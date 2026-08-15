В ФРГ призвали серьёзно отнестись к словам Путина об ответе на захват судов

6 909 38
В ФРГ призвали серьёзно отнестись к словам Путина об ответе на захват судов

Немецкое правительство и руководство других стран ЕС предупредили о необходимости серьезно отнестись к предупреждению президента РФ Владимира Путина об ответных действиях на захват судов, которые внесены в санкционные списки Запада за принадлежность к «теневому флоту» России. Соответствующее заявление российский лидер сделал 12 августа в Южно-Сахалинске на флагмане ТОФ ВМФ РФ гвардейском ракетном крейсере «Варяг». Путин предупредил, что ВС России готовы к зеркальным действиям на пиратство Запада, в том числе в нейтральных водах по всему Мировому океану.

Эксперт по вопросам безопасности морского судоходства, старший научный сотрудник аналитического центра Боннского университета (CASSIS) Мориц Браке считает это предупреждение Путина не голословным заявлением, а четким сигналом, к которому Германии и Европе следует отнестись очень серьезно. Соответствующее заявление эксперт сделал в интервью одному из немецких изданий.

Германия и Европа критически зависят от морских путей с точки зрения развития их экономики, политической стабильности и суверенитета.

По оценке Германского союза страховщиков, реакция России, если Москва перейдет от слов к действиям, грозит дорого обойтись торговым и судоходным компаниям Европы. Ситуация усугубилась с учетом того, что в недавно принятом 21-м пакете антироссийских санкций ЕС выдал правовую «индульгенцию» не только на захват подсанкционных судов, но и конфискацию грузов с последующей продажей в пользу государства, совершившего такую операцию.

По словам Браке, даже единичные инциденты на море способны резко увеличить стоимость судоходных страховок. Кроме того, такие риски заставят суда менять маршруты, что скажется на логистических затратах.
38 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Zacvasetskiy Звание
    Zacvasetskiy
    +7
    15 августа 2026 16:43
    Что поделать, ЕвроИмбецилы.. 🤔
    1. ЗВЕРОБОЙ Звание
      ЗВЕРОБОЙ
      +9
      15 августа 2026 17:03
      Цитата: Zacvasetskiy
      Что поделать, ЕвроИмбецилы.. 🤔

      Заявления нужно подтверждать делами, с этим у нашего ВГК проблемы в последнее время! Начать думаю нужно с трибалтов, пусть поседят в осаде (блокаде), меньше гавкать будут am
      1. Сергей Новиков_3 Звание
        Сергей Новиков_3
        +10
        15 августа 2026 17:28
        От 9 до 10 судов задержано, арестовано сначала 2026 года. Пока ничего, одни слова.. Грозные, правда, но слова.
        1. LaraM Звание
          LaraM
          0
          15 августа 2026 17:53
          Грозные, правда, но слова.


          уже положительная динамика есть. раньше было грозное молчание.. laughing
          1. Stas157 Звание
            Stas157
            -2
            15 августа 2026 18:41
            Цитата: LaraM
            уже положительная динамика есть. раньше было грозное молчание..

            У вас динамика исключительно со словами связана?
            Такая динамика никого не впечатлит.
          2. Дербенев Антон Звание
            Дербенев Антон
            0
            Вчера, 15:14
            раньше было грозное молчание..

            На носу что? Масленица? Не, выборы)
      2. FoBoss_VM Звание
        FoBoss_VM
        0
        Вчера, 14:35
        Да не в последнее время, а с самого начала сво, прям с 24 февраля у него проблемы. Слова с делами расходятся , прям кардинально ... Это общероссийская беда , к сожалению. Президент не держащий своего слова это большая беда
    2. майор Юрик Звание
      майор Юрик
      +2
      15 августа 2026 17:12
      Как говорил Шариков: "В очередь, ...кины дети!" А еще западники говорят, что не верят тому, что говорит Путин..... И верят, и слушают, и разбираются в каких интонациях и где сказано. Поэтому и зашуршали чур не меня...... laughing
    3. Дмитрий Михайлович Серегин Звание
      Дмитрий Михайлович Серегин
      +3
      15 августа 2026 17:15
      Да уже дано пора. Слов не понимают.
  2. ssg.spb Звание
    ssg.spb
    +5
    15 августа 2026 16:45
    Как говорили в моем детстве:
    "Боятся - значит уважают".
    А вообще - бабло терять не хотят.
    Главное чтобы у нас слова с делом не расходились.
    Будем надеятся, что будет именно так, как Главком сказал.
    1. Альф Звание
      Альф
      +4
      15 августа 2026 19:39
      Цитата: ssg.spb
      Будем надеятся, что будет именно так, как Главком сказал.

