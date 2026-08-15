Командующий КСИР: Иран поставил на колени самую сильную армию мира

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Командующий КСИР: Иран поставил на колени самую сильную армию мира

Конфликт между Ираном и США все больше проявляется не реальными действиями, а публичными высказываниями в адрес друг друга. Каждая из сторон буквально соревнуется в объявлении себя победителем, не забывая о новых предупреждениях и угрозах.

Очередное высказывание подобного рода сделал главнокомандующий Корпуса стражей исламской революции (КСИР) ВС Ирана генерал-лейтенант Ахмад Вахиди в обращении к иранским военным, полиции, ополчению «Басидж», племенным формированиям и сотрудникам разведки. Его слова приводит иранское информационное агентство «Тасним».

Генерал заявил, что иранские военные сумели оказать достойное сопротивление сильному агрессору и практически одержали победу в противостоянии с Израилем и США. В сообщении Вахиди отметил, что иранские подразделения в течение шести месяцев проводили как наступательные, так и оборонительные операции. Действовать приходилось в крайне тяжелых условиях, варьирующихся от экстремальных жары и влажности вдоль южных островов и побережья до сильных холодов в горных районах на северных границах страны.

Вы поставили на колени самую хорошо вооруженную армию в истории мира. Наш боевой путь показал, что ислам может править миром.

Главнокомандующим элитного подразделения ВС Ирана генерал Вахиди стал 10 августа. Он считается одним из наиболее опытных представителей силового крыла иранского руководства. В 1980-е годы Вахиди входил в число командиров КСИР, а в 1988-1997 годах руководил силами «Кудс» — подразделением Корпуса, отвечающим за операции за пределами республики. Позднее Вахиди занимал пост министра обороны, а в 2021-2024 годах возглавлял МВД Ирана. Он известен тем, что выступает за обладание Ираном ядерным оружием.
19 комментариев
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  1. ваш вср 66-67 Звание
    ваш вср 66-67
    +5
    Сегодня, 15:53
    Наш боевой путь показал, что ислам может править миром

    Вот это он зря сказал!
    Как много этих правителей миром развелось.
    Трамп, богоизбранные, хо хлы тоже метят попасть в эту когорту и т. д.
    1. commbatant Звание
      commbatant
      -2
      Сегодня, 16:06
      Цитата: ваш вср 66-67
      Вот это он зря сказал!

      Ему за это з/п платят. Да и политические очки надо набирать, сколько старший еще проживет, один Аллах ведает!
    2. ЗВЕРОБОЙ Звание
      ЗВЕРОБОЙ
      +5
      Сегодня, 16:07
      Цитата: ваш вср 66-67
      Наш боевой путь показал, что ислам может править миром

      Вот это он зря сказал!
      Как много этих правителей миром развелось.
      Трамп, богоизбранные, хо хлы тоже метят попасть в эту когорту и т. д.

      Ну да, тут он конечно погорячился request Я бы сказал, что они сумели отбиться, по крайней мере на данном этапе. Рыжий балабол - реально недооценил потенциал Ирана, соответственно отсюда и все ошибки. Да и у Персов по сути выхода не было другого, либо биться - либо сдохнуть ( не забываем про Израиль). Игра в долгую, серьёзная война с привлечением всех сил и средств США - однозначно ничем хорошим для Ирана не закончится.
      На а про ислам, который будет править миром… тут вообще без комментариев, похоже на заявление фанатика. Глупость, он новые крестовые походы решил спровоцировать? Не нужну вообще религию сюда приплетать!
      1. ваш вср 66-67 Звание
        ваш вср 66-67
        +1
        Сегодня, 16:37
        Цитата: ЗВЕРОБОЙ
        На а про ислам, который будет править миром… тут вообще без комментариев, похоже на заявление фанатика.

        Вот и про это самое и сказал!
        Да, похоже на фанатизм.
    3. carpenter Звание
      carpenter
      +4
      Сегодня, 16:11
      Цитата: ваш вср 66-67
      Трамп, богоизбранные, хо хлы тоже метят попасть в эту когорту и т. д.

