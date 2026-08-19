Крейсер проекта 66. Бронирование и подводная конструктивная защита
Перед тем как перейти к описанию бронирования, хотелось бы отметить такой нюанс. По сети бродит схема бронирования крейсера проекта 66, взятая из работы уважаемых А. М. Васильева и А. Б. Морина «Средний крейсер адмирала Н. Г. Кузнецова. Проект 66», привожу ее ниже.
Проблема заключается в том, что на схеме представлен неокончательный вариант броневой защиты крейсера. Тем не менее графика удобна для восприятия, а схема бронирования осталась по существу неизменной, правились только толщины брони. Ниже в описании я представлю финальную итерацию бронирования проекта 66, но буду обращать внимание уважаемого читателя на различия с представленной выше схемой.
Защита цитадели и румпельного отделения
Цитадель крейсера простиралась на 60 % его длины по конструктивной ватерлинии (КВЛ). По бортам ее образовывали 155-мм гомогенные броневые плиты высотой 4,65 м. В нормальном водоизмещении 3,05 м бронеплиты должны были находиться над водой. Толщина брони почти на всем протяжении была одинаковой, только в самом низу имелся скос от тыльной к лицевой стороне плиты, начинавшийся примерно в 30 см от ее края. Верхняя кромка бронеплит находилась на уровне средней палубы. Над 155 мм главным броневым поясом располагался верхний 50 мм пояс, простиравшийся от средней и до верхней палубы.
Таким образом, в пределах цитадели надводный борт крейсера был полностью бронирован. Но ниже КВЛ броня простиралась только на 1,6 м, и это создавало опасность погребам боезапаса — снаряд мог «поднырнуть» под броневой пояс и поразить их. Поэтому погреба орудий главного калибра получили дополнительное подводное бронирование — броневые плиты толщиной 50–90 мм, которые навешивались на продольные переборки ПТЗ. Кроме того, в районе погребов главного и универсального калибров на расстоянии 2,5 м от бортов предусматривались еще 20 мм противоосколочные броневые переборки.
Цитадель замыкалась траверзами, основной особенностью которых было то, что они простирались почти по всей высоте корпуса корабля — от верхней палубы и до второго дна. Бронирование траверзов было дифференцированным. Носовой траверз между верхней и средней палубами, то есть напротив верхнего броневого пояса, защищался 50 мм броневыми плитами — той же толщины, что и борт. Ниже, от верхней кромки 155 мм плит начинался участок толщиной 170 мм, общей высотой примерно 8,4 м: 3,05 м выше КВЛ и примерно на 5,35 м ниже КВЛ. Далее и до второго дна толщина траверза составляла 145 мм.
Кормовой траверз был скромнее. Между верхней и средней палубами — 50 мм, затем, от средней палубы на протяжении 9,35 м — 135 мм и ниже, последние 2 м до второго дна — снова 50 мм.
В отличие от «сложносочиненных» траверзов, горизонтальная защита цитадели была простой. Верхняя палуба на всем протяжении имела 50 мм, а средняя — 70 мм, увеличиваясь в районах погребов главного и универсального калибров до 90 мм. На схеме эти толщины иные.
В пределах цитадели находились котельные и машинные отделения и вся артиллерия вместе с погребами боеприпасов, но румпельное отделение располагалось вне цитадели, в корме. Это отделение также являлось критически важным для сохранения боеспособности крейсера, отчего оно получило локальную и очень мощную «коробчатую» защиту — 155 мм борта и траверзы и 90 мм палуба — «крышка». На представленной ниже схеме бронирование немного другое — 85 мм палуба, а 155 мм плиты по бортам в самом низу продолжаются 50 мм защитой, но в описании финального варианта этого нет.
Защита корпуса вне цитадели
Тут все было очень просто. По бортам главный броневой пояс 155 мм плит продолжался в нос и в корму 20 мм броней. При этом нос защищался от цитадели до форштевня, а корма — от цитадели до румпельного отделения. Горизонтальное бронирование вне цитадели простиралось на всем протяжении 20 мм поясов и имело ту же толщину 20 мм. Соответственно, за румпельным отделением ни горизонтальной, ни вертикальной защиты корпус крейсера проекта 66 не имел.
