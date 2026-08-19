Разложили по косточкам – значит, есть за что
После ряда сообщений о том, что будет представлять собой модернизированный Як-130М, западные эксперты повнимательнее присмотрелись и практически заново оценили весь объем работ, который был проделан в ходе модернизации самолета.
Вывод по итогам был сделан такой: Россия расширяет боевую роль Як-130М для борьбы с тяжелыми беспилотниками и надводными кораблями без экипажа. Собственно говоря, это подтверждает выводы, которые были сделаны нами ранее, когда о Як-130М только начали говорить и писать.
Як-130М – он не то чтобы странный, он своеобразный. Самолет выходит за рамки своей традиционной роли учебно-тренировочного самолета после того, как была проведена столь значительная модернизация. Можно повторить тезис о том, что Як-130 и Як-130М – это два практически разных самолета, как Су-27 и Су-35. Хотя похожи.
На той стороне пришли к мнению, что модернизированному самолету были поставлены специализированные задачи по перехвату тяжелых беспилотных летательных аппаратов и надводных судов без экипажа. Это дает возможность противостоять новым угрозам со стороны БПЛА и БЭК с помощью более дешевой боевой платформы.
Вот здесь интереснее.
Як-130 — это никак не «разный самолет», это вполне современный самолет, способный выполнять задачи, свойственные тем самым «современным истребителям».
Он оснащен новой радиолокационной станцией БРЛС-130Р, электрооптической системой наведения СОЛТ-130К, комплексом средств защиты и расширенным арсеналом вооружения для выполнения задач по борьбе с беспилотными летательными аппаратами, патрулированию воздушного пространства, нанесению точечных ударов и обеспечению безопасности на море в любых погодных условиях.
Тут же некоторые вспомнили этот момент и сделали выводы о том, что Як-130М может стать нижним звеном многоуровневой системы реагирования, призванной повысить оперативную гибкость и сохранить современные истребители для выполнения самых сложных задач.
С последним нельзя не согласиться, это действительно так: многие современные угрозы вполне можно отражать при помощи Як-130М, не используя самолеты с более дорогим ресурсом.
Относительно того, что Су-57 – это потенциальный перехватчик ПВО, оставим на совести писавших это и забывших о наличии МиГ-31БМ, который именно как скоростной перехватчик на две головы выше Су-57.
А западные эксперты ссылаются на июльское сообщение ТАСС, которое сообщило, что модернизированным российским самолетам Як-130М были поручены специализированные задачи по борьбе с тяжелыми беспилотными летательными аппаратами и беспилотными надводными кораблями, действующими в море.
Это заявление подтверждает, что самолет превращается из современного учебно-тренировочного реактивного самолета в многоцелевую легкую боевую платформу, способную выполнять задачи противовоздушной обороны, нанесения ударов и обеспечения безопасности, в том числе и на море.
Вообще ряд западных изданий чуть ранее превратили российский Су-57 из малозаметного истребителя в высокоманевренный перехватчик ПВО. Так, по крайней мере, западные эксперты увидели возможную роль российского истребителя пятого поколения в противовоздушной обороне. В совокупности эти два события свидетельствуют о растущем внимании к многоуровневым мерам реагирования на все более разнообразные воздушные и морские угрозы.
От усовершенствованного учебно-тренировочного самолета до легкого боевого самолета
Новый профиль применения Як-130М — это не просто установка нового вооружения на существующий планер Як-130. Модернизация меняет эксплуатационные характеристики платформы, сочетая ее проверенную временем обучающую архитектуру с радаром, новыми системами управления, бортовым комплексом обороны и расширенным арсеналом вооружения.
Мы уже писали о том, что более 50% оборудования самолета было обновлено и что в новой конфигурации он может выполнять реальные истребительные, штурмовые и ударные задачи.
Таким образом, Як-130М может выполнять функции учебно-тренировочного самолета, а также обеспечивать воздушное патрулирование, нанесение легких ударов, непосредственную авиационную поддержку, борьбу с беспилотными летательными аппаратами и локальную противовоздушную оборону.
В основе этой модернизации — бортовой радиолокационный комплекс «БРЛС-130Р» и оптико-лазерная тепловизионная система «СОЛТ-130К». Радиолокационный комплекс обеспечивает самолету возможность самостоятельного поиска и сопровождения целей, которая отсутствовала в базовой конфигурации, ориентированной на обучение, а «СОЛТ-130К» предоставляет дополнительный пассивный канал для обнаружения, классификации, идентификации целей и целеуказания для оружия.
Модернизация также включает комплекс средств защиты «Президент-С130» и систему связи КСС-130. Вместе эти системы могут сократить цикл от обнаружения цели до ее поражения и позволят Як-130М получать внешние сигналы от наземных радаров наблюдения, средств перехвата с управлением с земли и более широких сетей управления и контроля противовоздушной обороны.
