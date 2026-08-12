От руды до платы: как НАТО оказалось на китайском снабжении

3 406 63
От руды до платы: как НАТО оказалось на китайском снабжении


В июле 2026 года Евросоюз разрешил Украине направить часть первого транша оборонного кредита (общий пакет — около шести миллиардов евро) на закупку китайских компонентов для дронов, оформив это как исключение из стандартных правил. И это при том, что параллельно Брюссель публично возмущался китайской поддержкой российского ВПК. Выглядит как бюрократический казус. На деле это портрет всей ситуации: западная военная техника завязана на китайское снабжение куда глубже, чем принято говорить вслух. Речь не про дешёвые моторы для дронов. Речь про всю вертикаль, от редкоземельного сырья до печатных плат, на которые монтируют даже собственные микросхемы.



Диспрозий, которого не заменить за год


Разговоры о зависимости идут годами, но нагляднее всего её вскрыл единичный сбой. В сентябре 2022 года Пентагон временно перестал принимать истребители F-35. Причину нашли случайно, по цепочке уведомлений: поставщик магнитов сообщил о китайском сплаве производителю насосов, тот передал в Honeywell, а она уже головному подрядчику Lockheed Martin. И только потом о нарушении узнало военное ведомство. Речь шла о самарий-кобальтовом магните в турбомашине двигателя, сплаве китайского происхождения, использование которого нарушало федеральные правила о происхождении материалов. Позже Пентагон выдал временное разрешение (waiver), позволившее использовать уже установленные магниты, и приёмка самолётов возобновилась.

Заменить этот сплав можно: Honeywell уже заказывала поставку у альтернативного американского источника. Важнее другое. Даже в самой дорогой оборонной программе Запада нижний уровень поставщиков остаётся непрозрачным, а запрет держится на честном слове производителей. Нарушение вскрылось само, система его не отследила. На бумаге запрет работал, на практике не сработал.

Корень проблемы лежит ещё глубже, в сырье. Редкоземельные элементы (группа из семнадцати металлов, без которых не работают мощные магниты, радары и электродвигатели) сегодня почти целиком проходят через китайскую переработку. По оценке аналитиков Европарламента, Китай доминирует и в добыче, и особенно в переработке, а зависимость Европы по тяжёлым редкозёмам остаётся критической. Что это значит на практике? Даже страны с собственными месторождениями, та же Швеция, тратят годы на путь от геологоразведки до промышленного выпуска сплавов. Быстрого выхода тут нет.

Диспрозий — один из таких тяжёлых элементов. Его добавляют в неодимовые магниты, чтобы те держали высокую температуру двигателя. Магниты этого класса стоят на широком спектре боевых платформ, от истребителей до судовых двигательных установок. Отсюда неприятный для Запада вывод. Финальная сборка самолёта в Форт-Уэрте или судовой энергоустановки в Европе китайскую привязку не отменяет: критический элемент внутри системы всё равно продукт китайской переработки.

Чип из США, плата из Шэньчжэня


Следующий уровень зависимости — микроэлектроника, нервная система любой современной техники. Тут картина сложнее, чем в сырье, и одновременно нагляднее.

Отчёт Счётной палаты США (GAO) за 2025 год снимает иллюзию локализации. По его данным, около 88% мирового производства микросхем и до 98% операций по сборке, упаковке и тестированию идут за пределами США, в основном на Тайване, в Южной Корее и в Китае. Пентагон при этом опирается на цепочку из сотен тысяч поставщиков, но его базы данных фиксируют, как правило, только страну финального изделия. А происхождение субкомпонентов, из которых собран узел, остаётся за кадром.

Устроено это незамысловато, а бьёт больно. Контроль видит страну финальной сборки и не видит того, что внутри неё. Узел можно собрать в дружественной стране из китайских частей, прошедших через промежуточные фабрики во Вьетнаме или Малайзии, и формально «флаг» производства окажется чистым. История с F-35 показала это наглядно: китайский сплав дошёл до готового изделия, по всей видимости, не вопреки правилам, а через их слабую прослеживаемость.

К этому добавляется отдельный слой, печатные платы. Та самая подложка, на которую монтируют даже произведённые в США микросхемы. По отраслевым оценкам, подавляющая часть мирового выпуска плат сосредоточена в Азии, и значительная доля приходится на китайские предприятия. Выходит, можно наладить выпуск «своих» чипов и всё равно ставить их на китайскую основу. Верхний слой локализовали, а нижний как был китайским, так и остаётся.

Стоит оговорить границу, иначе картина выйдет однобокой. Самые чувствительные компоненты для оборонки и правда делают в США и союзных странах по особой сертификации. Но огромный массив «повседневной» электроники (микроконтроллеры, блоки питания, модули связи) идёт из коммерческих цепочек, где китайский производитель занимает своё место. Эта масса встраивается в военные системы как готовые коммерческие изделия, без того жёсткого контроля, который применяют к сертифицированным узлам.


Обе стороны с одной элементной базой


Ниже всего — массовые компоненты для дронов, и здесь зависимость видна в чистом виде. Значительную часть мирового рынка моторов, контроллеров, камер и батарей для беспилотников держат китайские производители: их продукция выпускается массово, стоит дёшево и есть в наличии сразу.

Американская программа Blue UAS создавалась ровно для того, чтобы уйти от этой зависимости. Она формирует список коммерческих дронов, совместимых с требованиями NDAA и «очищенных» от компонентов из Китая, России, Ирана и КНДР, для ускоренной закупки военными. А на практике, по сообщениям 2025 года, часть платформ из «чистого» списка всё равно летает на китайских моторах, батареях и регуляторах хода. Похоже, дело в границах самого запрета: жёстче всего он трактовался для компонентов, которые хранят и передают данные, а «механические» узлы под эту логику фактически не попали. Список назвали свободным от китайских частей, но чистым он был лишь по верхнему слою: моторы, батареи и регуляторы хода в него просто не заглядывали.

Украинский случай доводит картину до предела. По оценкам, которые приводила пресса, к 2026 году значительную часть комплектующих для простых военных дронов украинские производители по-прежнему берут в Китае: процессоры, камеры, моторы, заметно дешевле западных аналогов. Отсюда и решение Брюсселя разрешить финансирование этих закупок за счёт кредита: без китайской индустрии фронт не насытить, сколько ни наращивай собственное производство. Европа фактически подпитывает китайский оборонпром вопреки собственной риторике о сдерживании — просто потому, что альтернатива либо дороже, либо её нет в нужном объёме.

Тут придётся назвать то, что российской стороне неудобно, но что остаётся фактом. По данным открытых источников, и российские, и украинские дроны в массовом сегменте часто опираются на одну и ту же китайскую компонентную базу: те же процессоры, те же моторы. Морали тут выводить незачем, а вот оговорку сделать стоит: разбирая чужую уязвимость, глупо делать вид, будто своя сторона от неё свободна.

За всем этим просматривается осмысленная стратегия. Дальше уже моя догадка, а не отчёты. Похоже, Китай не стремится вытеснять западных производителей на рынке готовых систем вооружения. Он занимает место незаменимого поставщика: держит нижний уровень, массовые компоненты, без которых войны в промышленном масштабе не бывает. За ИИ-процессоры и защищённую навигацию ещё идёт борьба, а рынок моторов и батарей Китай уже держит прочно.

