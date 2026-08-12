Германия хочет наносить превентивные киберудары по России
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Германия должна иметь возможность для нанесения превентивных ударов по российским заводам, выпускающим беспилотники. Пока в киберпространстве. С таким заявлением выступил глава парламентского контрольного комитета Бундестага Марк Хенрихманн.
Хенрихманн призвал Бундестаг расширить полномочия немецких спецслужб, разрешив проводить кибератаки против российских предприятий, задействованных в выпуске беспилотников. По его словам, это позволит предотвратить возможные удары по Германии. Как подчеркнул политик, лучше вывести дрон или завод из строя до того, как они будут использованы против немцев.
Мы действительно должны дать нашим спецслужбам возможность в идеале вывести из строя и отключить атакующий беспилотник в России или завод, который его производит, прежде чем он направится против немецкого аэропорта или станет угрожать безопасности и жизни людей в Германии.
Заявление прозвучало на фоне обнаружения в аэропорту Лейпцига некоего дрона со взрывчаткой. Некоторые немецкие политики сразу же приписали его к России, хотя ни одного доказательства этого нет. В партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» уже предостерегли власти Германии от необдуманных обвинений в адрес Москвы.
Впрочем, предложение Хенрихманна тоже не нашло большой поддержки и подверглось критике, не все хотят расширения полномочий спецслужб.
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