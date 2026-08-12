Россия прекратила выпуск реактивных дронов «Герань-3», утверждает ГУР МО Украины

14 289 17
Россия прекратила выпуск реактивных дронов «Герань-3», утверждает ГУР МО Украины

Россия прекратила выпуск дронов-камикадзе «Герань-3», перейдя на выпуск «Герань-4». Об этом сообщают украинские медиа со ссылкой на военную разведку Украины.

Российские войска продолжают применять реактивные дроны-камикадзе «Герань-3», но это из старых запасов, новые беспилотники уже не выпускаются, их производство прекращено. Всё дело в том, что «Герань-3» была переходной моделью от поршневой «Герани-2» к реактивной «Герань-4». По сути, это та же «Герань-2», на которую установили реактивный двигатель. При этом сам планер подвергся минимальным изменениям.



«Герань-3» — это беспилотник, созданный на основе планера и элементной базы дрона «Герань-2», однако вместо поршневого двигателя он получил реактивный.

На «Герани-3» российские специалисты отработали некоторые схемы, наработали опыт применения реактивных дронов, и всё это воплотили в следующей версии «Герань-4». Новая модификация получила уже укрепленный планер, специально созданный под реактивный двигатель. Это позволяет беспилотнику летать с большей скоростью и выполнять манёвры, недоступные предыдущим моделям. Кроме того, у «Герани-4» увеличена дальность полёта и скорость, поэтому украинские дроны-камикадзе не в состоянии её перехватить.
17 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Бородач Звание
    Бородач
    +7
    12 августа 2026 07:48
    Это они ещё про Герань-7 не знают. laughing lol drinks
  2. Мамин-Сибиряк
    Мамин-Сибиряк
    +2
    12 августа 2026 07:49
    Герань-11. Герань "судного дня"
    1. rosomaha Звание
      rosomaha
      0
      12 августа 2026 08:35
      Герань-666...праведный бандеробой
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +4
    12 августа 2026 07:52
    Мне по душе любая Герань над Куевом 24 августа. И побольше ,побольше .
    1. Егоза Звание
      Егоза
      +1
      12 августа 2026 08:18
      Цитата: tralflot1832
      Мне по душе любая Герань над Куевом 24 августа. И побольше ,побольше .

      И не только Герань, можно и Искандерчик запстить.
      1. роман66 Звание
        роман66
        0
        12 августа 2026 08:22
        Это означает " запостить"? lol
      2. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        0
        12 августа 2026 08:27
        Елена love мы ещё не видели дневной прилёт Орешника по " сараям" .
  4. APASUS Звание
    APASUS
    -3
    12 августа 2026 08:27
    От Герани 2 поставили левое крыло ,на Герань 4,5 и двигатель от ГАЗ -53. Еще 3 газовых баллона и метлу .Все это супер секретный доклад ГУР МО Украины
  5. Седое Лихо Звание
    Седое Лихо
    +5
    12 августа 2026 08:33
    Может в случае конкретного противостояния в СВО поршневая Герань и потеряла свою актуальность, но это не значит что она бесполезна. Подавляющее число конфликтов проходит с полупартизанскими формированиями или на территории слабо развитых (в отношении ПВО) стран. В этих случаях использование более дешевых но не менее эффективных поршневых Гераней все еще оправдано. Да и тренироваться (на учениях и в военных вузах) на дешевом аналоге тоже реально. Экономику войны никто не отменял. Так что иметь некоторый запас поршневых Гераней будет не лишним. Следовательно их выпуск скорее всего сократят, но полностью прекращать вряд ли будут.
    1. Mikelanjelo Звание
      Mikelanjelo
      0
      12 августа 2026 09:00
      Точно! А так Герань превращается в крылатую ракету как рак в краба, помещенный в определенную среду)
    2. eckons Звание
      eckons
      0
      12 августа 2026 09:33
      Полностью согласен. Но с одной оговоркой необходимо иметь не просто запас, а сохранить производственную работающую линию, с необходимой оснасткой, парком станков и специалистами. Пусть и с сокращенными объемами выпуска, но возможностью мастабирования.
      1. частное лицо Звание
        частное лицо
        -4
        12 августа 2026 09:42
        Но с одной оговоркой необходимо иметь не просто запас, а сохранить производственную работающую линию, с необходимой оснасткой, парком станков и специалистами.

        А где деньги Зин ? Возможности у нас не те чтобы консервировать одни и строить другие.
        1. eckons Звание
          eckons
          -1
          12 августа 2026 09:51
          А где деньги Зин ?
          Сохранить оснастку, оставить некоторое количество сотрудников и станков, дополнительных средств не потребуется. А вот потом снова все это восстанавливать с нуля потребует значительных вложений. Грубо говоря из трех линий оставьте одну на производство поршневых гераней, а две переведите на производство реактивных. Ну и главное - откуда известно, что на это нет денег?
    3. Peter1First Звание
      Peter1First
      +4
      12 августа 2026 09:43
      Так речь и не идёт об отказе от поршневой Герань 2, речь о гибриде ежа и ужа - Герань 3. Для закошмаривания объектов в ближнем тылу /АЗС, ТП, тяговых ТП, ПВД, складов, автостоянок и т д/ пойдёт и Герань 2, а для объектов прикрытых ПВО -Герань 4.
    4. Piramidon Звание
      Piramidon
      0
      12 августа 2026 10:30
      Цитата: Седое Лихо
      Может в случае конкретного противостояния в СВО поршневая Герань и потеряла свою актуальность, но это не значит что она бесполезна.

      Вроде бы от поршневых "Гераней-2" никто не отказывается и их выпуск не прекращается. Речь шла о прекращении выпуска промежуточной версии "Герань-3", которую сменила "Герань-4"
  6. кот Краш Звание
    кот Краш
    0
    12 августа 2026 08:49
    Понимаю огорчение хлов. Они "Герани-2" не надышались, толком "Герань-3" не понюхали, а их уже отменили. Совет им: к Четвёртой Герани не привыкайте. Бегите подальше. Мы вам "Бандероль" вышлем с "Новой поштой".
  7. Пенза мстит Звание
    Пенза мстит
    0
    Вчера, 11:15
    Моё мнение, надо Герань5 развивать, а Герань2 это как платформа для разведки и целеуказания, доставки фпви, истребитель с Р-60 и ПЗРК, для пуска ракет земля воздух и пр., а там ДВС хорошо зайдет am