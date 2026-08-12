В США к управлению воздушным движением привлекают геймеров: плюсы и минусы

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В США к управлению воздушным движением привлекают геймеров: плюсы и минусы

Ведомство, отвечающее за безопасность полётов и управление воздушным движением в США, запустило нестандартную кадровую кампанию. FAA привлекла к отбору более 2000 кандидатов с опытом в видеоиграх, предложив им пройти обучение на диспетчеров управления воздушным движением. Игровые навыки - многозадачность, молниеносное принятие решений и нестандартные выходы из ситуации для решения проблем - оказались востребованы в профессии, где буквально каждая секунда на счету.

Кампания позволила закрыть 94% плана по найму: более 2000 новых сотрудников уже зачислены, и ещё около 2000 кандидатов находятся на разных этапах отбора - от психологических тестов до симуляторов управления воздушными эшелонами. В FAA подчеркнули, что предпочтение отдавалось геймерам, которые сильные в стратегии, авиасимуляторах и тактических шутерах, где требуется одновременно следить за десятком объектов, прогнозировать траектории и координировать действия «союзников».

Детали отбора включали не только стандартные тесты на внимание и стрессоустойчивость, но и сценарии в виртуальной среде: кандидатам предлагали управлять потоками самолётов в условиях плохой погоды, внезапных отказов связи и растущей загрузки аэропорта. Те, кто показал результаты выше среднего в игровых баталиях, быстрее осваивали реальные пульты - их адаптация занимала в среднем на 20% меньше времени, чем у выпускников профильных вузов.

Плюсы подхода очевидны. Это оперативное заполнение кадрового голода - FAA остро не хватало диспетчеров, и геймеры стали готовым ресурсом. Игровой опыт тренирует периферийное зрение и способность переключаться между задачами без потери качества.
Молодое пополнение привносит свежий взгляд и легче адаптируется к цифровым системам нового поколения.

Но есть минусы и риски. Так называемая игровая «смерть» не равна реальной - цена ошибки в небе несопоставима с потерей виртуального бонуса. Некоторым кандидатам не хватает ответственности и дисциплины. Игры развивают реакцию, но не учат работать с бюрократическими процедурами, погодными сводками и физикой воздушных судов - дообучение требует месяцев интенсивных курсов. Высокий уровень стресса в реальном диспетчерском кресле куда выше, чем за монитором: шум, давление и последствия ошибок могут вызвать «выгорание» даже у опытных киберспортсменов.

Эксперты авиаотрасли разделились: одни называют эксперимент прогрессивным, другие предупреждают о необходимости жёсткой фильтрации. Однако FAA уже заявляет, что продолжит привлекать игроков, но с усиленными психологическими тренингами и наставничеством. В итоге апрельская кампания доказала: виртуальные миры могут стать трамплином в реальное небо, но только при условии, что геймер докажет - он готов менять джойстик на пульт управления жизнями сотен пассажиров.
13 комментариев
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  1. ЗВЕРОБОЙ Звание
    ЗВЕРОБОЙ
    +1
    12 августа 2026 07:46
    Надеюсь геймерам объяснят, что если они сведут в воздухе самолёты - пересохраниться не получится. Управление воздушным движением, правила,, как и инструкции для авиадиспетчеров - кровью написаны. Дичь какая-то, если новость правдивая!
    1. Azim77 Звание
      Azim77
      +3
      12 августа 2026 08:38
      Заядлые геймеры - это цифровые наркоманы, у которых постоянно должен быть экстрим и вознаграждение. Если проигрыш, то желание реванша. Поручить рутину и дисциплину на эмоции геймеров - а кто будет за все это ответственным?
    2. knn54 Звание
      knn54
      0
      Вчера, 21:08
      Идеальная работа это высокооплачиваемое хобби.
  2. свой1970 Звание
    свой1970
    +3
    12 августа 2026 07:46
    Плохо во всем мире с кадрами.
    Видимо - это надолго
    1. Reptiloid Звание
      Reptiloid
      -1
      12 августа 2026 10:33
      привлекают геймеров ....
      А как же быть?
      Плохо ...... скадрами ---- свой1970
      В Японии к обучению ИИ начали привлекать lol fellow низкосоциальных женщин(сообщение в сети) Поскольку они чувствуют, понимают клиента wassat Потом японцы , вроде призадумались, что получится.
  3. Дядя Сэм_2 Звание
    Дядя Сэм_2
    +1
    12 августа 2026 07:51
    Так называемая игровая «смерть» не равна реальной - цена ошибки в небе несопоставима с потерей виртуального бонуса. Некоторым кандидатам не хватает ответственности и дисциплины....... Высокий уровень стресса в реальном диспетчерском кресле куда выше, чем за монитором: шум, давление и последствия ошибок могут вызвать «выгорание» даже у опытных киберспортсменов.
    Могут вызвать не просто «выгорание», а подобие 11 сентября 2001 г... stop
  4. Mouse Звание
    Mouse
    +1
    12 августа 2026 08:05
    Все в игрушки играют... Заиграются, как правило печально заканчивается....
    1. Reptiloid Звание
      Reptiloid
      +1
      12 августа 2026 10:38
      Цитата: Mouse
      Все в игрушки играют... ...
      Могут быть какие странные события в этом плане ---- понятно почему. Заигрались, значит
  5. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    12 августа 2026 08:16
    А зарплату авиадиспетчерам не вариант поднять ,что бы не было кадрового голода ?
  6. APASUS Звание
    APASUS
    +1
    12 августа 2026 08:23
    Интересно ,современные модели ИИ ломают коды, проводят конструкторские решения в электронной промышленности ,участвуют в анализе и подготовке решений по лекарственным молекулам. А за диспетчерским пультом сидит ЧЕЛОВЕК !
    1. Hellcos Звание
      Hellcos
      +1
      12 августа 2026 11:06
      Так их решения же все равно человек проверяет и контролирует, потому что нейросеть может ошибаться. Модель может подсказать, сгенерировать решение, идею, но мусора всякого тоже много генерирует, контроль человека необходим. Пока что непозволительно возлагать на нейросеть работу, где цена ошибки в жизнях измеряется
      1. Reptiloid Звание
        Reptiloid
        -1
        12 августа 2026 11:55
        Алексей, hi о чём и речь, что кадров не хватает.
        Например, в квантовой механике очень сложные выкладки. А для Человека, не робота, решение любой задачи должно быть 1) верным, и 2) как можно проще. А Вы знаете, что в физике элементарных частиц, ищут не только частицу Бога, которая должна спасти физику, но и частицу Ангела, призванную именно упростить рассчёты? Хиггсов бозон нашли, но у него оказалась слишком большая масса покоя, говорят теперь что этих бозонов скорей всего 3, и надо найти остальные. А частица Ангела --- это аксион (названный в честь стирального порошка), состоящий из 2 псевдо-голдстоуновских бозонов, с одинаковыми массами и противоположными электрическими
        зарядами.
        Как-то так...
      2. APASUS Звание
        APASUS
        0
        12 августа 2026 11:56
        Цитата: Hellcos
        Так их решения же все равно человек проверяет и контролирует, потому что нейросеть может ошибаться. Модель может подсказать, сгенерировать решение, идею, но мусора всякого тоже много генерирует, контроль человека необходим. Пока что непозволительно возлагать на нейросеть работу, где цена ошибки в жизнях измеряется

        Автопилот на каждом самолете ,это не ИИ ,но тоже автоматические системы. Автоматизация самолетов ,повысилась почти до уровня самостоятельного полета .