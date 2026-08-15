ВС РФ поразили «Геранями» пункт заправки военной техники ВСУ под Харьковом

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ВС РФ поразили «Геранями» пункт заправки военной техники ВСУ под Харьковом


Российские войска нанесли новый удар по украинской инфраструктуре. В этот раз целью стал пункт заправки военной техники в селе Вербовка Харьковской области. Об этом сообщили в российском оборонном ведомстве.

Атаку провели дронами «Герань». В Минобороны добавили, что попадание по цели зафиксировали на видео. Объект располагался недалеко от линии фронта и служил украинским подразделениям для дозаправки боевых машин топливом.

Накануне «Герань» уже уничтожала локомотив с военными грузами и подстанцию в Харьковской области. А двумя днями раньше авиация сбросила ФАБ-500 на места размещения двух бригад ВСУ – 57-й и 58-й отдельных мотопехотных. Они находились в районах Новоалександровки и Новой Казачьей.

Атаки на объекты топливного обеспечения – это планомерная тактика российских военных. Когда такие пункты выводят из строя, у украинских сил начинаются серьёзные проблемы с логистикой: без горючего техника не едет, боеприпасы и снаряжение тяжелее доставлять на передовую, и мобильность украинских подразделений заметно снижается.

Село Вербовка расположено в Харьковской области, где российские дроны систематически бьют по топливным объектам. Ранее Минобороны уже докладывало о ликвидации автозаправок как в этом районе, так и в других областях.

В Минобороны пообещали, что удары по тыловым объектам противника не прекратятся. Атаки на логистику ВСУ идут систематически – это одна из главных задач в рамках спецоперации.
4 комментария
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  1. Дмитрий Михайлович Серегин Звание
    Дмитрий Михайлович Серегин
    +2
    15 августа 2026 15:59
    Ну что сказать, молодцы. Так держать.
  2. ssg.spb Звание
    ssg.spb
    +4
    15 августа 2026 16:00
    Хорошие новости всегда ждём.
    Успехов парням в продвижении вперёд.
  3. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +2
    15 августа 2026 16:24
    Новость хорошая. А вот при чем в ней фото нашего "Тигра" в ней, я так и не понял. smile
  4. Ирек Звание
    Ирек
    +1
    15 августа 2026 16:27
    На ишаках будут технику возить , в крайнем случае хахлов впрягут.