      Все эти "богоизбранные" появились в истории совсем недавно, США 250 дет назад, Израиль 78 лет назад, а Украине вообще только 35 лет - и все считают себя богоизранными. И все они исскуственно созданные лимитрофы.
    4. Кмет Звание
      Кмет
      +2
      Сегодня, 16:46
      Править миром должен не ислам, а здравый смысл. Но от религиозных фанатиков таких как, например в данном случае КСИР, в принципе другого ожидать очень сложно.
    5. Андрей Николаевич Звание
      Андрей Николаевич
      +1
      Сегодня, 16:47
      ваш вср Николай, я бы сказал, что он не далек от истины. Нравится кому-то или нет, но нужно признать, что Иран дал достойный ответ И США, и Израилю. Да и странам востока тоже, досталось. Мало того, весь мир убедился, что США уже не сверхдержава, и наличие военных баз США-не гарантия безопасности а наоборот. Но и это не самое главное- Иран ярко показал что обладает самостоятельностью и способен дать решительный отпор, любому врагу. А сказки "насобманули" и "мынетакие" с Ираном- не проходят. Вот и верь теперь в силу исламизации... А был бы прежний строй-динаситии Пехлеви, Иран так бы и оставался- "проходным двором" политики разных государств, где США, Англия, Германия и СССР-делали что хотели, и когда хотели..
      1. ваш вср 66-67 Звание
        ваш вср 66-67
        +1
        Сегодня, 17:13
        Цитата: Андрей Николаевич
        Вот и верь теперь в силу исламизации.

        Андрей Николаевич, hi
        Я с вами согласен!
        Но не стОит такими фразами бросаться.
        1. Андрей Николаевич Звание
          Андрей Николаевич
          0
          Сегодня, 17:53
          Николай, да я в хорошем смысле этого слова. Не подумайте ничего плохого. Просто у нас в советские времена привыкли рассуждать о "недостатках" развития государств являющихся, исламскими.. Иран-исламская республика и каких результатов достиг, без монархии..
          1. blackbeard Звание
            blackbeard
            0
            Сегодня, 21:31
            или просто у Иранской власти нет детей за бугром и нет лишних поводов для шантажа/страхов
    6. Монтесума Звание
      Монтесума
      0
      Сегодня, 21:14
      Цитата: ваш вср 66-67
      Наш боевой путь показал, что ислам может править миром

      Вот это он зря сказал!

      Порылся в интернете, вышел на сайт иранского новостного агентства "Тасним", указанного в статье. Не увидел там подобного заявления генерала, по-другому текст выглядит.
      IRGC Chief Lauds Iranian Forces for Defeating Enemy
      August, 15, 2026 - 10:05 Politics news
      IRGC Chief Lauds Iranian Forces for Defeating Enemy
      TEHRAN (Tasnim) – Commander of the Islamic Revolution Guards Corps Major General Ahmad Vahidi praised the Iranian Armed Forces for their performance during six months of fighting and bringing the most heavily armed military in world history to its knees.
      In a message addressed to members of Iran’s Armed Forces, Police, Basij, tribal forces and intelligence personnel, Major General Vahidi commended their military operations under difficult conditions and said their performance has demonstrated Iran’s ability to withstand a powerful adversary.

      He said Iranian forces have conducted successful offensive and defensive operations despite heavy fire and difficult conditions, ranging from extreme heat and humidity along the southern islands and coasts to severe cold in the mountainous northern border areas.

      “You brought the most heavily armed military in the history of the world to its knees,” General Vahidi said.

      The IRGC chief also credited the Iranian forces with managing the battlefield through innovative methods and said their actions have imposed Iran’s will on the adversary.

      The commander noted that six months of fighting have revived hopes among oppressed peoples of ultimately overcoming the hegemonic powers.

      He also praised the Iranian people for maintaining their presence and support throughout the conflict, saying their continued backing, along with divine assistance, would help bring an end to the suffering of people in the region, particularly in Palestine and Lebanon.

      ТЕГЕРАН (Tasnim) — Командующий Корпусом стражей исламской революции генерал-майор Ахмад Вахиди похвалил Вооружённые силы Ирана за их действия в течение шести месяцев боевых действий, в результате которых самая многочисленная армия в мировой истории была повержена.

      В послании, адресованном военнослужащим, сотрудникам полиции, «Басидж», племенным силам и разведчикам Ирана, генерал-майор Вахиди высоко оценил их действия в ходе военных операций в сложных условиях и заявил, что их работа продемонстрировала способность Ирана противостоять мощному противнику.

      По его словам, иранские войска провели успешные наступательные и оборонительные операции, несмотря на плотный огонь и сложные условия — от сильной жары и влажности на южных островах и побережьях до суровых холодов в горных районах на севере страны.

      «Вы поставили на колени самую хорошо вооруженную армию в мировой истории», — сказал генерал Вахиди.

      Глава Корпуса стражей исламской революции также отметил, что иранские силы управляют ходом боевых действий с помощью инновационных методов, и заявил, что их действия навязывают противнику волю Ирана.

      Командующий отметил, что шесть месяцев боевых действий возродили в угнетенных народах надежду на то, что они в конце концов одержат верх над гегемонистскими державами.