Защита артиллерии, боевой рубки и прочих постов
Лоб башен главного калибра составлял 300 мм, боковые стенки — 180 мм, задняя стенка — 265 мм, крыша — 135–145 мм. Барбеты этих башен защищались 180 мм броней в передней (то есть обращенной в нос для носовых и в корму — для кормовой башен) и 155 мм — в задней части, что отличается от представленного на схеме.
Башни универсальных орудий имели бронирование в 25 мм, а их барбеты — 20 мм. Защита 45-мм и 25-мм автоматов ограничивалась 10-мм броней.
Боевая рубка имела овальную форму, носовая часть защищалась 210 мм броней, кормовая — 170 мм, а также 130 мм крышей и 30 мм полом. Боевая рубка продолжалась в надстройке вниз, образуя эдакий бронецилиндр, в котором размещались различные посты. Толщина стенок этого цилиндра колебалась от 20 до 80 мм. Внутри цилиндра располагалась труба защиты проводов, идущих из боевой рубки, и имевшая толщину 75 мм. Запасной командный пост — крыша, пол, стенки — 30 мм.
Помимо всего вышеперечисленного, 10 мм бронелистами защищались ходовой мостик, посты командиров зенитных батарей, стабилизированные посты наводки (СПН) и др.
Подводная конструктивная защита (ПКЗ)
При создании проекта ПКЗ в расчет брались отечественные наработки, выполненные в рамках проектирования тяжелого крейсера проекта 82, а также конструкция ПТЗ линейных кораблей типа «Шарнхорст», которая была известна нашим конструкторам.
Бортовая ПКЗ простиралась в пределах цитадели крейсера. Глубина защиты по А. М. Васильеву и А. Б. Морину была:
У носового траверза — около 3 м;
В средней части корабля — 2,55 м;
В кормовой части — до 7 м.
Последнее значение выглядит настолько странным, что я готов заподозрить ошибку либо опечатку, тем более что чертежи, представленные уважаемыми авторами, на наличие семиметровой бортовой ПКЗ никак не намекают. Но если я здесь ошибаюсь, то подобная ширина ПТЗ могла быть только на сравнительно небольшом участке и существенной роли в обеспечении непотопляемости крейсера проекта 66 играть не могла.
Непонятно, являлся ли данный чертеж финальным
Конструктивно бортовая ПКЗ выглядела так. Наружная обшивка имела увеличенную толщину 26 мм — в том числе и с тем, чтобы заставить боеприпас детонировать на ней. За обшивкой располагалось две бронепереборки. Первая переборка была толщиной только 8 мм, но имела продольный набор из полособульбов — катанного профиля, игравшего роль ребер жесткости, и опиралась на 10–12 мм поперечные бракеты (бракета — деталь прямоугольной или близкой к прямоугольной формы, выполненная из листового металла).
Пространство между обшивкой и 1-й бронепереборкой формировало камеру расширения, задачей которой было ослабление действия взрыва за счет свободного расширения образованных взрывом газов. Пространство между 1-й и 2-й переборками было камерой поглощения — в ней полагалось хранить топливо или воду, которые должны были заполнять данную камеру на 85 %.
Вторая бронепереборка должна была стать основой защитой корабля. Она проектировалась изогнутой формы и безнаборной, но зато ее толщина составляла 35 мм, и лишь в районах погребов главного калибра, где предусматривалось навешивание дополнительных броневых плит толщиной 20–90 мм, уменьшалась до 30 мм.
Днищевая ПКЗ, как и бортовая, предусматривалась только на протяжении цитадели. Ее высота составляла 1,4 м, а состояла она из все той же 26 мм обшивки и 22 мм двойного дна, подкрепленных, разумеется, стрингерами и флорами, то есть продольными и поперечными балками, являющимися в данном случае частью днищевого набора корпуса.
