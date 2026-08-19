Японцы в СССР
9 августа 1945 года началась «молниеносная» советско-японская война. Скорее это выглядело (по мнению многих историков и юристов), как «неспровоцированное нападение». Ведь 13 апреля 1941 года между СССР и Японией был подписан Пакт о нейтралитете, в котором в частности указывалось:
Статья 2. В случае, если одна из договаривающихся сторон окажется объектом военных действий со стороны одной или нескольких третьих держав, другая договаривающаяся сторона будет соблюдать нейтралитет в продолжение всего конфликта.
Статья 3. Настоящий пакт вступает в силу со дня его ратификации обеими договаривающимися сторонами и сохраняет силу в течение пяти лет. Если ни одна из договаривающихся сторон не денонсирует пакт за год до истечения срока, он будет считаться автоматически продленным на следующие пять лет.
5 апреля 1945 года СССР уведомил Японию о денонсации (не путать с аннулированием!) вышеуказанного Пакта. Таким образом, он продолжал еще действовать до 25 апреля 1946 года (хотя специалисты по международному праву до сих пор ведут дискуссии о понятии «денонсация»). Вступил же СССР в войну с Японией согласно принятой на Ялтинской конференции 1944 года договоренности с США и Великобританией «через два-три месяца после капитуляции Германии».
Выдержка из материалов Ялтинской конференции 1944 г.
Военные действия велись на территории Маньчжурии, Северной Кореи, Южного Сахалина и Курильских островов. Уже 14 августа император Хирохито издал рескрипт о капитуляции Японии, а 16 августа командующий Квантунской армии генерал Ямада Отодзо отдал приказ о прекращении огня. 17 августа император издал очередной рескрипт «К матросам и солдатам». В нем он призвал японские вооруженные силы прекратить сопротивление и сложить оружие. Тем не менее, ряд подразделений этой армии продолжали сопротивление до 5 сентября. Так, в приказе о капитуляции от 16 августа императорскому флоту указывалось:
Практически война продолжалась с 9 по 14 августа 1945 года и еще два-три дня, пока известие о капитуляции дошло до изолированных гарнизонов. Во многом этому способствовал и сброс американских атомных бомб на Хиросиму и Нагасаки.
Отец автора статьи, будучи командиром Отдельной маневренной группы пограничных войск НКВД, первым ночью с 8 на 9-е пересек Амур и снял японские погранзаставы, а затем охранял тылы армии. Получил личную благодарность т. Сталина.
2 сентября на борту американского линкора «Миссури» состоялось подписание акта о капитуляции Японии. В России же официальной датой окончания советско-японской войны является 3 сентября.
Карта военных действий во время советско-японской войны
Южно-Сахалинская наступательная операция
Хотя безвозвратные потери воюющих сторон были незначительными (Красной Армии — 12 031 человек, японской, по разным данным, от 22 300 до 84 000), число военнопленных было огромным. По официальным данным ГУПВИ (Главного управления по делам военнопленных и интернированных НКВД СССР), всего советские войска взяли в плен 639 776 солдат и офицеров японской императорской армии, а также войск марионеточных государств Маньчжоу-го и Мэнцзян. Японцев среди них было около 609,5 тысяч человек (в том числе 163 генерала и 26 573 офицера). Только на Южном Сахалине и Курильских островах были разоружены 68 456 японских солдат и офицеров.
Военнослужащие Квантунской армии складывают оружие, август 1945 г.
Японское трофейное оружие
Из числа сдавшихся 64 888 раненых и больных были освобождены еще в Маньчжурии, 12 318 человек переданы правительству Монголии, 15 986 человек умерли до вывоза в СССР. Остальных пленных сначала отправляли в транзитный лагерь в Дайрене (Дальнем), затем эшелонами перевозились в Приморье, а оттуда направлялись в пункты их окончательного размещения на территории около 30 регионов СССР, от Подмосковья до Казахстана, Узбекистана и Колымы.
В лагерях Приморского края содержались около 75 тысяч японских военнопленных, в Хабаровском крае — 65 тысяч, в Иркутской области — до 200 тысяч, в Читинской — 40 тысяч, в Красноярском крае, Казахстане и Узбекистане — по 20 тысяч, в Алтайском крае — 14 тысяч.
С юридической точки зрения, перемещение военнопленных на территорию СССР, содержание их там в лагерях и использование в качестве рабочей силы явилось нарушением Потсдамской декларации от 26 июля 1945 года, подписанной представителями США, Великобритании и Китая, к которой 8 августа присоединился и СССР.
