , что его соперник-враг тогда действовал удачно ... Так ведь выходит ...

      То что Рейх гонял наш флот и загнал его в самый дальний угол на ЧМ - это исторический факт
      То что на Балтике было грустно и флот сидел в углу в Кронштадте и не дёргался - тоже факт.
      То что на СФ было не шедевр - тоже факт
  8. Ольгович Звание
    Ольгович
    +3
    Сегодня, 06:57
    Одно из неоспоримых достижений Советского Союза заключалось в том, что его руководители действительно старались предоставить всем детям равные возможности

    дети дворян, духовенства, купечества, кулаков были этого лишены.

    К. Е. Ворошилов, занимавший тогда еще пост народного комиссара обороны СССР, констатировал:

    ...и сами высшие, старшие и средние командиры, комиссары и работники штабов не являются еще примером для войск

    и яркий пример этому сам Ворошилов- никакого военного образования не имел, как и обычного, кроме 2 классов ЦПШ , зато Академия Генштаба была имени...Ворошилова lol

    морских офицеров ВМФ СССР в 20–30-х годах прошлого столетия
    .
    офицеров в РККА иВМФ в 20-30 гг не было, более того, слово было ругательным
    1. Дырокол Звание
      Дырокол
      +1
      Сегодня, 08:34
      Цитата: Ольгович
      офицеров в РККА иВМФ в 20-30 гг не было

      Да, были краскомы.
      Цитата: Ольгович
      слово было ругательным

      Больше неприменимым, ведь пели же не стесняясь
      Ведь с нами Ворошилов,
      Первый красный офицер...
  9. tsvetahaki Звание
    tsvetahaki
    0
    Сегодня, 07:03
    В то же время советскому народу следовало показать, что «научиться управлять государством способна и кухарка»

    Вообще то в оригинале Ленина "Мы не утописты. Мы знаем, что любой чернорабочий и любая кухарка не способны сейчас вступить в управление государством. Но мы (...) требуем немедленного разрыва с тем предрассудком, будто управлять государством, нести будничную, ежедневную работу управления в состоянии только богатые или из богатых семей взятые чиновники. Мы требуем, чтобы обучение делу государственного управления велось сознательными рабочими и солдатами и чтобы начато было оно немедленно, т. е. к обучению этому немедленно начали привлекать всех трудящихся, всю бедноту"
    Как-то совсем наоборот о кухарке.
    Но то, что учить надо всех, кто способен - там есть.
    1. Grossvater Звание
      Grossvater
      0
      Сегодня, 08:19
      Опередили!
      Ну коротко! И что?
  10. Николай Малюгин Звание
    Николай Малюгин
    0
    Сегодня, 07:33
    Если говорить про Черноморский флот,то это сплошная череда трагических моментов.После поражения в Севастопольской битве,нам навязали очень строгие предписания в отношении военных кораблей.Не надо забывать о том,что после подписания Брестского мира,военныйфлот был затоплен.Вероятно это сказывалось на подготовке офицеров флота.Ворошилов,так критикующий офицеров,сам был непрочь втирать липу Сталину. После финской войны был разбор военных действий.Молодые офицеры осудили наличие дальнобойной артиллерии и большого дефицита сорокопяток.А это уже касалось самого Ворошилова.После этого собрания молодые офицеры были направлены в самые отдаленные районы страны.За критику.
  11. Konnick Звание
    Konnick
    0
    Сегодня, 07:48
    И если смотреть на действия нашего флота в целом, то складывается устойчивое впечатление, что он вступил в Великую Отечественную войну недостаточно подготовленным, причем на всех уровнях, включая как младших командиров, так и командиров кораблей и соединений

    Да что уж говорить, командующие флотами те еще подготовители. Трибуц, Октябрьский, Головко...те еще знатоки высшей математики с уклоном в закон божий. Единственный, наверное, адмирал командующий флотом с полным образованием был Исаков.
    Хотя если уж автор заговорил о высшей математике, так необходимой на службе в военно-морском флоте, пусть напишет как высшая математика помогла кому-нибудь на примере
    Высшая математика и просто арифметика нужна больше как гимнастика ума по Ломоносову, а именно для развития нейронных связей в головном мозге, а соответственно за логическое мышление, но это происходит в юном возрасте, а не десяток лет спустя после окончания ЦПШ.
  12. Konnick Звание
    Konnick
    -2
    Сегодня, 07:54
    Цитата: tsvetahaki
    Вообще то в оригинале Ленина "Мы не утописты. Мы знаем, что любой чернорабочий и любая кухарка не способны сейчас вступить в управление государством.