Сырьё как рычаг


Зависимость от массового поставщика опасна не сама по себе, а тем, что поставщик готов ею пользоваться. Китай это уже показал, и не раз.

В 2010 году Пекин фактически перекрыл поставки редкозёмов Японии на фоне территориального спора. В 2024-м последовали ограничения на экспорт галлия, германия и сурьмы, задевшие американский рынок: это был ответ на введённый Вашингтоном экспортный контроль над технологиями. В 2025-м сообщалось о новых ограничениях уже по самим редкозёмам и магнитам, а в 2026-м, по сообщениям прессы, под китайский экспортный контроль попал ряд европейских оборонных предприятий. По данным Reuters, часть европейских линий встала под угрозу остановки из-за нехватки материалов, а цены на редкозёмы резко пошли вверх.

Отдельный элемент этих мер — экстерриториальность. По сообщениям, китайский контроль в ряде случаев распространялся даже на изделия, произведённые за рубежом, если внутри лежали китайские редкоземельные материалы. То есть Пекин получал влияние на цепочки поставок за пределами собственной территории, а не только на прямой экспорт.

Механизм не новый, и история даёт точную параллель. В 1973 году арабские страны ОПЕК ввели нефтяное эмбарго против тех, кто поддержал Израиль, и мир увидел, как сырьевая монополия превращается в политическое оружие: цены на нефть подскочили в несколько раз, западные экономики вошли в кризис. Совпадает главное: концентрация критического ресурса в руках одной группы и уязвимость импортёра, которому нечем быстро заменить. Но есть и граница аналогии, и она не в пользу Запада. Нефть можно купить у другого поставщика или временно поджать потребление. А редкоземельную переработку за месяцы не развернёшь: это заводы, кадры, технологии разделения, которые строятся годами. Эмбарго 1973 года било по цене, а китайский контроль бьёт по самой возможности произвести.

Вывод об экономической взаимозависимости выходит для Запада неприятным. Долго её считали фактором сдерживания: тесно связанным сторонам труднее идти на конфронтацию. Но так это работает только при примерном равенстве. Когда одна сторона доминирует в критическом сегменте, связь перестаёт быть взаимной и превращается в односторонний рычаг.

Тонкий след в электронике


От сырья и поставок пора перейти к угрозе, которую на Западе обсуждают громче всего и одновременно осторожнее всего: возможности вмешаться в работу техники через сами компоненты.

Западные публикации рисуют предельные сценарии: закладки в микросхемах, скрытые каналы передачи данных, «отключение» электроники по внешней команде вплоть до паралича техники в момент конфликта. Здесь нужна точность. Применительно к конкретным системам НАТО это пока гипотеза: публично подтверждённых фактов реализованных закладок в оборонных платформах нет, и выдавать домыслы за установленное не стоит.

Но конфигурация риска реальна, и вытекает она из двух вещей. Первая правовая: китайское законодательство о национальной разведке в целом обязывает компании содействовать государству, в том числе по работе с данными. Вторая организационная: китайская государственная программа военно-гражданской интеграции (Military-Civil Fusion) стирает границу между гражданской и военной продукцией и позволяет военным структурам опираться на разработки формально гражданских фирм. Вместе это меняет исходную презумпцию. Компонент из страны, где гражданский и военный секторы разделены, по умолчанию считают нейтральным, пока не доказано обратное. К китайскому такое доверие не распространяется — не потому, что в нём заведомо есть закладка, а потому, что механизм, который позволил бы её внедрить, существует и оформлен законом.

Практический смысл этого различения прямой. Больше всего тревожат не двигатели и батареи, а «умные» узлы: то, что содержит прошивку, устанавливает сетевые соединения, обрабатывает и передаёт данные. Скрытая функция реализуется именно на этом уровне, а стандартное тестирование на работоспособность её не всегда ловит. Отсюда и требование к таким компонентам: доступ к документации прошивок, независимый аудит, запрет на неконтролируемые сетевые соединения. Там, где узел просто вращает винт, риск иной и мера иная.


Что можно и чего нельзя


Из всего перечисленного вырастает вопрос, который в западных отчётах стоит на первом месте: можно ли вообще отказаться от китайских компонентов. Честный ответ: в обозримые сроки нет. И держится это на трёх факторах.

  • Сырьё. Доминирование Китая в переработке редкозёмов не убрать наращиванием собственных мощностей за год-другой. Речь о годах, а по ряду элементов о десятилетии.
  • Микроэлектроника. Сборка, упаковка, тестирование чипов и выпуск печатных плат сосредоточены в Азии не случайно, а в силу десятилетиями складывавшейся экономики масштаба, которую быстрым решением не перенести.
  • Массовые дрон-компоненты. Китайская цена и объём делают моторы с батареями почти незаменимыми, когда парк беспилотников надо развернуть быстро.

Значит, реалистичная цель другая: не полный разрыв, а снижение критичности зависимости и перевод её в управляемую форму. Начинается это с разграничения узлов по риску, о котором шла речь выше: чувствительная электроника уходит первой, «глупая» механика терпима при наличии плана замены.

Дальше набор мер, который выстраивают в GAO и в европейском законодательстве о критическом сырье. Но перечислить их мало, важнее понять, где предел каждой. Видимость цепочки «от руды до платы» упирается в готовность сотен субподрядчиков раскрывать происхождение, а история с F-35 показала, как трудно это даётся даже под контрактным принуждением. Стратегические запасы редкозёмов помогают пережить короткий шок, но не заменяют собственной переработки, которой пока нет. Партнёрства с ресурсными странами открывают доступ к руде, но не к мощностям её разделения, а именно они узкое место. Переработка материалов из списанной техники реальна, но покрывает малую долю потребности. Каждая мера рабочая, и ни одна не даёт быстрого результата: горизонт исчисляется годами, а по переработке ближе к десятилетию.

Если собрать всё вместе, картина такая. Присутствие китайских компонентов в западной технике не случайный сбой закупок, а структура, сложившаяся за десятилетия глобализации промышленности. Её можно сделать управляемой, но нельзя убрать в короткий срок. И та же китайская элементная база, что снабжает украинские дроны, снабжает и российские, — обстоятельство, которое лишает разговор о «декуплинге», разрыве технологической зависимости от Китая, простых решений сразу для всех участников.
63 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Andy_nsk Звание
    Andy_nsk
    +5
    12 августа 2026 02:42
    Нормальная статья. То, что большая часть электроники и электромеханики делается в ЮВ Азии, включая Китай, для специалистов не секрет. Для нас "независимость" вообще нереальна, поэтому я всегда воспринимал крики турбопатриотов о том, что военку надо делать исключительно на нашей элементной базе как незнание вопроса.
    1. AllX_VahhaB Звание
      AllX_VahhaB
      +2
      12 августа 2026 03:00
      Ну не просто так же Китай называют мировой или всемирной фабрикой! И так было, практически всю историю, за исключением периода от конца XIX до конца XX веков, когда "опиумные войны" выбили Китай из этого мироустройства. И причины "опиумных войн" были те же - Китай много чего продавал и практически ничего не продавал, выжимаю Британскую Империю как губку... История повторяется, на новом витке. И то что сейчас происходит вокруг России это не самоцель. Цель не уничтожить Россию, а получить над ней контроль, что бы испоьзовать нас и наши ресурсы в Главном замесе столетия - противостоянии с Китаем!
      1. alexoff Звание
        alexoff
        +1
        12 августа 2026 22:29
        Цитата: AllX_VahhaB
        испоьзовать нас и наши ресурсы в Главном замесе столетия - противостоянии с Китаем!
        до последнего русского...
        1. AllX_VahhaB Звание
          AllX_VahhaB
          0
          Вчера, 03:13
          Цитата: alexoff
          до последнего русского...

