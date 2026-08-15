ВС РФ нанесли удары по военным складам в порту «Одесса»

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ВС РФ нанесли удары по военным складам в порту «Одесса»


Украинские военные лишились части припасов, которые хранились в Одесском порту. Причиной потери стал удар российских БПЛА, нанесённый 15 августа. В Министерстве обороны РФ уточнили, что уничтоженные грузы принадлежали ВСУ и предназначались для снабжения украинских формирований на фронте.

За день до этого, 14-го числа, российские военные нанесли удар по тому же району. На этот раз под атаку попал крупный топливный склад в порту «Южный» – его поразили вечером. Как пояснили в ведомстве, в том числе оттуда украинская армия получала горючее для своей боевой техники. Без топлива, подчёркивают военные, машины не ездят, а значит, перебрасывать снаряды и подкрепление на передовую становится крайне сложно.

Также в акватории порта «Одесса» ВС РФ потопили ещё и военный катер. Этот корабль, по данным Минобороны, ходил рядом с судами, перевозившими оружие и боеприпасы, – он их охранял и страховал.

Ночью 15 августа удары продолжились. В порту «Измаил» под атаку попала инфраструктура, задействованная для хранения, погрузки и транспортировки военных грузов и топлива. Кроме того, в самом порту Одессы был поражён ещё один склад с военно-техническим имуществом ВСУ.

В Минобороны подчеркнули, что удары по прибрежной инфраструктуре, которую Украина использует в своих интересах, будут продолжаться. За прошедшую неделю российские войска нанесли результативные удары по 15 морским судам.

В Минобороны подчеркнули, что такие атаки стали уже обычной практикой. Цель – перекрыть каналы снабжения, чтобы у ВСУ оставалось меньше боеприпасов и техники, и чтобы им было сложнее подвозить ресурсы к передовой.
21 комментарий
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  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +7
    15 августа 2026 19:16
    Желающих зайти в порт Одессы и прочие порты не уменьшается. Хотя удары уже недели три как перешли в круглосуточные.
    1. marchcat Звание
      marchcat
      +2
      15 августа 2026 19:19
      Запретный плод сладок, за такие деньги можно и рискнуть (думают многие)
      1. ЗВЕРОБОЙ Звание
        ЗВЕРОБОЙ
        +4
        15 августа 2026 19:26
        Также в акватории порта «Одесса» ВС РФ потопили ещё и военный катер

        Это есть хорошо good
      2. Vitaly_pvo Звание
        Vitaly_pvo
        +4
        15 августа 2026 19:47
        Цитата: marchcat
        Запретный плод

        Когда владельцам поврежденных судов и грузов идут страховые выплаты за которые они продать свои корыта даже не надеялись "запретные плоды" ни какой роли не играют. Это просто бизнес и ни чего личного, даже если все Черное море превратится в свалку кораблей со всего мира.
        1. PN Звание
          PN
          +5
          15 августа 2026 20:14
          После первых же страховых выплат, стоимость страховки либо сильно возрастёт, либо страховщики судовладельцев будут лесом посылать. Так себе бизнес идея, если честно)))
          1. Vitaly_pvo Звание
            Vitaly_pvo
            0
            15 августа 2026 20:26
            Цитата: PN
            Так себе бизнес идея, если честно)))

            Нормальная для государства, которое не имеет разумных ограничений по госдолгу и может печатать доллары сколько хочет. Особенно когда в заявке в Конгрессе эти расходы идут в разделе обеспечение безопасности морского торгового судоходства, а судовладельцу не нужно платить огромные деньги за утилизацию своего старья.
        2. Dart2027 Звание
          Dart2027
          +1
          15 августа 2026 20:45
          Цитата: Vitaly_pvo
          Когда владельцам поврежденных судов и грузов идут страховые выплаты за которые они продать свои корыта даже не надеялись "запретные плоды" ни какой роли не играют.
          Может и неправда, но доводилось слышать, что системе конвоев во время ПМВ и ВМВ сопротивлялись судовладельцы, которым было выгоднее чтобы корабль утопили, а им пришла страховка.
    2. pudelartemon Звание
      pudelartemon
      -1
      15 августа 2026 21:30
      Надо принять закон об увеличении количества часов в сутках до 36. Или увеличить количество ударов на 50% laughing
    3. Дмитрий Михайлович Серегин Звание
      Дмитрий Михайлович Серегин
      0
      15 августа 2026 22:01
      Это еще хорошо. Нужно еще больше.
      1. Дмитрий Михайлович Серегин Звание
        Дмитрий Михайлович Серегин
        -1
        15 августа 2026 23:20
        Хорошо. в
        Верно. Пролжать нужно.
  2. Дост Звание
    Дост
    +6
    15 августа 2026 19:27
    Сколько там могло быть складов? И всё не добьют. Я уже начинаю сумлюваться, что они там были в таких количествах.
    1. 30 вис Звание
      30 вис
      -2
      15 августа 2026 21:26
      Цитата: Дост
      Сколько там могло быть складов? И всё не добьют. Я уже начинаю сумлюваться, что они там были в таких количествах.