Некоторые размышления о защите крейсера проекта 66
Как мне представляется, бронирование крейсера проекта 66 было по большей части хорошо проработанным и весьма рациональным. Полагаю, важную роль в этом сыграли простые и логичные требования к броневой защите.
Согласно скорректированному ОТЗ, вертикальное бронирование цитадели крейсера проекта 66 должно было обеспечить защиту от воздействия 203-мм снарядов весом 152 кг с начальной скоростью 762 м/с:
На курсовых углах 0–55 град. — на дистанции 75 кбт и более.
На курсовых углах 65–180 град — на дистанции 90 кбт и более.
Цифры эти следует понимать так, что, например, вертикальная 155 мм броня борта обеспечивала защиту от 203-мм снаряда при самом неудачном, с точки зрения защиты, варианте — курсовом угле 90 град. — на дистанции 90 кбт. Если же курсовой угол был более выгодным, то та же самая плита защищала корабль и на меньшем расстоянии. К примеру, согласно диаграмме бронепробиваемости крейсера проекта 66, его 155 мм борт на курсовом угле 120 град. удерживал 203-мм снаряд «Де Мойна» примерно на 81–82 кбт. Что же до носового траверза, то он под самым неудачным для крейсера углом обеспечивал защиту на 75 кбт, при менее выгодных для снаряда углах — и на меньшей дистанции.
Горизонтальное бронирование обеспечивало защиту от 203-мм снарядов:
В районах погребов боезапаса главного калибра и универсальной артиллерии — на дистанции до 150 кбт.
В прочих районах цитадели — на дистанции до 130 кбт.
Выполнение данных требований приводило также и к тому, что палубы крейсера проекта 66 были защищены от авиабомб ФАБ-500.
Вне цитадели, конечно же, защитить борта корабля от прямых попаданий 203-мм снарядов было невозможно, поэтому ставилась задача прикрыть борта от осколков таких снарядов. Отсюда и противоосколочная броня в 20 мм — с учетом того, что в те годы проводилось немало испытаний, у меня нет оснований для претензий. Поэтому я вижу лишь три недостатка в бронировании крейсеров проекта 66 — и ни один из них, по моему мнению, не является критическим.
Первый и самый важный — это слабость кормового траверза в сравнении с носовым, так как напротив броневых плит главного броневого пояса он имел всего 135 мм в сравнении со 170 мм в носу. Причина такого ослабления понятна: наши моряки хотели получить улучшенную защиту на острых носовых углах, а на острых кормовых полагали ограничиться соответствием бортовому бронированию. Сочетание 20 мм бортов и палубы вне цитадели со 135 мм бронеплитами кормового траверза как раз и давали защиту, эквивалентную 155 мм бортовой броневой плите.
Тут, конечно, некоторые уважаемые читатели будут возражать, напоминая, что разнесенная броня в целом слабее, чем монолитная, и что два бронелиста 20+135 мм не дадут защиты, эквивалентной той, что предоставит 155 мм бронелист. Все это так, но такое рассуждение верно, лишь если бронелисты расположены параллельно друг другу, а в нашем случае они располагаются под углом почти 90 град. Соответственно, чтобы попасть в 135 мм траверз под углом, близким к нормали (то есть 90 град. к поверхности плиты), снаряду придется преодолеть 20 мм борта либо палубы под углом, близким к рикошетному, то есть невыгодному для преодоления брони. В результате суммарная толщина броневой защиты, которую придется преодолеть снаряду, будет заметно выше 155 мм.
Все логично, но в бою вполне вероятна ситуация, когда сперва нужно будет сблизиться с противником, а затем потребуется отход. В таком случае будет диапазон дистанций, при которых крейсер проекта 66 до отворота будет неуязвим к воздействию 203-мм снарядов, а после разворота эту неуязвимость утратит. Посему я полагаю, что было бы правильно все-таки бронировать кормовой траверз на уровне носового, тем более что подобное усиление бронирования не потребовало бы существенного увеличения водоизмещения крейсера.