          Это их обычная схема...
  2. Xenon Звание
    Xenon
    +3
    12 августа 2026 04:02
    Цитата: AllX_VahhaB
    Ну не просто так же Китай называют мировой или всемирной фабрикой!
    С той лишь разницей, что ещё какие-то лет тридцать назад Китай выпускал и массово экспортировал детские игрушки, открыточки, елочные украшения и прочую подобную дребедень, то сейчас он производит и также массово экспортирует высокотехнологичную и наукоемкую продукцию
    1. Дырокол Звание
      Дырокол
      +1
      12 августа 2026 04:25
      Цитата: Xenon
      то сейчас он производит и также массово экспортирует высокотехнологичную и наукоемкую продукцию

      И это не смотря на то, что Китай уже давно не источник дешевой раб силы.
      1. Xenon Звание
        Xenon
        +1
        12 августа 2026 04:27
        Цитата: Дырокол
        И это не смотря на то, что Китай уже давно не источник дешевой раб силы
        Да, все именно так!
      2. AllX_VahhaB Звание
        AllX_VahhaB
        0
        12 августа 2026 05:17
        Цитата: Дырокол
        И это не смотря на то, что Китай уже давно не источник дешевой раб силы.

        А он и не может ей оставаться априори. С экономическим ростом страны, растёт и благосостояние её граждан! Поэтому дешёвая рабочая сила находится во вне - Вьетнам и прочие. Хотя в самом Китае ещё есть внутренний подобный резерв - уровень китайских деревенских жителей намного ниже городских.
        1. Дырокол Звание
          Дырокол
          0
          12 августа 2026 05:26
          Цитата: AllX_VahhaB
          Хотя в самом Китае ещё есть внутренний подобный резерв - уровень китайских деревенских жителей намного ниже городских.

          Он не будет востребован. Рост автоматизации производства наоборот сокращает количество рабочих рук и нам предстоит наблюдать как руководство Китая будет решать эту проблему. Миллионы безработных придется садить на пособия и продуктовые талоны.
          1. alexoff Звание
            alexoff
            0
            12 августа 2026 22:31
            Никакая автоматизация не заменит строителей дорог и прочего бетонного, там под 300 миллионов внутренних гастарбайтеров без городской прописки делают примерно что и нашенские - кафель кладут и тянут в Тибет очередную трассу
            1. Дырокол Звание
              Дырокол
              0
              Вчера, 03:36
              Цитата: alexoff
              Никакая автоматизация не заменит строителей дорог и прочего бетонного, там под 300 миллионов внутренних гастарбайтеров без городской прописки делают примерно что и нашенские - кафель кладут и тянут в Тибет очередную трассу

              А гуманоидных роботов они для развлекухи готовят? Для этого конечно тоже, но основной посыл это замена человека.
              1. alexoff Звание
                alexoff
                0
                Вчера, 09:58
                Гуманоидные роботы это вообще не про работу. Гуманоидные роботы - синоним бесполезности
    2. AllX_VahhaB Звание
      AllX_VahhaB
      +1
      12 августа 2026 05:14
      Цитата: Xenon
      С той лишь разницей, что ещё какие-то лет тридцать назад Китай

      Так я пи сал про коней XX века, когда Китай начал отходить от последствий опиумных войн. С чего то надо было начинать, вот с этого и начали...
  3. smart fellow Звание
    smart fellow
    +3
    12 августа 2026 04:13
    Воды налито много, но не упомянуто про то, что США уже десятки лет держат весь мир за глотку лицензионным законодательством. Известный пример с запретом на поставки литографов ASML Китаю, но вообще это касается широкого спектра оборудования в отношении недружественных стран типа СССР/России, КНР и далее по списку. А борьба за соблюдение лицензионное законодательство в России проводимая РКН всех (почти всех - Н.Михалков и Ко на ней безгрешно получают солидный доход) задолбала и нет ей конца.
    Китай вводит ограничения на продажу стратегических материалов для оборонной промышленности США и их союзников, включая точечные санкции против американских оборонных компаний запрещая вообще торговлю с этимми компаниями. Если гражданская промышленность Запада попадает под удар, то вопрос решается в течение нескольких месяцев и поставки возобновляются.
    Что касается бедной Японии в отношении которой Китай вводил запрет на поставки РЗМ, так летом 2019 года Япония точно также ввела жесткий экспортный контроль на поставки в Южную Корею трех ключевых материалов для производства чипов и дисплеев (фторированного полиимида, резистов и фтористого водорода). Кстати, Россия тут же предложила заменить Японию, но не прокатило т.к. требовалась особая чистота материалов.
  4. Xenon Звание
    Xenon
    +3
    12 августа 2026 04:23
    Цитата: smart fellow
    А борьба за соблюдение лицензионное законодательство в России проводимая РКН
    А нужно ли России соблюдать это лицензионное законодательство? Нас уже обложили санкциями по самые брови и в сложившейся ситуации можно позволить себе делать все что угодно. И это даже нам развязывает руки. Не плюнуть ли нам на все это т.н. международное право и не начать делать то, что выгодно стране, а не каким-то международным законам, написанным за океаном и которые, кстати, писателями этих законов соблюдаются только выборочно
    1. Дырокол Звание
      Дырокол
      0
      12 августа 2026 05:00
      Цитата: Xenon
      А нужно ли России соблюдать это лицензионное законодательство?

      Так оно особо и не соблюдается. У нас оно не более чем дубинка для выколачивания денег для контролирующих органов.
  5. Дилетант Звание
    Дилетант
    0
    12 августа 2026 04:38
    Почитаешь о китайских успехах и по-белому позавидуешь. В 1985 году горбачев начал перестройку и новое мЫшление с разрешения болтать языком и немного капитализма. В результате страна осталась с болтунами, но без штанов и идеи.
    Китайцы сделали правильный вывод. Хочешь зарабатывать - зарабатывай, но языком не болтай и не воруй.
    Результаты в обеих странах всем известны.
    1. AllX_VahhaB Звание
      AllX_VahhaB
      -1
      12 августа 2026 05:23
      Цитата: Дилетант
      В результате страна осталась с болтунами, но без штанов и идеи.