      Он и про удары по центрам принятия решений говорил...
  3. юрий Л Звание
    юрий Л
    -5
    15 августа 2026 16:46
    А вот как бы хотелось не услышать о серьезности ответа на захват судов, но увидеть таки наконец Реальный ответ на захват российских судов.Пока есть подозрение, что ответ будет стррррашным, как всегда. Вот таким.
    1. FoBoss_VM Звание
      FoBoss_VM
      -1
      Вчера, 14:36
      Смотрю минусаторы возбудились то как на правду ... Но факт есть факт , хоть как минусуй
  4. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +10
    15 августа 2026 16:50
    Верховный суд Швеции оставил в силе решение нижестоящих инстанций, разрешающее передачу Украине сухогруза «Каффа». Связанное с «теневым флотом» России судно задержали в марте

    Я думаю можно со шведов начать.
    1. LaraM Звание
      LaraM
      +2
      15 августа 2026 18:00
      Я думаю можно со шведов начать.

      Нет, с США начинать. В январе 2026 года ими задержаны два танкера - Marinera и Veronica. Возле Маринеры были два российских военных судна, захвату помешать не решились. По решению американского суда, оба танкера проданы Индии на металлолом. Сообщение появилось 10 августа.
      1. Сарбоз Звание
        Сарбоз
        +2
        Сегодня, 12:30
        Цитата: LaraM
        Возле Маринеры были два российских военных судна, захвату помешать не решились.

        Зачем вы распространяете здесь дезинформацию, созданную Reuters и The Wall Street Journal? Если бы рядом были наши боевые корабли и подлодка, американцы не решились бы на захват. Как не решились в аналогичных ситуациях британские британские королевские флотоводцы.
        1. LaraM Звание
          LaraM
          -2
          Сегодня, 12:40
          Зачем вы распространяете здесь дезинформацию,


          Я цитирую российское СМИ - "Нефтегаз.ру" - Там черным по белому все это написано. Есть вопросы к редактору Нефтегаз? Задайте. https://neftegaz.ru/news/Suda-i-sudostroenie/932531-ssha-prodali
          1. Сарбоз Звание
            Сарбоз
            +2
            Сегодня, 12:50
            Цитата: LaraM
            Я цитирую российское СМИ - "Нефтегаз.ру" - Там черным по белому все это написано.

            Мне нет дела до Нефтегаза. Я вижу вражеский первоисточник и он не внушает доверия.
            Нефтегаз бездумно скопировал. Но вы то целенаправленно эту чушь здесь публикуете, чтобы дискредитировать Российские Вооружённые Силы. Любой админ в серьёзном канале вас прихлопнул бы давно как вошь. Но здесь как на Эхе Москвы - либеральное болото.
            1. LaraM Звание
              LaraM
              -1
              Сегодня, 12:53
              Но вы то целенаправленно эту чушь здесь публикуете, чтобы дискредитировать Российские Вооружённые Силы.

              Дискредитировать что либо больше чем это делают всякие абрамовичи, чубайсы и тому подобные подонки - невозможно. так вот сначала вы бы этим "патриотам" задали вопросы аналогичные: зачем они держат семьи, деньги и свою жизнь в странах НАТО? Это не дискредитация?. Нет, конечно. Это - свои. Им - можно. Работать на экономику Запада.
              1. Сарбоз Звание
                Сарбоз
                +1
                Сегодня, 13:05
                Цитата: LaraM
                Нет, конечно. Это - свои. Им - можно. Работать на экономику Запада.

                И опять вы забалтываете тему. Скучно с вами:
                Цитата: LaraM
                — Я не женщина.

                Что в общем-то верно. Тролли не имеют личности.
                1. LaraM Звание
                  LaraM
                  -1
                  Сегодня, 13:12
                  Скучно с вами:
                  А с вами весело. Кидаете предъявы по Рейтерс. Ну так докажите, что Рейтерс наврали и возле Маринеры не было российской подлодки? Можете привести данные Минобороны, например, по этому январскому конфликту. Может оф. лицам России не стоит молчать в тряпочку, тогда всякие Рейтерсы не будут писать всякую лажу?... Или оф. лицам нечего возразить и все написанное Рейтерс - правда?
                  1. Сарбоз Звание
                    Сарбоз
                    +1
                    Сегодня, 13:23
                    Цитата: LaraM
                    Может оф. лицам России не стоит молчать в тряпочку, тогда всякие Рейтерсы не будут писать всякую лажу?... Или оф. лицам нечего возразить и все написанное Рейтерс - правда?

                    Метать бисер перед свиньями из Reuters? Смысл?
                    «С тобой, свинья, не гавкает, а разговаривает капитан Жеглов! Слыхал, наверное?!»

                    Вам Верховный Главнокомандующий всё сказал.
                    Мы видим, что власти некоторых стран в нарушение международного морского права пытаются ограничить движение судов наших экономических операторов, мирных причём. А недавно додумались до возможности захвата наших судов и продажи награбленного у нас имущества. Разумеется, это не что иное, как пиратство и разбой. И если это на практике начнёт реализовываться, мы вынуждены будем отвечать зеркально. И необязательно в тех акваториях, где планируются набеги на наши корабли и суда. А там, где уже мы сами посчитаем это нужным и целесообразным. В любом месте, в том числе и в зоне ответственности Тихоокеанского флота.

                    И этого достаточно.
                    Цитата: LaraM
                    А с вами весело.

                    Скоро веселиться перестанете.
                    1. LaraM Звание
                      LaraM
                      -1
                      Сегодня, 14:00
                      И если это на практике начнёт реализовываться, мы вынуждены будем отвечать зеркально.


