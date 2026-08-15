Иракские курды показали 25-тонную гусеничную ББМ собственной разработки

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Иракские курды показали 25-тонную гусеничную ББМ собственной разработки

Компания SHIELD, основанная в расположенном на территории Иракского Курдистана городе Дахук, опубликовало видеоролик, на котором можно увидеть прототип B70 — 25-тонной гусеничной бронированной машины. При этом утверждается, что машина была разработана и изготовлена ​​курдскими инженерами.

Имеющиеся данные указывают на то, что В70 является не просто цифровым макетом, а реальным инженерно-производственным проектом с физическим прототипом. На данном этапе разработки B70 остается незавершенным прототипом, а не готовой к серийному производству боевой машиной. Использование для презентации видео, сгенерированное при помощи нейросетей, вызывает определенные сомнения относительно того, насколько продвинулся проект на самом деле. При этом представители компании SHIELD заявляют, что уже проведены испытания, в ходе которых тестировалась проходимость В70 в условиях горной местности и на воде. В компании утверждают, что сейчас продолжаются работы над гусеницами и ходовой частью машины.



Компания SHIELD была основана в 2014 году и изначально занималась ремонтом и модернизацией гражданской и бронированной техники, однако впоследствии начала разрабатывать собственное производство бронированных машин, в том числе военной техники, часть которой поставляется курдским формированиям Пешмерга. До B70 SHIELD разработала пять типов ББМ, в том числе такие модели как UROK A, UROK S, UROK S BR7 и M500 AAC APS.

25 комментариев
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  1. Single-n Звание
    Single-n
    +3
    15 августа 2026 15:21
    За панорамное окно обзора вражские ПТОшники скажут отдельное спасибо.
    1. isv000 Звание
      isv000
      -1
      15 августа 2026 16:02
      Цитата: Single-n
      За панорамное окно обзора вражские ПТОшники скажут отдельное спасибо.

      Зато какие стопари зачётные! Вах! Детейлинг отдыхает. В темноте, поди, из далека видать, не промахнёшься. Разве что мехвод толковый попадётся, кувалдой подрихтует мальца.
      1. ettore Звание
        ettore
        0
        Вчера, 11:02
        Цитата: isv000
        Зато какие стопари зачётные! Вах!

        Да и передняя ходовая полоса огонь, явно китайцы рисовали.))
    2. ratfly Звание
      ratfly
      +2
      Вчера, 01:39
      А что это там при выстреле вылезло из ствола? Тёмное длинное. Страшно мне.
      1. ettore Звание
        ettore
        0
        Вчера, 11:03
        Цитата: ratfly
        А что это там при выстреле вылезло из ствола? Тёмное длинное. Страшно мне.

        Так ещё и стреляли внутри ангара и поперёк.
  2. alexoff Звание
    alexoff
    -1
    15 августа 2026 15:22
    Диодные ленты не забыли встроить в корпус - самое главное! Но эффектов маловато, можно было в Оптимуса Прайма еще трансформироваться и улететь в космос fellow
    1. Pavlos Melas Звание
      Pavlos Melas
      +3
      15 августа 2026 15:49
      Диодные ленты не забыли встроить в корпус - самое главное!

      Можно сколько угодно смеяться но у курдов нет не полноценного государства ни какой инженерной школы и традиции . Так что с чего-то им надо начинать темболее что поддержка и американцев и израильтян им не гарантирована .Такие машинки для них тоже окажутся подспорьем а если их автономию не задушат то и разовьют эту технику. Конечно никто от них не ждёт создания звезды смерти зато начало производства положено .
      1. alexoff Звание
        alexoff
        0
        15 августа 2026 16:08
        Автономия курдов везде сворачивается, мавры сделали своё дело - мавры могут уйти
        1. Pavlos Melas Звание
          Pavlos Melas
          +1
          15 августа 2026 17:28
          Автономия курдов везде сворачивается, мавры сделали своё дело - мавры могут уйти

          Никто не знает как дальше развернуться события ,нов этой статье не об этом . В принципе со стороны курдов это прагматичный шаг и попытка что то свое иметь но на фоне тех же индусов можно ждать толгих и мучительной попыток ....
          1. alexoff Звание
            alexoff
            0
            15 августа 2026 17:43
            А что они сделали-то? В гараже что-то собрали? Оно хоть ездит? А что за пушка, тоже сами слепили на коленке?
            1. Pavlos Melas Звание
              Pavlos Melas
              0
              15 августа 2026 17:47
              А что они сделали-то? В гараже что-то собрали? Оно хоть ездит? А что за пушка, тоже сами слепили на коленке?

