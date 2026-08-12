Возможен ли полный переход России к мобилизационной экономике?

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Возможен ли полный переход России к мобилизационной экономике?

В последнее время достаточно часто звучат призывы о необходимости перевода экономики России на военные рельсы. Об этом говорят как различные блогеры и журналисты, так и политики – например, председатель комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев недавно заявил, что экономику РФ «давно пора сделать мобилизационной».

На днях разговоры о возможном переводе экономики «на военные рельсы» прокомментировал и мэр Москвы Сергей Собянин, который негативно оценил идею «развернуть экономику на войну» и назвал такие разговоры «никчемными».



Мы постоянно слышим разговоры о том, что надо мобилизовать всю экономику, на войну развернуть и так далее. Но современная экономика выстроена по-другому. Если не будет самой экономики мирной жизни, не будет налогов, не будет доходов населения, политическая ситуация совершенно будет другая, то и мы не достигнем успеха в войне. И убить жизнь, убить нормальную экономику – это убить вообще страну. Поэтому это такие ненужные, никчемные разговоры, которые говорят люди, которые в этом не понимают, как ведется современная экономика, современная война,
– заявил Собянин.

Конечно, следует учитывать, что большая часть заявлений, связанных с мобилизацией экономики, делаются накануне выборов и имеют прямое отношение к предвыборной компании, тем не менее публичные дискуссии на эту тему происходили и раньше, просто менее интенсивно. Тезисы, озвученные Сергеем Собяниным, на взгляд автора, все же заслуживают внимания.

Давайте попытаемся понять, что конкретно имеется в виду под «мобилизацией экономики»? И насколько вообще возможна мобилизация экономики в современных реалиях?

Что такое современная мобилизационная экономика?


В первую очередь следует отметить, что в XX веке под мобилизацией экономики обычно понимали мобилизацию рабочей силы и перевод значительной части национальной экономики с производства гражданских благ на производство вооружений, т. е. перераспределение производственных мощностей, сырья, трудовых ресурсов в пользу производств, необходимых для ведения войны. Такое перераспределение неизбежно требовало введения элементов централизованного планирования.

Как отмечает кандидат исторических наук Арсений Ермолов, данное понятие «неразрывно связано с индустриальной экономикой и индустриальными методами ведения войны. С этой точки зрения, сердцевиной мобилизационной модели экономики должен быть механизм, обеспечивающий перераспределение экономических ресурсов для ведения войны, управление этими ресурсами и подготовку к такому же перераспределению в будущем»*.

Но возможна ли подобная мобилизация в эпоху, которую называют постиндустриальной?

Вышеуказанная модель уже едва ли является жизнеспособной. Конечно, современные государства не стали постиндустриальными в смысле полного исчезновения промышленности, однако нельзя отрицать, что произошла серьезная структурная трансформация промышленной мобилизации.

Во-первых, производство стало гораздо более сложным. Современный истребитель, ракета, ПВО или спутник – это не изделие одного завода. Это целая цепочка производств (микрочипы – станки – электроника – оптика и т.д.).

Во-вторых, если в 1940-е государство могло сказать «нам нужно 10 000 танков», а предприятия просто взять указание под козырек, то сейчас ничего подобного не получится, поскольку возникнет вопрос: а есть ли необходимые полупроводники, процессоры, оптические системы, станки, программное обеспечение, квалифицированные инженеры?

Термин «индустриальная мобилизационная экономика» на данный момент фактически утратил свою актуальность.

В июле 2026 года американский Центр стратегических и международных исследований (CSIS, внесен в реестр нежелательных организаций) опубликовал исследование «Находится ли промышленная база на военных рельсах?» («Is the Industrial Base on a Wartime Footing?»), в котором наглядно продемонстрировано изменение терминологии – американцы также говорят о переводе промышленности на wartime footing, т.е. «военные рельсы», но под этим понимается не военная мобилизация экономики, подобная той, что была в XX веке, а способность быстро наращивать производство вооружений и восполнять запасы. Поэтому переход на военные рельсы – это не состояние, которое можно однажды просто объявить указом. Это постоянно создаваемая производственная способность.

И дело не только в том, сколько страна может потратить на производство вооружений, — дело скорее в том, сколько вооружений она физически способна произвести и как быстро может увеличить эту способность. Можно увеличить военные расходы с 5 до 10% ВВП, но если производственные мощности уже работают на пределе, то эти деньги будут конкурировать за тех же рабочих, те же станки, материалы и компоненты, и в результате страна не получит ничего, кроме инфляции, дефицита и вытеснения гражданского производства.