      Так и до 1985 года в стране со штанами так себе было... Государство которое не может обеспечить собственное население джинсами или создать условия чтобы обеспечили сами граждане... Ну так себе страна по эффективности...
      1. Дилетант Звание
        Дилетант
        0
        12 августа 2026 06:58
        и до 1985 года в стране со штанами так себе было

        Вы абсолютно правы! Вся страна ходила без штанов и босиком (работникам ЦК давали лапти). Вместо джинсов гражданам СССР всучали бесплатные квартиры и заставляли (о ужас!) бесплатно (!!!) получать образование, в т.ч. высшее. И было кошмарное насилие над свободной личностью - все ОБЯЗАНЫ были работать, а кто работать не хотел, тех обзывали обидным словом "тунеядец". fool
        1. AllX_VahhaB Звание
          AllX_VahhaB
          -1
          12 августа 2026 09:50
          О сколько сарказма! А то что начиная с 1983 года в различных регионах Страны стали вводиться талоны на колбасу, мясо... и это в Стране Первой отменившей талонную систему после ВМВ... на это как пошутите? А специальную продовольственную программу в 1982 году, расчитанную до 1990 года, наверное приняли не потому что были огромные проблемы с обеспечением населения продуктами питания, а с жиру бесились? А такие слова как дефицит, блат, колбасные электрички... на верное я придумал? Вы вообще, в СССР жили? У вас дача была? Ну это где вы пахали - сажали картошку, морковку, лук, помидоры/огурцы... Потому как будь вы хоть профессором, хоть академиком, не говоря уж о простых ИТР... а если не будете пахать на земле, овощей не получите. Ну если не спекулянт и на ворованные деньги можете себе позволить купить на рынке. Ну или перебирать грязь в КООП торге, в поисках пары не гнилых картофелин. Хотя, может быть вы в Москве жили или ещё в каком городе со спецснабжением? Термин тоже примечательный, не обыграете шуткой? А штаны то да, была возможность "достать" (тоже примечательный термин) джинсы (штаны американских пролетариев), можно было строго по блату и по 200-250 рублей (месячная зарплата)!
          А так то да - все жили в бесплатных квартирах! Только непонятно откуда тогда взялась в 1986 году программа "Жильё 2000", с лозунгом: каждой семье отдельную квартиру к 2000 году? Которая, кстати, так и не была воплощена в жизнь...
          А бесплатное образование это да. А начальное и среднее так, вообще, лучшее в Мире! При чём безо всякого сарказма. Ещё можно добавить бесплатное медицинское обслуживание, рудименты которого до сих пор сохранились, профсоюзные путёвки, пионерские лагеря, санатории, спортивные секции - нам, играющим в хоккей за дворовый клуб, каждую осень выдавали бесплатно, полную хоккейную экипировку!
          Только всё это нивелировалось знаете чем? Тем что когда я в канун Нового Года выхожу, через служебный вход, из Универмага, где "знакомая" родителей насовала мне полный пакет дефицита - палка сырокопчёной, мандарины, бутылка шампанского, четвёрка пива Okocim, банка икры... а рядом возле общего входа стоит очередь в ожидании когда что-нибудь "выкинут" (тоже характерный термин)... и у тебя рвётся пакет и всё сыплется в снег... И вот злой, "голодный" взгляд людей в очереди на всё это... Вот этот взгляд, вкупе с беспомощностью руководства обеспечить примитивные общие потребности населения... И упразднили СССР! Который начал разлагаться, как система, кстати начиная с 1953 года.
          1. Alexey RA Звание
            Alexey RA
            +2
            12 августа 2026 10:50
            Цитата: AllX_VahhaB
            А то что начиная с 1983 года в различных регионах Страны стали вводиться талоны на колбасу, мясо... и это в Стране Первой отменившей талонную систему после ВМВ...

            Раньше. Талоны на мясо и молочку были уже перед Московской Олимпиадой. Причём народ просил у партии родной ввести эти талоны - потому что в магазинах было пусто.
            В связи с создавшимися затруднениями в обеспечении продуктами, во многих областях и районах СССР практикуется выдача таких продуктов как мясо, масло, яйца, колбасы по талонам, которые выдаются ЖКО или домоуправлениями ежемесячно.
            Просим рассмотреть на сессии и внедрить такую систему торговли у нас в Красновишерске.
            © Письмо работников прииска «Уралалмаз» председателю Красновишерского райисполкома Л.В. Леонтьеву с просьбой ввести продовольственные талоны. Ноябрь 1978 г.
            Мы, рабочие Уральского химического завода, не можем ничего купить в наших магазинах. Совершенно нечем кормить семью. Неужели в наше время нельзя как-то наладить дело с питанием. Мы требуем улучшить снабжение продуктов питания и обязательно ввести талоны на получение мясных и молочных, как это введено в городах: Свердловске, Н. Тагиле, Кизеле, Губахе, Горьком, Ижевске и других. Только тогда мы сможем после работы еще как-то купить продукты.
            © Письмо рабочих Уральского химического завода в ЦК КПСС и местные партийные органы с просьбой о введении продовольственных талонов. Май 1979 г.
            К концу 70-х нехватка мяса в стране была такой, что эта проблема упоминалась даже в речах Брежнева.
            Цитата: AllX_VahhaB
            Ну или перебирать грязь в КООП торге, в поисках пары не гнилых картофелин.

            Перебирать? Ишь, цаца - бери что дали! Вот тебе картофельный транспортёр, подставляй сетку. Что насыплет - всё твоё. А перебирать дома будешь! Давай, не задерживай очередь! wink
            Цитата: AllX_VahhaB
            А штаны то да, была возможность "достать" (тоже примечательный термин) джинсы (штаны американских пролетариев), можно было строго по блату и по 200-250 рублей (месячная зарплата)!

            Были ещё тверские джинсы - по западной лицензии. Которые шили по принципу жричёдали - ткани "что есть", нитки "что есть", фурнитура "что есть", фасон "чему смогли научить". Ничё, не баре - купят и такие, всё равно больше ничего нет кроме штанов родом из 50-х.
            Цитата: AllX_VahhaB
            а рядом возле общего входа стоит очередь в ожидании когда что-нибудь "выкинут" (тоже характерный термин)...

            Был ещё один знаковый термин - "достать". Которым описывался процесс покупки любой вещи более-менее приемлемого качества. Не "купить", а именно "достать". Например, цветной телевизор - которые распределялись ветеранам войны и труда. Или нормальный велосипед - тоже ветеранам войны и труда.
            И да, многолетние очереди. Очередь на автомобиль, очередь на квартиру. Причём очередь не одна, а несколько - обычная, льготная и для начальства и близких к нему. И очередь эта могла двигаться как прямо, так и обратно - когда в неё впихивали нужных людей.
          2. Дилетант Звание
            Дилетант
            0
            12 августа 2026 13:59
            Были и талоны, были и "продуктовые наборы". Но пустых холодильников ни у кого не было. Да, покупали "из под полы", с переплатой, по блату. Но ведь все было. И "товаровед обувной отдел как простой инженер..." у А.Райкина. Сгнила система распределения (советская торговля) из-за коррупции и безнаказанности. Но это совсем другая история.
          3. alexoff Звание
            alexoff
            +1
            12 августа 2026 22:44
            Цитата: AllX_VahhaB
            а если не будете пахать на земле, овощей не получите. Ну если не спекулянт и на ворованные деньги можете себе позволить купить на рынке. Ну или перебирать грязь в КООП торге, в поисках пары не гнилых картофелин.

