От руды до платы: как НАТО оказалось на китайском снабжении
В июле 2026 года Евросоюз разрешил Украине направить часть первого транша оборонного кредита (общий пакет — около шести миллиардов евро) на закупку китайских компонентов для дронов, оформив это как исключение из стандартных правил. И это при том, что параллельно Брюссель публично возмущался китайской поддержкой российского ВПК. Выглядит как бюрократический казус. На деле это портрет всей ситуации: западная военная техника завязана на китайское снабжение куда глубже, чем принято говорить вслух. Речь не про дешёвые моторы для дронов. Речь про всю вертикаль, от редкоземельного сырья до печатных плат, на которые монтируют даже собственные микросхемы.
Диспрозий, которого не заменить за год
Разговоры о зависимости идут годами, но нагляднее всего её вскрыл единичный сбой. В сентябре 2022 года Пентагон временно перестал принимать истребители F-35. Причину нашли случайно, по цепочке уведомлений: поставщик магнитов сообщил о китайском сплаве производителю насосов, тот передал в Honeywell, а она уже головному подрядчику Lockheed Martin. И только потом о нарушении узнало военное ведомство. Речь шла о самарий-кобальтовом магните в турбомашине двигателя, сплаве китайского происхождения, использование которого нарушало федеральные правила о происхождении материалов. Позже Пентагон выдал временное разрешение (waiver), позволившее использовать уже установленные магниты, и приёмка самолётов возобновилась.
Заменить этот сплав можно: Honeywell уже заказывала поставку у альтернативного американского источника. Важнее другое. Даже в самой дорогой оборонной программе Запада нижний уровень поставщиков остаётся непрозрачным, а запрет держится на честном слове производителей. Нарушение вскрылось само, система его не отследила. На бумаге запрет работал, на практике не сработал.
Корень проблемы лежит ещё глубже, в сырье. Редкоземельные элементы (группа из семнадцати металлов, без которых не работают мощные магниты, радары и электродвигатели) сегодня почти целиком проходят через китайскую переработку. По оценке аналитиков Европарламента, Китай доминирует и в добыче, и особенно в переработке, а зависимость Европы по тяжёлым редкозёмам остаётся критической. Что это значит на практике? Даже страны с собственными месторождениями, та же Швеция, тратят годы на путь от геологоразведки до промышленного выпуска сплавов. Быстрого выхода тут нет.
Диспрозий — один из таких тяжёлых элементов. Его добавляют в неодимовые магниты, чтобы те держали высокую температуру двигателя. Магниты этого класса стоят на широком спектре боевых платформ, от истребителей до судовых двигательных установок. Отсюда неприятный для Запада вывод. Финальная сборка самолёта в Форт-Уэрте или судовой энергоустановки в Европе китайскую привязку не отменяет: критический элемент внутри системы всё равно продукт китайской переработки.
Чип из США, плата из Шэньчжэня
Следующий уровень зависимости — микроэлектроника, нервная система любой современной техники. Тут картина сложнее, чем в сырье, и одновременно нагляднее.
Отчёт Счётной палаты США (GAO) за 2025 год снимает иллюзию локализации. По его данным, около 88% мирового производства микросхем и до 98% операций по сборке, упаковке и тестированию идут за пределами США, в основном на Тайване, в Южной Корее и в Китае. Пентагон при этом опирается на цепочку из сотен тысяч поставщиков, но его базы данных фиксируют, как правило, только страну финального изделия. А происхождение субкомпонентов, из которых собран узел, остаётся за кадром.
Устроено это незамысловато, а бьёт больно. Контроль видит страну финальной сборки и не видит того, что внутри неё. Узел можно собрать в дружественной стране из китайских частей, прошедших через промежуточные фабрики во Вьетнаме или Малайзии, и формально «флаг» производства окажется чистым. История с F-35 показала это наглядно: китайский сплав дошёл до готового изделия, по всей видимости, не вопреки правилам, а через их слабую прослеживаемость.
К этому добавляется отдельный слой, печатные платы. Та самая подложка, на которую монтируют даже произведённые в США микросхемы. По отраслевым оценкам, подавляющая часть мирового выпуска плат сосредоточена в Азии, и значительная доля приходится на китайские предприятия. Выходит, можно наладить выпуск «своих» чипов и всё равно ставить их на китайскую основу. Верхний слой локализовали, а нижний как был китайским, так и остаётся.