Когда политики и эксперты говорят о «мобилизационной экономике» – что они под этим понимают?


У нас под «мобилизацией экономики» зачастую понимают переход к сталинской мобилизационной экономике, хотя мобилизационная экономика и мобилизационное планирование было присуще как капиталистическим, так и социалистическим странам. Например, депутат Николай Арефьев заявил, что под «мобилизационной экономикой» он понимает среди всего прочего переход к государственному капитализму (то есть фактически к социализму) – иными словами, переход промышленных предприятий под управление правительства.

Однако реализация сталинской модели в современных реалиях практически невозможна из-за того, что условия, в которых находилась Россия в 1930-е годы, кардинально отличаются от условий, в которых Россия находится в 2026 году. Лозунг «всех на заводы» тоже на данный момент нереализуем.

Во-первых, на тот момент Россия имела избыток сельского населения, и СССР мог перемещать десятки миллионов людей из сельского хозяйства в промышленность. Сегодня же Россия, напротив, испытывает дефицит трудовых ресурсов.

Во-вторых, изменилась сложность экономики – инженеров, программистов, технологов, операторов сложного оборудования нельзя в один миг создать административным распоряжением. К тому же современная промышленность достаточно автоматизирована, и мобилизация, скажем, полумиллиона человек не факт, что даст какой-то результат.

В-третьих, даже если у государства есть деньги и необходимые специалисты, оно может столкнуться с отсутствием сложного оборудования или компонентов (об этом автор уже упоминал выше).

В-четвертых, изменилась сама структура экономики – существенная часть ВВП экономики развитых стран приходится на сферу услуг. Закрыть частные клиники, гостиницы, рестораны, IT-компании, парикмахерские, турагентства и превратить их работников в «военных рабочих» практически невозможно, да и бессмысленно. Сложно не согласиться с Сергеем Собяниным, который заявил, что «если не будет самой экономики мирной жизни, не будет налогов, не будет доходов населения, политическая ситуация будет совершенно другая».

Россия уже перешла к мобилизационной экономике?


Существенная часть аналитиков и экономистов сходятся во мнении, что Россия уже осуществила значительную экономическую мобилизацию, даже если официально и не объявляла перевод экономики «на военные рельсы».

Россия перестроила экономическую систему посредством сокращения потребительской экономики – на данный момент все серьезные возможности заработка завязаны на «реальный сектор экономики», на госсектор. Все остальные отрасли экономики по большей части заморожены.

Как отмечает, в частности, макроэкономист, директор по внешним коммуникациям NEFT Research Дмитрий Прокофьев, российская экономика уже работает в режиме, который можно назвать переходом на военные рельсы. По его словам, дальнейшее увеличение нагрузки на экономику может привести к проблемам с обеспечением как военного, так и гражданского секторов.

Прокофьев отмечает, что сейчас значительная часть ресурсов уже направляется на приоритетные задачи, финансируемые государством, тогда как отрасли за пределами бюджетного сектора стагнируют, сохраняют прежние объемы либо сталкиваются с сокращением ресурсов. На данный момент вместо карточного распределения население сталкивается с инфляцией, ростом цен и сокращением физического потребления, а занятые в приоритетных секторах получают повышенные выплаты.

Вопрос в том, что перегрузка, изъятие вот этого ресурса из обычной экономики приведет к надлому промышленности гораздо быстрее, чем может показаться. Вот в эту историю попала Российская империя в Первую мировую войну,
предупреждает эксперт.

Заключение


Современная мобилизация экономики выглядит вовсе не так, как в книжках по истории прошлого века, – на данный момент мы имеем совершенно иную реальность. В XX веке государство мобилизовывало прежде всего людей и заводы, а в XXI веке оно мобилизует прежде всего производственные мощности, капитал, технологии и цепочки поставок. По этой причине вопрос «возможен ли полный переход к мобилизационной экономике?» не совсем корректен – гораздо более актуален сегодня вопрос «как быстро государство способно преобразовать экономический потенциал в дополнительную военную производственную мощность, и какой ценой для гражданской экономики?».

Объявить «военную экономику» гораздо легче, чем создать соответствующую промышленную инфраструктуру. Если в 1940-е годы мобилизация экономики обеспечивалась контролем над заводами, трудом и сырьём, то сегодня – ещё и доступом к технологиям, капиталу, цепочкам поставок, квалифицированным кадрам. Даже очень богатое государство не может мгновенно «включить» массовое производство: необходимы мощности, кадры, оборудование и институциональные механизмы.

