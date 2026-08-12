Активизация кораблей ВМФ РФ вынуждает Лондон идти на прямые контакты с Москвой

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Активизация кораблей ВМФ РФ вынуждает Лондон идти на прямые контакты с Москвой

Британских военных призывают восстановить прямые военные контакты с российским командованием для избежания потенциально опасных инцидентов, число которых в последнее время неуклонно растёт. Об этом сообщает The Times.

На британское Минобороны оказывается давление с требованием восстановить прямые контакты с Москвой, власти Соединённого королевства опасаются, что отсутствие коммуникаций может привести к эскалации, а любой незначительный инцидент перерасти в полноценное столкновение.



Как отмечается, последний прямой разговор между британским и российским командованием состоялся в 2022 году после инцидента с британским самолётом над Чёрным морем. Представители Лондона пожаловались на российского лётчика, но были вежливо отправлены по одному очень известному адресу. После этого британцы несколько раз пытались установить прямой контакт с начальником Генштаба ВС РФ Герасимовым, но Москва все запросы отклонила.

Однако в последнее время число инцидентов возросло, на этот раз у берегов Соединённого королевства, где себя вполне свободно чувствуют российские боевые корабли. Вот и забегали британцы, опасаясь, что это может привести к «непреднамеренным столкновениям».

Пока Москва на «звонки» Лондона не отвечает, как будет развиваться ситуация, покажет время.
33 комментария
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Егоза Звание
    Егоза
    +2
    12 августа 2026 06:42
    Пока Москва на «звонки» Лондона не отвечает, как будет развиваться ситуация, покажет время.

    Вот именно! Вдруг там Карла в третий раз похоронят!! Надо подождать. laughing
    1. jack-no Звание
      jack-no
      +1
      12 августа 2026 21:18
      Que "Karl" soit mort et enterré ne changera pas la doctrine des Windsor, la relève est prête avec " William I ". Il a été élevé dans ce but,
      - Le roi est mort, vive le roi.
      La famille royale est un membre influent dans l'Etat Profond, appelé également "le club de Rome et le "club des 300".
      J'avais trouvé la liste des "Honorables membres" sur Wikipédia.
  2. Uncle Lee Звание
    Uncle Lee
    +2
    12 августа 2026 06:44
    Пока Москва на «звонки» Лондона не отвечает
    "Ваш звонок очень важен для нас...Ждите ответа...Ждите ответа"... tongue
  3. Дядя Сэм_2 Звание
    Дядя Сэм_2
    0
    12 августа 2026 06:45
    Пока Москва на «звонки» Лондона не отвечает, как будет развиваться ситуация, покажет время.
    Время показывает, что современным европейским пиратам плевать на дипотношения и прочую "немодную" нонче шелуху. Достаточно обозвать торговый флот России "теневым" и можно вытворять с ним (флотом) что хош. И бесконечно ждать обещанной "ответки"...
    1. AllX_VahhaB Звание
      AllX_VahhaB
      +2
      12 августа 2026 06:53
      Цитата: Дядя Сэм_2
      Достаточно обозвать торговый флот России

      А торговый флот России под каким флагом ходит?
      1. Дядя Сэм_2 Звание
        Дядя Сэм_2
        -1
        12 августа 2026 07:04
        Цитата: AllX_VahhaB
        А торговый флот России под каким флагом ходит?
        Специально для вас:
        Вы удивитесь, но у не имеющей выхода к морю Монголии, тоже есть свой флот. И насчитывает он несколько тысяч единиц. И у Белоруссии корабли имеются. международное законодательство не запрещает странам не имеющим выхода к морю, регистрировать у себя суда. Вон, у Боливии даже военно-морской флот есть, в отсутствии моря. Но это другое.
        А практика регистрировать торговые суда в странах с наиболее льготными условиями, отныне называется "Удобный флаг". Это своего рода клуб стран, предоставляющих подобные услуги.
        1. Керенский Звание
          Керенский
          +3
          12 августа 2026 08:49
          А практика регистрировать торговые суда в странах с наиболее льготными условиями, отныне называется "Удобный флаг". Это своего рода клуб стран, предоставляющих подобные услуги.

