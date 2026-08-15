ВС РФ нанесли удары по военным складам в порту «Одесса»
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Украинские военные лишились части припасов, которые хранились в Одесском порту. Причиной потери стал удар российских БПЛА, нанесённый 15 августа. В Министерстве обороны РФ уточнили, что уничтоженные грузы принадлежали ВСУ и предназначались для снабжения украинских формирований на фронте.
За день до этого, 14-го числа, российские военные нанесли удар по тому же району. На этот раз под атаку попал крупный топливный склад в порту «Южный» – его поразили вечером. Как пояснили в ведомстве, в том числе оттуда украинская армия получала горючее для своей боевой техники. Без топлива, подчёркивают военные, машины не ездят, а значит, перебрасывать снаряды и подкрепление на передовую становится крайне сложно.
Также в акватории порта «Одесса» ВС РФ потопили ещё и военный катер. Этот корабль, по данным Минобороны, ходил рядом с судами, перевозившими оружие и боеприпасы, – он их охранял и страховал.
Ночью 15 августа удары продолжились. В порту «Измаил» под атаку попала инфраструктура, задействованная для хранения, погрузки и транспортировки военных грузов и топлива. Кроме того, в самом порту Одессы был поражён ещё один склад с военно-техническим имуществом ВСУ.
В Минобороны подчеркнули, что удары по прибрежной инфраструктуре, которую Украина использует в своих интересах, будут продолжаться. За прошедшую неделю российские войска нанесли результативные удары по 15 морским судам.
В Минобороны подчеркнули, что такие атаки стали уже обычной практикой. Цель – перекрыть каналы снабжения, чтобы у ВСУ оставалось меньше боеприпасов и техники, и чтобы им было сложнее подвозить ресурсы к передовой.
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