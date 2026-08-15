Наша армия станет самой многочисленной в Европе - Туск на военном параде

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Наша армия станет самой многочисленной в Европе - Туск на военном параде

В День Войска польского, который отмечается 15 августа, премьер-министр Дональд Туск заявил, что польские вооружённые силы в ближайшее время станут самыми многочисленными в Европе.

Туск на параде ВМС Польши в Гдыне:

Уже сегодня можно сказать, что мы создаём силу, которая определит судьбу региона своей современностью и численностью. Наши оборонные расходы Польши достигли около 5% ВВП, что превышает показатели любой европейской страны НАТО.

По последним данным, численность польской армии в действительной службе превысила 220 тысяч военнослужащих. В эти цифры входят около 156 тысяч профессиональных военных, более 40 тысяч военнослужащих Территориальной обороны, а также резервисты.

Однако Варшава на этом не останавливается. В планах польского правительства - довести численность вооружённых сил до полумиллиона человек. Согласно целевым показателям, армия должна состоять из 250 тысяч военнослужащих оперативных войск, 50 тысяч территориальной обороны и 200 тысяч резервистов высокой готовности. Достичь этих показателей планируется к к 2039 году.

На данный момент самой крупной армией в Европе по численности действующего личного состава остаётся российская. Туск Россию к Европе, конечно, не относит...

Среди стран НАТО польская армия занимает третье место по численности после США и Турции, однако с учётом текущих темпов роста Польша рассчитывает в обозримой перспективе обогнать Турцию по этому показателю.
23 комментария
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  1. Ирек Звание
    Ирек
    0
    Сегодня, 16:54
    Немцы тоже хочут , начинайте бодалово между собой.
    1. lubesky Звание
      lubesky
      +2
      Сегодня, 17:06
      А я напомню, армия Польши уже была многочисленной в сентябре 1939-го! wassat
      1. carpenter Звание
        carpenter
        0
        Сегодня, 18:03
        Цитата: lubesky
        А я напомню, армия Польши уже была многочисленной в сентябре 1939-го!

        Но у Гитлера, яйца оказались железные, Польша прекратила существование и стала Генерал губернаторством Германии, этого пока никто не отменял.
    2. майор Юрик Звание
      майор Юрик
      0
      Сегодня, 17:33
      Были сказки про пшекобогатырей.... Немцы ржали все германией.
      1. Melior Звание
        Melior
        0
        Сегодня, 19:58
        Не так эффектно, как самураи на наши танки! laughing
  2. ЗВЕРОБОЙ Звание
    ЗВЕРОБОЙ
    +3
    Сегодня, 16:59
    У него либо с цифрами проблемы,:либо с головой fool а скорее всего всё вместе. Как он с населением в 37 млн человеков собрался создать самую крупную армию в европе? belay Он в неё всех решил зачислить, от младенцев до стариков? laughing
    1. Fachmann Звание
      Fachmann
      +1
      Сегодня, 17:32
      Вот-вот, я сразу подумал, а пупок не развяжется?
    2. carpenter Звание
      carpenter
      +1
      Сегодня, 18:05
      Цитата: ЗВЕРОБОЙ
      Он в неё всех решил зачислить, от младенцев до стариков?

      Ну всё как на Украине - Польша до последнего поляка.
  3. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    +1
    Сегодня, 17:04
    Готовятся к 2039 году ,как раз к столетию 1939 года, когда немецкий художник раскатал их армию под ноль за две недели. . . hi
    1. Fachmann Звание
      Fachmann
      +3
      Сегодня, 17:31
      Немецкий канцлер, а художник - австрийский laughing
  4. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    0
    Сегодня, 17:18
    Похоже Польша снова хочет войти в состав России в качестве польской губернии. what
    1. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 18:11
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Похоже Польша снова хочет войти в состав России в качестве польской губернии.

      Если точнее, то Варшавской губернии.
      1. Eisenfaust Звание
        Eisenfaust
        +1
        Сегодня, 18:26
        Если еще точнее, то Привислинского края.
        1. carpenter Звание
          carpenter
          0
          Сегодня, 19:08
          Цитата: Eisenfaust
          Если еще точнее, то Привислинского края.

          В В Российской империи, та часть Польши которая ей принадлежала в то время, называлась оффициально - Царство Польское.
  5. Пленник Звание
    Пленник
    0
    Сегодня, 17:18
    Пшеки, место то хоть под кладбища для ваших вояк у вас хватит? request
  6. Pavel57 Звание
    Pavel57
    0
    Сегодня, 17:23
    А экономика не треснет? И с кем воевать в 39 году, с Россией в 30м же по плану ЕС .
  7. semen-2 Звание
    semen-2
    +2
    Сегодня, 17:30
    Здравствуйте, Товарищи!
    Может у Поляков и получится собрать самую большую банду дармоедов в Европе.
    Но как они надеются эту толпу финансировать?
    За счет дотаций ЕС?
    А дотации могут отменить, так как в ведущих государствах ЕС, похоже, настоящие правящие силы будут отстранены от управления.
  8. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 17:33
    Ниче нового...
    Так бы сказать, что они до следующего раздела государства договорятся... но в гейропах реально, некому кого то делить... там скорее сами в в себе ппредерутся, некоторые... или развалится, сами по себе.
  9. Vulpes Звание
    Vulpes
    +2
    Сегодня, 17:34
    Понабрали кредитов и выеживаются. А где он столько народу возьмёт?
  10. Дмитрий Михайлович Серегин Звание
    Дмитрий Михайлович Серегин
    +1
    Сегодня, 17:45
    Мечтать не вредно. Посмотрим.
  11. isv000 Звание
    isv000
    +1
    Сегодня, 19:30
    Ну прям как дети, право слово! Раз за разом по старым граблям, может пора покончить с этими потугами? По крайней мере предупредить через послов что, раз они называют нас восточными варварами, мы готовы соответствовать!
    1. semen-2 Звание
      semen-2
      +1
      Сегодня, 19:43
      То есть Вы предлагаете в очередной раз разделить Польшу?
      Одобряю
      1. isv000 Звание
        isv000
        0
        Сегодня, 20:49
        Цитата: semen-2
        То есть Вы предлагаете в очередной раз разделить Польшу?
        Одобряю

        no Зачем делить? В "послужном списке" наших царей-ампираторов ясно прописано - царь Польский! На этом точка.