Иракские курды показали 25-тонную гусеничную ББМ собственной разработки

Компания SHIELD, основанная в расположенном на территории Иракского Курдистана городе Дахук, опубликовало видеоролик, на котором можно увидеть прототип B70 — 25-тонной гусеничной бронированной машины. При этом утверждается, что машина была разработана и изготовлена ​​курдскими инженерами.Имеющиеся данные указывают на то, что В70 является не просто цифровым макетом, а реальным инженерно-производственным проектом с физическим прототипом. На данном этапе разработки B70 остается незавершенным прототипом, а не готовой к серийному производству боевой машиной. Использование для презентации видео, сгенерированное при помощи нейросетей, вызывает определенные сомнения относительно того, насколько продвинулся проект на самом деле. При этом представители компании SHIELD заявляют, что уже проведены испытания, в ходе которых тестировалась проходимость В70 в условиях горной местности и на воде. В компании утверждают, что сейчас продолжаются работы над гусеницами и ходовой частью машины.Компания SHIELD была основана в 2014 году и изначально занималась ремонтом и модернизацией гражданской и бронированной техники, однако впоследствии начала разрабатывать собственное производство бронированных машин, в том числе военной техники, часть которой поставляется курдским формированиям Пешмерга. До B70 SHIELD разработала пять типов ББМ, в том числе такие модели как UROK A, UROK S, UROK S BR7 и M500 AAC APS.

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