            да в СССР были идиотские KPI на современный лад - главное собрать картошки столько-то тонн и всё. Какая эта картошка - плевать, половина сгниет - плевать! Сначала человека отправят из-за кульмана в колхоз ближайший картошку собирать, а потом он с лопатой пойдет на свой огород ковыряться как крестьянин 18 века. При этом игнорировалось что большая часть завода всю пятницу пинает потому что завтра копать, а потом еще и в понедельник пинает потому что вчера пололи и спина разваливается. fool
            1. AllX_VahhaB Звание
              AllX_VahhaB
              0
              Вчера, 03:15
              Зато ракеты в Космос запускали! Не на пустом месте появился термин: "Верхняя Вольта с ракетами"... request
      2. Stas157 Звание
        Stas157
        -1
        12 августа 2026 08:34
        Цитата: AllX_VahhaB
        Государство которое не может обеспечить собственное население джинсами

        Практически любая страна третьего мира могла обеспечить население джинсами. И вы всерьёз утверждаете, что СССР - сверхдержава, выпускавшая суперкомпьютеры, сложнейшие АЭС, автоматический «Буран» и передовые самолёты - не могла наладить производство джинсов? Для Советского Союза не было ничего технологически невозможного. Советские люди без штанов не ходили - носили добротные брюки из натуральных тканей. Проблема была в другом: джинсы просто не хотели выпускать массово. В СССР производство определялось не спросом, а плановой экономикой, которой управляло стареющее политбюро.
        1. AllX_VahhaB Звание
          AllX_VahhaB
          0
          12 августа 2026 10:51
          Так именно это я и написал: советское руководство было не способно обеспечить потребности населения!
          Цитата: Stas157
          И вы всерьёз утверждаете, что СССР - сверхдержава, выпускавшая суперкомпьютеры, сложнейшие АЭС, автоматический «Буран» и передовые самолёты - не могла наладить производство джинсов?

          Я, вообще то, ещё худшее утверждал: не смогла обеспечить население продуктами питания! Колбасой, тупо не смогли всех обеспечить! Талоны на колбасу появились в Свердловске в 1983 году! Танки, самолёты, ракеты, суперкомпьютеры выпускали... А колбаса, в столице Урала - опорного края Державы, была по талонам! Зерно закупали за границей, говядины, да даже курей в магазинах на полках не было! Продовольственная программа принятая в сверхдержаве в 1982 году, от хорошей сытой жизни появилась? Которая, кстати, не была реализована в полном объёме. Её цели оказались завышенными и не соответствовали реальным возможностям агропромышленного комплекса (АПК) страны. Сверхдержава которая не может выполнить запланированного производства зерновых и мяса? Нет ничего технологически невозможного?
        2. Alexey RA Звание
          Alexey RA
          +1
          12 августа 2026 10:54
          Цитата: Stas157
          Для Советского Союза не было ничего технологически невозможного. Советские люди без штанов не ходили - носили добротные брюки из натуральных тканей. Проблема была в другом: джинсы просто не хотели выпускать массово.

          Джинсы в позднем СССР выпускали массово - "Тверь". Причём по лицензии. Проблема была в том, что к этому времени фабрикам по всей цепочке производства было откровенно плевать на качество (и так возьмут) - поэтому на выходе получались "штаны рабочие", место которым только на даче. smile
  6. Дырокол Звание
    Дырокол
    +1
    12 августа 2026 04:39
    Сырьё. Доминирование Китая в переработке редкозёмов не убрать наращиванием собственных мощностей за год-другой. Речь о годах, а по ряду элементов о десятилетии.

    Именно в переработке, а не добыче. На пример Китай владеет акциями MP Materials, рудник Маунтин-Пасс на котором добывают неодим. Где находится рудник? В США. Доля конечно малая, но присутствует. Или Китай владеет 90% акций Vietnam Rare Earth Co., а Вьетнам это второй в мире источник РЗМ. А в ДР Конго Китай владеет 80% кобальтовых и медных рудников. А всего Китай участвует инвестиционно в 1250 объектах по всему миру. Поэтому КНР лидер по производству РЗМ. НО! Все это теоретически могут просто отобрать, была бы воля и ресурсы для того.
    Микроэлектроника. Сборка, упаковка, тестирование чипов и выпуск печатных плат сосредоточены в Азии не случайно, а в силу десятилетиями складывавшейся экономики масштаба, которую быстрым решением не перенести.

    В Азии не значит только в Китае, хотя доля его высока. Китай сам заинтересован в продаже микроэлектроники ибо деньги это большие приносит.
    Её можно сделать управляемой, но нельзя убрать в короткий срок.

    Это вообще невозможно. Китай это дешевая электроэнергия и высочайший уровень автоматизации производства. В мире нет государства способного обеспечить аналогичные условия.
    1. AllX_VahhaB Звание
      AllX_VahhaB
      +1
      12 августа 2026 05:52
      Цитата: Дырокол
      А в ДР Конго Китай владеет 80% кобальтовых и медных рудников.

      При этом если посмотреть на условия в которых живут и работают работники на этих рудниках - на продолжительность рабочего дня, технику безопасности, использование детского труда, оплата... то становится ясно какой Китай, на самом деле, коммунистический! wassat
      1. Дырокол Звание
        Дырокол
        +1
        12 августа 2026 06:01
        Цитата: AllX_VahhaB
        какой Китай, на самом деле, коммунистический!

        КПК строит коммунизм. Для себя. В отличии от РСДРП(б)/ВКПБ/КПСС, КПК не стремится устроить коммунизм в мировом масштабе, они его строят для себя за счет всего мира. Все кто считают правильным "поворот на восток" не понимают, что нас превратят в сырье для построения китайского коммунизма. Коммунизм будет ТОЛЬКО для китайцев, ни для кого более.
        1. AllX_VahhaB Звание
          AllX_VahhaB
          0
          12 августа 2026 06:12
          Так я о том и пишу, что никакой это не коммунизм, а самый настоящий Капитализм!
          Коммунизм он не о нации, не о национальном государстве, коммунизм он о классе! "Пролетарии всех стран, соединяйтесь!" Именно пролетариат, наёмные работники, являются гегемоном (правящем классом) в коммунистической идеологии. Ибо именно они и только они создают добавленную стоимость, именно их трудом создана вся цивилизация. Коммунистический интернационал, без привязкик нации, полу, национальности, государственной принадлежности.
          Вот это - коммунизм! Всё остальное - нет!
          1. Дырокол Звание
            Дырокол
            +1
            12 августа 2026 07:01
            Цитата: AllX_VahhaB
            Коммунизм он не о нации, не о национальном государстве, коммунизм он о классе! "Пролетарии всех стран, соединяйтесь!"

            У вас довольно поверхностный взгляд на учение К.Маркса и Ко. Коммунизм в первую очередь это полный запрет на частную собственность во всех ее проявлениях. А объединение пролетариата требуется для борьбы за наступление коммунизма.
            Цитата: AllX_VahhaB
            Коммунистический интернационал, без привязкик нации, полу, национальности, государственной принадлежности.

            Это да, тут КНР ушла в ересь, не по канону пошли. Тогда уточню, они строят свое видение на коммунизм, это их "филиокве" так сказать...
            1. AllX_VahhaB Звание
              AllX_VahhaB
              0
              12 августа 2026 10:04
              Цитата: Дырокол
              У вас довольно поверхностный взгляд на учение К.Маркса и Ко. Коммунизм в первую очередь это полный запрет на частную собственность во всех ее проявлениях.

