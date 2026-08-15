Трое иранских лётчиков со сбитых Су-24 с марта находятся в плену в Катаре

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Трое иранских лётчиков со сбитых Су-24 с марта находятся в плену в Катаре

Иранские военные подали официальную жалобу в Международный комитет Красного Креста и Полумесяца на правительство Катара. Причина связана с тем, что в Катаре уже полгода удерживаются трое иранских лётчиков, катапультировавшихся со сбитых самолётов Су-24. Об этом сообщил командующий Комитета по поиску пропавших без вести генерального штаба Вооружённых сил Ирана бригадный генерал Сейед Мохаммад Багерзаде.

Речь идёт о событиях 2 марта 2026 года, когда два иранских бомбардировщика Су-24МК направлялись для нанесения удара по американской авиабазе Эль-Удейд в Катаре. По данным Минобороны Катара, самолёты были сбиты силами ПВО страны после вторжения в воздушное пространство эмирата. Четыре лётчика катапультировались. Один из них - целый бригадный генерал - Маджид Каземи - погиб; его тело было опознано по ДНК спустя несколько месяцев и захоронено в Ширазе.

Трое остальных, как утверждает иранская сторона, выжили и были взяты в плен катарскими военными. Их имена - Джавад Салехи, Абдольмаджид Даштиан и Омран Бахрушиан. За прошедшие шесть месяцев Катар, по данным Тегерана, не разрешил лётчикам связаться с семьями и не допустил к ним представителей властей.

В письме на имя президента МККК Мирьяны Сполярич Эггер иранская сторона ссылается на статьи Третьей Женевской конвенции, в частности на статьи 70 и 78, которые гарантируют военнопленным право уведомлять семьи о своём положении и подавать жалобы. Иран требует немедленно провести проверку состояния лётчиков, организовать с ними встречу и сообщить о состоянии из здоровья. Иранские эксперты заявляют о подозрениях на возможные пытки военнопленных в Катаре.
13 комментариев
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Добрый Звание
    Добрый
    0
    Сегодня, 15:23
    Если они вообще в Катаре. Велика вероятность, что их отправили в США и там держат как обменный фонд.
    1. isv000 Звание
      isv000
      +1
      Сегодня, 15:33
      Цитата: Добрый
      Если они вообще в Катаре. Велика вероятность, что их отправили в США и там держат как обменный фонд.

      Вполне себе версия. Для ускорения процесса можно положить пару ракет рядом с "Линкольном", поножовщина там уже была, надо довести ситуацию до откровенного мятежа! Продублировать по "Вашингтону", чтоб забили все гальюны!
  2. isv000 Звание
    isv000
    +6
    Сегодня, 15:29
    Иранские военные подали официальную жалобу в Международный комитет Красного Креста и Полумесяца на правительство Катара.

    Персов наши что ли покусали? Они бы ещё в ООН обратились. Катар, пробка от газового баллона, предложить им справедливый обмен - пилотов с почётом на Родину, взамен Иран закрывает глаза на их опреснители и насосные станции.
  3. Fachmann Звание
    Fachmann
    +6
    Сегодня, 15:32
    Мужики - герои!
    Знали, что полёт в одну сторону. Шли на бреющем, над морем.
    Глубокое соболезнование и уважение погибшему бригадному генералу- Маджиду Каземи, погибшенму в боевом вылете. soldier
    1. Дмитрий Михайлович Серегин Звание
      Дмитрий Михайлович Серегин
      0
      Сегодня, 15:39
      Это точно. Летчики - герои. Память и вера.
    2. isv000 Звание
      isv000
      +1
      Сегодня, 16:25
      Там вся страна герои. Выйти на похороны аятоллы в количестве чуть ли не пол-страны и не побоятся матрасных ударов - это мужество. hi
  4. Victor19 Звание
    Victor19
    +2
    Сегодня, 15:41
    Отбомбились по американской базе, летели на малой высоте. Лётчики, прямо скажем, герои.
    1. Fachmann Звание
      Fachmann
      +2
      Сегодня, 15:47
      Victor hi ,
      к сожалению, не отбомбились. Их сбили до того, как они легли на боевой.

      По данным, опубликованным CNN, Су-24 шли примерно в 20–30 метрах над поверхностью моря.
      Самолёты были обнаружены и сбиты, когда до предполагаемых целей оставались буквально минуты. В качестве целей указываются американская база Аль-Удейд и район Рас-Лаффана.
  5. commbatant Звание
    commbatant
    -3
    Сегодня, 16:15
    Два Су-24, 2 летчика, 2 штурмана, откуда 3 летчика в плену + 1 погибший...? Парадокс...
    Официальной войны между США, Катаром и ИРИ нет, могли передать пленных по запросу хоть на украину... в последней пленных признали бы ухилянтами и продолжали бы получать их з/п по их карточкам...
    1. isv000 Звание
      isv000
      -1
      Сегодня, 16:30
      Цитата: commbatant
      Официальной войны между США, Катаром и ИРИ нет

      belay Вот это поворот! А что, нападение Германии на Союз было приглашением на бал? Назначить переговоры на следующий день и ударить по Тегерану это как? Уж поделитесь с определением, коли акт агрессии не повод для войны...
      1. commbatant Звание
        commbatant
        -1
        Сегодня, 20:19
        Цитата: isv000
        А что, нападение Германии на Союз было приглашением на бал?

        Отнюдь. Но там германия сообщила о нахождении германии с СССР в состоянии войны.
        Заявление ("нота") германского правительства о начале войны с СССР (приложение к беседе наркома иностранных дел СССР В. М. Молотова с послом Германии в СССР Ф. фон дер Шуленбургом 22 июня 1941 г.).

        https://www.prlib.ru/section/1352076?ysclid=msumwkdryr974115718
        Поводов для войны немерено, я же указал об отсутствии в настоящий момент официального состоянии войны между сша и ИРИ, обратного вами не доказано, так, что вместе с Ковакс
        "Следи за рукой" (с)
    2. Ковакс Звание
      Ковакс
      0
      Сегодня, 16:34
      Цитата: commbatant
      Официальной войны между США, Катаром и ИРИ нет, могли передать пленных по запросу хоть на украину...

      "...в голове у вас опилки - не беда!..."
    3. Ковакс Звание
      Ковакс
      0
      Сегодня, 21:07
      Цитата: commbatant
      Официальной войны между США, Катаром и ИРИ нет, могли передать пленных по запросу хоть на украину...

      Вы провокатор от х.охлов. Но ваши потуги приведут к лишь к освобождению кишечника.