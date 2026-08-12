Германия хочет наносить превентивные киберудары по России

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Германия хочет наносить превентивные киберудары по России

Германия должна иметь возможность для нанесения превентивных ударов по российским заводам, выпускающим беспилотники. Пока в киберпространстве. С таким заявлением выступил глава парламентского контрольного комитета Бундестага Марк Хенрихманн.

Хенрихманн призвал Бундестаг расширить полномочия немецких спецслужб, разрешив проводить кибератаки против российских предприятий, задействованных в выпуске беспилотников. По его словам, это позволит предотвратить возможные удары по Германии. Как подчеркнул политик, лучше вывести дрон или завод из строя до того, как они будут использованы против немцев.



Мы действительно должны дать нашим спецслужбам возможность в идеале вывести из строя и отключить атакующий беспилотник в России или завод, который его производит, прежде чем он направится против немецкого аэропорта или станет угрожать безопасности и жизни людей в Германии.

Заявление прозвучало на фоне обнаружения в аэропорту Лейпцига некоего дрона со взрывчаткой. Некоторые немецкие политики сразу же приписали его к России, хотя ни одного доказательства этого нет. В партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» уже предостерегли власти Германии от необдуманных обвинений в адрес Москвы.

Впрочем, предложение Хенрихманна тоже не нашло большой поддержки и подверглось критике, не все хотят расширения полномочий спецслужб.
21 комментарий
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  1. ЗВЕРОБОЙ Звание
    ЗВЕРОБОЙ
    +11
    12 августа 2026 07:17
    Германия должна иметь возможность для нанесения превентивных ударов по российским заводам, выпускающим беспилотники. Пока в киберпространстве

    Помощь лохлам тоже с касок и броников начиналась am Пора взбодрить немцев, организовав несколько диверсий на их предприятиях производящих оружие для украины. Может поймут, что война может прийти в их дом при такой политике. Я против «весь мир в труху», но совершенно за проведения диверсионных операций в стане врага.
    1. Бородач Звание
      Бородач
      +4
      12 августа 2026 07:23
      Цитата: ЗВЕРОБОЙ
      Германия должна иметь возможность для нанесения превентивных ударов по российским заводам, выпускающим беспилотники. Пока в киберпространстве

      Помощь лохлам тоже с касок и броников начиналась am Пора взбодрить немцев, организовав несколько диверсий на их предприятиях производящих оружие для украины. Может поймут, что война может прийти в их дом при такой политике. Я против «весь мир в труху», но совершенно за проведения диверсионных операций в стане врага.

      А чего наши депутаты молчат?
      Надо нанести превентивно превентивный наипревентивнейший киберудар по немецко-фашистским военным заводам.
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +3
        12 августа 2026 07:28
        а зачем нашим шуметь ? ДАМу это скажите - он такой "кибер удар нанесёт" - гансы заплачут....
        (главное чтобы клавиатура выдержала) ДАМ - спец по таким делам.
        1. Бородач Звание
          Бородач
          +1
          12 августа 2026 07:34
          Цитата: Nexcom
          а зачем нашим шуметь ? ДАМу это скажите - он такой "кибер удар нанесёт" - гансы заплачут....
          (главное чтобы клавиатура выдержала) ДАМ - спец по таким делам.

          Шуметь не надо. Согласен.
          Надо проводить полномасштабные ядерные испытания. Враг должен знать, что мы готовы весь мир в труху. Особенно Еврофашистский Союз.
          1. Nexcom Звание
            Nexcom
            +1
            12 августа 2026 07:36
            Напомнить надобно. На Новой Земле. устройство рвануть так чтобы как тогда - взрывная волна несколько раз обошла Земной шар - может эти деятели и призадумаются..... А то что-то они совсем "расшалились".

            зы а вообще - гансам за борзость дааавно пора перестать поставлять "превентивно" то что поставляется до сих пор.... "битте айн пахлёппка, герр советише зольдат" - не так давно это и было. быстро забыли, поганцы.
            1. Бородач Звание
              Бородач
              +1
              12 августа 2026 07:47
              Цитата: Nexcom
              Напомнить надобно. На Новой Земле. устройство рвануть так чтобы как тогда - взрывная волна несколько раз обошла Земной шар - может эти деятели и призадумаются..... А то что-то они совсем "расшалились".