              Вы Карла Маркса с Пол Потом (Салотом Саром) путаете! Запрет частной собственности на "средства производства". Если дадите ссылку в работах К. Маркса на полный запрет любой частной собственности, буду признателен вашему глубокому взгляду на учение К. Марса.
              Цитата: Дырокол
              Это да, тут КНР ушла в ересь, не по канону пошли.

              Оппортунизм всегда приводит к одному и тому же - реставрации капитализма со всеми вытекающими!
              1. Дырокол Звание
                Дырокол
                0
                12 августа 2026 10:14
                Цитата: AllX_VahhaB
                Если дадите ссылку в работах К. Маркса на полный запрет любой частной собственности, буду признателен вашему глубокому взгляду на учение К. Марса.

                Манифест Коммунистической партии, раздел 2. ПРОЛЕТАРИИ И КОММУНИСТЫ.
                3. Отмена права наследования.

                Если человек не может наследовать имущество, значит оно ему не принадлежит.
                1. AllX_VahhaB Звание
                  AllX_VahhaB
                  0
                  12 августа 2026 11:07
                  Цитата: Дырокол
                  Если человек не может наследовать имущество, значит оно ему не принадлежит.

                  Вы из контекста то не выдёргивайте! Там не про наследование личного имущества вообще. Там про ликвидацию буржуазного права наследования - то есть возможности передавать по наследству капиталистическую частную собственность (средства производства, крупный капитал). Их цель - не отменить передачу личного имущества или небольших хозяйств, а разрушить основу эксплуатации: возможность накапливать и передавать из поколения в поколение капитал, позволяющий присваивать чужой труд.
                  1. Дырокол Звание
                    Дырокол
                    +1
                    12 августа 2026 12:41
                    Цитата: AllX_VahhaB
                    Вы из контекста то не выдёргивайте!

                    Там нечего выдергивать, все конкретно указано:
                    В этом смысле коммунисты могут выразить свою теорию одним положением: уничтожение частной собственности.
                    Нас, коммунистов, упрекали в том, что мы хотим уничтожить собственность, лично приобретенную, добытую своим трудом, собственность, образующую основу всякой личной свободы, деятельности и самостоятельности.
                    Заработанная, благоприобретенная, добытая своим трудом собственность! Говорите ли вы о мелкобуржуазной, мелкокрестьянской собственности, которая предшествовала собственности буржуазной? Нам нечего ее уничтожать, развитие промышленности ее уничтожило и уничтожает изо дня в день.

                    Что тут неясного или двусмысленного. Далее описание что он считает частной собственностью и резюмирует
                    Одним словом, вы упрекаете нас в том, что мы хотим уничтожить вашу собственность. Да, мы действительно хотим это сделать.
                    1. AllX_VahhaB Звание
                      AllX_VahhaB
                      0
                      12 августа 2026 13:42
                      ЦУитирование текста не с начала, выкидывание неудобных абзацев и есть "выдёргивание из контекста" laughing
                      Почему же вы не с начала цитату привели?
                      Отличительной чертой коммунизма является не отмена собственности вообще, а отмена буржуазной собственности.
                      Но современная буржуазная частная собственность есть последнее и самое полное выражение такого производства и присвоения продуктов, которое держится на классовых антагонизмах, на эксплуатации одних другими.
                      В этом смысле коммунисты могут выразить свою теорию одним положением: уничтожение частной собственности.


                      Цитата: Дырокол
                      Далее описание что он считает частной собственностью и резюмирует

                      Чью "вашу"?

                      Или, быть может, вы говорите о современной буржуазной частной собственности?
                      Но разве наемный труд, труд пролетария, создаёт ему собственность? Никоим образом. Он создаёт капитал, т. е. собственность, эксплуатирующую наемный труд, собственность, которая может увеличиваться лишь при условии, что она порождает новый наемный труд, чтобы снова его эксплуатировать. Собственность в ее современном виде движется в противоположности между капиталом и наемным трудом. Рассмотрим же обе стороны этой противоположности.
                      Быть капиталистом — значит занимать в производстве не только чисто личное, но и общественное положение. Капитал — это коллективный продукт и может быть приведен в движение лишь совместной деятельностью многих членов общества, а в конечном счёте — только совместной деятельностью всех членов общества.
                      Итак, капитал — не личная, а общественная сила. Следовательно, если капитал будет превращен в коллективную, всем членам общества принадлежащую, собственность, то это не будет превращением личной собственности в общественную. Изменится лишь общественный характер собственности. Она потеряет свой классовый характер.


                      Далее:

                      Средняя цена наёмного труда есть минимум заработной платы, т. е. сумма жизненных средств, необходимых для сохранения жизни рабочего как рабочего. Следовательно, того, что наемный рабочий присваивает в результате своей деятельности, едва хватает для воспроизводства его жизни. Мы вовсе не намерены уничтожить это личное присвоение продуктов труда, служащих непосредственно для воспроизводства жизни, присвоение, не оставляющее никакого избытка, который мог бы создать власть над чужим трудом. Мы хотим уничтожить только жалкий характер такого присвоения, когда рабочий живёт только для того, чтобы увеличивать капитал, и живёт лишь постольку, поскольку этого требуют интересы господствующего класса.


                      Цитата: Дырокол
                      Одним словом, вы упрекаете нас в том, что мы хотим уничтожить вашу собственность. Да, мы действительно хотим это сделать.

                      И опять же, пропускаете начало:

                      Вы приходите в ужас от того, что мы хотим уничтожить частную собственность. Но в вашем нынешнем обществе частная собственность уничтожена для девяти десятых его членов; она существует именно благодаря тому, что не существует для девяти десятых. Вы упрекаете нас, следовательно, в том, что мы хотим уничтожить собственность, предполагающую в качестве необходимого условия отсутствие собственности у огромного большинства общества.


                      И заключение...

                      Вы сознаётесь, следовательно, что личностью вы не признаете никого, кроме буржуа, т. е. буржуазного собственника. Такая личность действительно должна быть уничтожена.
                      Коммунизм ни у кого не отнимает возможности присвоения общественных продуктов, он отнимает лишь возможность посредством этого присвоения порабощать чужой труд.
                      1. Дырокол Звание
                        Дырокол
                        0
                        Вчера, 03:31
                        отмена буржуазной собственности.

                        Где грань между т.н. "буржуазной собственностью" и какой либо иной?
                        А иной и нет ибо
                        Говорите ли вы о мелкобуржуазной, мелкокрестьянской собственности, которая предшествовала собственности буржуазной? Нам нечего ее уничтожать, развитие промышленности ее уничтожило и уничтожает изо дня в день.

                        Т.е. есть у частной собственности НЕТ принадлежности, т.к. по мнению К. Марска у пролетариата ее нет,
                        Но разве наемный труд, труд пролетария, создает ему собственность? Никоим образом.

                        а мелкобуржуазная и мелкокрестьянская собственность уничтожена развитием промышленности. Поэтому тезис
                        Одним словом, вы упрекаете нас в том, что мы хотим уничтожить вашу собственность. Да, мы действительно хотим это сделать.

                        Однозначен и не может иметь никакого иного значения: частная собственность есть только буржуазная, никакой иной не существует и она будет уничтожена.
        2. alexoff Звание
          alexoff
          0
          12 августа 2026 22:46
          Цитата: Дырокол
          КПК строит коммунизм. Для себя.

