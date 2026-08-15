Командующий КСИР: Иран поставил на колени самую сильную армию мира
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Конфликт между Ираном и США все больше проявляется не реальными действиями, а публичными высказываниями в адрес друг друга. Каждая из сторон буквально соревнуется в объявлении себя победителем, не забывая о новых предупреждениях и угрозах.
Очередное высказывание подобного рода сделал главнокомандующий Корпуса стражей исламской революции (КСИР) ВС Ирана генерал-лейтенант Ахмад Вахиди в обращении к иранским военным, полиции, ополчению «Басидж», племенным формированиям и сотрудникам разведки. Его слова приводит иранское информационное агентство «Тасним».
Генерал заявил, что иранские военные сумели оказать достойное сопротивление сильному агрессору и практически одержали победу в противостоянии с Израилем и США. В сообщении Вахиди отметил, что иранские подразделения в течение шести месяцев проводили как наступательные, так и оборонительные операции. Действовать приходилось в крайне тяжелых условиях, варьирующихся от экстремальных жары и влажности вдоль южных островов и побережья до сильных холодов в горных районах на северных границах страны.
Вы поставили на колени самую хорошо вооруженную армию в истории мира. Наш боевой путь показал, что ислам может править миром.
Главнокомандующим элитного подразделения ВС Ирана генерал Вахиди стал 10 августа. Он считается одним из наиболее опытных представителей силового крыла иранского руководства. В 1980-е годы Вахиди входил в число командиров КСИР, а в 1988-1997 годах руководил силами «Кудс» — подразделением Корпуса, отвечающим за операции за пределами республики. Позднее Вахиди занимал пост министра обороны, а в 2021-2024 годах возглавлял МВД Ирана. Он известен тем, что выступает за обладание Ираном ядерным оружием.
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