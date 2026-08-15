МИД РФ: Передача Украине оружия США через Турцию «подтачивает доверие» к странам

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МИД РФ: Передача Украине оружия США через Турцию «подтачивает доверие» к странам


Официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что США намерены через Турцию поставить Украине 70 ракет ATACMS и другое оружие на сумму 280 миллионов долларов.

По её словам, такие действия подрывают доверие между странами, потому что они говорят о мире, но при этом поставляют оружие противнику.

Она отметила, что обстоятельства этой передачи выглядят очень запутанными: непонятно, кто именно предложил реэкспорт, как и когда планируют доставить боеприпасы Киеву.

Дипломат добавила, что США и Турция снова открывают очередной «ящик Пандоры», хотя обе страны претендуют на особую роль в разрешении украинского кризиса.

В пятницу Госдеп направил в Конгресс уведомление о намерении одобрить поставку Украине 70 тактических ракет M39 ATACMS — они будут взяты из арсеналов, которые сейчас находятся в Турции.

В набор также включены реактивные системы залпового огня, значительное число неуправляемых снарядов с кассетными элементами и солидная партия тяжёлых артиллерийских боеприпасов.

Передачу хотят провести через частные фирмы Турции, Болгарии и США. Так как оружие сделано в Америке, для его передачи из турецких запасов другой стране нужно разрешение американских властей.

Госдепартамент направил документы в Конгресс 3 августа. У законодателей есть 15 календарных дней, чтобы их изучить. Однако сейчас обе палаты на каникулах – они вернутся к работе только в конце августа или начале сентября.

В бумагах Госдепа сказано, что эта передача отвечает интересам США в вопросах безопасности. Турция хочет избавиться от старого оружия и вложить деньги в обновление своей армии, а Украина – усилить свою огневую мощь.
25 комментариев
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  1. ВАМ Звание
    ВАМ
    +4
    Сегодня, 17:39
    Турки уже давно поставляют 404 оружие. Нам бы надо как то на это давно реагировать.
    1. Дмитрий Михайлович Серегин Звание
      Дмитрий Михайлович Серегин
      +17
      Сегодня, 17:43
      Уже реагируем. Строим АЭС.
      1. alex-defensor Звание
        alex-defensor
        +3
        Сегодня, 17:53
        МИД РФ: Передача Украине оружия США через Турцию «подтачивает доверие» к странам

        Да ладно, а что, ещё есть что подтачивать?
        laughing
        1. Дмитрий Михайлович Серегин Звание
          Дмитрий Михайлович Серегин
          +1
          Сегодня, 18:27
          Хороший вопрос. Похоже это риторика.
      2. Wildcat Звание
        Wildcat
        +4
        Сегодня, 19:10
        Уже реагируем. Строим АЭС.
        Надо еще реагировать.
        "Турецкий поток", "зерновой хаб" и еще что-нибудь, чтобы поняли всю серьезность ситуации!
        А если не поймут - поднять налоги с января, коммуналку с октября и зарплаты бюджетникам до голого оклада сократить!!
        Не поможет - еще пенсионные возраст поднять и медицину оптимизировать; образование - 9-11 классы не для всех, а высшее образование - тем более не для всех!!!
        Если и это не поможет - то как велит философ Проханов "... народ перебьется, он уйдет из городов в поля, в леса. Будет собирать грибы, ягоды, орехи ...... в минуту больших печалей превратиться в народ-бурундук, народ-хомяк, он будет запасать на зиму всякие корешки, всякие луковки"!!!!
        belay
        Иж че удумали, "подрывают доверие между странами", "...и Турция снова открывают очередной «ящик Пандоры», хотя обе страны претендуют на особую роль в разрешении украинского кризиса" !
        belay
        В общем, Турция точно дрогнет.
        good
        PS, "Она отметила, что обстоятельства этой передачи выглядят очень запутанными: непонятно, кто именно предложил реэкспорт, как и когда планируют доставить боеприпасы Киеву." - ну вот, решительный ответ наконец-то!!!
        good
    2. marchcat Звание
      marchcat
      +3
      Сегодня, 19:05
      Выход только один: ни водный, ни воздушный турецкий транспорт не должен дойти до Укров. Лупить не смотря ни на что!
      1. griboedov09 Звание
        griboedov09
        +2
        Сегодня, 20:18
        Турция на украину поставляет оружие железной дорогой через болгарию румынию
  2. alexoff Звание
    alexoff
    +5
    Сегодня, 17:40
    По её словам, такие действия подрывают доверие между странами, потому что они говорят о мире, но при этом поставляют оружие противнику.

    Это они только сейчас заметили? А байрактары кто поставлял? А кучу прочего оружия? И доверие-то подорвано или так, на полшишечки, завтра забудем про очередной нож в спину?
    1. maxxavto Звание
      maxxavto
      +4
      Сегодня, 17:47
      если бы давно заметили , то нужно было бы нам обьяснять зачем мы туркам ядрену станцию строим за свой счет в кредит туркам, тут же поднимается вопрос мы значит станцию им строим а они нас потом кинуть могут - вот из-за этого на многие моменты глаза и закрываются, а потом снова - ой нас обманули
      1. Furious Bambr Звание
        Furious Bambr
        +6
        Сегодня, 17:55
        Деньги текут рекой в карман? Текут. Русские гибнут? Пох. Ещё нарожают. И вообще скоро выборы, не до нас
      2. alexoff Звание
        alexoff
        +5
        Сегодня, 18:05
        Цитата: maxxavto
        зачем мы туркам ядрену станцию строим за свой счет в кредит туркам