          То есть налоги (на которые, в т.ч. строится и содержится ВМФ) мы платим в другой стране. А защиту хотим получать от флота, который существует на деньги "лохов"....
          1. Дядя Сэм_2 Звание
            Дядя Сэм_2
            0
            12 августа 2026 12:10
            Д А Медведев:

            "Западноевропейские псы истошно лают про так называемый российский теневой флот. Давайте разберёмся, о чём это?

            Под ним подразумеваются обычные торговые суда, которые ходят под нероссийским флагом, но выполняют перевозки в наших интересах. Подобный флаг обычно называют «удобным», или «благоприятным». Это такая система, где судно регистрируется в стране, отличной от страны владельца, ради экономии на налогах и регулировании. К ним относятся Панама, Либерия, Маршалловы Острова, Багамы, Белиз, Бермуды, Каймановы Острова, Кипр, Мальта, Сейшелы. Конечно, никаких прав у европейских собак задерживать такие суда ни в соответствии с Конвенцией по международному морскому праву 1982 года, ни в соответствии с национальным законодательством нет. Это чистой воды произвол.

            Но отсюда вытекает один важный вывод: абсолютное большинство западноевропейских судов также ходят под удобными флагами. А значит что? Значит, руководствуясь симметричным подходом (что справедливо), Россия вправе атаковать любое торговое судно вражеских стран, находящееся как в наших, так и в нейтральных водах при наличии достаточных подозрений, что оно перевозит груз в интересах противника. То есть любой груз! И таких судов очень много. Наши Вооружённые силы способны резко расширить работу за границы Черноморского бассейна!

            Ровно об этом и доложил сегодня командующий Тихоокеанским флотом Верховному главнокомандующему."


            А также: https://ria.ru/20260812/suda-2110399128.html
            1. Керенский Звание
              Керенский
              +2
              12 августа 2026 14:13
              судно регистрируется в стране, отличной от страны владельца, ради экономии на налогах и регулировании.

              То есть сам Д. А. Медведев призывает уклоняться от налогов (с которых сам зарплату получает) и выходить из под юрисдикции (правового поля) нашей страны.
              В какое время живём!
              1. Дядя Сэм_2 Звание
                Дядя Сэм_2
                0
                12 августа 2026 20:17
                Цитата: Керенский
                ради экономии на налогах и регулировании.


                То есть сам Д. А. Медведев призывает уклоняться от налогов

                Два противоречащих утверждения в одном посте. lol
                Первое - "ис нот криминалити!" (с) yes Можете делать так же - многие так делают. (но скорее всего - "вы нетакой" и всегда платите по полной).
                Второе - вы сами придумали... wink
        2. AllX_VahhaB Звание
          AllX_VahhaB
          0
          12 августа 2026 10:13
          Цитата: Дядя Сэм_2
          Специально для вас:

          Хорошо. Если вы не поняли моего вопроса уточню... Определение:
          Торговый флот страны - это совокупность судов, принадлежащих государству либо зарегистрированных под его флагом и используемых для коммерческих (не военных) целей: перевозки грузов и пассажиров, буксировки, обслуживания морских объектов и т. п.
          Важный нюанс:
          Флаг и регистрация. Суда торгового флота зарегистрированы в судовом реестре страны и ходят под её флагом - это определяет их правовой статус и юрисдикцию. В России, например, действует Кодекс торгового мореплавания РФ.
          А куча посудин принадлежащая разносортным барыгам спрятанным в оффшорах и ходящие под любыми, кроме российского флагами... не являются торговым флотом России, по определению!
          Вот 2.9 тысячи судов ходящих под флагом России - это торговый флот России! Всё остальное - нет!
          1. Дядя Сэм_2 Звание
            Дядя Сэм_2
            -2
            12 августа 2026 11:23
            Если вы не поняли моего посыла (а может и, не дай бог, конечно, одобряете действия стран запада!), то для вас сегодня прислали уточнение (или предостережение):
            ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 авг — РИА Новости. Россия будет зеркально отвечать на попытки захвата торговых судов, заявил Владимир Путин.
            "Власти некоторых стран в нарушение международного морского права пытаются ограничить движение судов наших экономоператоров, мирных причем, а недавно додумались до возможности захвата наших судов и продажи награбленного у нас имущества. Разумеется, это ничто иное, как пиратство и разбой. И если это на практике начнет реализовываться, мы вынуждены будем отвечать зеркально", — сказал он во время завершающей стадии учений ТОФ.
            Путин подчеркнул, что Москва будет делать это в любых акваториях, в том числе в Тихоокеанском регионе, где растет конфликтный потенциал из-за действий Запада.
            «
            "Сюда просачивается НАТО, создаются новые военно-политические блоки, здесь размещаются и планируются к размещению новые системы оружия, которые создают угрозы и для нашей страны", — отметил он.
            https://ria.ru/20260812/suda-2110399128.html

            hi Но вам, я уверен, - виднее.
            1. AllX_VahhaB Звание
              AllX_VahhaB
              +2
              12 августа 2026 13:25
              Цитата: Дядя Сэм_2
              Но вам, я уверен, - виднее.

              Да не только мне. Вам же ответили уже:
              Цитата: Керенский
              То есть налоги (на которые, в т.ч. строится и содержится ВМФ) мы платим в другой стране. А защиту хотим получать от флота, который существует на деньги "лохов"....
              1. Дядя Сэм_2 Звание
                Дядя Сэм_2
                -1
                12 августа 2026 20:41
                Цитата: AllX_VahhaB
                Но вам, я уверен, - виднее.
                Да не только мне
                Ни на йоту не сомневался в вашей зоркости. ДАМу с ВВП до вас - как до Луны.
                Вам же ответили уже:
                Я сам читаю свои "ответы", не утруждайтесь, - там я тоже привёл аргументы. Понимаю, что ваши потуги "блеснуть остроумием", или, как там у вас говорят "сверкнуть распальцовкой" знаниями терминов не удались, но не переживайте, и не извиняйтесь, - я привыкшы.
                1. AllX_VahhaB Звание
                  AllX_VahhaB
                  0
                  Вчера, 03:05
                  Цитата: Дядя Сэм_2
                  Я сам читаю свои "ответы", не утруждайтесь, - там я тоже привёл аргументы.

                  Видимо выборочно? wassat
                  Цитата: Немчинов Вл
                  О какая сильная мышиная реклама !!! "император", косвенно признаёт,-
                  судов наших экономоператоров(термин то какой красочный !!), что из страны сырьё нефть и газ, зачастую вывозятся в обход наполнения бюджета государства (типа как мимо бюджетной кассы), под флагом иных государств, и перепродаётся. Но даже так это имущество (собственность государства), отбирается приратами у крысёнышей обворовавших страну ... а поскольку это зачастую им же и узаконенные крысёныши, то ему вдруг стало, за державу обидно ?!

                  Цитата: Дядя Сэм_2
                  Ни на йоту не сомневался в вашей зоркости. ДАМу с ВВП до вас - как до Луны.

