Глава Новороссийска назвал пережитую городом ночь страшной

17 583 72
Глава Новороссийска назвал пережитую городом ночь страшной

Ночную атаку пережил город-герой Новороссийск. Ситуацию в своём аккаунте прокомментировал глава города Андрей Кравченко. Он назвал минувшую ночь страшной для города.

Мэр города:



К сожалению, погиб ребенок. Это самая невосполнимая утрата. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким. Со своей стороны окажем всю необходимую помощь.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщает о том, что погибшему в Новороссийске ребёнку было восемь лет.

Кравченко отмечает, что счёт использованных противником БПЛА шёл на сотни. В результате массированной атаки повреждены сразу четыре предприятия и 21 жилое здание.

Отмечено, что в одном из домов при падении БПЛА была пробита крыша, что привело к ранениям у местной жительницы и её шестилетнего ребёнка. Мэр сообщает, что оба находятся в клинике в тяжёлом состоянии.

Также сообщается об обрушении надземного путепровода на одной из улиц города. Автомобили направляются в объезд.

При атаке на посёлок Волна под Темрюком погиб мужчина.

Опасность атаки БПЛА ранним утром 12 августа объявлена в Воронежской, Тульской и Рязанской областях. Временные ограничения введены в аэропортах юга России, а также в Тамбове и некоторых других городах страны.

Враг старается сделать свои атаки более резонансными и масштабными, понимая, что в войне против России его в любом случае будут поддерживать главные зарубежные спонсоры, даже если эта поддержка не находит понимания среди собственного их населения.
72 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. ssg.spb Звание
    ssg.spb
    +20
    12 августа 2026 08:00
    Непонимаю, ну почему так вяло МО РФ бъет по административным объектам 404.
    Да снесите вы уже эту Банковскую.
    Чтобы представители власти не чувствовали себя в безопасности.
    Как показывает ход СВО, все равно, но позже будут бить по ней.
    1. Ганкутсу_ Звание
      Ганкутсу_
      +24
      12 августа 2026 08:05
      Сегодня рада с их депутатами, а завтра дума с нашими.
      Это жизни Мыкол и Иванов депутатов не волнуют, а за свои трясутся, вот и договорились не трогать друг друга.

      Другого объяснения я не вижу
      1. topol717 Звание
        topol717
        0
        12 августа 2026 08:12
        Цитата: Ганкутсу_
        Сегодня рада с их депутатами, а завтра дума с нашими.
        Это жизни Мыкол и Иванов депутатов не волнуют, а за свои трясутся, вот и договорились не трогать друг друга.
        При чем тут депутаты? Цели выбирают военые. Ради красочной картинке можно и по банковой, но это будет не больше чем пиар акция, никакого эффекта в военном плане не дающая. США убили всех представителей власти в Иране, это помогло им победить?
        1. K._2 Звание
          K._2
          +11
          12 августа 2026 08:21
          Власть в Иране устроена иначе. Абсолютно разные вещи. Власт в Иране структурно-идеологическая-религиозгая и вся элита внутри страны и все их дети и ценности тоже.
          1. Фразах Звание
            Фразах
            -6
            12 августа 2026 09:13
            Власть в Иране устроена иначе. Абсолютно разные вещи.