      Он также похвалил иранский народ за то, что тот сохранял свое присутствие и оказывал поддержку на протяжении всего конфликта, заявив, что его неизменная поддержка, а также божественное вмешательство помогут положить конец страданиям людей в регионе, особенно в Палестине и Ливане.

      https://tasnimnews.ir/en/news/2026/08/15/3670962/irgc-chief-lauds-iranian-forces-for-defeating-enemy

      Такую амбициозную формулировку увидел в публикации американской "New York Post":
      A top Iranian commander boasted Saturday that Tehran’s battlefield performance in the ongoing war with the United States proved that Islam leads the world.

      Since the conflict erupted in February, Iran’s millitary — lobbing missiles at US bases and allied infrastructure in the Gulf region — has demonstrated that “Islam can be made to rule the world,” Ahmad Vahidi, who heads the powerful Islamic Revolutionary Guard Corps, urged in a message published Saturday.

      Высокопоставленный иранский военачальник в субботу заявил, что успехи Тегерана на поле боя в продолжающейся войне с Соединёнными Штатами доказывают, что ислам лидирует в мире.

      С начала конфликта в феврале иранские вооружённые силы, наносящие ракетные удары по американским базам и объектам инфраструктуры союзников в регионе Персидского залива, продемонстрировали, что «ислам может править миром», — заявил Ахмад Вахиди, глава влиятельного Корпуса стражей исламской революции, в опубликованном в субботу обращении.

      https://nypost.com/2026/08/15/world-news/irans-irgc-commander-boasts-that-war-efforts-prove-islam-can-rule-the-world/

      И как это понимать? request
  2. ssg.spb Звание
    ssg.spb
    0
    Сегодня, 15:58
    Думаю, что ещё ничего не закончино.
    Развязка ещё впереди. И рановато говорить кто кого нагнул и поставил.
    "Зачем собак палкой дразнить".
    Дональд Фредович может и фортель выкинуть после ноября.
  3. carpenter Звание
    carpenter
    0
    Сегодня, 16:03
    Конфликт между Ираном и США все больше проявляется не реальными действиями, а публичными высказываниями в адрес друг друга. Каждая из сторон буквально соревнуется в объявлении себя победителем

    Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен провозгласить Ормузский пролив территорией Соединенных Штатов.

    «Когда мы окончательно нанесем поражение Ирану, а он терпит серьезное поражение, вскоре я объявлю Ормузский пролив территорией США»,— сказал Дональд Трамп.

    Безумная политика Трампа в Иране продолжает превращаться в нечто поистине абсурдное.
    Это напоминает падение Рима, одна из версий которого звучит примерно так: «Среднестатистический римский гражданин не замечал, что его империя рушится, пока однажды дороги и мосты просто перестали чинить»
  4. Сергей Митинский Звание
    Сергей Митинский
    -2
    Сегодня, 16:16
    Вопрос какой именно ислам может править миром ?
    Генерал имел ввиду ислам шиитского толка
    Сунниты из за своей трусости ,соглашательству с мировым сионизмом и приверженности терроризму править миром не будут
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      0
      Сегодня, 21:02
      Цитата: Сергей Митинский
      Вопрос какой именно ислам может править миром ?

      Хватит уже правителей мира! Иран проявил героические стойкость и мужество в противостоянии с мощными противниками, мало кто ожидал, что США совместно с Израилем получат такой достойный ответ, поставивший в тупик самонадеянных агрессоров. Честь и хвала иранскому народу и его руководству, но присваивать себе право мирового правителя - явное, чересчур эмоциональное, высказывание.

      П.С. Есть нюанс, на сайте иранского новостного агентства "Тасним", упомянутого в статье, такой амбициозной фразы от указанного генерала не увидел. Зато эта формулировка присутствует в статье американской "Нью-Йорк Пост". Так что не факт точной передачи смысла сказанного.
      https://tasnimnews.ir/en/news/2026/08/15/3670962/irgc-chief-lauds-iranian-forces-for-defeating-enemy
  5. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +4
    Сегодня, 16:18
    Вы поставили на колени самую хорошо вооруженную армию в истории мира.


    Это, конечно, преувеличение, но "запрещенный" удар ниже пояса США получили, пришлось покорчиться от боли.
  6. Ирек Звание
    Ирек
    0
    Сегодня, 16:28
    Не на колени , а в позу Z ....
  7. lukash66 Звание
    lukash66
    0
    Сегодня, 17:10
    Самыми сильными в истории были Вермахт года так до 43го и РККА/СА.
  8. AdAstra Звание
    AdAstra
    +1
    Сегодня, 17:14
    Чувствую скоро у ксир будет новый командующий yes laughing