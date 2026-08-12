Продавец непредсказуемости
В августе 2026 года несколько судов, шедших в Новороссийск, застряли на подходе к Дарданеллам, и мир заново вспомнил, кто держит ключ от русского Чёрного моря.
Двадцатого июля 1936 года в швейцарском Монтрё девять государств подписали конвенцию, вернувшую Турции контроль над Босфором и Дарданеллами и право заново их ремилитаризовать. Формально это был технический документ о режиме судоходства. По сути — редчайший в дипломатии момент, когда страна, проигравшая большую войну и потерявшая империю, сумела превратить собственную географию в юридический капитал, действующий до сих пор. Проливы нельзя передвинуть, купить или обойти. Их можно только пройти, и только на условиях того, кто сидит на берегу.
Девяносто лет спустя этот капитал работает лучше любого нефтяного месторождения. И работает тем эффективнее, чем меньше понятно, как именно Анкара им распорядится в следующий раз.
Августовский намёк
Восьмого августа агентство Bloomberg сообщило, что Турция задерживает выдачу транзитных разрешений ряду судов, шедших в Чёрное море. Задержки коснулись части кораблей, направлявшихся в Новороссийск и в некоторые украинские порты; при этом суда, шедшие в турецкие и болгарские гавани, продолжали движение через проливы без препятствий. На следующий день, девятого августа, два турецких чиновника заверили Reuters, что судоходство идёт «гладко», несмотря на возросшие риски безопасности, и упомянули о временных мерах, не нарушающих режим Монтрё. В тот же день глава МИД Хакан Фидан предложил России и Украине объявить мораторий на атаки в акватории.
Между этими сообщениями умещается всё пространство турецкой стратегии. Не закрыто ничего: свобода прохода гражданских судов соблюдена, буква конвенции цела. И всё же груз, идущий в крупнейший экспортный порт России, задержан, а тот, что идёт в турецкий порт, доходит без задержки. Замедлить транзит легко и без нарушений: санитарная проверка, придирка по документам, дежурная ссылка на безопасность.
За четыре дня до задержек, четвёртого августа, МИД Турции заявил, что «глубоко обеспокоен» эскалацией в Чёрном море, призвал стороны срочно обеспечить безопасность судоходства и напомнил о рисках для мировой продовольственной безопасности. Внешне вся эта миротворческая линия — от заявления МИД до моратория Фидана — позиция обеспокоенного соседа. Но по сути Анкара публично показывает: именно от неё зависит, дойдут ли танкеры и балкеры до причалов.
Российский обозреватель Юрий Баранчик описал эпизод как напоминание Москве о географической истине: главный нефтяной и зерновой хаб страны заперт в море, единственный выход из которого контролирует Турция. Напоминание было услышано. Никакой блокады не понадобилось, достаточно было показать, что рычаг существует и что рука лежит на нём.
Вес этого намёка задаётся не риторикой, а маршрутом. Новороссийск — крупнейший российский порт на Чёрном море и один из главных экспортных терминалов страны по нефти, нефтепродуктам и зерну. Почти всё, что уходит через него на мировые рынки, идёт одним путём, через турецкие проливы. Эту зависимость не переписать ни санкциями, ни контрсанкциями: она вшита в карту.
Откуда взялся продавец
Способность Анкары держать этот рычаг и не дёргать его без нужды не сводится ни к личности нынешнего президента, ни к удаче момента. Это продукт долгой перестройки того, что можно назвать турецким культурным кодом. Дальше идёт моя реконструкция этого кода, а не готовая формула из учебника — и читать её стоит как гипотезу, а не как приговор.
Код собирался в два приёма, и оба были разрывами. Первый совершил Мустафа Кемаль Ататюрк, за полтора десятилетия превративший страну из осколка исламской империи в светскую национальную республику европейского образца. Отмена халифата, швейцарский гражданский кодекс вместо шариатского права, латиница вместо арабской вязи, государство как главный субъект модернизации. Кемализм вынес религию из политики и загнал её под государственный контроль, а османское прошлое объявил отрицательным фоном, от которого следует оттолкнуться. Так родился первый слой: сильное централизованное государство, холодный рационализм, юридическая дисциплина, ориентация на Запад как на образец государственного устройства.
