Глава Новороссийска назвал пережитую городом ночь страшной
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Ночную атаку пережил город-герой Новороссийск. Ситуацию в своём аккаунте прокомментировал глава города Андрей Кравченко. Он назвал минувшую ночь страшной для города.
Мэр города:
К сожалению, погиб ребенок. Это самая невосполнимая утрата. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким. Со своей стороны окажем всю необходимую помощь.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщает о том, что погибшему в Новороссийске ребёнку было восемь лет.
Кравченко отмечает, что счёт использованных противником БПЛА шёл на сотни. В результате массированной атаки повреждены сразу четыре предприятия и 21 жилое здание.
Отмечено, что в одном из домов при падении БПЛА была пробита крыша, что привело к ранениям у местной жительницы и её шестилетнего ребёнка. Мэр сообщает, что оба находятся в клинике в тяжёлом состоянии.
Также сообщается об обрушении надземного путепровода на одной из улиц города. Автомобили направляются в объезд.
При атаке на посёлок Волна под Темрюком погиб мужчина.
Опасность атаки БПЛА ранним утром 12 августа объявлена в Воронежской, Тульской и Рязанской областях. Временные ограничения введены в аэропортах юга России, а также в Тамбове и некоторых других городах страны.
Враг старается сделать свои атаки более резонансными и масштабными, понимая, что в войне против России его в любом случае будут поддерживать главные зарубежные спонсоры, даже если эта поддержка не находит понимания среди собственного их населения.
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