В «Декларации СССР об объявлении войны Японии» указывалось:
Верное своему союзническому долгу, Советское Правительство приняло предложение союзников и присоединилось к Заявлению союзных держав от 26 июля сего года.
В пункте 9 Потсдамской декларации капитулировавшей Японии гарантировалось:
Вероятно, на первом этапе ведения военных действий Советское правительство собиралось придерживаться 9-го пункта, о чем свидетельствует следующее.
В телеграмме, направленной главнокомандующему советскими войсками на Дальнем Востоке маршалу А.М. Василевскому, подписанной Л.П. Берия, Н.А. Булганиным и начальником Генерального штаба А.И. Антоновым, говорилось:
В приказе главкома советских войск на Дальнем Востоке № 130/нш от 16 августа 1945 года командующим Забайкальского, 1-го и 2-го Дальневосточных фронтов также указывалось:
Однако 23 августа выходит постановление Государственного Комитета Обороны за № 9898 сс «О приеме, размещении и трудовом использовании военнопленных японской армии», согласно которому в СССР планировалось вывезти около 520 тыс. военнопленных. В соответствии с решением ГКО планировалось сформировать и вывезти на территорию СССР 520 батальонов по 1000 человек в каждом во главе с японскими офицерами. Несомненно, причиной этому была острая нехватка рабочей силы в послевоенном СССР, особенно в районах Сибири и Дальнего Востока.*
Процедура организации лагерей японских военнопленных в 1945 году была организована следующим образом. После трехнедельного карантина проводился учет и проверка прибывшего контингента. Целью этого было не только выявление военных преступников, сотрудников японской разведки, жандармов и лиц, служивших в карательных и специальных (бактериологических) отрядах, но также лиц, готовых сотрудничать с органами НКВД. При проверке военнопленного подробно допрашивали, заводили на каждого анкету установленной формы и учетную карточку, в которую заносилась основная информация о военнопленном.
Требования к оборудованию лагерей и зон для военнопленных были определены инструкциями НКВД СССР. Каждый лагерь в форме прямоугольника или квадрата обносился тесовым забором высотой 2,5 метра. Поверх забора по всему периметру протягивалась колючая проволока в несколько рядов. Изнутри и снаружи на расстоянии пяти метров от забора находились предупредительные зоны из колючей проволоки в семь рядов. В каждом углу зоны располагались вышки для охраны, оборудованные телефонами для связи с проходной и штабом лагеря. Весь забор также оборудовался сигнализацией и освещался. Помещения для военнопленных и большая часть построек (амбулатория, баня, прачечная, пекарня, магазин, мастерские и другие хозяйственные постройки) находились внутри лагерной зоны. Администрация лагеря и казармы для солдат охраны находились за его пределами.
В лагерях японских военнопленных дисциплина строго поддерживалась силами японских офицеров, на работу колонны пленных ходили самостоятельно или в сопровождении одного-двух советских солдат. Случаи побега были редкими (куда же убежишь из Сибири, а вплавь до родины не добраться!).
Японских военнопленных использовали как для разработки сырьевых запасов (добычи угля, руды, заготовок леса), так и для выполнения строительных работ (прокладка железнодорожных и шоссейных дорог, строительство жилых и других сооружений), включая строительство БАМа и порта Находка.
Японские военнопленные на строительстве железной дороги Тайшет — Братск
Японские военнопленные на строительстве Фархадской ГЭС, Узбекская ССР
Мемориальная плита на кладбище японских военнопленных в Алматы, Казахстан
Например, удельный вес японских военнопленных в общем балансе рабочей силы Красноярского края: в 1947 году их доля на основных промышленных предприятиях Красноярска достигала 24–47%, а в тресте «Дорстрой» Красноярской железной дороги – 71,9%.
Одним из важнейших направлений работы ГУПВИ НКВД/МВД СССР в лагерях была организация политической работы и подготовка «антифашистского актива» среди японских военнопленных, создание «демократических кружков», «демократических комитетов» и др. Их целью являлись «перевоспитание» и «идеологическая перековка» военнопленных в духе антифашизма и антимилитаризма, а также пропаганда среди них идеалов социализма и преимуществ советского строя. Согласно воспоминаниям военнопленных, многие из этих «активистов» были выброшены за борт пароходов во время репатриации.
В лагерях был организован активный розыск преступников, совершивших преступления против СССР. По результатам работы оперативных отделов к 22 марта 1949 года было выявлено 8512 таких лиц. Во второй половине 40-х годов был проведен ряд судебных процессов над японскими военнопленными, обвиненными в военных преступлениях, подготовке нападения на СССР, организации переброски разведчиков и диверсантов на территорию СССР и т.д. Во второй половине 90-х годов значительную часть осужденных по этим обвинениям реабилитировали. Ряд военнопленных были осуждены за преступления, совершенные уже в период нахождения в лагерях.
