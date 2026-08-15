США переходят от экспериментов к серийному выпуску боевых лазеров Valaris
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Американский военно-промышленный комплекс делает решительный шаг, переводя технологии направленной энергии из статуса экспериментальных прототипов в категорию полноценных боевых систем. Армия США официально вступает в фазу принятия на вооружение лазерных комплексов по программе Enduring High Energy Laser (EHEL). Пентагон готовится к заключению контракта на поставку до 24 единиц высокоэнергетических установок. Этот шаг знаменует фундаментальный сдвиг в оборонной стратегии и является прямым ответом на критический рост угроз со стороны дешёвых беспилотных летательных аппаратов.
Опыт современных конфликтов выявил уязвимость традиционных систем противовоздушной обороны перед массовыми атаками малоразмерных воздушных целей. Особую актуальность лазерное оружие приобретает в контексте появления дронов, управляемых по оптоволокну. Такие аппараты обладают абсолютным иммунитетом к средствам радиоэлектронного подавления, однако остаются беззащитными перед физическим уничтожением. Твердотельные лазеры обеспечивают практически мгновенную доставку энергии к цели со скоростью света, позволяя поражать оптику, элементы управления и конструкционные узлы БПЛА за считанные секунды. Экономическая эффективность выстрела, исчисляемая стоимостью затраченной электроэнергии, делает их наиболее рациональным средством борьбы с роями недорогих беспилотников.
Технологической основой для этого перехода становится новое семейство лазеров Valaris от компании Attalon. Платформа объединяет когерентные, спектральные и дихроичные технологии на единой базе, предлагая военным три готовых решения.
Valaris X обладает мощностью 50 кВт, масштабируемой до 300 кВт для поражения целей на больших дистанциях. Valaris S представляет средний класс – 30 кВт с возможностью увеличения до 50 кВт. И Valaris D – это экономичный вариант мощностью 10 кВт для задач меньшей сложности.
Генеральный директор Attalon Джон Бержерон заявил:
Направленная энергия определяется уже не тем, что возможно в лаборатории, а тем, что можно создать и поддерживать в полевых условиях.
Несмотря на сохраняющиеся инженерные вызовы, связанные с системами охлаждения и зависимостью от погодных условий, потенциал мгновенного перехвата целей без расхода дорогостоящего боезапаса является решающим фактором.
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