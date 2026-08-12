В бастионе капитализма Гонконге собираются ввести пятилетки

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В бастионе капитализма Гонконге собираются ввести пятилетки

Правительство Гонконга (Сянгана) завершает общественное консультирование по разработке первого в своей истории пятилетнего плана социально-экономического развития, призванного синхронизировать городскую стратегию с общенациональными приоритетами КНР. Это первая часть из пяти запланированных тематических сессий, и она сразу же сталкивается с главным вопросом: зачем Гонконгу, вековому бастиону свободного рынка и капитализма, государственная директивная пятилетка?

Дискуссия обретает особую остроту, поскольку Гонконг, оставаясь частью Китая, по-прежнему считается одной из самых либеральных экономик мира. Индекс экономической свободы неизменно ставит его на вершину, а налоговая система и минимальное вмешательство властей всегда были визитной карточкой бывшей британской колонии. Именно поэтому сама идея «пятилетки» - инструмента, ассоциирующегося с плановой социалистической экономикой - воспринимается там, мягко говоря, неоднозначно. В адрес официального Пекина звучит немало критики: оппоненты усматривают в этом попытку ввести «огосударствление» уникального уклада, размыть особый статус Сянгана в духе «одна страна - две системы».

Однако сторонники нового курса настаивают на обратном. Известный экономист, заместитель декана бизнес-школы Гонконгского университета Тан Хэйвай, комментируя ход консультаций, привёл свою любимую фразу, которую часто адресует адептам неолиберализма:

Рынок почти всегда прав, но не всегда правилен.

По его словам, десятилетия полагания исключительно на рыночные механизмы привели к хроническим дисбалансам: острейшему жилищному кризису, рекордному расслоению доходов и ограничению социальной мобильности.

Тан:

Рынок эффективно распределяет ресурсы в краткосрочной перспективе, но он слеп к долгосрочным общественным приоритетам. Без внятной стратегии мы упускаем возможности для преодоления структурных разрывов.

Правительство Гонконга подчёркивает, что будущий пятилетний план не станет жёстким диктатом, а лишь задаст ориентиры для инфраструктурных проектов, инноваций и жилищной политики. Тем не менее, даже умеренные эксперты признают: общественное мнение расколото. В ходе консультаций поступили сотни предложений, но значительная часть горожан и бизнес-кругов выражают опасения, что плановые показатели могут подменить рыночные сигналы, породить новые бюрократические барьеры и ослабить инвестиционную привлекательность.

Пекин со своей стороны не скрывает заинтересованности в том, чтобы Гонконг гармонично вписывался в общенациональную траекторию, однако официальные лица настаивают на уважении к автономии района. Показательно, что в проекте документа почти нет цифровых директив - акцент сделан на «качестве развития» и «устойчивости».

Так или иначе, консультация становится проверкой на прочность самого принципа «одна страна - две системы». Готов ли Гонконг принять ограничения, пусть даже добровольные, ради решения накопившихся проблем, или же пятилетка останется лишь декоративным документом - станет ясно к концу года.
9 комментариев
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  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    12 августа 2026 08:34
    Китайцы те ещё приколисты ,на коронацию короля Чарлика отправили делегацию возглавляемую Мэром Гонконга - который придушил революцию " жёлтых зонтиков".Китайцам совершенно начхать что думают о их начинаниях.Пятилетка - так Пятилетка ,ещё и " реактивные бригады" вспомнят!!! laughing
  2. 1944-1989 Звание
    1944-1989
    -1
    12 августа 2026 08:44
    В конце концов, это факт: четверть жителей Гонконга живет в бедности. Более того, когда на Западе хотят наглядно показать тяжелое положение людей, обитающих в «клетках», там обращаются к кадрам из Гонконга — города, который принято считать образцом капиталистической экономики. Это служит ярким примером контраста между двумя системами в рамках одной страны. Разумеется, я не сторонник нынешнего социального расслоения в КНР; частная собственность, движимая жаждой наживы, порождает катастрофы и несчастные случаи — вспомнить хотя бы инцидент на шахте, принадлежавшей частной компании, которая полностью пренебрегла правилами безопасности лишь ради максимизации прибыли.
  3. 1944-1989 Звание
    1944-1989
    +2
    12 августа 2026 08:55
    В Сингапуре — еще одной стране, известной своим капиталистическим укладом, — регистрация автомобиля обходится в 106 000 долларов, из-за чего машина становится роскошью, доступной лишь состоятельным людям; а если вы бедны и с досады плюнете на тротуар, вас ждет порка.
    1. Дырокол Звание
      Дырокол
      +2
      12 августа 2026 09:04
      Цитата: 1944-1989
      В Сингапуре — еще одной стране, известной своим капиталистическим укладом, — регистрация автомобиля обходится в 106 000 долларов,

      Размеры государства на это же никак не влияют, не?
      Цитата: 1944-1989
      а если вы бедны и с досады плюнете на тротуар, вас ждет порка

      Нет, воспользуется общественным транспортом коего в Сингапуре предостаточно.
      1. Комментарий был удален.
      2. Комментарий был удален.
      3. 1944-1989 Звание
        1944-1989
        0
        12 августа 2026 11:24
        То, что автомобилей немного — вполне разумно и соответствует масштабам этой небольшой страны; однако ситуация проблематична, поскольку такое положение дел обусловлено тем, что люди с низким доходом лишены возможности владеть машиной.
        Решение заключается в распределении автомобилей среди тех, кто в них нуждается. Это позволило бы сохранить текущее количество транспортных средств и избежать дорожных заторов. Перераспределение автопарка.
        1. 1944-1989 Звание
          1944-1989
          0
          Вчера, 23:15
          Вопрос о том, осуществимо ли что-либо, зачастую определяется не законами физики, а человеческим сознанием; устранение ментального барьера автоматически превращает невозможное в возможное.
  4. Melior Звание
    Melior
    0
    12 августа 2026 08:58
    Ага! И субботники еще надо ввести, особенно в борделях! laughing
  5. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    12 августа 2026 08:59
    Попадался материал в англицких СМИ про китайские рыболовецкие суда их тысячи бродят по морям и океанам .Рядовой состав набирается из беднейших стран мира ,оплата 200 $ в месяц ,находятся на положении рабов .А я и думаю как это выходит ,что у них промысел рентабельный в дырах дыр.Где прошли китайцы рыбы уже нет .
  6. Гардамир Звание
    Гардамир
    0
    12 августа 2026 10:05
    Япония, Франция. Турция Южная Корея. кажется это не все страны в которых проводились и проводятся пятилетки. Мы все малообразованные. но беремся судить с высоты нашей кочки.