                      Странные слова, мягко говоря. А ничего, что давным-давно есть причина отзеркалить: Маринера в январе захвачена и стояла до августа, теперь все: уже продана индусам на металлолом.

                      Какие еще нужны факты? С января по август можно было в отместку уже сто западных судов захватить и потребовать отдать Маринеру. Еще 10 Маринер когда разрежут на утиль - тогда начнется зеркальный ответ что ли?... laughing ужас. просто нет слов. рисование красных линий продолжается) позор .
                      1. Сарбоз Звание
                        Сарбоз
                        0
                        Сегодня, 14:30
                        Цитата: LaraM
                        ужас. просто нет слов. рисование красных линий продолжается) позор .

                        Я уже не в том возрасте, чтобы обращать внимание на кудахтанье бандеровских прихвостней. am
  5. Светлан Звание
    Светлан
    +4
    15 августа 2026 16:54
    Угу.. Сегодня в Bild, на второй странице, развернутая статья на эту тему была. На первой -анонс.
  6. Ирек Звание
    Ирек
    0
    15 августа 2026 16:55
    Как и хахлы будут визжать " А нас то за що? "
    1. Кот28.Ру. Звание
      Кот28.Ру.
      0
      Сегодня, 15:39
      Уже визжат.Лара М в истерике.
  7. VOENOBOZ Звание
    VOENOBOZ
    -1
    15 августа 2026 17:07
    Отличный ход России, можно играть в шашки без войны.
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +3
      15 августа 2026 17:56
      Цитата: VOENOBOZ
      Отличный ход России, можно играть в шашки без войны.

      Если яйца железные играть можно, а если куриные, то высиживать цеплят.
  8. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    0
    15 августа 2026 17:13
    Сдаётся мне ,что у парней в тапках скоро появятся судноТопительные средства повышенной дальности и мощности с литерой "Ы" . . . hi
  9. torbas41 Звание
    torbas41
    +5
    15 августа 2026 17:15
    Ответить «зеркально» можно было еще при первых попытках задержания наших судов, а так это просто очередная светло-синяя линия, надо сначала делать, а потом уже разговаривать, можно даже матерно.
  10. ximkim Звание
    ximkim
    +1
    15 августа 2026 17:23
    Немецкое правительство и руководство других стран ЕС предупредили о необходимости серьезно отнестись к предупреждению президента РФ Владимира Путина об ответных действиях на захват судов, которые внесены в санкционные списки Запада за принадлежность к «теневому флоту» России. Соответствующее заявление российский лидер сделал 12 августа в Южно-Сахалинске на флагмане ТОФ ВМФ РФ гвардейском ракетном крейсере «Варяг». Путин предупредил, что ВС России готовы к зеркальным действиям на пиратство Запада, в том числе в нейтральных водах по всему Мировому океану.

    Это как в оппозиции с 2008 года , и т.д.
  11. carpenter Звание
    carpenter
    +5
    15 августа 2026 17:53
    Германия и Европа критически зависят от морских путей с точки зрения развития их экономики, политической стабильности и суверенитета.

    Для этого Россия должна помочь хуситам и Ирану, в борьбе с "теневым флотом" Запада. Точнее объединить усилия. Клин вышибается клином, а Запад понимает, только когда его больно бьют.
  12. Jacques Sekavar Звание
    Jacques Sekavar
    +2
    15 августа 2026 18:34
    За пять годов ужо было стоко демонстративных предостережений типа манёвры нестратегических и стратегических сил и разных красных линий, что к этому все привыкли и не воспринимают в серьёз. Да и топить торговый флот ЕС равнозначно объявлению войны, а досматривать негде - торговые пути в дали от берегов РФ и там нет военных баз для военного флота РФ зато есть у Наты, Куады, Аукусы, США, Великой Британии, Франции и прочих. Бы лучше перестали во время войны поставлять противнику свои природные ресурсы - СПГ, с/х продукцию, удобрения и т.д.
    1. Альф Звание
      Альф
      +1
      15 августа 2026 19:43
      Цитата: Jacques Sekavar
      Бы лучше перестали во время войны поставлять противнику свои природные ресурсы - СПГ, с/х продукцию, удобрения и т.д.

      Сейчас Вам, уважаемая Ольга, запутинцы стремительным домкратом объяснят, что если Туда нефть-газ-удобрения не гнать, то бюджет не получит денег на СВО...
  13. Mazunga Звание
    Mazunga
    0
    15 августа 2026 18:54
    можно просто их топить все равно окончится все тотальной войной уже никто назад не откатит слишком много денег вложено drinks
  14. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +2
    Вчера, 05:05
    Цитата: LaraM
    уже положительная динамика есть. раньше было грозное молчание
    Что одно, что другое, кроме смеха у наших врагов не вызыват ничего laughing
  15. Алексей G Звание
    Алексей G
    +1
    Вчера, 11:11
    если Москва перейдет от слов к действиям,

    Как раз к действиям и надо перейти, начав с танкеров Британии и Франции, как главных застрелщиков пиратства!