К сожалению, погиб ребенок. Это самая невосполнимая утрата. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким. Со своей стороны окажем всю необходимую помощь.

Ночную атаку пережил город-герой Новороссийск. Ситуацию в своём аккаунте прокомментировал глава города Андрей Кравченко. Он назвал минувшую ночь страшной для города.Мэр города:Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщает о том, что погибшему в Новороссийске ребёнку было восемь лет.Кравченко отмечает, что счёт использованных противником БПЛА шёл на сотни. В результате массированной атаки повреждены сразу четыре предприятия и 21 жилое здание.Отмечено, что в одном из домов при падении БПЛА была пробита крыша, что привело к ранениям у местной жительницы и её шестилетнего ребёнка. Мэр сообщает, что оба находятся в клинике в тяжёлом состоянии.Также сообщается об обрушении надземного путепровода на одной из улиц города. Автомобили направляются в объезд.При атаке на посёлок Волна под Темрюком погиб мужчина.Опасность атаки БПЛА ранним утром 12 августа объявлена в Воронежской, Тульской и Рязанской областях. Временные ограничения введены в аэропортах юга России, а также в Тамбове и некоторых других городах страны.Враг старается сделать свои атаки более резонансными и масштабными, понимая, что в войне против России его в любом случае будут поддерживать главные зарубежные спонсоры, даже если эта поддержка не находит понимания среди собственного их населения.