Уже сегодня можно сказать, что мы создаём силу, которая определит судьбу региона своей современностью и численностью. Наши оборонные расходы Польши достигли около 5% ВВП, что превышает показатели любой европейской страны НАТО.

В День Войска польского, который отмечается 15 августа, премьер-министр Дональд Туск заявил, что польские вооружённые силы в ближайшее время станут самыми многочисленными в Европе.Туск на параде ВМС Польши в Гдыне:По последним данным, численность польской армии в действительной службе превысила 220 тысяч военнослужащих. В эти цифры входят около 156 тысяч профессиональных военных, более 40 тысяч военнослужащих Территориальной обороны, а также резервисты.Однако Варшава на этом не останавливается. В планах польского правительства - довести численность вооружённых сил до полумиллиона человек. Согласно целевым показателям, армия должна состоять из 250 тысяч военнослужащих оперативных войск, 50 тысяч территориальной обороны и 200 тысяч резервистов высокой готовности. Достичь этих показателей планируется к к 2039 году.На данный момент самой крупной армией в Европе по численности действующего личного состава остаётся российская. Туск Россию к Европе, конечно, не относит...Среди стран НАТО польская армия занимает третье место по численности после США и Турции, однако с учётом текущих темпов роста Польша рассчитывает в обозримой перспективе обогнать Турцию по этому показателю.