МИД РФ: Передача Украине оружия США через Турцию «подтачивает доверие» к странам
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Официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что США намерены через Турцию поставить Украине 70 ракет ATACMS и другое оружие на сумму 280 миллионов долларов.
По её словам, такие действия подрывают доверие между странами, потому что они говорят о мире, но при этом поставляют оружие противнику.
Она отметила, что обстоятельства этой передачи выглядят очень запутанными: непонятно, кто именно предложил реэкспорт, как и когда планируют доставить боеприпасы Киеву.
Дипломат добавила, что США и Турция снова открывают очередной «ящик Пандоры», хотя обе страны претендуют на особую роль в разрешении украинского кризиса.
В пятницу Госдеп направил в Конгресс уведомление о намерении одобрить поставку Украине 70 тактических ракет M39 ATACMS — они будут взяты из арсеналов, которые сейчас находятся в Турции.
В набор также включены реактивные системы залпового огня, значительное число неуправляемых снарядов с кассетными элементами и солидная партия тяжёлых артиллерийских боеприпасов.
Передачу хотят провести через частные фирмы Турции, Болгарии и США. Так как оружие сделано в Америке, для его передачи из турецких запасов другой стране нужно разрешение американских властей.
Госдепартамент направил документы в Конгресс 3 августа. У законодателей есть 15 календарных дней, чтобы их изучить. Однако сейчас обе палаты на каникулах – они вернутся к работе только в конце августа или начале сентября.
В бумагах Госдепа сказано, что эта передача отвечает интересам США в вопросах безопасности. Турция хочет избавиться от старого оружия и вложить деньги в обновление своей армии, а Украина – усилить свою огневую мощь.
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