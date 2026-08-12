Первая из «Лос-Анджелесов» последнего поколения — на выход в историю!
6 августа 2026 года ВМС США вывели из эксплуатации многоцелевую атомную подводную лодку USS «Сан-Хуан» (SSN-751) после 38 лет службы. Это первая подводная лодка типа «Лос-Анджелес» (688i) с усовершенствованными характеристиками, и ее вывод из эксплуатации знаменует собой завершение эксплуатации платформы, на которой впервые были применены убирающиеся носовые горизонтальные рули, усиленные конструкции для плавания во льдах и интегрированные возможности вертикального пуска ракет.
Это событие отражает более масштабные проблемы, связанные с оперативной структурой вооруженных сил, поскольку главная проблема ВМС США — это то, что устаревшие ударные подводные лодки выводятся из эксплуатации быстрее, чем строятся новые субмарины класса «Вирджиния».
«Сан-Хуан», введенный в эксплуатацию 6 августа 1988 года и построенный компанией General Dynamics Electric Boat, имел длину 110,3 метра, водоизмещение в подводном положении 6197 длинных тонн и был оснащен ядерным реактором S6G мощностью 33 500 лошадиных сил.
Подводная лодка, вооруженная четырьмя 533-миллиметровыми торпедными аппаратами и 12 ячейками вертикального пуска для крылатых ракет «Томагавк», завершила свое последнее развертывание в июне 2023 года, после чего была переведена в режим консервации перед окончательным выводом из эксплуатации.
И это не что-то такое из ряда вон уплывающее: на очереди еще одна подводная лодка типа «Лос-Анджелес», «Александрия», которую тоже принято вывести из эксплуатации после 35 лет службы.
«Сан-Хуан» вообще знаковая лодка. Уже можно сказать – была. Прототип усовершенствованного проекта типа «Лос-Анджелес». На ней были внедрены арктические технологии, стелс-технологии и усовершенствования боевой системы, которые стали стандартом для всех последующих ударных подводных лодок проекта 688i и повлияли на ключевые приоритеты проектирования, которые позже были реализованы в проекте типа «Вирджиния».
Списание первой атомной ударной подводной лодки типа «Лос-Анджелес» с улучшенными характеристиками привело к завершению службы корабля, который стал прототипом конфигурации 688i, впоследствии использовавшейся на подводных лодках с бортовыми номерами от SSN-752 до SSN-773.
«Сан-Хуан» завершил свой боевой путь после пяти с половиной месяцев в зоне ответственности Шестого флота США. 21 августа 2023 года она покинула военно-морскую базу подводных лодок Нью-Лондон и направилась в Тихий океан, 20 сентября прибыла на военно-морскую базу Китсап-Бремертон, а 12 августа 2024 года была выведена в резерв.
Сроки вывода из эксплуатации имеют большое значение с оперативной точки зрения, поскольку ВМС США выводят из эксплуатации подводные лодки типа «Лос-Анджелес» со скоростью, превышающей темпы поставок лодок типа «Вирджиния».
По прогнозам, количество ударных подводных лодок (SSN) в США сократится примерно с 49–50 единиц в 2025 году до 46–47 к 2030 году, в то время как в долгосрочной перспективе потребуется 66 субмарин.
Компания General Dynamics Electric Boat получила контракт на строительство подводной лодки «Сан-Хуан» 30 ноября 1982 года. Закладка киля состоялась в Гротоне, штат Коннектикут, 9 августа 1985 года, подлодка была спущена на воду 6 декабря 1986 года, а 6 августа 1988 года введена в эксплуатацию.
К тому времени ВМС США уже разделили подлодки типа «Лос-Анджелес» на три производственные группы:
- 31 субмарина серии I от «Лос-Анджелес» (SSN-688) до «Провиденс» (SSN-718);
- 8 субмарин серии II от «Питтсбург» (SSN-719) до «Ньюпорт» (SSN-750);
- 23 лодки серии III от «Сан-Хуан» (SSN-751) до «Шайенн» (SSN-773).
На подлодках серии II была установлена батарея из 12 вертикальных пусковых установок для ракет «Томагавк», что позволяло запускать крылатые ракеты без использования четырех носовых торпедных аппаратов. Однако на подлодках серии III (также известных как 688i или «Улучшенный Лос-Анджелес») решались другие проблемы, связанные с совершенствованием советских подводных сил.