Наибольшую известность получил Хабаровский судебный процесс, на котором с 25 по 30 декабря 1949 года Военный трибунал Приморского военного округа рассматривал дело 12 бывших военнослужащих японской армии, которым было предъявлено обвинение в разработке и применении бактериологического оружия в годы Второй мировой войны, а также проведении бесчеловечных медицинских опытов над людьми, в ходе которых «подопытные» неминуемо погибали. Обвиняемые были приговорены к тюремному заключению на срок от двух до 25 лет. С юридической точки зрения возникло множество проблем, так как все эти преступления были совершены за пределами СССР и не были направлены против его граждан (но закон что дышло...).
Подсудимые на Хабаровском процессе
Репатриация военнопленных на родину началась согласно постановления Совета министров СССР № 2235-921с от 4 октября 1946 года и завершилась 22 апреля 1950 года. На территории СССР оставались только 1487 японцев, подозреваемых или осужденных за совершение военных преступлений. В декабре 1956 года все они были освобождены по амнистии.
Во время нахождения в плену умерло 61 855 человек, репатриировано на родину в 1945-1956 гг. — 608 607. Часть военнопленных пожелали остаться в СССР или КНР.
Кроме военнопленных, на территории СССР оказались и японские гражданские лица, проживавшие на территории Южного Сахалина и Курильских островов.
В 1905 году после русско-японской войны часть Сахалина к югу от 50º широты вошла в состав Японии под названием «префектура Карафуто». За сорок лет японцы провели большие работы по освоению этого края, туда переселилось много японцев. Если в 1907 году население составляло 48 тыс. жителей, то в 1925 году — более 200 тыс. человек, а к 1941 году численность населения префектуры составила более 400 тыс. человек.
По советским данным, в конце 1945 года на этой территории проживало 274 586 гражданских японцев (еще несколько десятков тысяч были эвакуированы перед началом войны на Хоккайдо), также 65 тысяч китайцев и корейцев. Русское население составляло всего лишь сотню человек, в основном бежавших туда после Гражданской войны. В значительной мере именно из них на первом этапе создавалась новая советская администрация.
После входа советских войск под влиянием японской пропаганды практически всё местное население бежало в леса, однако уже к началу сентября они вернулись в места проживания.
В лесах Южного Сахалина японским командованием были подготовлены тайные склады продовольствия и оружия, чтобы развернуть партизанское движение в случае войны. Однако это движение ограничилось организацией диверсионного отряда «Боетай» численностью менее ста человек. Единственной его заметной акцией стал поджог домов в городе Сисука (ныне г. Поронайск) и убийство в октябре 1945 года офицера контрразведки «Смерш». К началу 1946 года всех диверсантов переловили советские контрразведчики.
1 июля 1946 года южную половину Сахалина населяли 275 449 японцев, 23 498 корейцев, 406 айнов, 288 орочонов, 96 русских «старопоселенцев», 81 эвенк, 27 китайцев и 24 нивха.
Уже 27 августа 1945 года была создана советская военная администрация для управления южной частью острова, а 23 сентября 1945 года образовано «Гражданское управление Южного Сахалина при Военном Совете 2-го Дальневосточного фронта». Этому органу поручили управлять югом острова в переходный период. На юге острова была проведена денежная реформа: пять йен меняли на один рубль.
2 февраля 1946 года вышло постановление правительства СССР об образовании на территории Южного Сахалина и Курильских островов Южно-Сахалинской области с центром в городе Тойохара (позднее переименован в Южно-Сахалинск) с включением ее в состав Хабаровского края РСФСР. С 2 января 1947 года Указом Президиума Верховного Совета СССР Южно-Сахалинскую область объединили с Сахалинской областью, существовавшей на севере острова.
Японцы удивительно быстро интегрировались в советскую жизнь — как экономически, так и политически. Уже 1 мая 1946 года бывшие подданные императора массовыми демонстрациями под портретами Ленина и Сталина отмечали советский праздник. Причем японцы не только были массовкой, несущей лозунги на двух языках, но и активно выступали с трибун. Работали 24 японских колхоза, 5 пионерских лагерей для японских школьников.
Первомайская демонстрация в Тойохара, 1946 г.