            Сказки для детей старшего и очень старшего возраста.., даже в телевизоре такого не услышишь. Абсолютно так же, как и везде.
        2. viktor_47 Звание
          viktor_47
          +10
          12 августа 2026 08:54
          Уничтожать, в первую очередь, необходимо структуры управления экономикой и вооружёнными силами, это создаёт у противника хаос и неспособность к эффективному сопротивлению. А этого как раз и не делается!
          1. topol717 Звание
            topol717
            -4
            12 августа 2026 09:25
            Цитата: viktor_47
            структуры управления экономикой
            Сейчас везде правит частный бизнес, а в 404 вся экономика это подачки евриков из ЕСа.
        3. VenDora Звание
          VenDora
          +4
          12 августа 2026 10:06
          Ворон ворону глаз не выклюет. паны дерутся - у холопов чубы трещат. На ВО часто задаются вопросы почему не уничтожаются объекты связанные с русскими олигархами.
          1. topol717 Звание
            topol717
            -3
            12 августа 2026 10:32
            Цитата: VenDora
            На ВО часто задаются вопросы почему не уничтожаются объекты связанные с русскими олигархами.
            Да вопросы можно задавать разные, МО на каждый такой вопрос отвечать не будет. Для уничтожения нужны условия, нужна разведка, нужно подтверждение что там что то есть. Просто так запускать Искандер никто не будет. Ну и самое главное, насколько я знаю, все что связано с РФ, все было давно национализировано в пользу 404. Поэтому российского бизнеса там нет. Да и бизнес этот никак с генералами, которые определяют цели не связан.
            1. tjeck91 Звание
              tjeck91
              +1
              12 августа 2026 12:41
              Больше наверное нет. Но это не мешало нашим хозяевам жизни положить глаз на тамошние производства. Малофеев с началом спец операции в 22м целый инвестиционный план накатал о том какие предприятия он хотел бы заграбастать для создания своего концерна.
          2. Дедок Звание
            Дедок
            0
            12 августа 2026 11:13
            На ВО часто задаются вопросы почему не уничтожаются объекты связанные с русскими олигархами.

            вчера или позавчера был большой прилет по Запорожстали...
            он перестал работать
            а в нём доли и наших олигархов...
      2. kenig1 Звание
        kenig1
        0
        12 августа 2026 09:35
        Пару лет назад помнится БПЛА по Кремлю уже прилетал.
      3. alex007i Звание
        alex007i
        0
        12 августа 2026 11:13
        Сегодня рада с их депутатами, а завтра дума с нашими...
        По другому и не было никогда,из-за
        одного взбаломошного гибнут миллионы.
        И объясняется этот феномен
        одним странным словом - война.
    2. Александр Сл Звание
      Александр Сл
      +3
      12 августа 2026 09:50
      Банковую трогать не будут, за свою " ценную" шкуру боятся, ответка прилетит.
    3. гильза Звание
      гильза
      -4
      12 августа 2026 10:17
      Зачем? Пожалуйста доступно отвечайте зачем бить по Банковой?
    4. alexoff Звание
      alexoff
      +3
      12 августа 2026 10:33
      Цитата: ssg.spb
      вяло МО РФ бъет по административным объектам 404

      а что, разве бьет вообще? За последнее время едва ли припомню такое what
    5. домохозяйка Звание
      домохозяйка
      -1
      12 августа 2026 13:49
      А они там сидят и ждут - наши ударят по Банковской или нет? Ну, разобьют здания! И что -легче нам будет?
    6. vldmrom Звание
      vldmrom
      +1
      12 августа 2026 14:39
      Да снесите эту Банковую. Наверное эти здания, пустые. НО!!! Зато какой медийный эффект!!!!
      Очень хочется посмотреть на развалины бандерштадта.
    7. Виталия Рыбакова
      Виталия Рыбакова
      -2
      12 августа 2026 21:14
      Ну ударят. И дальше что? Только как пиар ход. По логистике, инфраструктуре и промышленности надо долбить как можно больше и чаще
  2. PASus Звание
    PASus
    +4
    12 августа 2026 08:02
    Враг старается сделать свои атаки более резонансными и масштабными, понимая, что в войне против России его в любом случае будут поддерживать главные зарубежные спонсоры

