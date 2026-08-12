«Русский дом» в Берлине показывает «слабость Германии», считают в Бундестаге

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«Русский дом» в Берлине показывает «слабость Германии», считают в Бундестаге

Германия продолжает проводить антироссийскую политику, немецкие политики потребовали закрыть «Русский дом» в Берлине. Культурный центр обвиняют якобы в шпионаже. Об этом сообщает немецкая пресса.

Несколько немецких политиков из числа русофобов потребовали от властей закрыть «Русский дом» в Берлине, заявив, что он является прикрытием для работы российский спецслужб против Германии. Причем в своих подозрениях они опираются не на данные германских спецслужб, а на предположение, высказанное французским МВД. Французы что-то там предположили, а немцы приняли это за непреложную истину и обвинили.



Германский МИД, может, и пошёл бы на поводу у политиков, среди дипломатов тоже хватает русофобов, но не хочет окончательно рвать связи с Москвой. МИД указывает на то, что между Германией и Россией существуют двухсторонние соглашения в сфере недвижимости, и если в Берлине закрыть «Русский дом», то в Москве автоматически закроется «Институт имени Гёте», а этого немцы не хотят.

Тем не менее наиболее активно настроенные политики в Бундестаге требуют закрытия «Русского дома», несмотря на последствия, называя его функционирование «слабостью Германии». Впрочем, этот призыв звучит не в первый раз, «Русский дом» уже обвиняли в ведении «информационной войны» и продвижении российской политики. Теперь дошли до российских спецслужб.

В посольстве России в Берлине заявили, что «Русский дом» является культурным центром, а всё остальное является выдумкой немецких русофобов.
18 комментариев
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  1. ЗВЕРОБОЙ Звание
    ЗВЕРОБОЙ
    +5
    12 августа 2026 08:16
    он является прикрытием для работы российский спецслужб против Германии

    А она, эта работа есть? Вот когда несколько неопознанных БПЛА разнесут какое-нибудь предприятие в Германии производящее оружие для лохлов, сожгут самолёт или поезд перевозящий боеприпасы… вот тогда поверю!
    Войну нужно переносить на территорию европы, раз они в неё вступили.
    1. Егоза Звание
      Егоза
      +7
      12 августа 2026 08:22
      Цитата: ЗВЕРОБОЙ
      Войну нужно переносить на территорию европы, раз они в неё вступили.

      Да тут хоть бы на Украине все их "совместные предприятия" грохнули. А то все бизнес, бизнес....договоренности...
      1. carpenter Звание
        carpenter
        +1
        12 августа 2026 09:22
        Цитата: Егоза
        Да тут хоть бы на Украине все их "совместные предприятия" грохнули. А то все бизнес, бизнес....договоренности..

        Крюковский вагоностроительный завод стоит не тронутый.
    2. Венд Звание
      Венд
      +2
      12 августа 2026 09:31
      Сейчас закроют "Русский дом", а когда в ответ закроют немецкие культурные центры в России, начнут верещать, а нас за что? И обвинять Россию, в недружественном шаге laughing laughing
    3. ABC-schütze Звание
      ABC-schütze
      -1
      12 августа 2026 12:37
      Ага... Всё в порядке и по "европейски"...

      Неонацики Мерца и всякая либерально-истеричная "зелень", требует закрыть "шпионские" AfD и Russisches Haus. Но никто из них, отчего-то не требует закрыть пронацистскую Frankfurter Allgemeine...
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    12 августа 2026 08:37
    Самый опасный в Русском доме в Берлине это завхоз . bully
  3. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +1
    12 августа 2026 08:41
    Ну а что сначала из журналистишка "оговорился" теперь до культурного центра рученки тянут, всё это звенья одной цепи. Нравиться это кому-то или нет.
    1. matwey Звание
      matwey
      +2
      12 августа 2026 09:55
      Ну а что сначала из журналистишка "оговорился" теперь до культурного центра рученки тянут, всё это звенья одной цепи. Нравиться это кому-то или нет.

      Как раз не оговорился. Причём подтверждает на камеры.
  4. Mouse Звание
    Mouse
    0
    12 августа 2026 08:41
    если в Берлине закрыть «Русский дом», то в Москве автоматически закроется «Институт имени Гёте», а этого немцы не хотят.

    И хочется, и колется.....
  5. кокосов тима Звание
    кокосов тима
    +5
    12 августа 2026 08:46
    Товарищ Сталин был добрейшей души человек и не стер Германию с карты мира в 1945 году. А зря...
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +2
      12 августа 2026 08:52
      кокосов тима hi ,за это весь Запад записал его в "кровавые диктаторы" вот такая вот вышла благодарность.
      1. carpenter Звание
        carpenter
        +2
        12 августа 2026 09:26
        Цитата: Ропот 55
        за это весь Запад записал его в "кровавые диктаторы" вот такая вот вышла благодарность.

        Вот так и вся Европа отплатили, своей "добротой".
        Хоть меня постоянно и минусуют, но напишу опять - "незачем было освобождать Европу" (оккупировать можно).
  6. Роман_Васильевич Звание
    Роман_Васильевич
    0
    12 августа 2026 09:42
    «Русский дом» в Берлине показывает «слабость Германии»

    Отрадно это читать!

    А если захотят закрыть, то помимо "Института имени Гёте", закроем и "Русско-немецкий дом" в Москве...
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      0
      12 августа 2026 09:57
      Роман Васильевич hi ,а вы уверены что закроют? США отжало нашу дип собственность и что в ответ? Или это нельзя сравнивать?
      1. Роман_Васильевич Звание
        Роман_Васильевич
        +1
        12 августа 2026 10:35
        ..а вы уверены что закроют?

        Что-то мне подсказывает, что вектор отношений изменился и не ответить, будет проявлением "слабости России"...
        1. Ильнур Звание
          Ильнур
          -1
          12 августа 2026 13:26
          будет проявлением "слабости России"...

          Мы проявляет слабость с того момента когда меченый сдал СССР, а алкаш и Ко слали Россию...
  7. Earl Звание
    Earl
    -1
    12 августа 2026 10:31
    А не мало ли будет закрытия «Русского дома» в Берлине? Небось, инициаторы потом, по привычке, примутся за прилюдное сожжение "неправильных" книг?
  8. Alex F._2 Звание
    Alex F._2
    0
    12 августа 2026 15:17
    Германские "политики" из числа русофобов, ещё бы уточнили, а что именно показывает "Германский дом" в Москве?