              зы а вообще - гансам за борзость дааавно пора перестать поставлять "превентивно" то что поставляется до сих пор.... "битте айн пахлёппка, герр советише зольдат" - не так давно это и было. быстро забыли, поганцы.

              Ну, как же без Царь-бомбы?
              Вся планета, даже папуасы в джунглях, должна знать, что мы готовы уничтожить Европу раз и навсегда.
    2. kventinasd Звание
      kventinasd
      +2
      12 августа 2026 07:46
      Пора взбодрить немцев

      Взбодрилка кончилась. При нынешней российской власти, западные спонсоры киевской хунты будут чувствовать себя как у Христа за пазухой, а наши мирные жители так и будут продолжать страдать.
    3. Кмет Звание
      Кмет
      +1
      12 августа 2026 12:01
      Вот интересно.. если у нас в ГД какой-нибудь депутат выскажется с предложением о чем-нибудь подобном в отношении Германии? Какая реакция будет у немцев? Причем чтобы это предложение звучало как зеркальные меры против предприятий Германии и принятие превентивных действий.. Выть хором начнут.
    4. knn54 Звание
      knn54
      +1
      Вчера, 14:19
      Киберудары являются угрозой нацбезопасности государству со всеми вытекающими.
  2. lubesky Звание
    lubesky
    +1
    12 августа 2026 07:18
    «Превентивный удар… германских войск…» - где-то я это уже слышал… wassat
  3. Livonetc Звание
    Livonetc
    +6
    12 августа 2026 07:19
    "Германия хочет".
    Допросится и получит.
    Как надоели эти вечные грабли.
    История идет по спирали, но ничему не учит.
    1. Iron_69 Звание
      Iron_69
      +3
      12 августа 2026 07:22
      История идет по спирали, но ничему не учит.

      Ага, только наказывает за не выученные уроки.
    2. Mouse Звание
      Mouse
      +2
      12 августа 2026 07:22
      Нарывается............ wink .........
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +1
        12 августа 2026 07:29
        Они все нарываются, Василий. упорно скребут себе. старательно скребут. hi
  4. 24rus Звание
    24rus
    0
    12 августа 2026 07:23
    Глава парламентского комитета будестага это ни какой нибудь журналиштика мартенс, значит немцы по серьёзке к войне с нами готовятся
    1. Копчёный Звание
      Копчёный
      +2
      12 августа 2026 08:06
      Вот вот. Ту же дизелюху свою для флота могли бы строить не за шесть лет, а скажем хотя бы три. А то сроки, 2030 год и всё такое. Да, ещё наверно могли бы уже начать выпуск противоракет как пирожки, чтобы на складах было ну скажем 30-50К штук для нормальной работы ПВО. Ну ещё там по мелочи надо кое что.
  5. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +3
    12 августа 2026 07:25
    ❝ Германия хочет наносить превентивные киберудары по России ❞ —

    — «История - не учительница, а надзирательница: она ничему не учит,
    но только наказывает за незнание уроков» ...
    ( В.О.Ключевский )...
  6. Дядя Сэм_2 Звание
    Дядя Сэм_2
    +1
    12 августа 2026 07:58
    Бундестаг расширить полномочия немецких спецслужб, разрешив проводить кибератаки против российских предприятий, задействованных в выпуске беспилотников. По его словам, это позволит предотвратить возможные удары по Германии.
    Какой прекрасный "логический" вывод, с точностью до "наоборот"! laughing
  7. ssg.spb Звание
    ssg.spb
    -1
    12 августа 2026 08:06
    Начинается все с малого.
    Каски, броники, медоборудование, лопаты, автоматы, БМП, танки, ракеты, самолёты, кибер нападения...
    ТЯО в ответ.
    Не верите?
    Двигайтесь дальше по лестнице эскалации конфликта
  8. Солдатов В. Звание
    Солдатов В.
    0
    12 августа 2026 08:33
    Кибер удар в современном электронном мире это настоящие военные действия. Военный завод в зависимости от выпускаемой продукции может взорваться. В гражданском секторе выход систем жизнеобеспечения, сейчас всё завязано на электронику. В случае такого превентивного удара будет незамедлительно ответный кибер удар а затем уже точно полетят и беспилотники и ракеты по Германии уничтожая нацистов мечтающих о реванше за ВМВ. soldier
  9. Metallurg_2 Звание
    Metallurg_2
    0
    12 августа 2026 10:14
    Зря мы не стерли Берлин с лица земли в 1760 году...