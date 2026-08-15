Трое иранских лётчиков со сбитых Су-24 с марта находятся в плену в Катаре
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Иранские военные подали официальную жалобу в Международный комитет Красного Креста и Полумесяца на правительство Катара. Причина связана с тем, что в Катаре уже полгода удерживаются трое иранских лётчиков, катапультировавшихся со сбитых самолётов Су-24. Об этом сообщил командующий Комитета по поиску пропавших без вести генерального штаба Вооружённых сил Ирана бригадный генерал Сейед Мохаммад Багерзаде.
Речь идёт о событиях 2 марта 2026 года, когда два иранских бомбардировщика Су-24МК направлялись для нанесения удара по американской авиабазе Эль-Удейд в Катаре. По данным Минобороны Катара, самолёты были сбиты силами ПВО страны после вторжения в воздушное пространство эмирата. Четыре лётчика катапультировались. Один из них - целый бригадный генерал - Маджид Каземи - погиб; его тело было опознано по ДНК спустя несколько месяцев и захоронено в Ширазе.
Трое остальных, как утверждает иранская сторона, выжили и были взяты в плен катарскими военными. Их имена - Джавад Салехи, Абдольмаджид Даштиан и Омран Бахрушиан. За прошедшие шесть месяцев Катар, по данным Тегерана, не разрешил лётчикам связаться с семьями и не допустил к ним представителей властей.
В письме на имя президента МККК Мирьяны Сполярич Эггер иранская сторона ссылается на статьи Третьей Женевской конвенции, в частности на статьи 70 и 78, которые гарантируют военнопленным право уведомлять семьи о своём положении и подавать жалобы. Иран требует немедленно провести проверку состояния лётчиков, организовать с ними встречу и сообщить о состоянии из здоровья. Иранские эксперты заявляют о подозрениях на возможные пытки военнопленных в Катаре.
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