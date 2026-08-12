Россия прекратила выпуск реактивных дронов «Герань-3», утверждает ГУР МО Украины
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Россия прекратила выпуск дронов-камикадзе «Герань-3», перейдя на выпуск «Герань-4». Об этом сообщают украинские медиа со ссылкой на военную разведку Украины.
Российские войска продолжают применять реактивные дроны-камикадзе «Герань-3», но это из старых запасов, новые беспилотники уже не выпускаются, их производство прекращено. Всё дело в том, что «Герань-3» была переходной моделью от поршневой «Герани-2» к реактивной «Герань-4». По сути, это та же «Герань-2», на которую установили реактивный двигатель. При этом сам планер подвергся минимальным изменениям.
«Герань-3» — это беспилотник, созданный на основе планера и элементной базы дрона «Герань-2», однако вместо поршневого двигателя он получил реактивный.
На «Герани-3» российские специалисты отработали некоторые схемы, наработали опыт применения реактивных дронов, и всё это воплотили в следующей версии «Герань-4». Новая модификация получила уже укрепленный планер, специально созданный под реактивный двигатель. Это позволяет беспилотнику летать с большей скоростью и выполнять манёвры, недоступные предыдущим моделям. Кроме того, у «Герани-4» увеличена дальность полёта и скорость, поэтому украинские дроны-камикадзе не в состоянии её перехватить.
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