Второй разрыв произошёл уже в XXI веке. Реджеп Тайип Эрдоган не отменил кемализм, это было бы слишком грубо. Он его ревизовал. Поверх старого фундамента легли, если смотреть на два десятилетия его правления как на целое, три различимых слоя. Исламизация — через школьную реформу и разросшуюся сеть религиозных лицеев, воспитывающих, по его собственной формуле 2012 года, «набожные поколения». Неоосманизм — через реабилитацию имперского прошлого, которое из отрицательного фона превратилось в ресурс легитимации активной внешней политики. Пантюркизм — через выстраивание связей с Азербайджаном и Центральной Азией, где идея «тюркского мира» подкрепляется не словами, а беспилотниками и двигателями.
Получилась многослойная конструкция, в которой ничего не отменено окончательно. Кемалистский рационализм государства уживается с исламским национализмом, имперская миссия — с трезвым прагматизмом торговца.
Противоречие, которое кажется дефектом
Турцию принято описывать как игрока «и вашим, и нашим»: союзник НАТО, который покупает у России системы ПВО; кандидат в ЕС, который годами блокирует инициативы самого союза; поставщик оружия Киеву, который не присоединяется к санкциям против Москвы. Журналисты видят тут непоследовательность, колебания, ненадёжность — сплошные дефекты, которые Анкаре ставят в упрёк с обеих сторон разом.
Здесь обычно вступают наблюдатели, объясняющие турецкую политику через личный оппортунизм Эрдогана: мол, торгуется где может, ловит момент, лавирует без стратегии. Хотелось бы поверить в эту простоту. Но за двадцать лет «непредсказуемого лавирования» ни одно ключевое решение Анкары не оказалось случайным, и почти каждое принесло ей осязаемую выгоду. Для оппортунизма это, пожалуй, слишком длинная полоса удач.
Так что противоречивость Турции, которую ей обычно записывают в минус, похоже, стоит читать иначе — как её главный рабочий инструмент. Анкара торгует на мировом рынке не газом, не оружием и не лояльностью, а собственной непредсказуемостью. Товар тем дороже, чем меньше покупатель уверен, что получит его в следующий раз. Государство, чью позицию можно просчитать наперёд, теряет переговорную силу; государство, чья позиция всегда чуть-чуть под вопросом, продаёт этот вопрос всем сторонам сразу и каждой по отдельной цене.
Что покупает Запад
Западный клиент платит признанием. Из «неудобного союзника», каким Турцию описывали ещё недавно, она превратилась в один из опорных элементов обороны НАТО на стыке Ближнего Востока и Чёрного моря. За превращением стоит арифметика. Вторая армия альянса. Военная промышленность, чей экспорт в 2025 году впервые превысил 10 миллиардов долларов, причём весомая доля ушла партнёрам по НАТО. Беспилотники, которые из нишевого товара превратились в предмет вожделения союзников.
Ирония в том, что тем же самым инструментарием Анкара доказывает свою независимость от тех, кому его продаёт. История с С-400 — учебный случай. Турция купила у Москвы комплексы ПВО, несовместимые с натовской инфраструктурой и вызвавшие опасения, что они станут каналом для электронного шпионажа. Вашингтон в ответ исключил её из программы F-35, лишив новейших истребителей. Похоже, что Анкара выстрелила себе в ногу. На деле расчёт: она показала, что готова заплатить истребителями за право не спрашивать разрешения. Цену она сочла приемлемой.
