Разложили по косточкам – значит, есть за что

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Разложили по косточкам – значит, есть за что

После ряда сообщений о том, что будет представлять собой модернизированный Як-130М, западные эксперты повнимательнее присмотрелись и практически заново оценили весь объем работ, который был проделан в ходе модернизации самолета.

Вывод по итогам был сделан такой: Россия расширяет боевую роль Як-130М для борьбы с тяжелыми беспилотниками и надводными кораблями без экипажа. Собственно говоря, это подтверждает выводы, которые были сделаны нами ранее, когда о Як-130М только начали говорить и писать.



Як-130М – он не то чтобы странный, он своеобразный. Самолет выходит за рамки своей традиционной роли учебно-тренировочного самолета после того, как была проведена столь значительная модернизация. Можно повторить тезис о том, что Як-130 и Як-130М – это два практически разных самолета, как Су-27 и Су-35. Хотя похожи.

На той стороне пришли к мнению, что модернизированному самолету были поставлены специализированные задачи по перехвату тяжелых беспилотных летательных аппаратов и надводных судов без экипажа. Это дает возможность противостоять новым угрозам со стороны БПЛА и БЭК с помощью более дешевой боевой платформы.

Этот шаг также способствует более масштабным усилиям по созданию многоуровневой системы противовоздушной обороны, при которой разные самолеты используются для борьбы с разными угрозами, а не полагаются исключительно на современные истребители.

Вот здесь интереснее.

Як-130 — это никак не «разный самолет», это вполне современный самолет, способный выполнять задачи, свойственные тем самым «современным истребителям».


Он оснащен новой радиолокационной станцией БРЛС-130Р, электрооптической системой наведения СОЛТ-130К, комплексом средств защиты и расширенным арсеналом вооружения для выполнения задач по борьбе с беспилотными летательными аппаратами, патрулированию воздушного пространства, нанесению точечных ударов и обеспечению безопасности на море в любых погодных условиях.

Тут же некоторые вспомнили этот момент и сделали выводы о том, что Як-130М может стать нижним звеном многоуровневой системы реагирования, призванной повысить оперативную гибкость и сохранить современные истребители для выполнения самых сложных задач.

С последним нельзя не согласиться, это действительно так: многие современные угрозы вполне можно отражать при помощи Як-130М, не используя самолеты с более дорогим ресурсом.

Относительно того, что Су-57 – это потенциальный перехватчик ПВО, оставим на совести писавших это и забывших о наличии МиГ-31БМ, который именно как скоростной перехватчик на две головы выше Су-57.


А западные эксперты ссылаются на июльское сообщение ТАСС, которое сообщило, что модернизированным российским самолетам Як-130М были поручены специализированные задачи по борьбе с тяжелыми беспилотными летательными аппаратами и беспилотными надводными кораблями, действующими в море.

Это заявление подтверждает, что самолет превращается из современного учебно-тренировочного реактивного самолета в многоцелевую легкую боевую платформу, способную выполнять задачи противовоздушной обороны, нанесения ударов и обеспечения безопасности, в том числе и на море.

Вообще ряд западных изданий чуть ранее превратили российский Су-57 из малозаметного истребителя в высокоманевренный перехватчик ПВО. Так, по крайней мере, западные эксперты увидели возможную роль российского истребителя пятого поколения в противовоздушной обороне. В совокупности эти два события свидетельствуют о растущем внимании к многоуровневым мерам реагирования на все более разнообразные воздушные и морские угрозы.

От усовершенствованного учебно-тренировочного самолета до легкого боевого самолета



Новый профиль применения Як-130М — это не просто установка нового вооружения на существующий планер Як-130. Модернизация меняет эксплуатационные характеристики платформы, сочетая ее проверенную временем обучающую архитектуру с радаром, новыми системами управления, бортовым комплексом обороны и расширенным арсеналом вооружения.

Мы уже писали о том, что более 50% оборудования самолета было обновлено и что в новой конфигурации он может выполнять реальные истребительные, штурмовые и ударные задачи.

Таким образом, Як-130М может выполнять функции учебно-тренировочного самолета, а также обеспечивать воздушное патрулирование, нанесение легких ударов, непосредственную авиационную поддержку, борьбу с беспилотными летательными аппаратами и локальную противовоздушную оборону.

В основе этой модернизации — бортовой радиолокационный комплекс «БРЛС-130Р» и оптико-лазерная тепловизионная система «СОЛТ-130К». Радиолокационный комплекс обеспечивает самолету возможность самостоятельного поиска и сопровождения целей, которая отсутствовала в базовой конфигурации, ориентированной на обучение, а «СОЛТ-130К» предоставляет дополнительный пассивный канал для обнаружения, классификации, идентификации целей и целеуказания для оружия.

Модернизация также включает комплекс средств защиты «Президент-С130» и систему связи КСС-130. Вместе эти системы могут сократить цикл от обнаружения цели до ее поражения и позволят Як-130М получать внешние сигналы от наземных радаров наблюдения, средств перехвата с управлением с земли и более широких сетей управления и контроля противовоздушной обороны.


