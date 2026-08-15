Талибы предложили США восстановить своё присутствие в Афганистане

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Талибы предложили США восстановить своё присутствие в Афганистане

Власти Афганистана выступили с инициативой, предполагающей возобновление полноценных двусторонних дипломатических контактов с США. Предложение направлено на вывод Афганистана из международной изоляции.

В ходе интервью газете The New York Times глава МИД Афганистана Амир Хан Муттаки отметил, что Вашингтон может восстановить свое дипломатическое присутствие в стране, вновь открыть посольство и начать инвестиционную деятельность. В качестве возможных направлений экономического сотрудничества Кабул рассматривает совместные с США проекты по освоению месторождений минеральных ресурсов, строительству плотин и развитию дорожной инфраструктуры.



Муттаки подчеркнул, что в настоящее время период открытого противостояния между Афганистаном и США остался в прошлом, в связи с чем Кабул стремится выстраивать с Вашингтоном новые отношения, основанные на принципах взаимного уважения. Кроме того, Афганистан уже ведет активную работу по расширению торгово-экономических и дипломатических связей с Россией, странами Центральной Азии и Персидского залива.

Однако, очевидно, что, несмотря на эту чрезвычайно миролюбивую инициативу афганских властей, полноценное восстановление взаимодействия Кабула и Вашингтона остается под вопросом. Власти США последовательно выступают против нормализации отношений с талибами. Белый дом обосновывает свою непримиримую позицию сохраняющимися рисками в сфере международной безопасности, вопросами противодействия терроризму, а также неприемлемой для Вашингтона внутренней политикой руководства Афганистана.
20 комментариев
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  1. isv000 Звание
    isv000
    +2
    Сегодня, 15:48
    Муттаки... Таким имечком путного не нарекут... Никогда не будет в Афгане порядка. Наши небожители вон ковром стелились перед ними, а волка сколько не корми он всё в лес смотрит. Кредитов, поди, надавали духам, теперь снова скажут "нас обманули"...
    1. alexboguslavski Звание
      alexboguslavski
      -1
      Сегодня, 16:32
      Восток -дело тонкое (с)
      В контексте шариата муттаки — это те, кто воздвигает преграду между собой и грехом, выполняет обещание и завет, данные Аллаху, а также внешне и внутренне соблюдает повеления и запреты Аллаха.
  2. ssg.spb Звание
    ssg.spb
    +8
    Сегодня, 15:49
    После прочтения статьи складывается впечатление, что Россия и Китай не оправдали надежд афганского руководства.
    Ну, вперёд, наступаете на грабли повторно.
    1. carpenter Звание
      carpenter
      -1
      Сегодня, 16:18
      Цитата: ssg.spb
      складывается впечатление, что Россия и Китай не оправдали надежд афганского руководства.

      Талибы правильно ведут внешнюю политику. Заручились поддержкой Китая и России, теперь нужно и обзавестись поддержкой США. Имея поддержку этой троицы, другие сами подтянутся.
      1. SEVERIN Звание
        SEVERIN
        -1
        Сегодня, 18:10
        Нравиться всем могут только девушки, да и то не всегда, а мужчине всем нравиться противопоказано.
    2. Андрей Николаевич Звание
      Андрей Николаевич
      0
      Сегодня, 16:34
      Не думаю, что американцы побегут в Афганистан в таком же порядке и скорости, с какой убегали.. Самолетов то хватит?..)
    3. isv000 Звание
      isv000
      +3
      Сегодня, 16:46
      Талибов начали щемить таджики, пуштуны голову подымают, а мы своего Афгана уже хапнули, хватит. Амеров только пусти, опять на 20 лет засядут. Выгребут недра а охранять всё хозяйство х.охлов поставят, те за бабки маму родную продадут...
      1. Дмитрий Ригов Звание
        Дмитрий Ригов
        0
        Сегодня, 19:52
        Талибы это и есть пуштуны. Сейчас все непуштуны в Афганистане под гнетом находятся.
        Думаю талибы сейчас просто хотят чтобы амеры вернули резервы прошлого правительства и сняли санкции.
        1. isv000 Звание
          isv000
          0
          Сегодня, 20:40
          Цитата: Дмитрий Ригов
          Талибы это и есть пуштуны.

          laughing Талибы это самоназвание студенческого движения против власти просоветского правительства. Точка.
      2. Дмитрий Смирнов_2 Звание
        Дмитрий Смирнов_2
        -1
        Сегодня, 21:18
        У нас свой теперь афган, в стране
  3. Fachmann Звание
    Fachmann
    +3
    Сегодня, 15:53
    "В качестве возможных направлений экономического сотрудничества Кабул рассматривает совместные с США проекты по освоению месторождений минеральных ресурсов..."
    В переводе это значит - вместе наркотой торговать будем.
    1. Щирый прапор Звание
      Щирый прапор
      +1
      Сегодня, 16:36
      Неправильно, наркота это возобновляемая органика, а минералы с месторождений это от алмазов до негашёной извести.
    2. Дост Звание
      Дост
      0
      Сегодня, 19:36
      У них наверно удобрений и воды для мака не хватает. А амеры знают толк и в одном и в другом.
  4. юрий Л Звание
    юрий Л
    -1
    Сегодня, 16:41
    Когда будем наблюдать 2 серию десантирования из американских самолетов без парашюта? Ждем-с
  5. Кмет Звание
    Кмет
    +4
    Сегодня, 16:41
    Обратно значит зовут... Интересно.. При этом вековая ненависть к американцам у них никуда не денется - им нужны чистые инвестиции (ничего личного - только бизнес). Ну-ну.. с каждым днем в мире становится жить все интереснее и печальней т.к. просто наблюдать как мир тупеет - для психики это непростая задача..
    1. gsev
      gsev
      +1
      Сегодня, 17:41
      Цитата: Кмет
      Обратно значит зовут... Интересно..

      Во времена американской оккупации была построена только карандашная фабрика из заводов. Интересно, талибы изучили взаимодействие предыдущих правительств Афганистана с США. Оно весьма неоднозначно. Ирригационный проект США считается первым проектом по развалу американцами экономик возмыжных им конкурентов. Но тогда афганские инженеры и политики не дали себя закабалить и не пошли на огромные выплаты в США как было в России при Ельцине. Американцы финансировали развитие транспортной сети в Афганистанек и для афганцев было выгодным покупать в США семена и осваивать американские агротехнические технологии.
  6. AdAstra Звание
    AdAstra
    +5
    Сегодня, 17:11
    Вот что бывает, когда очень сильно нужны деньги laughing laughing
  7. KSLN-CZ1 Звание
    KSLN-CZ1
    +2
    Сегодня, 18:10
    Typical of any conflict. First let your own people die and then shake hands with whoever was involved in their killing.
  8. Stoler Звание
    Stoler
    +1
    Сегодня, 19:10
    наши друзья. лавров им руки жал. путин принимал.ТАЛИБАМ!!!!!! lol ОПЯТЬ ОБМАНУЛИ!!!! laughing
  9. Дост Звание
    Дост
    0
    Сегодня, 19:33
    А он точно Мутаки? Не попутали буквы? Ни кого история не учит. Ни Вьетнам, ни Сербию, ни Афган.