    Пока враг не будет понимать совсем другое, в страхе сидя в норе как крыса, ничего не изменится.
    1. Копчёный Звание
      Копчёный
      +8
      12 августа 2026 08:18
      Есть такие люди, хуситы называются. Это такие пацаны в пиджаках и тапках на голое тело, в стране из камней и песка, у которых солидные страны помогли устроить гражданскую войну, потом устроили интервенцию из наёмников с самым современным на тот момент оружием. Там даже Леклерки катались! Которых бомбят как хотят, постоянно трупы трупы трупы, но которые всё равно бегают по горам да пустыне постреливая из калашей и внезапно ракетами и дронами от союзника, по своим обидчикам.
    2. Сергей Смирнов_5 Звание
      Сергей Смирнов_5
      +1
      12 августа 2026 08:33
      Уничтожение населения и инфраструктуры будет только возрастать,и до каких пор?
      1. Voskolina Звание
        Voskolina
        0
        12 августа 2026 10:18
        Судя по всему до 7 мая 2030 года точно. А может и до 2036-го.
  3. МВГ Звание
    МВГ
    +10
    12 августа 2026 08:02
    Пора бы уже ключевые фигуры Укрорейха ... того ...
    1. домохозяйка Звание
      домохозяйка
      -2
      12 августа 2026 13:53
      а это хто? Других тут же назначат. Промышленность их бить надо и склады военные.
  4. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +4
    12 августа 2026 08:19
    Сейчас укронацики начнут разгонять в нашем информпространстве страх и панику ...прием известный.
    Ставка сделана на попытки кошмарить наше гражданское население. request
    1. Orange-Bigg Звание
      Orange-Bigg
      +16
      12 августа 2026 08:31
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Сейчас укронацики начнут разгонять в нашем информпространстве страх и панику ...прием известный.
      Ставка сделана на попытки кошмарить наше гражданское население. request


      Страха и паники нету.Но просто на Новороссийск этой ночью прилетело всё что только можно.Каждые 20 секунд новый взрыв.Начали в таком темпе они работать с примерно 12 ночи до примерно 4 утра.Вот и сами посчитайте сколько всего прилетело. Начиная с обычных дронов,затем реактивных,затем в самом конце работали чем то очень мощным,то ли ракетами,то ли авиабомбами американскими,но точно не дронами.Вот так.Побило много домов в восточной части города,зерновой терминал до сих пор горит и не только он.А что с мостом соединяющим центральную часть города с восточной?А ничего.Просто ничего.Понятно да? Нет моста.По нему зерновозов ходили.А мост в Затоке ,на Украине,кстати починили и по нему пойдёт украинское зерно.Вот они полумеры.А у нас уже всё сильно иначе.Заново строить прийдётся.
      1. Тот же ЛЕХА Звание
        Тот же ЛЕХА
        +3
        12 августа 2026 08:44
        Цитата: Orange-Bigg
        Страха и паники нету.Но просто на Новороссийск этой ночью прилетело всё что только можно.

        Это все понятно...вчера как раз наткнулся на статью уважаемого человека именно с таким развитием событий...укронацики будут выбирать один или два города России до которых могут дотянуться и будут кошмарить их по полной программе...а затем разгонять в нашем народе бацилы поражения и капитуляции.
        Похоже этот сценарий сейчас и работает.
        С нашей стороны сейчас надо глушить по полной сузившие после блокады Одессы магистрали поставок оружия и прочего военного снаряжения для нацисткого режима Киева.
        Нужно устроить полную блокаду границ Украины любыми средствами и силами...паралельно ДОБИВАЯ в ноль на ЛБС личный состав ВСУ.
        1. Копчёный Звание
          Копчёный
          0
          12 августа 2026 08:47
          Не ну понятно, что цель оправдывает средства и если укронациков можно уничтожить кошмаром одного или двух городов России, то норм наверно. Стратегия жи.
          1. Виталия Рыбакова
            Виталия Рыбакова
            -2
            12 августа 2026 21:11
            Очень толсто и мерзко троллите
        2. Orange-Bigg Звание
          Orange-Bigg
          +3
          12 августа 2026 08:48
          Вы видели массированный удар по городу чем то очень мощным по городу?Взрывы точно не как у БПЛА,а как у авиабомб или ракет.И в таком темпе как будто из РСЗО стреляют.Прилет за прилетом.Странно что от порта вообще что то осталось.Правда тяжёлым работали так только в самом конце атаки,часов с 3 ночи.

          Первые сведения о последствиях атаки появились около 2:00. Кравченко сообщил, что обломки БПЛА упали на шесть жилых домов, коммерческое здание и территорию строительной площадки. На местах работали оперативные и специальные службы.