    Похоже у автора "вирус хрустобулочника", и видения морских сражений в белоснежном кителе на мостике как у Колчака, который ненавидел подводные лодки так как они воюют исподтишка и ратовал за открытый морской бой.
    1. свой1970 Звание
      свой1970
      +1
      Сегодня, 08:24
      Цитата: Konnick
      Цитата: tsvetahaki
      Вообще то в оригинале Ленина "Мы не утописты. Мы знаем, что любой чернорабочий и любая кухарка не способны сейчас вступить в управление государством.

      Похоже у автора "вирус хрустобулочника", и видения морских сражений в белоснежном кителе на мостике как у Колчака, который ненавидел подводные лодки так как они воюют исподтишка и ратовал за открытый морской бой.

      И чем себя надводный флот проявил на ЧМ и Балтике? Сидели каждый в своем углу....
  13. Андрей ВОВ Звание
    Андрей ВОВ
    +3
    Сегодня, 08:08
    У Мирослава Морозова есть хорошие циклы лекций о действиях и развитии торпедных катеров и как набирали и кого и о уровне подготовки экипажей.ну и по поводу подготовки морских офицеров.....картинка складывается не очень конечно благостная..
    1. Cartalon Звание
      Cartalon
      +2
      Сегодня, 08:37
      У Морзова лекции и по теме этой статьи, и по всем действиям флотов.
      И по комментариям видно, кто их смотрел, а у кого лозунги в голове.
      1. Konnick Звание
        Konnick
        0
        Сегодня, 09:26
        Цитата: Cartalon
        У Морзова лекции и по теме этой статьи, и по всем действиям флотов.
        И по комментариям видно, кто их смотрел, а у кого лозунги в голове.

        Это точно. Я прослушал все лекции Морозова на Тактик медиа. Уж больно он критикует торпедные катера Г-5...Это из той же серии как Алексей Исаев критикует танки Т-60.
  14. Konnick Звание
    Konnick
    0
    Сегодня, 08:58
    Основная причина неудачных действий флота в ВОВ неправильная морская доктрина руководства ВМФ. Строительство ненужных линкоров и тяжелых артиллерийских крейсеров.

    Начальник Управления Военно-морских учебных заведений ВМФ контр-адмирал К. И. Самойлов даже и в декабре 1940 г. отмечал, что очень многие преподаватели «застряли» на уровне Русско-японской войны и категорически не хотели двигаться дальше.


    Это не преподаватели виноваты, это высшее флотское командование застряло на уровне Русско-японской.
    В то время как передовые державы начали строить авианосцы и развивать морскую авиацию, мы пытались восстановить флот до времен царской России.
    Был такой адмирал Проценко, он командовал торпедными катерами на ЧФ. Он постоянно критиковал недостаточное вооружение ТК Г-5, спроектированных Туполевым. А беда была в том, что он не понимал назначение этик торпедных катеров и пытался по указанию высшего командования использовать их как сторожевые катера...А эти катера не были предназначены для дальних походов и охранения, на них не было даже гальюнов и кубриков, они были созданы для охраны ВМБ с целью воспрепятствовать подходу кораблей противника для артиллерийского налета на базы быстрыми торпедными атаками. Сами же заказали, а потом не знали как их применять...вот и применял как сторожевые и десантные...Немцы в Средиземном море своей ударной авиацией размазывали английские конвои и без своего флота, а уж на Черном море и подавно...не имея нормального авиационного прикрытия и разведки нашему флоту пришлось уйти в Поти.
    Военная мысль всего нашего высшего командования сильно отставала ...приведу пример. В 1940 году была проведена оперативно-стратегическая игра игра -Жуков против Павлова. А перед этим было совещание где Жуков с докладом "Характер современной наступательной операции" и Павлов с докладом " Использование механизированных соединений в современной наступательной операции и ввод механизированного корпуса в прорыв" и тот и другой практически не затронули действия авиации и вообще игнорировали воздушную разведку. В результате непонимания роли авиации мы потеряли мехкорпуса и Минск через неделю взятого немецкими танковыми соединениями в тесном взаимодействии со своей авиацией, ударной и разведывательной.
  15. 3x3zsave Звание
    3x3zsave
    0
    Сегодня, 09:13
    Когда флотом командует фельдшер, случается "таллинский переход".
    Спасибо, Андрей!
  16. hohol95 Звание
    hohol95
    0
    Сегодня, 09:21
    Выходит у Императорского флота после разгрома в Русско-японской войне дела с офицерским составом были более блестящими чем у ВМС СССР после Гражданской войны?
    Хватало "запасов" командного состава и грамотных, с широким кругозором нижних чинов для строящихся, после поражений при Цусиме и сдачи Порт-Артура, новых боевых кораблей?
  17. BAI Звание
    BAI
    +1
    Сегодня, 09:21
    Если не ошибаюсь, Свиридов, Ушаков, Нахимов накаких академиев не кончали