На подводной лодке «Сан-Хуан» рулевые водометные движители были перенесены с паруса на выдвижные позиции в носовой части, установлен усиленный парус, предназначенный для преодоления арктических льдов, приняты дополнительные меры по снижению шума, добавлена возможность установки мин и установлена боевая система AN/BSY-1.
Эти изменения были призваны повысить эффективность противостояния менее шумных советских ударных подводных лодок, в том числе проектов «Барракуда» и «Акула», а также способность действовать подо льдами Арктики в районах, где патрулируют советские подводные лодки с баллистическими ракетами.
В качестве силовой установки использовался один водо-водяной реактор General Electric S6G с активной зоной D2W тепловой мощностью 165 МВт. Этот реактор вырабатывал пар для двух главных турбин, которые через один вал приводили в движение винт силой 33 500 лошадиных сил.
Официальная скорость подводных лодок типа «Лос-Анджелес» превышала 25 узлов. Заявленная автономность лодок этого типа составляла около 90 дней, при этом ядерная силовая установка устраняла проблему топлива как основного ограничения для обычных подводных лодок, а автономность зависела от продовольствия, технического обслуживания, экипажа и выполнения задач.
Экипаж подводной лодки «Сан-Хуан» обычно состоял из 12 офицеров и 98 матросов и старшин.
На борту «Сан-Хуан» было четыре 533-миллиметровых торпедных аппарата и 12 вертикальных пусковых установок, расположенных перед рубкой/парусом. Из торпедных аппаратов можно было запускать тяжелые торпеды Mk 48 ADCAP для поражения подводных и надводных целей, противокорабельные ракеты UGM-84 «Гарпун», при необходимости — ракеты «Томагавк», а также мины, в том числе мобильную мину Mk.67.
На последних 31 подводной лодке типа «Лос-Анджелес», входивших в состав серий II и III, во внутреннем торпедном отсеке была установлена 12-трубная система вертикального пуска «Томагавк». Таким образом, подводная лодка проекта 688i могла начать развертывание с ракетной батареей, пригодной для нанесения ударов по наземным целям, отделенной от торпедного вооружения, необходимого для противолодочной обороны. То есть ударное вооружение не мешало выполнять другие задачи, занимая место в трубах торпедных аппаратов. Таким образом, подводная лодка, выполняющая ударные задачи, могла бы сохранить в рабочем состоянии Mk 48 и не использовать торпедные аппараты для пуска ракет.
Эта схема становилась всё более актуальной после окончания холодной войны, поскольку лодки типа «Лос-Анджелес» перешли от преимущественно противолодочных миссий к ведению противолодочной, разведывательной и нанесению высокоточных ударов по наземным целям.
«Сан-Хуан» продемонстрировал этот переход в марте 2003 года, когда он выпустил ракеты «Томагавк» по наземным целям из Красного моря в поддержку операции «Иракская свобода».
Изменения в датчиках и акустических системах, внедренные на USS «Сан-Хуан», были не менее важны, поскольку эффективность ударной подводной лодки зависит от обнаружения другой подводной лодки до того, как обнаружат ее саму. Подводные лодки серии III были оснащены усовершенствованной боевой системой AN/BSY-1 Submarine Advanced Combat System с конфигурацией датчиков AN/BQQ-5E и более мощной цифровой обработкой данных по сравнению с более ранними лодками типа «Лос-Анджелес».
В более широком семействе AN/BQQ-5 использовалась сферическая носовая гидроакустическая антенная решетка, содержащая 1241 преобразователь, конформная антенная решетка на корпусе с 104–156 гидрофонами и несколько вариантов буксируемых антенных решеток, обеспечивающих пассивное и активное обнаружение в различных частотных диапазонах и геометриях.
В модели 688i была улучшена электроника и акустическая изоляция, что позволило снизить шум, создаваемый оборудованием, и повысить качество пассивных гидроакустических данных, поступающих на процессоры. Низкий уровень собственных шумов имел двоякое значение: он уменьшал акустический сигнал, доступный противнику, и в то же время позволял гидрофонам подводной лодки обнаруживать более слабые сигналы на более тихом внутреннем фоне.
Удаление больших горизонтальных рулей из паруса улучшило обтекание верхней части корпуса и позволило убирать рули, когда они не требовались, а усиленный парус смог выдерживать нагрузки при проходе через лед.