          Позже глава города сообщил о гибели ребенка. По его данным, в результате массированной атаки повреждения получили объекты гражданской инфраструктуры — четыре предприятия и 21 жилое здание, включая многоквартирные дома. Большинство возгораний, возникших из-за падения обломков, удалось ликвидировать.

          В одном из домов Восточного района обломки беспилотника проломили крышу. В результате пострадали женщина и шестилетний ребенок. Оба находятся в тяжелом состоянии и были доставлены в городскую больницу.

          Кравченко выразил соболезнования семье погибшего ребенка и заявил, что власти окажут необходимую помощь пострадавшим.

          Кравченко сообщил об изменениях в движении транспорта Новороссийска
          Во время атаки движение транспорта в районе набережной от улицы Исаева до улицы Суворовской было перекрыто. До отмены сигнала атаки общественный транспорт в городе не работал.

          Утром Кравченко сообщил об открытии ранее перекрытых участков и возобновлении работы общественного транспорта. При этом движение в сторону Восточного внутригородского района временно не осуществляется из-за обломков БПЛА на улично-дорожной сети.

          Кроме того, на улице Магистральной в результате атаки произошло обрушение надземного путепровода. Движение автомобилей на этом участке перекрыли. Для объезда рекомендованы улица Портовая либо маршрут через село Кирилловка.
          1. 30 вис Звание
            30 вис
            +2
            12 августа 2026 09:39
            Цитата: Orange-Bigg
            Вы видели массированный удар по городу чем то очень мощным по городу?Взрывы точно не как у БПЛА,а как у авиабомб или ракет.И в таком темпе как будто из РСЗО стреляют.Прилет за прилетом.

            Видели и не один раз . В Севастополе . видели . И сегодня ночью было с 23 -00 до пяти тридцати утра ... И не воем от страха . И вообще о Севастополе , Донецке и новых территориях стали писать вскользь , стесняясь , как бы ... Вроде бы мы есть , вроде бы Россия , а вроде бы нет и территории с непонятной перспективой . Пора заканчивать с такой позицией ..
            1. Виталия Рыбакова
              Виталия Рыбакова
              +1
              12 августа 2026 21:29
              О, да. Пока долбили только по Донецку и Крыму, диванным патриотам было норм. Как полетело в глубь так завыли. Тоже тошно от этого
          2. 30 вис Звание
            30 вис
            +2
            12 августа 2026 11:25
            Цитата: Orange-Bigg
            Вы видели массированный удар по городу чем то очень мощным по городу?Взрывы точно не как у БПЛА,а как у авиабомб или ракет.
            ---------------------------
            Ночь с 11 на 12 августа в Севастополе стала одной из самых напряжённых за последнее время: силы ПВО, авиация и мобильные огневые группы отразили две массированные атаки и сбили 115 беспилотников.

            Из них 46 нейтрализовали мобильные огневые группы. Пострадавших нет, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Но урон от падения обломков оказался серьёзным.            Осколки разбили окна и повредили имущество в 10 многоквартирных и 25 частных домах. Также пострадали 13 автомобилей. В разных районах города зафиксированы возгорания травы и леса — все их уже ликвидировали, кроме одного участка в районе Родного, где пожарные продолжают работу.
          3. LaraM Звание
            LaraM
            +1
            12 августа 2026 18:28
            Правда тяжёлым работали так только в самом конце атаки,часов с 3 ночи.

            Потому что они надеялись, что ПВО на первые волны дронов потратит все, а когда пойдет волна мощных дронов - ПВО и нечем будет сбивать?
        3. nobody75 Звание
          nobody75
          +5
          12 августа 2026 08:56
          Когда уже до всех дойдет! Основная цель запада не "расчленение России и смена режима", а прямое уничтожение Народа России! Поэтому бесполезно уничтожать "банковую", "бескидский тунель", "мосты - через - днепр - и затоку". Основной ресурс украины - это генокрады. Их и нужно вибивать до полной "денацификации". Я уже писал про характер воин будущего. Пора посмотреть правде в глаза.
          С Уважением
      2. Бородач Звание
        Бородач
        +4
        12 августа 2026 08:56
        Цитата: Orange-Bigg
        Цитата: Тот же ЛЕХА
        Сейчас укронацики начнут разгонять в нашем информпространстве страх и панику ...прием известный.
        Ставка сделана на попытки кошмарить наше гражданское население. request


