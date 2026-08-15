В ФРГ призвали серьёзно отнестись к словам Путина об ответе на захват судов
6 90938
Немецкое правительство и руководство других стран ЕС предупредили о необходимости серьезно отнестись к предупреждению президента РФ Владимира Путина об ответных действиях на захват судов, которые внесены в санкционные списки Запада за принадлежность к «теневому флоту» России. Соответствующее заявление российский лидер сделал 12 августа в Южно-Сахалинске на флагмане ТОФ ВМФ РФ гвардейском ракетном крейсере «Варяг». Путин предупредил, что ВС России готовы к зеркальным действиям на пиратство Запада, в том числе в нейтральных водах по всему Мировому океану.
Эксперт по вопросам безопасности морского судоходства, старший научный сотрудник аналитического центра Боннского университета (CASSIS) Мориц Браке считает это предупреждение Путина не голословным заявлением, а четким сигналом, к которому Германии и Европе следует отнестись очень серьезно. Соответствующее заявление эксперт сделал в интервью одному из немецких изданий.
Германия и Европа критически зависят от морских путей с точки зрения развития их экономики, политической стабильности и суверенитета.
По оценке Германского союза страховщиков, реакция России, если Москва перейдет от слов к действиям, грозит дорого обойтись торговым и судоходным компаниям Европы. Ситуация усугубилась с учетом того, что в недавно принятом 21-м пакете антироссийских санкций ЕС выдал правовую «индульгенцию» не только на захват подсанкционных судов, но и конфискацию грузов с последующей продажей в пользу государства, совершившего такую операцию.
По словам Браке, даже единичные инциденты на море способны резко увеличить стоимость судоходных страховок. Кроме того, такие риски заставят суда менять маршруты, что скажется на логистических затратах.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета», «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»; «Фонд Карнеги»
Информация