          видимо только для КПК. Ибо рождаемость там российская, доступность жилья хуже чем в России
          1. Дырокол Звание
            Дырокол
            0
            Вчера, 03:48
            Цитата: alexoff
            видимо только для КПК. Ибо рождаемость там российская, доступность жилья хуже чем в России

            Ммм... Это нужно подождать. На последнем пленуме в плане на 15 пятилетку впервые в истории Китая разработали специальный отдельный план на развитие внутреннего рынка.
            1. К 2030 году объем розничных продаж потребительских товаров на внутреннем рынке должен достичь 60 трлн юаней (около 8,8 трлн долларов США);
            2. Внутренний рынок становится главным двигателем экономики, при этом внешнеторговые связи сохраняются для притока передовых технологий.
            3. : Создание самодостаточной цепочки, где новые отечественные товары высокого качества ( supply) сами формируют устойчивый внутренний спрос (demand).

            На сегодня внутренний рынок Китая это 50 трлн. юаней, т.е. они планируют рост на 10 трл. юаней! Извините, но одними членами КПК это достичь невозможно. Чтобы вы понимали весь наш внутренний рынок это всего лишь 4,62 трлн. юаней.
            Я честно говоря не представляю как они это сделают, без халявных денег по моему это невозможно. Даже пенсионная реформа и бесплатная медицина не сможет дать такой прирост.
            1. alexoff Звание
              alexoff
              0
              Вчера, 10:02
              Внутренний рынок планируют развивать за счёт накоплений, насколько я помню. Китайцы долгие годы тащили деньги в банки под малый процент и они там лежали. Прибавка к пенсии. Вот вытащить эти деньги хотят на свет.
              1. Дырокол Звание
                Дырокол
                0
                Вчера, 11:34
                Цитата: alexoff
                Китайцы долгие годы тащили деньги в банки под малый процент и они там лежали. Прибавка к пенсии. Вот вытащить эти деньги хотят на свет.

                Допустим. Но кто их заставит их тратить? Гражданин может и выразит согласие с "линией партии", но "своя рубаха ближе к телу". Вы откладываете на "вдруг болезнь и немощь", а тут вам говорят "трать на себя! сходи в ресторан! купи ненужную хрень". И что, будете исполнять? Для того чтобы человек начал тратить нужно как минимум снять опасность завтрашнего дня, убедить, что родное государство не бросит в трудную минуту.
                1. alexoff Звание
                  alexoff
                  0
                  Вчера, 11:48
                  Можно поднять цены - траты вырастут, ВВП вырастет. Или например сделать ставки по депозитам минус 10% годовых wassat
                  Насколько я помню там хотели чтоб все вместо вкладов под мало процентов несли на типа высокодоходные рынки акций, где продажи-перепродажи раскручивают циферки ВВП, капитализации растут, топы получают премии в виде акций компании и заинтересованы её раскручивать и так далее.
                  Но китайцы кажись не очень хотят свои пенсионные накопления вкладывать в кота в мешке. Аналогично и у нас хотели, кстати, один многоходовочник не так давно ставил задачу поднять вдвое капитализацию российского рынка. Но получилось его только обвалить request
                  1. Дырокол Звание
                    Дырокол
                    0
                    Вчера, 18:30
                    Сомнительно что это поможет. Желание в старости не пробираться с помойки выиграет. Лучше сегодня живот подтянуть, чем потом загнуться. Им явно нужна пенсионная реформа и реформа медицины. Как минимум. А с учётом сокращения рабочих мест на производстве ещё и продуктовые талоны вводить.
                    1. alexoff Звание
                      alexoff
                      +1
                      Вчера, 19:09
                      Я сомневаюсь что китайцам дадут столько времени на решение своих проблем. Они демонстрируют очень недальновидную внешнюю политику, окружили себя вражескими странами и при этом не имеют глубины обороны - их с островов начнут обстреливать при резких движениях. А они до американцев, австралийцев и европейцев только МБР дотянутся. И ядрен батон нельзя применить - так как американцы сразу долбанут по трем ущельям и там смоет населения как во всей России request
                      Китайские мастера построили невероятно мощную экономику, но китайские политики не выросли таким же образом, великовата для них сапоги. Они не знают куда девать сотни лярдов баксов из сальдо торгового баланса fool
                      Ну а американцы не будут ждать когда найдется в политбюро новый Цяньлун. Я бы на их месте вел себя так же. Американская история показывает - величайшая империя незаходящего солнца за двести лет может превратиться в зачуханный остров если позволит зачуханной освободившейся колонии спокойно развиваться
                      1. Дырокол Звание
                        Дырокол
                        0
                        Сегодня, 03:53
                        Цитата: alexoff
                        Они демонстрируют очень недальновидную внешнюю политику, окружили себя вражескими странами

                        Могу предположить что это связано с китайским национализмом. У них есть чувство превосходства, а экономический рывок еще больше это усугубил. Да, политики не должны скатываться до такого уровня, но в их условиях это невозможно.
                        Цитата: alexoff
                        китайские политики не выросли таким же образом, великовата для них сапоги

                        Они же всегда вели осторожную политику, вечно играли в мудрую обезьяну, которая смотрит на схватку тигров. Но случилось небывалое, тигр остался один и он совсем не обескровлен и обезьяне нужно стать тигром, но как ты ее не наряжай, это обезьяна. Си пытается быть тигром, но это получается плохо. Он держит оборону пытаясь нападать на тигра не лично, а через своих прислужников, но они слабы для этого. Обезьяне нужно было поднять их до своего уровня экономически, развивать их, тогда против тигра было бы несколько сильных пусть и обезьян. Но национализм китайский это не дает.
                        Американская история показывает - величайшая империя незаходящего солнца за двести лет может превратиться в зачуханный остров если

                        Вы абсолютно на 1000000000% правы... Но в США на лицо кризис власти и попытка третьих сил разрушить политическую систему изнутри. Я не уверен, что американцы смогут. Тигр страдает ожирением и ослаб умом.
    2. alexoff Звание
      alexoff
      0
      12 августа 2026 22:52
      Цитата: Дырокол
      Именно в переработке, а не добыче.

      тут вообще много вопросов к китайской добыче. Китай на гора выдает редкоземельных металлов за копейки, потому никто и не может наладить свое производство. Еще Китай мировой лидер по добыче и производству вольфрама. Еще самообеспечение по олову, свинцу и цинку. А вот дальше - дыра. Литий вроде свой нашли, но пока по большей части привозной. Никель - Индонезия и Россия. Кобальт - ДРК (Руанда рудники вроде еще отжала). Нет никеля и кобальта? Литий уже не пригодится, нету важного компонента. Алюминий - импорт на две трети, медь - 80% импорта, железная руда - 70%, нефть и газ - аналогично, свои месторождения возле границ, их точно побьют в случае войны.
      1. Дырокол Звание
        Дырокол
        0
        Вчера, 03:51
        Цитата: alexoff
        их точно побьют в случае войны.