        Страха и паники нету.Но просто на Новороссийск этой ночью прилетело всё что только можно.Каждые 20 секунд новый взрыв.Начали в таком темпе они работать с примерно 12 ночи до примерно 4 утра.Вот и сами посчитайте сколько всего прилетело. Начиная с обычных дронов,затем реактивных,затем в самом конце работали чем то очень мощным,то ли ракетами,то ли авиабомбами американскими,но точно не дронами.Вот так.Побило много домов в восточной части города,зерновой терминал до сих пор горит и не только он.А что с мостом соединяющим центральную часть города с восточной?А ничего.Просто ничего.Понятно да? Нет моста.По нему зерновозов ходили.А мост в Затоке ,на Украине,кстати починили и по нему пойдёт украинское зерно.Вот они полумеры.А у нас уже всё сильно иначе.Заново строить прийдётся.

        Киев надо сжечь.
        1. VenDora Звание
          VenDora
          +4
          12 августа 2026 10:13
          при чём тут киев. Нужно уничтожать зачинщиков а для нашей власти это партнеры. Их трогать нельзя
      3. Nastia Makarova Звание
        Nastia Makarova
        +3
        12 августа 2026 09:00
        и город утром продолжил жить обычной жизнью, наш офис не закрыли сегодня
      4. LIONnvrsk Звание
        LIONnvrsk
        -6
        12 августа 2026 09:32
        Цитата: Orange-Bigg
        Страха и паники нету.
        Нет моста.По нему зерновозов ходили.

        Судя по этим фразам, вам очень хочется разогнать панику.
        Какой нахрен мост, какие нахрен зерновозов?! Брешешь как щирый скакуас!
        Разбили участок конвейерной галереи, которая проходила над Магистральной.
        А по мостам зерновозы не ходили, там знаки 20т висят. Иногда залётные, чтоб сократить путь внаглую проскакивали под знак.
        1. Orange-Bigg Звание
          Orange-Bigg
          +2
          12 августа 2026 09:37
          Никакую панику я не разгоняю.Тоже самое что сказал я сейчас сказали в новостях Россия Кубань по второму каналу.Или там тоже разгоняют панику?

          Вы противоречие сами себе.Сначала вы отрицаете что повредили мост.

          . Какой нахрен мост, какие нахрен зерновозов?! Брешешь как щирый скакуас!


          А потом сами же нехотя признаете.И при этом говорите сначала что зерновозы там не ходили,а потом начинаете говорить что ходили,но какие то залётные с ваших слов.

          . Разбили участок конвейерной галереи, которая проходила над Магистральной.А по мостам зерновозы не ходили, там знаки 20т висят. Иногда залётные, чтоб сократить путь внаглую проскакивали под знак.
          1. Розмари Звание
            Розмари
            +2
            12 августа 2026 10:25
            В Телеграмме сообщают, что перебили конвейерную эстакаду по которой непрерывно транспортировалось зерно на причал от ЖД станции. Вот она на снимке до разрушения
          2. LIONnvrsk Звание
            LIONnvrsk
            -5
            12 августа 2026 10:26
            Цитата: Orange-Bigg
            Сначала вы отрицаете что повредили мост.

            Поясняю особо одарённым. На приложенном фото участок ул.Магистральной. над которой проходит зерновая галерея с конвейерами. Именно в неё попали скакуасы и её элементы упали на автодорогу, которая дальше ведёт на мост. Начало моста видно в центре фото, он продолжается за левым поворотом. Еще один мост находится за спиной фотографирующего метрах в 250. Никакой мост не повреждён, никакие "зерновозов" к атакованной галерее отношения не имеют и движение зерновозов по этой улице запрещено.
            Доходчиво пояснил? Или будете скакать дальше?
        2. домохозяйка Звание
          домохозяйка
          0
          12 августа 2026 14:01
          Так мост или нет? Думаю, если мост, так и сообщили бы.
          1. LIONnvrsk Звание
            LIONnvrsk
            0
            Вчера, 06:49
            Цитата: Orange-Bigg
            А что с мостом соединяющим центральную часть города с восточной?А ничего.Просто ничего.Понятно да? Нет моста.
            А мост в Затоке ,на Украине,кстати починили и по нему пойдёт украинское зерно.Вот они полумеры.

