ВС РФ поразили «Геранями» пункт заправки военной техники ВСУ под Харьковом
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Российские войска нанесли новый удар по украинской инфраструктуре. В этот раз целью стал пункт заправки военной техники в селе Вербовка Харьковской области. Об этом сообщили в российском оборонном ведомстве.
Атаку провели дронами «Герань». В Минобороны добавили, что попадание по цели зафиксировали на видео. Объект располагался недалеко от линии фронта и служил украинским подразделениям для дозаправки боевых машин топливом.
Накануне «Герань» уже уничтожала локомотив с военными грузами и подстанцию в Харьковской области. А двумя днями раньше авиация сбросила ФАБ-500 на места размещения двух бригад ВСУ – 57-й и 58-й отдельных мотопехотных. Они находились в районах Новоалександровки и Новой Казачьей.
Атаки на объекты топливного обеспечения – это планомерная тактика российских военных. Когда такие пункты выводят из строя, у украинских сил начинаются серьёзные проблемы с логистикой: без горючего техника не едет, боеприпасы и снаряжение тяжелее доставлять на передовую, и мобильность украинских подразделений заметно снижается.
Село Вербовка расположено в Харьковской области, где российские дроны систематически бьют по топливным объектам. Ранее Минобороны уже докладывало о ликвидации автозаправок как в этом районе, так и в других областях.
В Минобороны пообещали, что удары по тыловым объектам противника не прекратятся. Атаки на логистику ВСУ идут систематически – это одна из главных задач в рамках спецоперации.
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