Не стоит также забывать, что, несмотря на то, что Россия обладает значительной ресурсной и энергетической самодостаточностью, она не обладает промышленно-технологической автаркией. После 2022 года зависимость от импорта технологий не исчезла, а сместилась с Запада в сторону Китая. Впрочем, это уже тема для отдельного материала.

Примечание
*Ермолов А.Ю. Мобилизационное планирование накануне Великой Отечественной войны и промышленность боеприпасов // Экономика Победы. К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне / Под ред. Головнина М.Ю., Музычук В.Ю., Караваевой И.В. М.: ИЭ РАН, 2025.
32 комментария
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  1. FoBoss_VM Звание
    FoBoss_VM
    +4
    Сегодня, 04:10
    Да много чего можно , должно и нужно. Но не при существующей власти и не при этом строе
    1. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +7
      Сегодня, 06:00
      Почему-то автор озвучил две самые полярные точки зрения, забывая о главном.
      В России всегда было две беды, а теперь появилась третья.
      Три "д" теперь звучит ещё и депутаты.
      После выборов об этой беде перестанут говорить.
      1. paul3390 Звание
        paul3390
        +3
        Сегодня, 07:38
        Мобилизационная экономика по нонешним временам - это хотя бы воровать поменьше а уворованное выводить за кордон врагам.. А так же прекратить наконец продавать им стратегические ресурсы. О чём-то большем - при капитализме можно только мечтать..
  2. turembo Звание
    turembo
    +11
    Сегодня, 04:54
    На 5й год конфликта можно уже делать что угодно, ставить экономику на военные рельсы, повозья, шпалы, колею, направляющие и так далее. У нас и до конфликта экономика была так поскольку, а тут бах неожиданно появятся сотни заводов, предприятий, и пойдет настоящая вереница танков, истребителей, и супероружия. В какой нибудь реальности возможно так и будет, но не в этой. Мы тут в мирное время космодром строили, и до сих пор строим, сколько там скандалов было, сколько денег утекло, страна просто не выдержит сейчас таких строек. Картина получается следующая, мы купили футбольную команду, и мечтаем о чемпионском кубке. Футболисты впервые видят мяч, тренер считает что так и должно быть и искренне верит в победу. Матч за матчем мы скатываемся вниз турнирной таблицы, появляются робкие просьбы посмотреть других игроков, или хотя бы начать тренировать этих, вбухивается куча денег на рекламу, фуршеты, и презентации, и конечно же строится своя огромная арена. Вот только к концу сезона, команда вылетит из лиги, и чтобы этого не допустить нужно вбухивать еще денег на фуршеты, рекламу, и на вторую огромную арену.
    1. Per se. Звание
      Per se.
      +4
      Сегодня, 07:27
      Цитата: turembo
      Матч за матчем мы скатываемся вниз турнирной таблицы
      Может потому, что наша "элита", в частности главные толстосумы-миллиардеры, которых при СВО стало рекордно много, и есть главные агенты иностранного влияния, как и сам подобранный капитализм?...
  3. Амвросий Звание
    Амвросий
    0
    Сегодня, 04:55
    Что это за ракета с тандемной аэродинамикой на правом снимке? Да и (бмп?) тоже забавная.
  4. 24rus Звание
    24rus
    +3
    Сегодня, 05:00
    В условиях рынка, где всё завязано на прибыль - не возможен полный переход к мобилизационной экономике
    1. свой1970 Звание
      свой1970
      -1
      Сегодня, 07:34
      Цитата: 24rus
      В условиях рынка, где всё завязано на прибыль - не возможен полный переход к мобилизационной экономике

      Хм, Третий Рейх, не?
      Англия в ВМВ, не?
      США в ВМВ, не?
      Все страны в ПМВ, не?
      В вашей логике - 1 единственная страна в мире - СССР - 1 единственный раз смогла в это и все, больше никто не смог - там везде "прррроклятые капиталисты и прибыль"
      1. 24rus Звание
        24rus
        +2
        Сегодня, 07:53
        Не
        там где вы перечислили перед войной свою промышленность не разрушали и не застраивали территории заводов жилищными комплексами
        1. свой1970 Звание
          свой1970
          -1
          Сегодня, 08:26
          Цитата: 24rus
          Не
          там где вы перечислили перед войной свою промышленность не разрушали и не застраивали территории заводов жилищными комплексами

