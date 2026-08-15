США переходят от экспериментов к серийному выпуску боевых лазеров Valaris

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США переходят от экспериментов к серийному выпуску боевых лазеров Valaris


Американский военно-промышленный комплекс делает решительный шаг, переводя технологии направленной энергии из статуса экспериментальных прототипов в категорию полноценных боевых систем. Армия США официально вступает в фазу принятия на вооружение лазерных комплексов по программе Enduring High Energy Laser (EHEL). Пентагон готовится к заключению контракта на поставку до 24 единиц высокоэнергетических установок. Этот шаг знаменует фундаментальный сдвиг в оборонной стратегии и является прямым ответом на критический рост угроз со стороны дешёвых беспилотных летательных аппаратов.



Опыт современных конфликтов выявил уязвимость традиционных систем противовоздушной обороны перед массовыми атаками малоразмерных воздушных целей. Особую актуальность лазерное оружие приобретает в контексте появления дронов, управляемых по оптоволокну. Такие аппараты обладают абсолютным иммунитетом к средствам радиоэлектронного подавления, однако остаются беззащитными перед физическим уничтожением. Твердотельные лазеры обеспечивают практически мгновенную доставку энергии к цели со скоростью света, позволяя поражать оптику, элементы управления и конструкционные узлы БПЛА за считанные секунды. Экономическая эффективность выстрела, исчисляемая стоимостью затраченной электроэнергии, делает их наиболее рациональным средством борьбы с роями недорогих беспилотников.

Технологической основой для этого перехода становится новое семейство лазеров Valaris от компании Attalon. Платформа объединяет когерентные, спектральные и дихроичные технологии на единой базе, предлагая военным три готовых решения.

Valaris X обладает мощностью 50 кВт, масштабируемой до 300 кВт для поражения целей на больших дистанциях. Valaris S представляет средний класс – 30 кВт с возможностью увеличения до 50 кВт. И Valaris D – это экономичный вариант мощностью 10 кВт для задач меньшей сложности.

Генеральный директор Attalon Джон Бержерон заявил:

Направленная энергия определяется уже не тем, что возможно в лаборатории, а тем, что можно создать и поддерживать в полевых условиях.

Несмотря на сохраняющиеся инженерные вызовы, связанные с системами охлаждения и зависимостью от погодных условий, потенциал мгновенного перехвата целей без расхода дорогостоящего боезапаса является решающим фактором.
15 комментариев
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  1. Don Karleone Звание
    Don Karleone
    +3
    Сегодня, 14:25
    Интересно сравнить наше и ихнее лазерное вооружение. Что спецы интересно скажут?
    1. Б-15 Звание
      Б-15
      +4
      Сегодня, 14:37
      Кто даст правильный ответ, тот получит 10 лет.
      1. Щирый прапор Звание
        Щирый прапор
        -5
        Сегодня, 14:53
        Ну, не факт.
        Пересвет вона очередной налёт лютых на мааскву предотвратил, всë пожёг, никто не прорвался!
        А вы говорите "фэйк"!
        И попробуй опровергнуть...
        1. ученый Звание
          ученый
          +1
          Сегодня, 15:13
          Цитата: Щирый прапор
          Пересвет вона очередной налёт лютых на мааскву предотвратил
          Пересвет это система защиты РВСН для ослепления вражеских спутников наблюдения за стартом баллистических ракет. Поднять такую махину над лесом и домами в московской области практически невозможно. А по другому БПЛА в зону прямой видимости просто не попадет.
          1. Щирый прапор Звание
            Щирый прапор
            -3
            Сегодня, 15:18
            "Приказ, который можно понять не правильно, будет понят неправильно" © мерфи.
            Пересвет в данном случае это жупел.
            Возьмите с полки пирожок.
    2. Vitaly_pvo Звание
      Vitaly_pvo
      +1
      Сегодня, 14:54
      Цитата: Don Karleone
      Интересно сравнить