К 1947 году на Южном Сахалине уже полностью функционировал социализм по-японски. Все крупнейшие предприятия были объединены в государственные тресты. С 1 марта 1946 года в новой Южно-Сахалинской области официально вводилось советское трудовое законодательство. Новая жизнь была разительным контрастом с жизнью полуфеодальной Японии, где рабочий день длился 11-16 часов, а зарплата женщин была вдвое ниже, чем у мужчин. На японских и корейских рабочих и служащих новой области распространялись все льготы, предусмотренные для лиц, работающих в районах Крайнего Севера.
Тем не менее советские власти приняли решение, несмотря на протесты сахалинских властей, ценивших трудовой вклад местных японцев, и многих жителей японской национальности, желавших получить советское гражданство, репатриировать их на историческую родину.
За это выступали и США. Американские оккупационные власти были обеспокоены распространением коммунистических идей среди японцев и не желали видеть под боком успешный пример «японского социализма» на соседнем Сахалине. Интересно отметить, что уже на первых послевоенных парламентских выборах в Японии коммунисты, бывшие ранее вне закона, получили 10% голосов.
Массовая репатриация началась весной 1947 года, и к 1949 году репатриировали (не путать с депортацией!) 272 335 человек, на Сахалине осталось 2682 японца, получивших советское гражданство. Всем уезжающим разрешалось брать с собой до 100 кг личных вещей на главу семьи и 50 кг на каждого члена семьи и до 1000 йен, а также личные финансовые документы, подлежащие оплате в Японии. Переправка японцев осуществлялась через порт Холмск. В Саппоро на острове Хоккайдо они проходили через американский приемный пункт.
Японские военнопленные вернулись на родину, Майдзуру, 1947 г.
К 1945 году гражданское население Курильских островов составило около 18 тысяч человек (по другим данным, около 14,5 тысяч), занятых в основном рыболовством. Подавляющее их большинство проживало на Южных Курилах, которые сейчас являются предметом территориального спора для Японии, включающей их в состав префектуры Хоккайдо.
Несмотря на официальную капитуляцию Японии 2 сентября, японские войска на Малой Курильской гряде сопротивлялись вплоть до 5 сентября.
С переходом Курил под суверенитет СССР началась репатриация японских граждан, которая проводилась при участии правительств СССР, США и Японии на тех же основаниях, что и репатриация японцев из Кореи, Китая и других стран.
Выезд всех японцев происходил только из порта Холмск. Сюда по графику, согласованному со штабом американского генерала Макартура, через каждые два дня приходили два парохода, каждый из которых брал на борт до полутора тысяч пассажиров. Первые партии репатриантов отправились с Сахалина в октябре 1946 года, а с Курильских островов — в августе 1947 года.
В советско-японской декларации от 19 октября 1956 года, прекращавшей состояние войны между странами, был зафиксирован отказ сторон от взаимных претензий, возникших в результате войны.
Примечания
*Аналогичной политики придерживался и гоминьдановский Китай, где японские военнопленные содержались до 1947 г.*
Англосаксонские союзники освободили японских военнопленных после их разоружения, хотя не исключается, что это было вызвано и экономическими причинами. Перевозка их «за моря» была бы слишком дорогостоящим предприятием.
Попытка американцев во время войны использовать в сельском хозяйстве военнопленных японцев успехом не увенчалась. Затраты фермеров на содержание японской рабсилы намного превышали полученные доходы.
Источники:
1. Кузин А.Т. Проблемы послевоенной репатриации японского и корейского населения Сахалина. Россия и АТР, 2010, №2
2. Ким И.П. Репатриация японцев с Южного Сахалина в послевоенные годы.
3. Костанов А.И. Курильские острова в переходный период (август 1945 – январь 1947 годов)
4. Хаттори Такусиро. Япония в войне 1941-1945 гг. https://history.wikireading.ru/113607
5. III. Материалы, относящиеся к периоду между Первой и Второй мировыми войнами и к послевоенному периоду. Посольство Японии в России
6. Ким С.П. Японские военнопленные Второй мировой войны в СССР. Великая Отечественная – известная и неизвестная: историческая память и современность. Литрес, 2015
7. Спиридонов М.Н. Японские военнопленные в Красноярском крае (1945-1948 гг.): проблемы размещения, содержания и трудового использования. На правах рукописи, Красноярский государственный педагогический университет. Красноярск, 2001
8. Волынец А. Сталинизм по-японски. Как в 1945 году в состав СССР вошла целая область Японии. https://dv.land/history/stalinizm-po-yaponski-1
https://dv.land/history/stalinizm-po-yaponski-2
9. Егорчев И. Труд, морозы и пропаганда. Судьба японских военнопленных в СССР
10. «Генерал-чума» и его отряд
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