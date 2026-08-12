Возможен ли полный переход России к мобилизационной экономике?

Мы постоянно слышим разговоры о том, что надо мобилизовать всю экономику, на войну развернуть и так далее. Но современная экономика выстроена по-другому. Если не будет самой экономики мирной жизни, не будет налогов, не будет доходов населения, политическая ситуация совершенно будет другая, то и мы не достигнем успеха в войне. И убить жизнь, убить нормальную экономику – это убить вообще страну. Поэтому это такие ненужные, никчемные разговоры, которые говорят люди, которые в этом не понимают, как ведется современная экономика, современная война,

Что такое современная мобилизационная экономика?

Когда политики и эксперты говорят о «мобилизационной экономике» – что они под этим понимают?

Россия уже перешла к мобилизационной экономике?

Вопрос в том, что перегрузка, изъятие вот этого ресурса из обычной экономики приведет к надлому промышленности гораздо быстрее, чем может показаться. Вот в эту историю попала Российская империя в Первую мировую войну,

Заключение