      Нашим пока такими глупостями заниматься некогда. Взяли у китайцев для эксперимента в боевых условиях разработанный в 2014 году Китайская академия инженерной физики «Low-Level Guard-1» оптоволоконный лазер мощностью 10 киловатт. Возможно довели до уровня 30-киловаттной системы типа Low-Altitude Laser Defending System (LASS) что бы на 2 км уничтожал цели и назвали "Кочевник" , типа своя разработка.
      Хотя раньше действительно были свои мощные лазерные системы с химической накачкой, которые на полигоне и до 10 км уничтожали и беспилотники и крылатые ракеты.
      1. alexoff Звание
        alexoff
        +2
        Сегодня, 15:16
        Цитата: Vitaly_pvo
        Нашим пока такими глупостями заниматься некогда.

        24 мая 2022 года
        18 мая на марафоне выступил вице-премьер Юрий Борисов, курирующий оборонный сектор. Он рассказал о перспективных отечественных разработках в разных сферах, в т.ч. в области «новых физических принципов». В этом контексте вице-премьер вспомнил о боевом лазерном комплексе «Пересвет», а также упомянул совершенно новый проект.

        По словам Ю. Борисова, накануне выступления прошли очередные испытания нового лазерного комплекса. Изделие работало по воздушной цели в виде БПЛА неназванного типа. Комплекс навел на цель лазерный луч и удерживал его в течение 5 сек. Этого хватило, чтобы сжечь мишень. Расстояние до воздушной цели составляло 5 км.

        В кулуарах марафона вице-премьер привел новые подробности. Так, новое изделие носит название «Задира». Оно уже находится в производстве, и первые экземпляры переданы в войска. Более того, такая техника уже используется в ходе Специальной военной операции на Украине. Также Ю. Борисов отметил принципиальную возможность дальнейшего развития комплекса с повышением дальности действия.

        https://topwar.ru/196575-novye-gorizonty-vooruzhenija-lazernyj-kompleks-zadira.html
        1. Vitaly_pvo Звание
          Vitaly_pvo
          +1
          Сегодня, 15:31
          Удержание точки лазера в мишени диаметром 10 - 15 см на дальности 5 км требует точности порядка 0,0001° (0,36 угловых секунды). Это практический предел для современных следящих систем в полигонных условиях. Т.е. рядом не должно быть машин, работающих двигателей и просто топающих людей. Потому что любая вибрация будет мгновенно сбивать системы захвата и и сопровождения цели. И удержание такой цели в течении 5 секунд это действительно большое достижение, но к сожалению только в лабораторных условиях.
          1. alexoff Звание
            alexoff
            +1
            Сегодня, 16:19
            Никто этих лазеров в деле не видел, Борисов и не такое рассказывал
            1. user1212 Звание
              user1212
              +3
              Сегодня, 17:32
              Никто из гражданской общественности никаких лазеров по части ПВО в деле не видел, однако читаем статью
              1. alexoff Звание
                alexoff
                +1
                Сегодня, 17:42
                Бумага всё стерпит, не говоря про статьи в интернете
  2. ZnachWest Звание
    ZnachWest
    -1
    Сегодня, 14:50
    Почему нет критики российских экспертов?
  3. Николай Иванов_5 Звание
    Николай Иванов_5
    -2
    Сегодня, 15:09
    Такое ощущение, что элиты звёздно-полосатых готовят конец света, который хотят пережить в секретных убежищах. Они скрывают от своих сограждан и верят, что избранные там смогут выжить после того, как они создадут ад на земле. Будет глобальная биологическая катастрофа или ядерная война.
  4. Пленник Звание
    Пленник
    +1
    Сегодня, 17:20
    Лучше бы подумали над прачечными и туалетами на своих корытах.
  5. ГолыйМужик Звание
    ГолыйМужик
    +3
    Сегодня, 17:34
    Дешевая стоимость выстрела работает, если все беспилотники сбиты. Если же их было много один попал в саму установку - тут будет другой расчет.