В 1993 году на подводной лодке «Сан-Хуан» была опробована арктическая конфигурация, когда она впервые всплыла из-подо льда. В результате появилась подводная лодка, предназначенная для действий не только в открытой части Атлантического или Тихого океана, но и подо льдами Арктики, где маршруты доступа, распространение акустических волн и невозможность свободного всплытия существенно усложняют выполнение задач. Затем «Сан-Хуан» неоднократно участвовал в операциях в Атлантическом океане, Средиземном море, Северной Атлантике, Арктике и на Ближнем Востоке, в том числе в районах дислокации Пятого и Шестого флотов США.
За запусками «Томагавков» в марте 2003 года из Красного моря последовали дальнейшие развертывания в Бахрейне, Джебель-Али в Объединенных Арабских Эмиратах, Суда-Бей в Греции, Роте в Испании, Лиссабоне в Португалии, Фаслейне в Шотландии, Бергене в Норвегии, Лимасоле на Кипре и в водах Исландии.
В ноябре 2009 года «Сан-Хуан» прибыла в Саймонс-Таун и провела совместные учения с ВМС ЮАР. В сентябре 2020 года лодка участвовала в учениях «Чёрная вдова», выступая в качестве как мишени для ударной подводной лодки, так и действующего участника многоцелевого сценария противолодочной обороны. В 2021 году она участвовала в учениях «Динамик Манта», после чего снова совершила переход через Средиземное море и Северную Атлантику. Её последнее развёртывание началось 21 декабря 2022 года и завершилось в Нью-Лондоне 6 июня 2023 года.
За время последнего похода подводная лодка прошла почти 37 600 морских миль, или 69 635 км, сделала 13-дневную остановку в Роте в марте, посетила Лимасол с 3 по 7 апреля, осуществила переброску личного состава в Гибралтаре 18 апреля и у берегов Исландии 26 апреля, а также выполняла задачи на Крайнем Севере.
За 38 лет службы подлодка неоднократно нуждалась в дорогостоящем техническом обслуживании, а также сталкивалась с инцидентами, которые влияли на корпус и эксплуатационную готовность.
19 марта 1998 года «Сан-Хуан» столкнулась в подводном положении с подводной лодкой с баллистическими ракетами «Кентукки» (SSBN-737) типа «Огайо», которая шла в надводном положении к югу от Лонг-Айленда. «Сан-Хуан» получила повреждения в носовом балластном цистерне, а «Кентукки» — повреждения руля. Ни один из членов экипажей не пострадал, и обе подлодки сохранили достаточную боеспособность, чтобы благополучно продолжить службу.
13 марта 2007 года связь с подводной лодкой «Сан-Хуан» была потеряна во время операций, связанных с авианосной ударной группой «Энтерпрайз», при этом в предполагаемом районе нахождения субмарины была замечена красная сигнальная ракета. Это послужило поводом для проведения поисково-спасательной операции, которая продолжалась до тех пор, пока в начале 14 марта связь не была восстановлена и субмарина не подтвердила, что на борту не произошло ничего чрезвычайного.
Самое серьезное техническое обслуживание было проведено 8 апреля 2010 года, когда подводная лодка «Сан-Хуан» прибыла на Портсмутскую военно-морскую верфь для капитального ремонта.
Она покинула сухой док 4 августа 2011 года и вернулась на военно-морскую базу подводных лодок Нью-Лондон 10 февраля 2012 года. Этот капитальный ремонт обеспечил еще более десяти лет полезной эксплуатации, в том числе в нескольких европейских странах, но он также демонстрирует модель технического обслуживания, повторение которой для сохранившихся самолетов 688i становится все более дорогостоящим.
По мере того как срок службы корпусов превышает 30–35 лет, для продолжения эксплуатации могут потребоваться работы по реактору, замена трубопроводов, техническое обслуживание силовой установки, модернизация гидроакустического оборудования, обновление электрооборудования и сохранение конструкции. Для всего этого требуются специалисты с допуском к работе на ядерных объектах, которые также нужны для строительства кораблей типа «Вирджиния» и «Колумбия». А со специалистами такого класса в США наблюдаются проблемы, и это давно уже не секрет.
Проект 688i также представляет собой четкий технологический мост между первоначальным проектом «Лос-Анджелес» и кораблями типа «Вирджиния». Подводная лодка USS «Сан-Хуан» воплотила в себе или закрепила несколько приоритетов, которые остаются ключевыми для современных ударных подводных лодок США: снижение акустической заметности, интегрированная цифровая система боевого управления, возможность действовать в Арктике, специализированные возможности для нанесения ударов по наземным целям обычными средствами, а также способность выполнять противолодочные, противокорабельные, ударные и разведывательные задачи одним кораблем. Подводные лодки типа «Вирджиния» сохраняют эти функции, но меняют способы их реализации.