Второй недостаток — это слабость бронирования 130-мм башен и их барбетов. Фактически, они имели только противоосколочную защиту, неспособную, разумеется, противостоять прямым попаданиям 203-мм снарядов.
Недостаток, конечно, неприятный, но... Не будем забывать о том, что проект 66 все-таки подразумевал создание крейсера, а не линкора, а крейсер во всех своих ТТХ представляет собой компромисс. Утяжеление вращающейся части 130-мм башен мощной броней потребовало бы значительно более тяжелых механизмов для обеспечения требуемой зенитной установке скорости вертикальной наводки, и все это негативно сказалось бы на водоизмещении. Усиление защиты барбетов 130-мм башен, поднятых над башнями главного калибра, также привело бы к большому росту массы корабля — и все это было неприемлемо. Поэтому с противоосколочной защитой универсальной артиллерии следовало смириться.
А кроме того — защита погребов 130-мм боеприпасов могла быть обеспечена так, чтобы огонь и энергия взрыва в подачной трубе не могли достигнуть погребов. Попросту говоря, подачную трубу и погреб должно было разделять перегрузочное отделение и две заслонки: когда это отделение принимает снаряды из погреба, закрыта заслонка между подачной трубой и перегрузочным отделением, а когда идет подача снарядов в подачную трубу — закрыта заслонка в погреб. Такая конструкция была известна еще со времен Первой мировой войны, и, хотя прямого указания на ее существование в проекте крейсера у меня нет, наверняка такой или же аналогичный механизм предохранения погребов от взрыва в нем присутствовал.
И, наконец, третий недостаток — это защита ряда важных постов всего только 10 мм броней. По моему мнению, если было определено, что от осколков снарядов 203-мм защищает 20 мм броня, то такие важные посты, как СПН и высокочастотные блоки РЛС, следовало именно такой броней и защищать.
Перейдем теперь к ПКЗ. Требования к ней в финальном варианте проекта были такие:
1. Бортовая ПКЗ должна была защищать от взрыва авиабомбы ФАБ-500 с зарядом ТНТ (тротил) весом в 250 кг в непосредственной близости у борта и при неконтактном взрыве 600 кг ТНТ на расстоянии 7 м;
2. Днищевая защита должна была обеспечить защиту от подрыва 250 кг ВВ в 4 метрах от обшивки или 700 кг — в метрах от обшивки.
Я не имею оснований сомневаться в том, что разработанная для крейсеров проекта 66 конструкция ПКЗ соответствовала требованиям ОТЗ. Вопрос в другом — по моему мнению, требования ОТЗ к ПКЗ были категорически недостаточны и не соответствовали существующим угрозам войны на море.
Какие боеприпасы могли угрожать нашему крейсеру проекта 66, будь он построен? Даже не беря в расчет новейшие образцы торпедного оружия, можно вспомнить торпеду Mark 18, обладающую весьма скромной, по меркам американских торпед, боевой частью — 270–272 кг взрывчатки ТРХ. Вспомним также авиаторпеду Mark 13, широко использовавшуюся американской палубной авиацией в годы Второй мировой войны — ее боевая часть была схожей и содержала, в последних своих модификациях, 272–275 кг ТРХ.
Торпеда Mark 13
На первый взгляд, такая боевая часть не особенно и отличается от 250 кг ВВ, предусмотренных ОТЗ. Но ПКЗ проекта 66 рассчитывалась на 250 кг ТНТ, в то время как американские торпеды комплектовались взрывчаткой ТРХ, которая была примерно в 1,5 раза мощнее тротила. Мне попадались оценки и в 1,7 раз, но возьмем по минимуму. Соответственно, даже 270 кг ТРХ соответствовали по мощности как минимум 405 кг ТНТ. И защитить от попадания такой торпеды в борт или же подрыва ее в 2–3 метрах под килем ПКЗ крейсера проекта 66 ни в каком случае не могла.