                  Да это мне куда да них! Я всего то лишь аппелирую к Морскому праву и цитирую определение Торгового Флота Страны! А они те ещё напёрсточники - приравнивают к торговому флоту, флот теневой - действующий под левыми флагами, не платящий налоги в стране и вообще проводящей все сделки через оффшоры! Для кого эти флаги удобны? Можете прямо ответить: почему эти грузы идут не торговым флотом России, под нашим флагом (и хрен бы кто такие суда тронул) и платящий налоги в РФ, а на левых судах, под левыми флагами и через левые финансовые схемы? Кому это выгодно? В чём выгода для Страны? А то что высшие чиновники государства крышуют эту схему... Так не раз уже говорил, что правительство это лишь инструмент действующий в интересах Правящего класса! Правящий класс, у нас, при капитализме кто? Риторический вопрос. Ну то что вы топите за эти мутные схемы обхода гасударственной казны... Тут два варианта: либо вы обслуга правящего класса на зарплате, что мало вероятно учитывая уровень ведения вами полемики... Либо наивный (подобрал таки неругательное слово))) человек с промытыми пропагандой мозгами, который хавает всё что ему подают на лопате СМИ. А заявления чиновников для вас как Евангелия от ДАМа или от ВВП request
            2. Немчинов Вл Звание
              Немчинов Вл
              0
              Вчера, 02:31
              Цитата: Дядя Сэм_2
              Россия будет зеркально отвечать на попытки захвата торговых судов, заявил Владимир Путин.
              "Власти некоторых стран в нарушение международного морского права пытаются ограничить движение судов наших экономоператоров, мирных причем, а недавно додумались до возможности захвата наших судов и продажи награбленного у нас имущества.


              О какая сильная мышиная реклама !!! "император", косвенно признаёт,-
              судов наших экономоператоров
              (термин то какой красочный !!), что из страны сырьё нефть и газ, зачастую вывозятся в обход наполнения бюджета государства (типа как мимо бюджетной кассы), под флагом иных государств, и перепродаётся. smile Но даже так это имущество (собственность государства), отбирается приратами у крысёнышей обворовавших страну ... winked а поскольку это зачастую им же и узаконенные крысёныши, то ему вдруг стало, за державу обидно ?! belay request

              Как говорится: - "по делам их, и узнаете их". yes
              1. AllX_VahhaB Звание
                AllX_VahhaB
                0
                Вчера, 03:11
                Цитата: Немчинов Вл
                Как говорится: - "по делам их, и узнаете их".

                Ну как вы можете увидеть - паства у них здесь присутствует)))
                1. Немчинов Вл Звание
                  Немчинов Вл
                  +1
                  Вчера, 08:14
                  Цитата: AllX_VahhaB
                  Ну как вы можете увидеть - паства у них здесь присутствует)))
                  yes
                  Да уж. winked ... В изобилии я бы сказал. smile
                  hi
      2. Romario_Argo Звание
        Romario_Argo
        +3
        12 августа 2026 09:51
        вообще то идёт возрождении Российского торгового флота
        Морской торговый флот под флагом России на начало 2026 года насчитывает 3797 судов общим дедвейтом 22,211 млн тонн
        1445 транспортных судов (сухогрузные, наливные, грузопассажирские) общим дедвейтом 19,362 млн тонн
        1280 нетранспортных судов (ВИ 1,919 млн тонн)
        1007 рыбопромысловых судов (ВИ 859,880 тыс. тонн)
        65 научно-исследовательских судов (ВИ 70,418 тыс. тонн)
        на конец 1985 года морской торговый флот СССР состоял из 1800 судов общим тоннажем 22,3 млн тонн
        1. Romario_Argo Звание
          Romario_Argo
          +3
          12 августа 2026 09:58
          * дедвейт 22 млн тонн - это НЕ тоже самое что общее водоизмещение в 22 млн тонн
        2. AllX_VahhaB Звание
          AllX_VahhaB
          +1
          12 августа 2026 10:20
          Цитата: Romario_Argo
          на начало 2026 года насчитывает 3797 судов общим дедвейтом 22,211 млн тонн

          Не хило! Я на данные за 2023 год ориентировался:
  4. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    12 августа 2026 06:46
    ❝ Пока Москва на «звонки» Лондона не отвечает ❞ —