В боевой архитектуре AN/BYG-1 используется установка модульного программного обеспечения, что позволяет проводить модернизацию чаще, чем в случае с AN/BSY-1. На более поздних лодках типа «Вирджиния» используется пассивная гидроакустическая антенная решетка Large Aperture Bow, а не традиционная сферическая, а архитектура полезной нагрузки эволюционировала от 12 отдельных вертикальных пусковых установок «Томагавк» на первых лодках типа «Вирджиния» до двух пусковых установок Virginia Payload Tubes, а в Block V добавлен модуль Virginia Payload Module для увеличения количества ракет.
На «Вирджинии» также есть внутренняя шлюзовая камера для сил специального назначения, что отражает специфику миссии, которая требовала более тщательной внешней адаптации на более старых лодках. Самое большое изменение коснулось ядерной энергетической установки. Активная зона реактора на «Вирджинии» рассчитана на весь запланированный срок службы подводной лодки, что позволяет избежать необходимости дозаправки реактора в середине срока службы, из-за которой старые подлодки могут на годы выводиться из эксплуатации.
С точки зрения управления флотом это так же важно, как и отдельные усовершенствования в области гидроакустики или вооружений, поскольку подводная лодка, которая проводит меньше времени в капитальном ремонте, позволяет использовать больше дней развертывания на каждый корпус.
Таким образом, «Сан-Хуан» — это корабль, в котором воплотились многие эксплуатационные концепции, позже реализованные в «Вирджинии», но при этом не были решены проблемы с техническим обслуживанием и сроком службы реактора, унаследованные от более старой модели 688. Тем не менее проблема, связанная с выводом из эксплуатации «Сан-Хуана», вполне измерима. В период с 1972 по 1996 год ВМС США построили 62 подводные лодки типа «Лос-Анджелес» — больше атомных ударных подводных лодок, чем в любом другом классе ВМС США. Однако к 2026 году в строю оставалась лишь малая часть этого флота.
Оставшиеся в строю силы в основном состоят из подводных лодок типа «Вирджиния» III поколения, введенных в эксплуатацию в период с 1988 по 1996 год. Это означает, что большинству оставшихся кораблей сейчас от 30 до 38 лет. Это приводит к концентрации по возрастному признаку, а не к постепенному выводу из эксплуатации. В конце холодной войны ВМС США иногда вводили в эксплуатацию по четыре-пять подводных лодок типа «Лос-Анджелес» в год. Примерно четыре десятилетия спустя несколько лодок достигли предельного срока службы с точки зрения экономики и ядерной безопасности, но темпы производства лодок типа «Вирджиния» не соответствуют этим показателям.
Для стабилизации парка атомных подводных лодок США требуется строить по две субмарины типа «Вирджиния» в год, а с учетом передачи лодок в рамках AUKUS и внутренних потребностей — более 2,3 лодок в год.
Фактическая производительность составляет от 1,1 до 1,3 подлодки в год. Если через год на пенсию уйдут две или три подлодки типа «Лос-Анджелес», а в строй вступит только одна подлодка типа «Вирджиния», то флот будет терять от одной до двух атомных подводных лодок в год, несмотря на продолжающееся строительство новых. Совокупный результат виден по численности подводных сил: в 2020 году в распоряжении ВМС США было 52 ударные подводные лодки, в 2025 году их будет примерно 49–50, а к 2030 году их количество, по прогнозам, сократится до 46–47, в то время как долгосрочная цель — 66 ударных подводных лодок.
Не очень приятная перспектива, да, ситуация совершенно не критичная, у ВМС США хватит подводных лодок для решения вопросов безопасности своих рубежей более чем. На операции по всему миру – уже сомнительно, причин здесь более чем достаточно, и все они связаны напрямую с возрастом подводных лодок.
В современном мире многие эксперты сходятся во мнении, что предельный срок службы военного корабля — 35-40 лет, дальше уже начинается зона риска. Для подводной лодки, конечно, этот срок намного меньше, около 30 лет. Больше, как ни крути, — риск поломок и аварий. И авария на авианосце — это один риск, а вот на подводной лодке — это совершенно другой.
Впрочем, история уже хранит немалый список самых разных аварий на атомных подводных лодках.
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