        не в кредит, а за свои деньги. Станция типа будет принадлежать нам, а мы будем поставлять руркам электричество за деньги. Правда Росатом заставляют за копейки продать АЭС. Достроим и отожмут, ведь все равно никаких последстви не будет, а наши будут говорить - зато на последующем обслуживании станции заработаем. Может быть...
        1. maxxavto Звание
          maxxavto
          +3
          Сегодня, 18:13
          вы правы, такое себе имущество в стране НАТО
          1. alexoff Звание
            alexoff
            +1
            Сегодня, 18:15
            Кредит возвращают, там четкие проценты и выплаты, а это подарок можно сказать
            Цитата: maxxavto
            наши милилионы

            миллиарды, там еще два миллиарда баксов случайно американцам отправили и все, денежки тго. Небось отправивший уже уволился и купил домик во Флориде
  3. Дмитрий Михайлович Серегин Звание
    Дмитрий Михайлович Серегин
    +4
    Сегодня, 17:41
    "...действия подрывают доверие между странами,,," - да кто бы мог подумать.)))
  4. Vulpes Звание
    Vulpes
    +8
    Сегодня, 17:42
    Официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что США намерены через Турцию поставить Украине 70 ракет ATACMS и другое оружие на сумму 280 миллионов долларов.

    По её словам, такие действия подрывают доверие между странами, потому что они говорят о мире, но при этом поставляют оружие противнику.

    Заявления сделала Захарова, а стыдно мне.
  5. Монтесума Звание
    Монтесума
    +1
    Сегодня, 17:52
    По её словам, такие действия подрывают доверие между странами, потому что они говорят о мире, но при этом поставляют оружие противнику.

    Мария Владимировна, уж вам ли не знать о двуличии американцев, пора нашему МИДу прямо назвать Вашингтон стороной, не заслуживающей никакого доверия. Тем более, что сами указали на предсказуемый результат их действий
    США и Турция снова открывают очередной «ящик Пандоры»

    Неужели считаете, что ваше заявление их может остановить? Когда стала вырисовываться перспектива поражения укронацистского режима, начинаются действия по укреплению обороноспособности русофобского детища западников, и это было вполне прогнозируемо.
  6. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    +6
    Сегодня, 18:09
    Бывают пургамёты и бывают пургамётчецы. Кто из них эффективнее решит время. . . winked
  7. Lynx2000 Звание
    Lynx2000
    +2
    Сегодня, 18:15
    Официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что США намерены через Турцию поставить Украине 70 ракет ATACMS и другое оружие на сумму 280 миллионов долларов.

    Ну значит нашей разведке отследить отгрузку, средства доставки (море, авто, ж/д), силам и средствам ВС РФ уничтожить в нужное время и в нужном месте.
    Тогда, к словам МИД РФ будут внимательно прислушиваться.
    1. роман66 Звание
      роман66
      +1
      Сегодня, 18:19
      Абсолютно верная идея. И обязательно сказать, что и впредь так будет.
  8. Silbi Звание
    Silbi
    +2
    Сегодня, 18:23
    Сначала сами себя загоняем в угол, потом начинаем пальцем грозить. Ещё на стадии передачи байрактаров нужно было им перекрыть все краны. Теперь и АЭС не бросишь, там деньги наши и южный поток низзя, стамбульские, всякие договорнячки и остальная политика - не тем путем идем, чем дальше в лес, тем больше дров! С такой политикой, скоро Беларусь начнет им , что-нибудь да передавать. Бить нужно по всем и всям, де-факто мы уже воюем со всей Европой и США, официальных сообщений не будет! А войска начнут вводить и бить по нам, скоро официально!
    1. isv000 Звание
      isv000
      +2
      Сегодня, 18:58
      Цитата: Silbi
      Теперь и АЭС не бросишь, там деньги наши

      Иногда лучше вовремя соскочить на повороте, нежели остаться с носом на последнем рывке. Где наши С-400? Чего вдруг туману напустили и молчок?
  9. isv000 Звание
    isv000
    +2
    Сегодня, 18:55
    МИД РФ: Передача Украине оружия США через Турцию «подтачивает доверие» к странам

    А что такое?! Столько лет с вами на доверии работали, теперь что-то подозревать стали? Вы там поаккуратнее, а то отберут ваши виллы с граблями, что делать будете с голым задом?
  10. Stoler Звание
    Stoler
    0
    Сегодня, 19:13
    Надо им опять "помидорами" пригрозить!!!! wassat
  11. Romeo Звание
    Romeo
    +2
    Сегодня, 19:16
    Это повезут морем. И скорее всего на Румынию. Нужно атаковать неизвестными беспилотными катерами. Выяснить каким судном ракеты поедут наверное можно.
  12. Vitaly_pvo Звание
    Vitaly_pvo
    +4
    Сегодня, 20:01
    Турция хочет избавиться от старого оружия и вложить деньги в обновление своей армии
    Странно, почему Турция не хочет сохранить нормальные отношения с Россией с продолжением поставок газа и строительства АЭС Аккую?
    Может потому, что понимают, что желание получать деньги Москве гораздо важнее чем жизни тысяч людей, которые пострадают от этих ракет. Урок "помидоров" давно и успешно забыт .