            Цитата: домохозяйка
            Так мост или нет?

            Балаболу верить - себя не уважать.
            Вчера вечером, после разборки элементов зерновой галереи, упавших на автодорогу, движение по ул.Магистральной было восстановлено.
            Ну, что скажете, мистер Бигг? Наверное, что у нас строители тоже умеют работать, починили за день рухнувший мост и снова пустили по нему автомобили? lol
      5. Peter1First Звание
        Peter1First
        -2
        12 августа 2026 09:33
        Странно это, но на 5 году СВО наша ПВО не научилась сбивать БПЛА и примитивные ракеты противника! Ведь чтобы долететь до Новороссийска, надо пролететь сотни километров, попадая в зоны действия радаров, или через море огибая Крым -но над морем их тоже легко увидеть!
        1. Orange-Bigg Звание
          Orange-Bigg
          +3
          12 августа 2026 09:44
          Так украинская ПВО не смотря на то что ей помогает Запад на 5 году СВО тоже подсела.Видать средст для атаки и тактик применения придумали столько,что никакая ПВО уже не справляется.И да средства перехвата дороже и сложнее и их дефицит.О том что будет налет сообщили заранее,начали рассылать СМС.Но эти беспилотные и ракетные опасности если и не в ежедневном режиме,то в режиме через день уж точно. Все давно привыкли и не сильно обращают внимание.О том что налет будет сильным предупреждали заранее. Видать просто перегрузили ПВО.Задавили массой.
        2. Розмари Звание
          Розмари
          0
          12 августа 2026 09:52
          Цитата: Peter1First
          Странно это, но на 5 году СВО наша ПВО не научилась сбивать БПЛА и примитивные ракеты противника!

          Как это не умеет? Вы почитайте вчерашнюю новость "Пресса США: через российскую ПВО прорывается лишь 5-9 процентов БПЛА и ракет ВСУ"

          https://topwar.ru/287889-pressa-ssha-cherez-rossijskuju-pvo-proryvaetsja-lish-5-9-procentov-bpla-i-raket-vsu.html#

          Там комментаторы убедительно доказывают, что американцы врут - "На самом деле российская ПВО реально имеет эффективность 97 - 99%..."
        3. tsvetahaki Звание
          tsvetahaki
          0
          12 августа 2026 19:49
          В результате массированной атаки повреждены сразу четыре предприятия и 21 жилое здание.

          То есть минимум 25 долетело.
          По утверждениям экспертов здесь - эффективность нашего ПВО 98% (жаркие споры экспертов - https://topwar.ru/287889-pressa-ssha-cherez-rossijskuju-pvo-proryvaetsja-lish-5-9-procentov-bpla-i-raket-vsu.html"
          То есть налет был произведен 1250-ю дронами.
          При 90% - 250-ю дронами.
          Вот и можно прикинуть, кто эксперт и какие цифры ближе к реальности.
        4. Франк Мюллер Звание
          Франк Мюллер
          0
          Вчера, 21:50
          "Летающих дряней" для ударов по побережью запускают с суденышек из нейтральных вод. Российский главковерх как - то грозился начать топить оные, невзирая на нарушение режима нейтрального водного пространства, но, похоже, что - то ему всё время мешает? А подробный материал "Атака дронов" найдете на сайте "Как оно на самом деле" в Дзене.
        5. vindigo Звание
          vindigo
          0
          Вчера, 22:10
          Через Азовское море тоже атакуют Краснодарский край.
      6. домохозяйка Звание
        домохозяйка
        0
        12 августа 2026 13:54
        Которого нет - у лесного или на Магистральной?
      7. Виталия Рыбакова
        Виталия Рыбакова
        0
        12 августа 2026 21:24
        Где полумеры? Наши вкс сейчас точно также выносят хохлам порты и суда в Одессе. Да, это война, и процесс это обоюдный. То что многие у нас оказались к этому не готовы, так это скорее к шапкозакидателям от пропаганды вопросы.
      8. vindigo Звание
        vindigo
        0
        Вчера, 22:06
        Бой с полком ПВО в Мысхако начался часов 10 вечера. Походу они всех солдат к стрелковке поставили. Отбились к полуночи. Потом начался налет на порт. Судя по разрушениям с суши летели. С Гайдука.
      9. vindigo Звание
        vindigo
        0
        Вчера, 22:13
        Мосты на месте. Упавшую эстакаду убрали. Сегодня на вахте утром и вечером по мостам ездили.
  5. ваш вср 66-67 Звание
    ваш вср 66-67
    +5
    12 августа 2026 08:20
    даже если эта поддержка не находит понимания среди собственного их населения