          И чё?
          Какое отношение это имеет к вашему утверждению -
          Цитата: 24rus
          В условиях рынка, где всё завязано на прибыль - не возможен полный переход к мобилизационной экономике
          ???!!!!
  5. Николай Малюгин Звание
    Николай Малюгин
    +4
    Сегодня, 05:02
    Часто обычное головотяпство оправдывается новыми временами.Когда это было,чтобы акт о смерти констатировал агент из ритуальных услуг? Врач конечно подпишет,даже не глядя на умершего.Промышленные предприятия уже просят денег у граждан на новое оборудование.Простите,но это какая то несуразица.Артист получает такие ордена,которые военный не может получить за всю свою жизнь.И все это оправдывается новым временем.Во сначала убрать эти перекосы,а уж потом говорить о важном.
    1. Дырокол Звание
      Дырокол
      +2
      Сегодня, 05:37
      Цитата: Николай Малюгин
      а уж потом говорить о важном.

      А что мешает сейчас говорить? Говори да говори, до хрипоты, до спазмов в горле...
    2. Дедок Звание
      Дедок
      0
      Сегодня, 09:06
      Простите,но это какая то несуразица.Артист получает такие ордена,которые военный не может получить за всю свою жизнь.

      за подвиги, за покалеченную жизнь...
      так писать - честнее, кмк...
  6. Дырокол Звание
    Дырокол
    0
    Сегодня, 05:42
    Все просто. Нужно чтобы Трамп подключил нас к программе ленд-лиза и начал поставлять нам промышленное оборудование, электронику, ПО, бензин, алюминий, порох, ВВ, ракеты, дроны, самолеты военные и гражданские, продукты питания... В общем все как тогда но с учетом современного уровня. И вот тогда и промышленность на военные рельсы переведем, и экономику мобилизуем, и шанс победы увеличится. Скажем Донни, что если он откажется, то нам Си поможет, тогда он не сможет отказать.
    1. Doccor18 Звание
      Doccor18
      +6
      Сегодня, 07:16
      Цитата: Дырокол
      то нам Си поможет

      Си некогда, он с товарищами занимается серьёзным делом - технологический суверенитет оттачивает, на фоне санкций начали таки производство литографических машин глубокого ультрафиолета (DUV). Ещё лет 10-15 и ему будут до одного места все эти ASML и Nvidia...
    2. Per se. Звание
      Per se.
      +1
      Сегодня, 07:31
      Цитата: Дырокол
      Нужно чтобы Трамп подключил нас к программе ленд-лиза и начал поставлять нам промышленное оборудование, электронику, ПО, бензин, алюминий, порох, ВВ, ракеты, дроны, самолеты военные и гражданские, продукты питания...

      Если только, Донни уподобиться Гарри Трумэну, изменив высказывание, кому надо помогать, чтобы украинцы и русские убивали друг друга, как можно больше. Никому на Западе не нужна ни сильная Украина, тем более, сильная Россия.
      1. Дырокол Звание
        Дырокол
        +2
        Сегодня, 07:34
        Цитата: Per se.
        Никому на Западе не нужна ни сильная Украина, тем более, сильная Россия.

        Последнее судя по всему не нужно вообще никому в мире.
  7. codetalker Звание
    codetalker
    +5
    Сегодня, 05:44
    Надо сказать, что перед всякими мобилизациями можно просто навести порядок в хозяйстве. Ибо, ситуация, при которой предприятие для выполнения государственной задачи сначала должно взять кредит (под бешеные проценты, спасибо ЦБ), заложить все это в цену товара и только тогда продать государству, это не порядок.
    И уже надоела чушь про дефицит кадров.
    У нас нет дефицита кадров, у нас дефицит кадров, которые хотят работать за 3 копейки.
    Когда у инженера авиазавода зп 60 тр (информация от реальных открытых вакансий), а у разносчика пиццы - 150 тр, нечего удивляться дефициту инженеров. Они не вымерли, они работают разносчиками.
  8. АА17 Звание
    АА17
    +6
    Сегодня, 05:45
    В современной России невозможна мобилизационная экономика. Крупный бизнес будет против.
    Собянин это прямо озвучил .
    Бизнес должен получать прибыль в любых условиях.
    И бизнесу безразлично каким способом он его будет получать: "...Россия стала единственным поставщиком сжиженного природного газа (СПГ) в Бельгию...", затем этот газ поставляется в Германию для производства оружия для Украины.
    1. свой1970 Звание
      свой1970
      -3
      Сегодня, 07:43
      Цитата: АА17
      затем этот газ поставляется в Германию для производства оружия для Украины.