    — «Ваш звонок очень важен для нас – оставайтесь на линии» ...
    ( Ждите ответа ... Ждите ответа ... ждите ответа ... )
  5. Massimo.1 Звание
    Massimo.1
    +1
    12 августа 2026 06:59
    Nessun colloquio ci deve essere con gli ubriaconi inglesi che sono tra i maggiori ispiratori degli attacchi alla Russia tramite i terroristi ucraini.
  6. Пензяк Звание
    Пензяк
    +1
    12 августа 2026 07:02
    Напоминает поведение пирата Джека-Воробья; "Переговоры?", когда увидел целую армаду вместо одного корабля.
  7. Livonetc Звание
    Livonetc
    +1
    12 августа 2026 07:16
    Понималка у бритишей чешется.
    В случае чрезвычайного оборзения мировой жабы именно их остова могут стать претендентом на показательную глобальную порку.
    Очень бы не хотелось подобного сценария, но эти гады всё не угомонятся в своих гнусностях.
  8. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    12 августа 2026 07:19
    У Лондона проблема ,слишком много мимо Англии стало ходить танкеров под Российским Флагом и кто то при стармере их хотел останавливать .Возникла проблема есть желание останавливать ,но нет возможностей .Можно получить по зубам ..Кстати танкер Smirtos под Камерунским флагом в полном грузу по прежнему стоит под арестом у острова Уайт .Что то не получается у англичан провести конфискацию.Камерун не отзывает регистрацию танкера ?
  9. Mouse Звание
    Mouse
    +2
    12 августа 2026 07:23
    Ссыкотно стало...............
  10. ssg.spb Звание
    ssg.spb
    0
    12 августа 2026 09:00
    Рыжие тараканы вольготно бегающие по кухонному столу то же паникуют при виде занесенного над ними тапка.
  11. Кмет Звание
    Кмет
    +1
    12 августа 2026 09:37
    Вот и забегали британцы, опасаясь, что это может привести к «непреднамеренным столкновениям».

    Причем у своих же берегов и не руками прокси, а прямым столкновением с очень серьезным и могущественным противником, перед которым Британия не выстоит. У них "великолепное" положение: и тронуть страшно и терпеть невыносимо.. а тут еще и на запросы/звонки не отвечают..
  12. FlyofWind Звание
    FlyofWind
    0
    12 августа 2026 11:05
    Статья,просто,смехота
  13. Rybkin Звание
    Rybkin
    0
    12 августа 2026 12:05
    Если англичанка чего-то захотела,это это ж-ж-ж неспроста.Обязательно надо ждать какой-то подлости.
  14. Приходимец_СЭМ Звание
    Приходимец_СЭМ
    0
    12 августа 2026 16:40
    На британское Минобороны оказывается давление с требованием восстановить прямые контакты с Москвой, власти Соединённого королевства опасаются, что отсутствие коммуникаций может привести к эскалации,
    :
    А ,может отсутствие коммуникации затрудняет легализацию общения с агентами. А то было так удобно,можно было особо не заморачиваться с конспирацией. bully
  15. Aleksandr Bezfamilnuy Звание
    Aleksandr Bezfamilnuy
    0
    Вчера, 14:15
    Есть такой способ навязать синдром выученной беспомощности:
    Хрясь по морде - Шаг назад. Ты чо, ты чо, все уже, остынь..
    И снова хрясь по морде...
    Наглосаксы много лет практикуют этот способ. И "восстановление связи" элемент стратегии по приучению.
    Британских военных призывают восстановить прямые военные контакты с российским командованием
    Не отвечают в нашем генштабе и правильно делают.
    Только вот единственный способ отучить несколько иной. И не надо никаких слов. Действия нужны. На грани, а порой и за гранью фола.
    Беда в том, что сколь бы обоснованными наши действия не были, их таковыми не признают и будут вопить со всех площадок. Объяснять шулерам, что они шулеры - занятие заведомо безнадежное.
    Но хуже всего, если это окажется очередной "красной линией". Очень хочется надеяться, что нет.