Да, вполне ожидаемо дальность обнаружения радара, архитектура антенны, способность обнаруживать несколько целей одновременно и эффективность противодействия средствам радиоэлектронной борьбы официально не разглашаются и будут иметь решающее значение для определения его практической ценности в рамках интегрированной системы противовоздушной и противоракетной обороны.
Что касается вооружения, то сообщается, что интеграция в самолет управляемых ракет класса «воздух-воздух» Р-77-1 и Р-74М обеспечивает дополнительные возможности поражения целей как за пределами видимости, так и в пределах видимости.
Р-77-1 относится к семейству ракет с активным радиолокационным самонаведением, что обеспечивает самолету возможность поражения целей за пределами видимости.
Ракета Р-74М с инфракрасным наведением является усовершенствованной модификацией семейства Р-73 и предназначена для поражения целей на коротких дистанциях с большим смещением от линии визирования.
В случае с тяжелыми беспилотными летательными аппаратами ракета Р-77-1 позволит Як-130М поразить цель до визуального контакта, а Р-74М станет завершающим этапом после электрооптического или визуального подтверждения.
Миссии по борьбе с беспилотниками и обеспечению безопасности на море
Такое сочетание датчиков, которое было оглашено для Як-130М, и набор ракет особенно актуальны для перехвата тяжелых БПЛА. Крупные беспилотные летательные аппараты, как правило, имеют более заметные радиолокационные, инфракрасные и визуальные сигнатуры, чем небольшие дроны коммерческого типа, что делает их более подходящими целями для оснащенного радаром истребителя-перехватчика.
Вероятная последовательность действий: Як-130М направляется к цели наземными средствами наблюдения или управления, после чего использует собственную радиолокационную и электрооптическую систему для уточнения траектории, классификации цели и завершения перехвата.
В терминологии НАТО это относится к противовоздушной обороне и может включать в себя боевое воздушное патрулирование, патрулирование для точечной обороны или операции по быстрому реагированию для защиты стратегической инфраструктуры и выделенного воздушного пространства. Двухместная кабина может дать дополнительное преимущество, позволяя одному члену экипажа сосредоточиться на управлении самолетом, в то время как второй будет управлять датчиками, связью, классификацией целей и соблюдением правил применения оружия. «Ростех» заявил, что модернизированный самолет может эффективно поражать наземные и воздушные цели, в том числе тяжелые БПЛА, в любых погодных условиях, днем и ночью.
Морская роль Як-130М требует иной последовательности обнаружения и поражения целей. Беспилотные надводные суда могут иметь относительно малую радиолокационную заметность, частично скрываться за морскими объектами и иметь ограниченный визуальный контраст, особенно ночью или в плохую погоду.
Таким образом, тепловизионный и оптический каналы системы «СОЛТ-130К» могут сыграть важную роль в опознании и сопровождении цели после получения первичного сигнала от берегового радара, военных кораблей, средств морского патрулирования или других систем наблюдения.
Ракеты Р-77-1 и Р-74М в первую очередь предназначены для воздушного перехвата. Для поражения надводных целей потребуется соответствующее оружие класса «воздух-поверхность».
«Ростех» подтвердил, что расширенный арсенал Як-130М будет включать высокоточное оружие класса «воздух-поверхность» со спутниковым и лазерным наведением, хотя ни один официальный источник пока не назвал конкретный боеприпас, предназначенный для поражения небольших быстродвижущихся морских целей типа безэкипажного катера. Проверка этой цепочки взаимодействия, включающей обнаружение в условиях помех, идентификацию цели, выбор оружия и наведение на конечном участке траектории, станет важной частью программы испытаний.
О противовоздушной обороне
Если рассматривать Як-130М в контексте анализа западными источниками Су-57, который провели многие издания, как возможного перехватчика ПВО большой дальности, то ими была предложена дополняющая двухуровневая концепция использования. Конечно, говорить о прямой конкуренции между этими самолетами мог бы только откровенный глупец от авиации.
Даже если Су-57 и мог бы стать флагманской платформой для перехвата на больших расстояниях, с усовершенствованной системой интеграции датчиков, большей скоростью, увеличенным ракетным вооружением и для выполнения задач, связанных с более сложными воздушными угрозами, объединить возможности двух самолетов выглядит не очень красиво. Самолёты слишком разных классов и возможностей.
Як-130М мог бы выполнять локальные задачи по противовоздушной обороне, борьбе с беспилотниками, патрулированию воздушного пространства и обеспечению безопасности на море, где не требуется вся мощь истребителя пятого поколения. Такое распределение сил позволило бы сохранить современные истребители для выполнения наиболее сложных задач, а также создать еще один оперативный воздушный эшелон между наземными средствами противовоздушной обороны и передовыми истребительными подразделениями.
