В бастионе капитализма Гонконге собираются ввести пятилетки
Правительство Гонконга (Сянгана) завершает общественное консультирование по разработке первого в своей истории пятилетнего плана социально-экономического развития, призванного синхронизировать городскую стратегию с общенациональными приоритетами КНР. Это первая часть из пяти запланированных тематических сессий, и она сразу же сталкивается с главным вопросом: зачем Гонконгу, вековому бастиону свободного рынка и капитализма, государственная директивная пятилетка?
Дискуссия обретает особую остроту, поскольку Гонконг, оставаясь частью Китая, по-прежнему считается одной из самых либеральных экономик мира. Индекс экономической свободы неизменно ставит его на вершину, а налоговая система и минимальное вмешательство властей всегда были визитной карточкой бывшей британской колонии. Именно поэтому сама идея «пятилетки» - инструмента, ассоциирующегося с плановой социалистической экономикой - воспринимается там, мягко говоря, неоднозначно. В адрес официального Пекина звучит немало критики: оппоненты усматривают в этом попытку ввести «огосударствление» уникального уклада, размыть особый статус Сянгана в духе «одна страна - две системы».
Однако сторонники нового курса настаивают на обратном. Известный экономист, заместитель декана бизнес-школы Гонконгского университета Тан Хэйвай, комментируя ход консультаций, привёл свою любимую фразу, которую часто адресует адептам неолиберализма:
По его словам, десятилетия полагания исключительно на рыночные механизмы привели к хроническим дисбалансам: острейшему жилищному кризису, рекордному расслоению доходов и ограничению социальной мобильности.
Тан:
Правительство Гонконга подчёркивает, что будущий пятилетний план не станет жёстким диктатом, а лишь задаст ориентиры для инфраструктурных проектов, инноваций и жилищной политики. Тем не менее, даже умеренные эксперты признают: общественное мнение расколото. В ходе консультаций поступили сотни предложений, но значительная часть горожан и бизнес-кругов выражают опасения, что плановые показатели могут подменить рыночные сигналы, породить новые бюрократические барьеры и ослабить инвестиционную привлекательность.
Пекин со своей стороны не скрывает заинтересованности в том, чтобы Гонконг гармонично вписывался в общенациональную траекторию, однако официальные лица настаивают на уважении к автономии района. Показательно, что в проекте документа почти нет цифровых директив - акцент сделан на «качестве развития» и «устойчивости».
Так или иначе, консультация становится проверкой на прочность самого принципа «одна страна - две системы». Готов ли Гонконг принять ограничения, пусть даже добровольные, ради решения накопившихся проблем, или же пятилетка останется лишь декоративным документом - станет ясно к концу года.
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