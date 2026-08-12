Истребитель в контуре ПРО: ставка Lockheed Martin на скорость и интеграцию
Современные ударные системы быстры и эффективны. Защита от них — задача повышенной сложности, требующая особых средств и тактических приёмов. Lockheed Martin, как и другие разработчики вооружений, ищет новые пути развития обороны. Оптимальной стратегией она считает объединение существующих средств с принципиально новыми.
Взгляд производителя
Lockheed Martin регулярно отчитывается об успехах в разработке перспективных систем. Кроме того, компания публикует аналитические заметки по общим вопросам развития вооружённых сил.
В конце июля и начале августа появились её материалы о создании и совершенствовании интегрированных систем обороны разных уровней. Ожидаемо, компания упоминает только собственные разработки и рассматривает их как основу для усовершенствованной обороны.
По сути это реклама, направленная на потенциального заказчика и широкую общественность. Но статьи всё равно ценны: они показывают, как крупный игрок ВПК смотрит на современные и перспективные вопросы обороны. Это взгляд участника рынка — не истина в последней инстанции.
Вопросы интеграции
В статье Speed Wins Modern Defense («В современной обороне побеждает скорость») от 7 августа Lockheed Martin отмечает несколько особенностей современных боевых действий и предлагает связанные с ними решения.
Авторы напоминают: раньше одной из задач организации обороны была интеграция систем и комплексов в единую структуру. Задача сохраняется, но отходит на второй план. Теперь на первом — скорость принятия решений. В условиях постоянно меняющегося поля боя преимущество имеет сторона, которая действует быстрее противника.
У ставки на скорость есть обратная сторона. Чем сильнее сжимается цикл «обнаружение — решение — пуск», тем дороже обходится каждая ошибка распознавания и каждое ложное срабатывание — особенно в стратегических сценариях. Военные аналитики давно предупреждают: урежешь время на оценку обстановки слишком сильно — и сбой датчика или неверно классифицированный пуск способны подтолкнуть к эскалации. Скорость сама по себе ничего не гарантирует, и единого мнения о том, насколько можно сжимать цикл принятия решений без ущерба для надёжности распознавания, среди специалистов нет.
В качестве примера приводится противоракетная оборона разных уровней. Здесь Lockheed Martin уже предлагает и отдельные компоненты, и интегрированные решения. Последние обеспечивают быстрый обмен данными и формирование единой оперативной картины, доступной всем участникам обороны.
Важная оговорка: монополистом компания не является. В той же программе Next Generation Interceptor (NGI) участвуют Raytheon (в составе RTX) и Northrop Grumman. Раз подрядчиков несколько, предлагаемые Lockheed Martin концепции интегрированной обороны отражают прежде всего позицию и интересы одного из них, а реальный облик этих систем сложится из конкуренции и торга всех участников.
Организация обороны может выглядеть так. Спутниковые системы инфракрасного раннего предупреждения обнаруживают пуски ракет вероятного противника на активном участке — по факелу работающего двигателя. Далее цель отслеживают бортовые средства воздушных платформ — например, истребителей F-35. В нужный момент организуется перехват силами THAAD (Terminal High Altitude Area Defense — комплекс терминального эшелона ПРО) или NGI.
Наземные средства перехвата занимают в этой эшелонированной схеме разные ниши по высоте и дальности. THAAD рассчитан на поражение целей в верхних слоях атмосферы и на границе с космосом, на конечном участке траектории. NGI — перспективный перехватчик для наземного эшелона GMD (Ground-Based Midcourse Defense), отвечающего за перехват межконтинентальных баллистических ракет на среднем (midcourse) участке полёта. Упоминание сразу двух классов перехватчиков выдаёт расчёт компании: встроить свои решения не в один эшелон ПРО, а во все доступные.
Идея задействовать истребители как элемент обнаружения и целеуказания для ПРО — не откровение 2026 года. Ещё раньше, в рамках концепций сетевой обороны и программ вроде Naval Integrated Fire Control – Counter Air (NIFC-CA), отрабатывались режимы, когда самолёты-носители (включая F-35) передавали данные о воздушных и ракетных целях другим платформам для поражения. Lockheed Martin развивает эту линию, предлагая плотнее вписать истребители в контур систем управления класса C2BMC (Command and Control, Battle Management and Communications — управление, боевое управление и связь).
Именно C2BMC сшивает контуры связи и управления разных родов войск и видов сил в единое целое. Через неё и взаимодействуют все средства, занятые в перехвате.
Часть перечисленных систем, по словам Lockheed Martin, уже стоит на вооружении армии США и активно эксплуатируется — F-35, THAAD, C2BMC. NGI пока остаётся программой разработки. Для получения описанных возможностей, как утверждает компания, нужно доработать отдельные изделия и завершить интеграцию.