Стоит оговорить границу, иначе картина выйдет однобокой. Самые чувствительные компоненты для оборонки и правда делают в США и союзных странах по особой сертификации. Но огромный массив «повседневной» электроники (микроконтроллеры, блоки питания, модули связи) идёт из коммерческих цепочек, где китайский производитель занимает своё место. Эта масса встраивается в военные системы как готовые коммерческие изделия, без того жёсткого контроля, который применяют к сертифицированным узлам.
Обе стороны с одной элементной базой
Ниже всего — массовые компоненты для дронов, и здесь зависимость видна в чистом виде. Значительную часть мирового рынка моторов, контроллеров, камер и батарей для беспилотников держат китайские производители: их продукция выпускается массово, стоит дёшево и есть в наличии сразу.
Американская программа Blue UAS создавалась ровно для того, чтобы уйти от этой зависимости. Она формирует список коммерческих дронов, совместимых с требованиями NDAA и «очищенных» от компонентов из Китая, России, Ирана и КНДР, для ускоренной закупки военными. А на практике, по сообщениям 2025 года, часть платформ из «чистого» списка всё равно летает на китайских моторах, батареях и регуляторах хода. Похоже, дело в границах самого запрета: жёстче всего он трактовался для компонентов, которые хранят и передают данные, а «механические» узлы под эту логику фактически не попали. Список назвали свободным от китайских частей, но чистым он был лишь по верхнему слою: моторы, батареи и регуляторы хода в него просто не заглядывали.
Украинский случай доводит картину до предела. По оценкам, которые приводила пресса, к 2026 году значительную часть комплектующих для простых военных дронов украинские производители по-прежнему берут в Китае: процессоры, камеры, моторы, заметно дешевле западных аналогов. Отсюда и решение Брюсселя разрешить финансирование этих закупок за счёт кредита: без китайской индустрии фронт не насытить, сколько ни наращивай собственное производство. Европа фактически подпитывает китайский оборонпром вопреки собственной риторике о сдерживании — просто потому, что альтернатива либо дороже, либо её нет в нужном объёме.
Тут придётся назвать то, что российской стороне неудобно, но что остаётся фактом. По данным открытых источников, и российские, и украинские дроны в массовом сегменте часто опираются на одну и ту же китайскую компонентную базу: те же процессоры, те же моторы. Морали тут выводить незачем, а вот оговорку сделать стоит: разбирая чужую уязвимость, глупо делать вид, будто своя сторона от неё свободна.
За всем этим просматривается осмысленная стратегия. Дальше уже моя догадка, а не отчёты. Похоже, Китай не стремится вытеснять западных производителей на рынке готовых систем вооружения. Он занимает место незаменимого поставщика: держит нижний уровень, массовые компоненты, без которых войны в промышленном масштабе не бывает. За ИИ-процессоры и защищённую навигацию ещё идёт борьба, а рынок моторов и батарей Китай уже держит прочно.
Сырьё как рычаг
Зависимость от массового поставщика опасна не сама по себе, а тем, что поставщик готов ею пользоваться. Китай это уже показал, и не раз.
В 2010 году Пекин фактически перекрыл поставки редкозёмов Японии на фоне территориального спора. В 2024-м последовали ограничения на экспорт галлия, германия и сурьмы, задевшие американский рынок: это был ответ на введённый Вашингтоном экспортный контроль над технологиями. В 2025-м сообщалось о новых ограничениях уже по самим редкозёмам и магнитам, а в 2026-м, по сообщениям прессы, под китайский экспортный контроль попал ряд европейских оборонных предприятий. По данным Reuters, часть европейских линий встала под угрозу остановки из-за нехватки материалов, а цены на редкозёмы резко пошли вверх.
Отдельный элемент этих мер — экстерриториальность. По сообщениям, китайский контроль в ряде случаев распространялся даже на изделия, произведённые за рубежом, если внутри лежали китайские редкоземельные материалы. То есть Пекин получал влияние на цепочки поставок за пределами собственной территории, а не только на прямой экспорт.
Механизм не новый, и история даёт точную параллель. В 1973 году арабские страны ОПЕК ввели нефтяное эмбарго против тех, кто поддержал Израиль, и мир увидел, как сырьевая монополия превращается в политическое оружие: цены на нефть подскочили в несколько раз, западные экономики вошли в кризис. Совпадает главное: концентрация критического ресурса в руках одной группы и уязвимость импортёра, которому нечем быстро заменить. Но есть и граница аналогии, и она не в пользу Запада. Нефть можно купить у другого поставщика или временно поджать потребление. А редкоземельную переработку за месяцы не развернёшь: это заводы, кадры, технологии разделения, которые строятся годами. Эмбарго 1973 года било по цене, а китайский контроль бьёт по самой возможности произвести.