    Какое население? Автор, о чем вы?
    Там население сплошь и рядом укрофашисты!
    И не надо с ними няньчиться! Всех на утилизацию!
    пысы. Они убиваают наших детей, стариков и женщин!
    Не должно быть пощады врагу!
  6. spirit Звание
    spirit
    +7
    12 августа 2026 08:38
    Уже бы даже обезьяна поняла ,что верхушку Украины выносить не будут) Но турбодиваны на 5 год СВО после каждого прилёта все об этом пишут и пишут) Удивительно "интеллектуальные" люди laughing
    1. Булат Звание
      Булат
      -3
      12 августа 2026 10:46
      ПВО работает хорошо,но будто под шумок изнутри кто то запускает
  7. ssg.spb Звание
    ssg.spb
    0
    12 августа 2026 08:55
    Цитата: ssg.spb
    Непонимаю, ну почему так вяло МО РФ бъет по административным объектам 404.
    Да снесите вы уже эту Банковскую.
    Чтобы представители власти не чувствовали себя в безопасности.
    Как показывает ход СВО, все равно, но позже будут бить по ней.


    Такое впечатление, что мы живем с 404 по:
    Семейный кодекс РФ (ст. 65): родительские права не могут осуществляться в противоречии с интересами детей. При воспитании нельзя причинять вред физическому и психическому здоровью ребёнка, его нравственному развитию. Способы воспитания должны исключать жестокое, грубое, унижающее достоинство обращение, оскорбление или эксплуатацию.

    Поэтому, если вы столкнулись с ситуацией, когда, по вашему мнению, ребёнка бьют или унижают, закон защищает его: можно обратиться в полицию, органы опеки или прокуратуру. Специалисты проведут проверку и оценят, есть ли основания для вмешательства.
  8. Щирый прапор Звание
    Щирый прапор
    0
    12 августа 2026 09:12
    А закатать в асфальт и глину всë, до чего можно дотянутся, не попадая под комплексы ПВО что нашим "вошдям" мешает?
    Чуйство безнаказонности накруток предвыборного счетчика?
    Вера в административный ресурс бабла?
    Моральная усталость от безмозглого бессознательного творит чудеса.
    Если не мешать. Но так не бывает, комиссары хотят быть впереди, несмотря на то что их место на галерке.
  9. Вячеслав Болдырев Звание
    Вячеслав Болдырев
    -2
    12 августа 2026 09:17
    Где наш ядерный щит на который потрачены сумасшедшие деньги? Готовите Россию к капитуляции?
  10. ism_ek Звание
    ism_ek
    +1
    12 августа 2026 09:30
    Ставка на МОГи глубоко ошибочна. При подлете дроны разгоняются до 200 км.ч и их не сбить из пулемета человеку. Я уж не говорю про ракеты. Нужны массовые решения типа "цитадели"
    1. Алексей Лантух Звание
      Алексей Лантух
      0
      12 августа 2026 09:51
      Смотря, чем МОГи вооружены и где они находятся. Если "пулеметами-двустволкой" 5,45, то большие БПЛА им практически не по зубам, только мелкие дроны. А если 12,7 и больше, то другой разговор. Это из разговоров бойцов.
  11. BonchB Звание
    BonchB
    +3
    12 августа 2026 09:35
    Враг старается сделать свои атаки более резонансными и масштабными, понимая, что в войне против России его в любом случае будут поддерживать главные зарубежные спонсоры, даже если эта поддержка не находит понимания среди собственного их населения.