Брюссель платит вежливостью вечного ожидания. Кандидатом в ЕС Турция стала в 1999-м, переговоры открыли в 2005-м, к концу 2010-х они замерли. Европейские чиновники объясняют, что расширение — процесс нормативный, и Анкара должна дорасти до копенгагенских критериев. За этой формулировкой прячется тупик, устраивающий обе стороны: Брюссель не хочет впускать более чем восьмидесятимиллионную мусульманскую страну, Анкара давно не хочет входить на правах младшего соискателя. Но война на Украине изменила тон. Внезапно выяснилось, что европейская «стратегическая автономия» без турецкого ВПК неполна, и вчерашние скептики готовы говорить о практическом оборонном сотрудничестве. Вечный кандидат превратился в незаменимого партнёра, так и не сдвинувшись с места. Лучшая сделка та, где тебе платят за то, чего ты и так не собирался делать.
Что покупает Москва
Российский клиент платит рынком и молчаливым нейтралитетом, и платит осознанно. Товарооборот двух стран последние годы остаётся крупным: по итогам 2025 года его оценивали примерно в 49 миллиардов долларов, хотя в начале 2026-го турецкая статистика зафиксировала заметный спад импорта из России. Связка чувствительна к конъюнктуре и давлению, но не рвётся. «Турецкий поток» и «Голубой поток» остаются рабочими каналами газа в Турцию и через неё дальше; Анкара получает скидки и долгосрочные контракты, Москва — устойчивый сбыт и партнёра, который не присоединяется к западному давлению. Российская сторона открыто приветствует «независимую внешнюю политику» Турции, и в этом одобрении больше расчёта, чем сентиментальности.
Расчёт таков. С фронтирным государством, сидящим на разломе цивилизаций и блоков, бессмысленно торговаться за лояльность: лояльности у него нет ни для кого, это его конституирующее свойство. Разумно покупать другое — управляемость. Не гарантию, что Анкара всегда будет действовать в интересах Москвы (такой гарантии не существует, да и стоила бы она слишком дорого), а гарантию поскромнее: что в критический момент турецкий рычаг сработает предсказуемо. Проливы останутся открыты для гражданского флота, эскалация в Чёрном море будет придушена, а «временные меры безопасности» останутся намёком, а не блокадой.
Именно это Турция и продемонстрировала после февраля 2022-го, впервые за десятилетия задействовав военный режим Монтрё. Она закрыла проливы для возвращения части российских кораблей в Чёрное море и одновременно не пустила туда военные суда нечерноморских членов НАТО. Москве не дали усилить флот, Западу не дали милитаризовать регион, гражданское судоходство сохранили открытым. Каждая сторона получила что-то и заплатила чем-то. Одним движением Анкара продала каждой стороне свою долю в одном товаре — контроле над проливами.
Где рычаг буксует
Соблазн объявить эту схему универсальным ключом велик, и ему стоит сопротивляться. Чёрное море — та площадка, где интересы Москвы и Анкары в целом сходятся: обе не хотят ни западного флота у своих берегов, ни неуправляемой войны в общем бассейне. Здесь рычаг работает как часы именно потому, что нажимать на него по-настоящему Турции невыгодно. Но стоит выйти за пределы этой акватории, и картина усложняется.
Сирия — самый жёсткий тому пример. С 2015 года Москва воевала там на стороне Асада, Анкара изначально требовала его свержения и поддерживала вооружённую оппозицию; к этому добавляется курдский узел, где приоритеты сторон прямо противоположны. Трение дважды доходило до края. В ноябре 2015-го турецкий истребитель сбил российский Су-24 у сирийской границы, за этим последовали жёсткие санкции, заморозка отношений и риторика, поставившая две страны на грань открытого конфликта. А в феврале 2020-го под ударами в Идлибе погибли десятки турецких военных. Россия ответственность за удар отрицала; в ряде оценок его связывали с сирийскими правительственными силами. Многие прочитали это как отговорку; инцидент едва не перерос в войну. В Ливии две страны стояли за противоборствующими сторонами гражданской войны. В Закавказье турецкая поддержка Азербайджана в карабахской кампании перекроила баланс в зоне, которую Москва десятилетиями считала своей исключительной ответственностью, и сделала это вопреки российским предпочтениям.