А вот здесь и начинается самое трудное. Свести разнородные системы обнаружения, связи и вооружения в один контур — исторически самая дорогая и провальная часть таких программ. Достаточно вспомнить американские инициативы JADC2/CJADC2: попытки объединить в одну сеть платформы разных видов войск, поколений и производителей раз за разом упирались в огромные затраты времени и ресурсов, а заодно в технические и организационные тупики. На этом фоне рекламные обещания «быстрой интеграции» стоит воспринимать со значительной поправкой на реальность.
Вывод, к которому подводит компания, понятен. Lockheed Martin подчёркивает свою способность создавать интегрированные системы обороны. Из её продукции, как утверждает фирма, можно собирать комплексы под конкретную задачу и среду — с нужным набором компонентов, высокой эффективностью и возможностью масштабирования, причём на производство и развёртывание изделий уйдёт ограниченное время.
Перспективные технологии
Ранее, в конце июля, Lockheed Martin обратила внимание на другую актуальную проблему организации обороны. В статье From Earth to Orbit: How AI Enhances Space-Based Defense («От Земли до орбиты: как ИИ улучшает оборонительные системы космического базирования») от 28 июля она рассмотрела возможности внедрения новых средств обработки данных.
От современной ПРО требуются высокое быстродействие и точность расчётов. В ряде сценариев, в том числе затрагивающих стратегическую безопасность, на принятие решений остаётся очень мало времени. Человеку в таких условиях работать крайне трудно.
Помочь способны системы управления на основе искусственного интеллекта: они возьмут на себя основную часть расчётов и рутинных операций. Тогда оператор освободится от утомительных действий и сосредоточится на оценке ситуации в целом. По описанию компании, ИИ здесь именно поддерживает решения оператора, а не подменяет его полностью.
Lockheed Martin изучает подобные технологии, разрабатывает и внедряет соответствующие образцы. Так, ИИ применяется в обработке данных космической разведки: он ускоряет анализ больших объёмов информации и выдаёт операторам только то, что представляет интерес. Он же следит за состоянием техники на орбите, выявляет и прогнозирует поломки.
В дальнейшем эти технологии должны найти применение в полномасштабных системах управления по типу C2BMC. Искусственный интеллект призван разгрузить оператора, оставив за ним ключевые решения — прежде всего в критические моменты боя.
Параллельно ИИ внедряется в саму разработку. В открытых материалах Lockheed Martin подчёркивает использование ИИ и машинного обучения при проектировании и испытаниях перспективных систем, включая перехватчик NGI. По заявлениям компании, такие инструменты ускоряют цифровое моделирование, анализ конструктивных решений и поиск ошибок на ранних стадиях. Правда, степень автоматизации в публичных источниках обычно не раскрывается — и непонятно, что именно ИИ уже решает за инженеров, а что остаётся их личной ответственностью.
Разработка, развитие и адаптация
Lockheed Martin — один из лидеров ВПК США, и позиции свои компания стремится удержать. Отсюда постоянный поиск новых технологий, разработка образцов, проработка вопросов совершенствования ПРО. Решения предлагаются и на существующих, и на перспективных технологиях; некоторые идеи заслуживают внимания.
Часть из них предсказуема — обновление контуров управления, внедрение ИИ и тому подобное. Такие меры отвечают текущему прогрессу и должны улучшить быстродействие и другие параметры обороны. Но есть и неожиданное: истребители как дополнительный эшелон обнаружения ПРО. Пока речь о современных F-35, однако со временем в схему могут встроить и машины следующего поколения, а C2BMC обеспечит их работу в общем контуре.
Описанная цепочка — от космических ИК-сенсоров до перехватчиков — во многом остаётся демонстрацией целевого замысла. Она опирается на уже развёрнутые системы раннего предупреждения и слежения за пусками, но одновременно и на перспективные спутниковые группировки и средства обработки данных, которые пока проходят создание и испытания. Иными словами, часть схемы работает, часть — ещё в планах.
В новых концепциях компания ищет баланс между сложностью, стоимостью и эффективностью — как систем в целом, так и их отдельных средств. Отсюда и ставка на новые контуры управления, и идея задействовать в ПРО авиацию. С нуля планируется разрабатывать только то, без чего не обойтись; остальное — адаптировать из имеющегося, но без ущерба для общих параметров. На фоне общего удорожания перспективных систем обороны такой подход выглядит здраво.
Итак, Lockheed Martin изучает актуальные угрозы, прогнозирует их развитие и ищет ответы на основе доступных или перспективных разработок. Эти идеи компания понесёт потенциальным заказчикам — прежде всего военным ведомствам США. И часть из них, вероятно, заинтересует заказчиков и получит дальнейшее развитие.
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