              Вот и я говорю пока это убого и неказисто но дорогу осилит идущий . Я помню ещё когда первые поделки Южно- Корейского автопрома все смеялись а теперь это часть рынка и есть те кто с радостью это покупает .
              1. alexoff Звание
                alexoff
                0
                15 августа 2026 18:13
                Цитата: Pavlos Melas
                Я помню ещё когда первые поделки Южно- Корейского автопрома все смеялись а теперь это часть рынка и есть те кто с радостью это покупает .

                вы сравниваете корейцев и курдов laughing
                Одни делают самсунги и штампуют ракеты пачками по обе стороны параллели, другие показывают непонятно что с диодными лентами
                1. Pavlos Melas Звание
                  Pavlos Melas
                  0
                  15 августа 2026 18:18
                  вы сравниваете корейцев и курдов

                  И те и другие были догоняющими я же не сегодняшних корейцев сравниваю а корейцев после их войны и сегодняшних курдов . Я сам со скепсисом отношусь к будущим успехам курдских конструкторов но тем немение обесценивать их попытки я думаю тоже не стоит .
                  1. alexoff Звание
                    alexoff
                    0
                    15 августа 2026 19:05
                    Я их попытки не вижу, если б это нечто каталось по песку - тогда были бы попытки, а это сгенерированное нейронкой видео
    2. isv000 Звание
      isv000
      -1
      15 августа 2026 16:03
      И так улетят, как свечерит по этим стопарям милое дело засадить!
  3. Шарнхорст Звание
    Шарнхорст
    +1
    15 августа 2026 15:41
    Мой внук, пятиклассник, нарисует гораздо конкурентоспособный концепт на базе моего проекта. (смотри статью на этом ресурсе "БМП на которой бы я пошёл в бой") Сегодня веселее ничего ещё не читал. good
    1. Pavlos Melas Звание
      Pavlos Melas
      +1
      15 августа 2026 15:51
      Мой внук, пятиклассник, нарисует гораздо конкурентоспособный концепт на базе моего проекта

      Если вы проектируете БМП значит за вашими плечами стоит школа и инженерная и традиция а что за курдами стоит ? Зависимая территория без передовых технологий ...
  4. позывной_53 Звание
    позывной_53
    +1
    15 августа 2026 15:50
    На какой-то английский танк из Второй Мировой похоже :)
    1. isv000 Звание
      isv000
      +2
      15 августа 2026 16:07
      Цитата: позывной_53
      На какой-то английский танк из Второй Мировой похоже :)

      Ладно вам. Тачанка смешная, с глупо открытыми окнами и модными светодиодами но! Над яповским автопромом потешались до 50-х годов, китайские вообще называли сделанными из газеты. Курды в самом начале а, за время пути, собака может подрасти...
  5. gribanow.c Звание
    gribanow.c
    +2
    15 августа 2026 15:59
    Им нужно произвести пару тысяч шт. таких машин, вооружить ими бронетанковые части, и ударить по Турции с юго-востока, занять восточные провинции и включить их в свой Курдистан bully
    1. Pavlos Melas Звание
      Pavlos Melas
      0
      15 августа 2026 17:36
      Им нужно произвести пару тысяч шт. таких машин, вооружить ими бронетанковые части, и ударить по Турции с юго-востока, занять восточные провинции и включить их в свой Курдистан

      Эх мечты мечты им нужна консолидация в иракском курдистане и получение независимости ну а потом развитие своей техники и армии да неплохо было-бы и приватизировать Киркук а дальше ждать когда Турция оступится .
  6. Морозный Репей Звание
    Морозный Репей
    +1
    15 августа 2026 16:11
    Резиновые гусиницы прямо намекают на то, что это переделка какого-то гражданского трактора.
    Эрзац танк, партизан мобиль ... но всяко лучше чем ничего.
  7. Krugov Звание
    Krugov
    0
    15 августа 2026 18:08
    Мдаааа! Сгенерировали бредятину! Ходовая от М4 "Шерман", посаженная на резиновую гусеницу, в горной местности Курдистана пройдёт пару километров и хана, но не будем о грустном.Что нарисовали-то нарисовали. Уж проще было какой карьерный "Катерпиллер" обвешать бронелистами и создать шахид-трактор.
    1. Наган Звание
      Наган
      0
      15 августа 2026 18:59
      Цитата: Krugov
      Ходовая от М4 "Шерман"

      Да какой Шерман, у Шермана катки были на поворотных рычагах, а у этого они сблокированы жестко.
    2. Nexcom Звание
      Nexcom
      0
      15 августа 2026 20:00
      .. один амер который обиделся на банк на тракторе обвареном по кругу 5 мм стальными листами так то почти весь городок свой сравнял с землёй. и полиция ничего сделать не могла. чуть ли не артиллерию вызывали. вероятно ваятели этого БМП явно вдохновились тем самым случаем...

      а тот амер грамотно трактор обварил - бойницы даже для стрелковки сделал, где-в два слоя листы приварил. адская штука получилась...