И всё же ни один из этих кризисов не кончился разрывом. После каждого срыва Путин и Эрдоган садились за стол: Астанинский формат, сочинские договорённости, совместные патрули, размен зон влияния. Выработался механизм, который лучше всего описать формулой «соглашаться не соглашаться»: воевать чужими руками на чужой земле, но сохранять миллиардную торговлю и газовые контракты в неприкосновенности. Даже там, где интересы расходятся до стрельбы, стороны предпочитают перевести конфликт в торг.
Вывод из этого концепцию не разрушает, а уточняет. Турецкая управляемость не тотальна и не покупается оптом, но за пределами Чёрного моря она не исчезает, а меняет форму. На чёрноморской полке она лежит готовым товаром: рычаг, который срабатывает предсказуемо. На сирийской, ливийской, закавказской полках готового товара нет, там Анкара ведёт собственную игру всерьёз, и Москве приходится не нажимать на рычаг, а торговаться заново, кризис за кризисом. Одной цены на весь ассортимент здесь не бывает.
Украинский узел
Нигде двойная бухгалтерия Анкары не видна так отчётливо, как в отношениях с Киевом. Турция вооружает Украину давно и всерьёз, хотя и в приглушённом регистре, без громких деклараций. Bayraktar TB2, ставшие визитной карточкой первых месяцев войны; корветы класса Ada, строившиеся для украинского флота; целый набор совместных оборонных проектов, счёт которым идёт на десятки. Взаимозависимость дошла до курьёзной степени: турецкий беспилотник Kızılelma летает на украинском двигателе и получил прозвище «турецкая птица с украинским сердцем».
В 2026 году ставка выросла. По сообщениям СМИ, обсуждалась передача Киеву, с санкции Вашингтона, партии оперативно-тактических ракет ATACMS и сопутствующих систем из тех, что Турция в своё время получила от США. Мотивировка Анкары обезоруживающе прагматична: избавиться от устаревших образцов, высвободить ресурсы на модернизацию. Оружие, бьющее вглубь российской территории, подаётся как складская оптимизация. И это тоже узнаваемый почерк: максимум политического эффекта при минимуме символических издержек, поддержка Украины руками, которые формально всего лишь наводят порядок на складе.
При этом Анкара не блокирует российскую торговлю, не рвёт газовые контракты, не закрывает проливы. Киев получает вооружение, Москва — открытый транзит, и обе стороны понимают правила. Турция ухитряется быть военным партнёром одной стороны и экономическим партнёром другой, не считая это противоречием, потому что в её коде это и не противоречие, а нормальный способ существования на фронтире.
Цена управляемости
Сложить эту картину воедино несложно, если отказаться от привычки искать в турецкой политике лагерь. Лагеря, скорее всего, нет и не предвидится. Есть государство, для которого промежуточное положение обернулось капиталом; которое унаследовало от кемализма юридическую дисциплину и культ сильного государства, а от неоосманизма аппетит к роли центра большого региона. Соединение дисциплины с аппетитом даёт игрока, который вычитывает букву Монтрё до запятой и одновременно мыслит себя наследником империи от Балкан до Кавказа.
Турецкий рычаг на проливах реален, зависимость Новороссийска от турецкого берега неустранима, и августовский эпизод 2026 года был вежливым напоминанием об этом. Но напоминание пока не переходит в угрозу. Оно означает лишь, что цену турецкой управляемости придётся платить и впредь: газом, зерновыми схемами, туристическим потоком, дипломатическим тактом. И платить, помня, что за пределами Чёрного моря — в Сирии, где дело доходило до сбитых самолётов и гибели солдат, в Ливии, в Закавказье — этот же партнёр играет собственную партию и садится за стол переговоров только после того, как обозначит силу. Дорого. И всё же заметно дешевле, чем альтернатива, в которой единственный выход из русского Чёрного моря контролирует держава, чей нейтралитет ничем не оплачен.
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