Это скорее аналитическая интерпретация, чем официально заявленная доктрина, особенно с учетом того, что конфигурация Су-57 «заточена» явно под другие задачи.
Сам Як-130М также находится на стадии испытаний: собрано три прототипа, полный цикл испытаний планируется завершить к декабрю 2027 года, а поставки начнутся в конце 2028 года.
Назначение Як-130М для перехвата тяжелых БПЛА и борьбы с надводными кораблями и подводными лодками противника позволяет более четко определить назначение новейшего российского легкого боевого самолета.
Радар, система наведения SOLT-130K, комплекс средств связи КСС-130, комплекс средств радиотехнической разведки «Президент-С130» и расширенный арсенал вооружения класса «воздух-воздух» создают основу для дневных и ночных оборонительных противовоздушных операций, а будущее высокоточное вооружение класса «воздух-поверхность» позволяет использовать самолет для обеспечения безопасности на побережье и в море.
И никто не говорит о том, что Як-130 должен полностью заменять или подменять такие самолеты, как Су-57. Як-130М мог бы укрепить многоуровневую структуру противовоздушной обороны, став гибкой платформой, адаптированной под конкретные задачи, для борьбы с угрозами, для которых не всегда требуется высокопроизводительный истребитель.
При заявленной максимальной скорости 960 км/ч и дальности полета 1610 км он остается дозвуковой платформой для патрулирования и локального перехвата, а не самолетом для завоевания превосходства в воздухе. Его ценность заключается в том, что он сочетает в себе функции обучения, наблюдения, идентификации целей, перехвата и высокоточного поражения в одном адаптируемом летательном аппарате.
Решающим фактором для программы станет то, насколько эффективно будут интегрированы радар, электрооптическая система, вооружение, средства защиты и каналы управления и контроля во время испытаний. Если эти элементы будут работать должным образом, Як-130М станет не просто учебно-боевым самолетом, а специализированным воздушным компонентом более масштабной и многоуровневой системы противодействия беспилотным воздушным и морским угрозам.
То, что на Западе эксперты всерьез моделируют некую двухуровневую систему ПВО из Су-57 и Як-130М, свидетельствует исключительно о том, что некоторые из них не понимают разницы между возможностями этих самолетов. Более того, забывают о наличии МиГ-31, Су-30 и Су-35, которые представляют собой не менее ценные компоненты системы ПВО, чем Су-57 и Як-130М.
Впрочем, для экспертов из стран, где ВВС представлены парой моделей (комбинации F-16 + F-35, EF-18F + Eurofighter Typhoon, Eurofighter Typhoon + F-35 и так далее), такое количество моделей в ВВС может быть непривычным и плохо воспринимаемым. Поэтому господа эксперты так упорно пытаются построить для России модель ПВО, состоящую из двух самолетов.
Модель, скажем так, довольно средненькая. Су-57 как-то совсем не смотрится серьезно в качестве истребителя-перехватчика ПВО. Более того, его малозаметность истребителя пятого поколения необходима в ПВО как… ну вы поняли: она ему вообще не нужна.
Куда важнее скорость и маневренность, даже лучше с приставкой «сверх», приличный боекомплект, который совершенно необязательно прятать в оружейные отсеки, мощный радар и чувствительная оптико-электронная система с тепловизором. Плюс системы связи, позволяющие получать сведения о воздушной обстановке с нескольких РЛС. А вот малозаметность как-то здесь не нужна.
Мне кажется, что это портрет никак не Су-57, а МиГ-31 или Су-35?
Як-130М может стать прекрасным дополнением к системе воздушной обороны, причем сам по себе, без того, чтобы стать придатком Су-57. Здесь западные эксперты несколько позволяют себе ошибиться.
Кто сказал, что против того же F-15 весом в 20 тонн и соответствующими размерами обязательно должен выходить такой же по классу самолет? Какая разница, будет это Су-35, весящий 25 тонн, или Як-130, который тянет 7,7 тонн, если они вооружены одними и теми же Р-77-1 и Р-37М?
Скажем так: ракете Р-37М все равно, с какой платформы она будет запущена: с 30-тонного монстра Су-35, распугивающего в небе все живое, или с «воробышка» Як-130М. Лишь бы на этой платформе был радар, способный захватить цель и направить на нее ракету. А дальше она сама справится.
Но это та часть, о которой как раз говорят эксперты с Запада. Но для Як-130М много более уместными под крыльями будут ракеты типа «карандашей» «Панцирь-С», более уместных при перехвате беспилотников.
Опять же на Западе забывают о козырной карте российских самолетов – маневренности и универсальности. То, что Як-130М благодаря своим размерам будет очень маневренным самолетом, не стоит даже обсуждать. Универсализм обеспечат средства обнаружения и широкий набор вооружений.
Так что у Як-130М действительно не одна дорога в небе, причем у нас это понимают много лучше, чем на Западе.
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