Вывод об экономической взаимозависимости выходит для Запада неприятным. Долго её считали фактором сдерживания: тесно связанным сторонам труднее идти на конфронтацию. Но так это работает только при примерном равенстве. Когда одна сторона доминирует в критическом сегменте, связь перестаёт быть взаимной и превращается в односторонний рычаг.
Тонкий след в электронике
От сырья и поставок пора перейти к угрозе, которую на Западе обсуждают громче всего и одновременно осторожнее всего: возможности вмешаться в работу техники через сами компоненты.
Западные публикации рисуют предельные сценарии: закладки в микросхемах, скрытые каналы передачи данных, «отключение» электроники по внешней команде вплоть до паралича техники в момент конфликта. Здесь нужна точность. Применительно к конкретным системам НАТО это пока гипотеза: публично подтверждённых фактов реализованных закладок в оборонных платформах нет, и выдавать домыслы за установленное не стоит.
Но конфигурация риска реальна, и вытекает она из двух вещей. Первая правовая: китайское законодательство о национальной разведке в целом обязывает компании содействовать государству, в том числе по работе с данными. Вторая организационная: китайская государственная программа военно-гражданской интеграции (Military-Civil Fusion) стирает границу между гражданской и военной продукцией и позволяет военным структурам опираться на разработки формально гражданских фирм. Вместе это меняет исходную презумпцию. Компонент из страны, где гражданский и военный секторы разделены, по умолчанию считают нейтральным, пока не доказано обратное. К китайскому такое доверие не распространяется — не потому, что в нём заведомо есть закладка, а потому, что механизм, который позволил бы её внедрить, существует и оформлен законом.
Практический смысл этого различения прямой. Больше всего тревожат не двигатели и батареи, а «умные» узлы: то, что содержит прошивку, устанавливает сетевые соединения, обрабатывает и передаёт данные. Скрытая функция реализуется именно на этом уровне, а стандартное тестирование на работоспособность её не всегда ловит. Отсюда и требование к таким компонентам: доступ к документации прошивок, независимый аудит, запрет на неконтролируемые сетевые соединения. Там, где узел просто вращает винт, риск иной и мера иная.
Что можно и чего нельзя
Из всего перечисленного вырастает вопрос, который в западных отчётах стоит на первом месте: можно ли вообще отказаться от китайских компонентов. Честный ответ: в обозримые сроки нет. И держится это на трёх факторах.
- Сырьё. Доминирование Китая в переработке редкозёмов не убрать наращиванием собственных мощностей за год-другой. Речь о годах, а по ряду элементов о десятилетии.
- Микроэлектроника. Сборка, упаковка, тестирование чипов и выпуск печатных плат сосредоточены в Азии не случайно, а в силу десятилетиями складывавшейся экономики масштаба, которую быстрым решением не перенести.
- Массовые дрон-компоненты. Китайская цена и объём делают моторы с батареями почти незаменимыми, когда парк беспилотников надо развернуть быстро.
Значит, реалистичная цель другая: не полный разрыв, а снижение критичности зависимости и перевод её в управляемую форму. Начинается это с разграничения узлов по риску, о котором шла речь выше: чувствительная электроника уходит первой, «глупая» механика терпима при наличии плана замены.
Дальше набор мер, который выстраивают в GAO и в европейском законодательстве о критическом сырье. Но перечислить их мало, важнее понять, где предел каждой. Видимость цепочки «от руды до платы» упирается в готовность сотен субподрядчиков раскрывать происхождение, а история с F-35 показала, как трудно это даётся даже под контрактным принуждением. Стратегические запасы редкозёмов помогают пережить короткий шок, но не заменяют собственной переработки, которой пока нет. Партнёрства с ресурсными странами открывают доступ к руде, но не к мощностям её разделения, а именно они узкое место. Переработка материалов из списанной техники реальна, но покрывает малую долю потребности. Каждая мера рабочая, и ни одна не даёт быстрого результата: горизонт исчисляется годами, а по переработке ближе к десятилетию.
Если собрать всё вместе, картина такая. Присутствие китайских компонентов в западной технике не случайный сбой закупок, а структура, сложившаяся за десятилетия глобализации промышленности. Её можно сделать управляемой, но нельзя убрать в короткий срок. И та же китайская элементная база, что снабжает украинские дроны, снабжает и российские, — обстоятельство, которое лишает разговор о «декуплинге», разрыве технологической зависимости от Китая, простых решений сразу для всех участников.
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