Можно ли было усилить ПКЗ крейсеров проекта 66 для достижения устойчивости по отношению к американским торпедам? Я полагаю, что это совершенно невозможно. Даже линейные корабли Второй мировой войны, стандартным водоизмещением в 35 000 т и более, не имели такой противоторпедной защиты — в лучшем случае они могли выдержать удар сравнительно легких авиаторпед. Здесь же речь идет о корабле в 26 230 т стандартного водоизмещения, да еще и не линкора, а быстроходного крейсера, которому априори нужен длинный и узкий корпус, набитый турбинами и котлами — и ни в каком случае не оставляющий места для многометровой противоторпедной защиты. Это хорошо видно на примере проекта 66, где глубина бортовой ПКЗ не превышала 2,55–3 м.
Не приходится сомневаться, что ПКЗ крейсера проекта 66 защитила бы корабль от близких разрывов 500 кг авиабомб. Полагаю, что его ПКЗ способна была уменьшить повреждения от удара торпеды. Но наличие такой ПКЗ увеличивало водоизмещение корабля как минимум на 720 т — это данные для одного из первых вариантов крейсера стандартным водоизмещением 24 800 т, для скорректированного проекта ПКЗ, вероятно, требовалось еще больше. И возникает вопрос — а была ли оправданна ПКЗ на крейсерах этого проекта, и не было ли правильнее отказаться от нее вообще?
Энергетическая установка
В эскизном проекте и согласно расчетам, скорость в 35 узлов могла быть достигнута крейсером проекта 66 при использовании трех ГТЗА мощностью по 70 000 л.с. каждый. Но проблема заключалась в том, что скорректированный проект существенно потяжелел — с 24 800 т до 26 230 т, а нормальное водоизмещение крейсера выросло с 26 900 до 28 510 т. Изменения, внесенные скорректированным проектом, затронули главные размерения крейсера: он стал шире на 0,4 м, короче на 3 м, а его осадка возросла на 0,35 м. Расчеты показали, что с такими параметрами крейсер сможет развить только 34,5 уз.
Облегчить крейсер без отказа от соответствия прочим требованиям ОТЗ было невозможно. В то же время увеличивать мощность ГТЗА было нерационально — дело в том, что эти агрегаты были унифицированы с тяжелым крейсером проекта 82, только на последнем было 4 ГТЗА, а не 3. Городить огород с созданием разных ГТЗА для двух типов тяжелых крейсеров, которые должны были бы строиться в одно и то же время, было бы контрпродуктивно, поэтому снижение скорости полного хода до 34,5 уз. признали оправданным.
Дальность оперативно-экономическим ходом (18 уз.) должна была составлять 5000 миль. Помимо вышеуказанных, предусматривался еще крейсерский ход в 24 уз., но дальность хода на нем мне, к сожалению, неизвестна.
Стоит еще отметить большую продуманность в размещении энергетической установки. Она была разделена на 3 автономных эшелона, каждый из которых состоял 1 машинного и 1 котельного отделений, в которых размещались 1 ГТЗА и 3 котла. Такое разделение позволяло сохранить работоспособным хотя бы один эшелон при контактном взрыве мины или торпеды у борта.
Мореходность
Наши моряки и проектировщики уделяли особое внимание способности крейсера проекта 66 вести боевые действия при сильном волнении. Согласно проекту, крейсер не должен заливаться волнами так, чтобы это препятствовало применению его вооружения при волнении в 6 баллов и высоте волны 3 м при скорости до 32 уз. включительно и при волнении в 7 баллом и высоте волны 5 м при скорости до 24 уз. включительно. Эти требования не распространялись на случаи, когда при указанном выше волнении образуются одиночные волны высотой 8–10 м — это в море бывает, но вероятность образования такой волны не превышает 1 %.
На этом я заканчиваю описание конструкции крейсеров проекта 66 и перехожу к наиболее интересному аспекту данного цикла статей — моделированию боя нашего корабля с американским тяжелым крейсером «Де Мойн».
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