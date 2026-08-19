Японцы в СССР

Статья 1. Обе договаривающиеся стороны обязуются поддерживать мирные и дружественные отношения между собой и взаимно уважать территориальную целостность и неприкосновенность другой договаривающейся стороны.

Статья 2. В случае, если одна из договаривающихся сторон окажется объектом военных действий со стороны одной или нескольких третьих держав, другая договаривающаяся сторона будет соблюдать нейтралитет в продолжение всего конфликта.

Статья 3. Настоящий пакт вступает в силу со дня его ратификации обеими договаривающимися сторонами и сохраняет силу в течение пяти лет. Если ни одна из договаривающихся сторон не денонсирует пакт за год до истечения срока, он будет считаться автоматически продленным на следующие пять лет.



Выдержка из материалов Ялтинской конференции 1944 г.

...Однако если в период прекращения военных действий противник попытается продолжить наступление, разрешается вести необходимые боевые действия с целью самозащиты.



Карта военных действий во время советско-японской войны



Южно-Сахалинская наступательная операция



Военнослужащие Квантунской армии складывают оружие, август 1945 г.



Японское трофейное оружие

Учитывая отказ Японии капитулировать, союзники обратились к Советскому Правительству с предложением включиться в войну против японской агрессии и тем сократить сроки окончания войны, сократить количество жертв и содействовать скорейшему восстановлению всеобщего мира.



Верное своему союзническому долгу, Советское Правительство приняло предложение союзников и присоединилось к Заявлению союзных держав от 26 июля сего года.

9. Личному составу японских вооруженных сил после разоружения будет разрешено вернуться к своим очагам и предоставлена возможность вести мирную трудовую жизнь.

Военнопленные японо-маньчжурской армии на территорию СССР вывозиться не будут. Лагеря военнопленных необходимо организовать по возможности в местах разоружения японских войск, выделив для их охраны и конвоирования военнопленных необходимое количество войск.

Военнопленные японо-маньчжурской армии на территорию СССР вывозиться не будут.



Японские военнопленные на строительстве железной дороги Тайшет — Братск



Японские военнопленные на строительстве Фархадской ГЭС, Узбекская ССР



Мемориальная плита на кладбище японских военнопленных в Алматы, Казахстан



Подсудимые на Хабаровском процессе



Первомайская демонстрация в Тойохара, 1946 г.



Японские военнопленные вернулись на родину, Майдзуру, 1947 г.

Примечания

*Аналогичной политики придерживался и гоминьдановский Китай, где японские военнопленные содержались до 1947 г.*

Англосаксонские союзники освободили японских военнопленных после их разоружения, хотя не исключается, что это было вызвано и экономическими причинами. Перевозка их «за моря» была бы слишком дорогостоящим предприятием.



Попытка американцев во время войны использовать в сельском хозяйстве военнопленных японцев успехом не увенчалась. Затраты фермеров на содержание японской рабсилы намного превышали полученные доходы.