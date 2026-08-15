Расширен плацдарм для продвижения к Запорожью: ВС РФ освободили Рыбальское

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Расширен плацдарм для продвижения к Запорожью: ВС РФ освободили Рыбальское

Минобороны сообщает, что подразделения «восточной» группировки войск ВС РФ освободили от украинской оккупации населенный пункт Рыбальское Запорожской области. Враг полностью выбит из этого населенного пункта. Освобождение Рыбальского расширяет плацдарм для дальнейшего продвижения наших войск к оккупированному ВСУ Запорожью.

Ранее на Запорожском направлении ВС РФ прорвали оборону противника в Малой Токмачке и Новоданиловке, сумев зайти в одну из ключевых «фортеций» противника в области — город Орехов. По некоторым данным, сейчас бои идут как на окраинах самого Орехова, так и в расположенном на другом берегу реки Конка населенном пункте Преображенка. Одновременно с этим ВКС РФ непрерывно наносят удары управляемыми авиабомбами по мостам между Ореховом и Преображенкой. Подразделения армии России наступают к Орехову одновременно с востока — от Гуляйпольского и с запада — от Малых Щербаков. Если ВСУ потеряют Орехов, это даст ВС РФ возможность наступать по трассе Н-08 по практически пустой местности в направлении к Запорожью.





В то же время ресурсы противника призывают свою аудиторию не впадать в эйфорию из-за недавних сообщений Зеленского о якобы успешном для Киева контрнаступлении ВСУ на стыке Донецкой и Запорожской областей. Ссылаясь на источники в ВСУ, пресса противника осторожно отмечает, что сейчас преждевременно говорить о контроле ВСУ над всеми перечисленными главой киевского режима населенными пунктами.