      Не забывайте о одесских катакомбах . Все знают Одессу наземную, но мало кто слышал, что есть Одесса и подземная. Та, что скрыта от людских глаз. А между тем, подземная Одесса - это тысячи и тысячи километров тоннелей на глубине 30-40 метров. Если сложить всю длину тоннелей одесских катакомб, то получится расстояние от Москвы до Новосибирска.
      1. Дмитрий Михайлович Серегин Звание
        Дмитрий Михайлович Серегин
        -1
        15 августа 2026 23:25
        "...Одесса - это тысячи и тысячи километров тоннелей..." - все верно, нужно истреблять все входы и выходы. Дальше работаем.
      2. Дост Звание
        Дост
        +1
        Вчера, 15:57
        Так если они не смогли обрушить их в первый раз, не факт, что смогут и во второй. Это же не бомба с 400кг взрывчатки. А так получается, что попытались в первый раз, попытались во второй раз, а результата ноль. Тогда что об этом трезвонить. Гордиться надо результатом, а не попыткой.
    2. ssg.spb Звание
      ssg.spb
      0
      15 августа 2026 21:27
      Цитата: Дост
      Сколько там могло быть складов? И всё не добьют. Я уже начинаю сумлюваться, что они там были в таких количествах.


      А одна Герань какого размера склад может сложить?
      Я да же и представить не могу
      Не специалист.
      Вот если бы дали залп Ураганом со всех 16 направляющих, то по ТТХ один залп накрывает 38 Га выжженной земли.
      Но дальность всего 35-38 км.
    3. aybolyt678 Звание
      aybolyt678
      -1
      15 августа 2026 21:48
      Цитата: Дост
      Сколько там могло быть складов? И всё не добьют. Я уже начинаю сумлюваться, что они там были в таких количествах.

      одесский порт и корабли атакуют дронами. Дроном корабль не утопить. Очень редко пишут что уничтожен или потоплен. Обычно поражен. И вот пишут что поражены буксиры сухогрузов. Ну поразили они палубу и какой нибудь функционал у буксира и что? буксир не утонул, его отремонтируют. Сухогруз остался цел. Груз пришел. Сухогруз автономен, без буксира у него затруднено маневрирование но он маневренен. Так что все это еще надолго.
      1. Дост Звание
        Дост
        +1
        Вчера, 15:58
        Я про склады, а не про плавсостав.
  3. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    -4
    15 августа 2026 19:39
    В порту "Одесса" складов больше чем жителей,ибо у некоторых жителей Одессы по несколько десятков складов с которых они кормятся ещё со времён греков с их Гераклом и Зевсом. . .ага, ага. . . drinks
  4. Silbi Звание
    Silbi
    +5
    15 августа 2026 20:09
    Вот-вот, такое чувство, что в портах Причерноморья одни склады и хранилища, городских построек совсем не видать. Буксиры, катера шныряют от причала к причалу, швартуют суда - камикадзе, портовые краны, безустали крутятся в хороводе. Недели три герани бьют, ломают, жгут всю инфраструктуру, а иноземные суда всё прут и прут под выгрузку оружия. А может быть попробовать уже потопить , чтобы насовсем, разрушить, так до основания, вырубить всё, довести до лунного ландшафта, есть же более эффективные средства!
    1. WBond Звание
      WBond
      0
      Сегодня, 14:09
      ...причём топить у пирса, чтобы места для других не оставалось
  5. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Вчера, 04:57
    Цитата: Dart2027
    судовладельцы, которым было выгоднее чтобы корабль утопили, а им пришла страховка
    А во время войны эта система разве работала?