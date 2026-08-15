Талибы предложили США восстановить своё присутствие в Афганистане
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Власти Афганистана выступили с инициативой, предполагающей возобновление полноценных двусторонних дипломатических контактов с США. Предложение направлено на вывод Афганистана из международной изоляции.
В ходе интервью газете The New York Times глава МИД Афганистана Амир Хан Муттаки отметил, что Вашингтон может восстановить свое дипломатическое присутствие в стране, вновь открыть посольство и начать инвестиционную деятельность. В качестве возможных направлений экономического сотрудничества Кабул рассматривает совместные с США проекты по освоению месторождений минеральных ресурсов, строительству плотин и развитию дорожной инфраструктуры.
Муттаки подчеркнул, что в настоящее время период открытого противостояния между Афганистаном и США остался в прошлом, в связи с чем Кабул стремится выстраивать с Вашингтоном новые отношения, основанные на принципах взаимного уважения. Кроме того, Афганистан уже ведет активную работу по расширению торгово-экономических и дипломатических связей с Россией, странами Центральной Азии и Персидского залива.
Однако, очевидно, что, несмотря на эту чрезвычайно миролюбивую инициативу афганских властей, полноценное восстановление взаимодействия Кабула и Вашингтона остается под вопросом. Власти США последовательно выступают против нормализации отношений с талибами. Белый дом обосновывает свою непримиримую позицию сохраняющимися рисками в сфере международной безопасности, вопросами противодействия терроризму, а также неприемлемой для Вашингтона внутренней политикой руководства Афганистана.
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