        Ну так то не просто так они свой флот клонируют. Много чего привозного морем. Касаемо войны. Я уже не раз говорил, что не верю в то, что они устроят какую либо войну, даже за Тайвань. Шантаж и наезд это да.
        1. alexoff Звание
          alexoff
          0
          Вчера, 09:57
          Я уже не раз говорил, что не верю в то, что они устроят какую либо войну, даже за Тайвань. Шантаж и наезд это да.
          да кто ж их спросит? Через года три-четыре введут китайцам блокаду противов за притеснения уйгуров или ещё какое вопиющее преступление...
  7. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +2
    12 августа 2026 05:01
    Применительно к конкретным системам НАТО это пока гипотеза: публично подтверждённых фактов реализованных закладок в оборонных платформах нет
    Эти закладки начнут работать только тогда, когда проданное оружие начнет работать против тех, кто его продал. И никогда больше!
    1. Дырокол Звание
      Дырокол
      0
      12 августа 2026 05:29
      Цитата: Schneeberg
      Эти закладки начнут работать

      Какие закладки? У США есть свой производитель чипов, да и корейцы с тайваньскими китайцами не будут закладки пхать в свои процы, зачем им это. США с этой стороны защищены. Да и никто в здравом уме не будет в гражданские чипы закладки устанавливать ибо это усложняет производство и удорожает его.
      1. smart fellow Звание
        smart fellow
        0
        12 августа 2026 06:54
        В микросхему или процессор можно встроить аппаратную закладку. Это скрытый элемент в схеме чипа. Такой элемент может нарушить работу системы, передать данные или дать чужой доступ к устройству.
        Как устроена закладка
        Это крошечный участок логики на кремниевом кристалле.
        Закладка ждет редкого сигнала или команды, чтобы сработать.
        Ее трудно найти при обычном тесте готовой платы.

        В феврале 2015 года эксперты раскрыли тайный заговор АНБ США. Спецслужба научилась внедрять шпионские закладки в микропрограммы жестких дисков ведущих мировых брендов, включая Western Digital, Seagate, Toshiba, IBM и Maxtor.
        1. Дырокол Звание
          Дырокол
          +1
          12 августа 2026 07:14
          Цитата: smart fellow
          В микросхему или процессор можно встроить аппаратную закладку.

          Ктож спорит.
          Цитата: smart fellow
          В феврале 2015 года

          Это не про железо, а про вредоносное ПО использующее заводские бэкдоры для тестирования HDD.
          Цитата: smart fellow
          Это крошечный участок логики на кремниевом кристалле.

          Зачем его устанавливать для массовой продукции? Я допускаю можно такой чип заменить на конкретном ПК или сервере в вредительских целях, но зачем заморачиваться на сотнях тысячах которые не попадут на интересующий ПК?
          1. smart fellow Звание
            smart fellow
            0
            12 августа 2026 08:16
            В том что вы написали есть своя правда, а мой комментарий имел смысл: никогда не говори никогда.
            В начале 2000-х был интересный случай. Полиция Лос-Анджелеса (точно не помню) обратилась к ФБР за помощью в розыске опасного преступника. ФБР с помощью спутника определила примерное расположение сотового телефона преступника и полиция, обложив это место, арестовала преступника. Хотя ФБР потребовала держать это в секрете, но журналисты пронюхали и напечатали в СМИ. Теперь этим никого не удивишь. Но как пример недокументированной закладки в массовой гражданской продукции вполне подходит.

            Установка программно-аппаратных закладок требует увеличения материальных и/или трудовых затрат, но спецслужбы это не интересует т.к. затраты все равно несут производители (которые включают их в стоимость продукции) - к примеру (о том кто несет затраты) провайдеров интернета заставляют устанавливать серверы и ПО для хранения и контроля трафика за свой счет (платят в конечном итоге потребители).
            1. Дырокол Звание
              Дырокол
              0
              12 августа 2026 08:52
              Цитата: smart fellow
              В начале 2000-х был интересный случай. Полиция Лос-Анджелеса (точно не помню) обратилась к ФБР за помощью в розыске опасного преступника. ФБР с помощью спутника определила примерное расположение сотового телефона преступника и полиция, обложив это место, арестовала преступника. Хотя ФБР потребовала держать это в секрете, но журналисты пронюхали и напечатали в СМИ

              Это какая то "утка", для обнаружения сотового телефона спутник не нужен, его местоположение определяется по базовым станциям. Если же у преступника был спутниковый телефон, то и для этого не нужен сверхсекретный спутник ибо есть оператор спутниковой связи который также может выдать его геолокацию.
      2. Schneeberg Звание
        Schneeberg
        +2
        12 августа 2026 07:17
        Цитата: Дырокол
        это усложняет производство и удорожает его
        Несколько строчек программного кода, зашитого в чип, ничего не усложнит wink
  8. billybones Звание
    billybones
    0
    12 августа 2026 06:35
    Либералы органически неспособны системно заниматься последовательной организацией производства. В любой стране. Производство для них - досадная помеха в достижении всё новых и новых материальных благ и самых разнообразных удовольствий. Общество потребления - их идеал.
    Уничтожив СССР, западные либералы решили, что теперь нет смысла вкладываться в развитие индустрии.
    То, что именно наличие индустрии обеспечивает долговременный рост потребления - это для них слишком сложная логическая цепочка, требующая дальновидности.
  9. Stas157 Звание
    Stas157
    0
    12 августа 2026 08:12
    В 2010 году Пекин фактически перекрыл поставки редкозёмов Японии

    Почему наш президент не может договориться со своим другом Си, чтобы он сделал тоже самое и в отношении Украины - не поставлять комплектующие для БПЛА? А то выходит странная ситуация: Запад утверждает, что Китай союзник России, но при этом "союзник" является активным участником в цепочке поставок для войны против России.
  10. dragon772 Звание
    dragon772
    0
    12 августа 2026 08:16
    Учитывая,что Китай мировой лидер по добыче и переработки редкоземельых не удивительно.
  11. Дедок Звание
    Дедок
    +1
    12 августа 2026 10:00
    От руды до платы: как НАТО оказалось на китайском снабжении

    с таким же успехом можно написать:
    От руды до платы: как РФ оказалось на китайском снабжении

    вы видите разницу в заголовках?
    я - нет
  12. Не_боец Звание
    Не_боец
    0
    12 августа 2026 11:05
    публично подтверждённых фактов реализованных закладок в оборонных платформах нет, и выдавать домыслы за установленное не стоит.

    Учите историю! Во времена СССР нам продавали оборудование с закладками, во всяком случае про закладки в электролитических конденсаторах читал. История с "Бурановской" ЭВМ это правда?
  13. Quzmi4 Звание
    Quzmi4
    -1
    12 августа 2026 16:15
    Смерть негодным поделкам искусственного uguoma!
    Что за "весы" на последней картинке? С "железяки ржавой", как ни надувайся ИНТЕЛЛЕКТ, до сих пор спрос невелик, а вот человек-то куда смотрел?! Автор, редактор сайта?.. Коекакеры рулят angry
  14. Архонт Звание
    Архонт
    0
    Вчера, 03:19
    США в той же позиции, что и РФ, как впрочем и другие стороны. Суть проблемы в том, что Китай производит все позиции массово с целью сбыта и стоимость продукции существенно падает при том же качестве. А США при попытке производства на своей территории неизбежно упрется в высокую стоимость малых партий. Аналогично и РФ, мы создаем свою электронику, но только ради безопасности и все эти малые партии неизбежно будут дороже. Логично, что безопасность ещё дороже, но если считать на низком уровне стоимости за единицу, то это серьезная финансовая нагрузка.