    Зато мы всё время заявляем через МИД, МО и тд, что очень аккуратны и деликатны, ничего и никого лишнего не трогаем. Всем кто говорит, что удары по Банковой, каналиизации Киева и тд не дадут военного эффекта. Еще как дудут, дадут хоть какой-то страх от наших действий. А страх вызывает вопросы в голове, а стоит ли... Сейчас у противника никаких вопросов нет, только мысли, где бы еще и как посильнее побеспредельничать безнаказанно.
  12. Андрей Мишин Звание
    Андрей Мишин
    -1
    12 августа 2026 09:44
    Не надо лишних слов, не надо паники, как в песне. Сам живу в городе, где это в порядке вещей. И никто не паникует, люди понимают.
  13. Алексей Лантух Звание
    Алексей Лантух
    +1
    12 августа 2026 09:45
    Глава Новороссийска назвал пережитую городом ночь страшной

    Радикальное лечение Киевского режима только одно - удар ТЯО по объектам ВПК, по западным погранпереходам, туннелям, мостам, черноморским портам и судам. Конечно, по жилью бить нельзя.
    1. Metallurg_2 Звание
      Metallurg_2
      -2
      12 августа 2026 10:01
      Конечно, по жилью бить нельзя.

      Можно и нужно. Там сплошь больное и зараженное вирусом нацизма население.

      Ну а если и есть кто-то нормальный - аббат Арно Амори по этому поводу имел особое мнение еще в 13 веке при осаде Монсегюра.
  14. Булат Звание
    Булат
    +1
    12 августа 2026 10:42
    Интересно на куя космонавты сидят на орбите если они не могут определить откуда взлетают БПЛА
  15. Дедок Звание
    Дедок
    +1
    12 августа 2026 11:22
    Ночью под атакой реактивных БПЛА ВСУ был Севастополь, повреждены 3 многоэтажных дома. В Краснодарском крае ограничено движение транспорта из Новороссийска в Геленджик, повреждены взрывами шесть жилых домов, а в Геленджике ночью действовала тревога угрозы атаки БЭКов.

    Глава Новороссийска назвал пережитую городом ночь страшной

    Тяжелей всего в Новороссийске, город атаковали БПЛА и БЭКи, повреждены жилые дома. перекрыта дорога от Сухумского шоссе и улицы Карьерной в сторону Геленжика. Со стороны Кабардинки закрыт въезд в город. Пожарные спутники показывают очаги пламени в районе терминала "Шесхарис", грузового и зернового терминалов, военно-морской базы и причалов ЧФ.
  16. Лиза Кернер-Тимошенко Звание
    Лиза Кернер-Тимошенко
    -3
    12 августа 2026 12:20
    А ГДЕ ОТВЕТ????
    Когда в конце концов закрывают окончательный рот бандеровцам am
  17. engy Звание
    engy
    0
    Вчера, 12:11
    При этом во время налёта на Новороссийск был хоть какой-то бой. Да, были пропущенные, плюс жертвы среди мирных, но противнику не удалось добиться эффекта массовых пожаров, задымлений. Данные противника имеют большую устную составляющую, да и вид сверху, им же предоставленный, имеет плохую чёткость. Т.е., когда у них безоговорочный успех, они не жалеют денег на спутниковые снимки Максар, показывают всё в мельчайших подробностях, а тут показали нечто. Не спорю, что они что-то поразили, но, надо признать, и ПВО здесь поработало довольно таки неплохо.
  18. домохозяйка Звание
    домохозяйка
    0
    Вчера, 15:28
    Главное, написали "моста нет". Спрашиваю какого - у лесного или на Магистральной? Мне ставят минус. Что минус? Ставишь минус - поясняй. Да, ладно, уже и без вас знаю.