      Напомните мне размер денежного довольствия бойца и откуда берутся деньги для этого?
      Только про налоги не надо - ФНС даёт всего 44% бюджета...
  9. Гардамир Звание
    Гардамир
    +1
    Сегодня, 06:20
    интересно есть у олигархов свое ВО и что они там обсуждают. Разговоры про мобилизиционную экономику это для простонародья. Для высоких чиновников другая жизнь.
  10. Вадим С Звание
    Вадим С
    +1
    Сегодня, 06:31
    Хорошо всё разложено, интересно, только забыли сказать что работать некому! Как то стараются не трогать тему нехватки людей. Кого можно уже заманили, а больше нет с профильными знаниями. Мигрантов к станку не поставишь даже насильно, а кто будет исполнять все хотелки? Молодёжь в большинстве вообще работать не хочет, о чем тут вообще 🤷‍♂️
    1. Добрый злыдень Звание
      Добрый злыдень
      0
      Сегодня, 08:28
      Цитата: Вадим С
      Хорошо всё разложено, интересно, только забыли сказать

      ...как страна может пятый год воевать без введения военного положения, без законов военного времени и без мобилизации экономики . Война понарошку?
  11. Million Звание
    Million
    +1
    Сегодня, 07:08
    Лучше бы написали как обстоит ситуация с оттоком капитала из России.
  12. Энный Звание
    Энный
    +1
    Сегодня, 07:34
    А есть уже что разворачивать то? Как там у нас с бюджетом, отчет недавно был? Звр есть еще и активно распродаются, но это сложно экономикой назвать.
    Мы современный танк современным полиуретаном покрасить сами без Китая не можем. Ну не все у нас производят.
    А так, если кавалерией да т34 , то может и возможен переход. И то не уверен
  13. Kuziming Звание
    Kuziming
    +2
    Сегодня, 07:57
    1. Прекратить менять бордюры.
    2. Технологический прорыв.
    3. Государственная закупка вооружений под контролем антикоррупционной службы.
    1. Дедок Звание
      Дедок
      0
      Сегодня, 09:01
      государственная закупка вооружений под контролем антикоррупционной службы.

      не надо придумывать системы контроля - нужен страх - за содеянное...
  14. Дмитрий Эон Звание
    Дмитрий Эон
    0
    Сегодня, 07:58
    Все мощности которые можно было перевести на "военные рельсы" уже на них. Возможно автор намекает на трудовую мобилизацию, как у "соседей" где из-за страха бусификации люди готовы собирать дроны задаром, да еще доплачивать
    1. ViktorBiryukov Звание
      ViktorBiryukov
      +1
      Сегодня, 08:22
      О том и речь - экономика уже по сути на "военных рельсах", потребительская экономика сокращена до минимума, поэтому возникает вопрос - чего конкретно хотят те политологи и политики которые пишут про "военную экономику"? О "трудовой мобилизации" собственно в материале написано - у нас дефицит трудовых ресурсов + нет такого количества заводов и производственных мощностей, чтобы мобилизовывать на нужды промышленности сотни тысяч человек. Это лишено смысла. Современная мобилизация экономики – это не просто приказ увеличить производство, а создание производственной способности, которой зачастую просто не существует.
      1. Дмитрий Эон Звание
        Дмитрий Эон
        0
        Сегодня, 08:29
        Я в целом согласен. Но видимо многие говорящие головы не понимают простых вещей. Нет теперь никаких "тайных заводов" которые вдруг будут выпускать тысячи танков и орудий в год, несколько десятилетий последовательно уничтожали остатки мобилизационных мощностей, банкротили предприятия не по разу, те же Мотовилихинские Заводы. Но следует понимать что даже при Сталине закрывали глаза на теневые элементы экономики, ведь люди ходят на работу не только ради выпуска продукции, а чтобы получить зарплату и гдето ее потратить или накопить
  15. Дедок Звание
    Дедок
    0
    Сегодня, 08:59
    В XX веке государство мобилизовывало прежде всего людей и заводы, а в XXI веке оно мобилизует прежде всего производственные мощности, капитал, технологии и цепочки поставок.

    разницы не увидел в написанном:
    т.к. вчера это были "заводы", а сегодня называют то же самое - "производственные мощности, технологии и цепочки поставок";
    вчера это были "люди", а сегодня - "капитал"...
    разницы никакой...
    вернее разница есть в плоскости, о которой не сказано: "политическая воля"...
  16. viktor_47 Звание
    viktor_47
    0
    Сегодня, 09:24
    В общем, либо мобилизация. либо капитуляция...