Да, вполне ожидаемо дальность обнаружения радара, архитектура антенны, способность обнаруживать несколько целей одновременно и эффективность противодействия средствам радиоэлектронной борьбы официально не разглашаются и будут иметь решающее значение для определения его практической ценности в рамках интегрированной системы противовоздушной и противоракетной обороны.

Что касается вооружения, то сообщается, что интеграция в самолет управляемых ракет класса «воздух-воздух» Р-77-1 и Р-74М обеспечивает дополнительные возможности поражения целей как за пределами видимости, так и в пределах видимости.


Р-77-1 относится к семейству ракет с активным радиолокационным самонаведением, что обеспечивает самолету возможность поражения целей за пределами видимости.


Ракета Р-74М с инфракрасным наведением является усовершенствованной модификацией семейства Р-73 и предназначена для поражения целей на коротких дистанциях с большим смещением от линии визирования.

В случае с тяжелыми беспилотными летательными аппаратами ракета Р-77-1 позволит Як-130М поразить цель до визуального контакта, а Р-74М станет завершающим этапом после электрооптического или визуального подтверждения.

Миссии по борьбе с беспилотниками и обеспечению безопасности на море


Такое сочетание датчиков, которое было оглашено для Як-130М, и набор ракет особенно актуальны для перехвата тяжелых БПЛА. Крупные беспилотные летательные аппараты, как правило, имеют более заметные радиолокационные, инфракрасные и визуальные сигнатуры, чем небольшие дроны коммерческого типа, что делает их более подходящими целями для оснащенного радаром истребителя-перехватчика.

Вероятная последовательность действий: Як-130М направляется к цели наземными средствами наблюдения или управления, после чего использует собственную радиолокационную и электрооптическую систему для уточнения траектории, классификации цели и завершения перехвата.


В терминологии НАТО это относится к противовоздушной обороне и может включать в себя боевое воздушное патрулирование, патрулирование для точечной обороны или операции по быстрому реагированию для защиты стратегической инфраструктуры и выделенного воздушного пространства. Двухместная кабина может дать дополнительное преимущество, позволяя одному члену экипажа сосредоточиться на управлении самолетом, в то время как второй будет управлять датчиками, связью, классификацией целей и соблюдением правил применения оружия. «Ростех» заявил, что модернизированный самолет может эффективно поражать наземные и воздушные цели, в том числе тяжелые БПЛА, в любых погодных условиях, днем и ночью.

Морская роль Як-130М требует иной последовательности обнаружения и поражения целей. Беспилотные надводные суда могут иметь относительно малую радиолокационную заметность, частично скрываться за морскими объектами и иметь ограниченный визуальный контраст, особенно ночью или в плохую погоду.

Таким образом, тепловизионный и оптический каналы системы «СОЛТ-130К» могут сыграть важную роль в опознании и сопровождении цели после получения первичного сигнала от берегового радара, военных кораблей, средств морского патрулирования или других систем наблюдения.

Ракеты Р-77-1 и Р-74М в первую очередь предназначены для воздушного перехвата. Для поражения надводных целей потребуется соответствующее оружие класса «воздух-поверхность».


«Ростех» подтвердил, что расширенный арсенал Як-130М будет включать высокоточное оружие класса «воздух-поверхность» со спутниковым и лазерным наведением, хотя ни один официальный источник пока не назвал конкретный боеприпас, предназначенный для поражения небольших быстродвижущихся морских целей типа безэкипажного катера. Проверка этой цепочки взаимодействия, включающей обнаружение в условиях помех, идентификацию цели, выбор оружия и наведение на конечном участке траектории, станет важной частью программы испытаний.

О противовоздушной обороне


Если рассматривать Як-130М в контексте анализа западными источниками Су-57, который провели многие издания, как возможного перехватчика ПВО большой дальности, то ими была предложена дополняющая двухуровневая концепция использования. Конечно, говорить о прямой конкуренции между этими самолетами мог бы только откровенный глупец от авиации.

Даже если Су-57 и мог бы стать флагманской платформой для перехвата на больших расстояниях, с усовершенствованной системой интеграции датчиков, большей скоростью, увеличенным ракетным вооружением и для выполнения задач, связанных с более сложными воздушными угрозами, объединить возможности двух самолетов выглядит не очень красиво. Самолёты слишком разных классов и возможностей.

Як-130М мог бы выполнять локальные задачи по противовоздушной обороне, борьбе с беспилотниками, патрулированию воздушного пространства и обеспечению безопасности на море, где не требуется вся мощь истребителя пятого поколения. Такое распределение сил позволило бы сохранить современные истребители для выполнения наиболее сложных задач, а также создать еще один оперативный воздушный эшелон между наземными средствами противовоздушной обороны и передовыми истребительными подразделениями.

Это скорее аналитическая интерпретация, чем официально заявленная доктрина, особенно с учетом того, что конфигурация Су-57 «заточена» явно под другие задачи.


Сам Як-130М также находится на стадии испытаний: собрано три прототипа, полный цикл испытаний планируется завершить к декабрю 2027 года, а поставки начнутся в конце 2028 года.

Назначение Як-130М для перехвата тяжелых БПЛА и борьбы с надводными кораблями и подводными лодками противника позволяет более четко определить назначение новейшего российского легкого боевого самолета.


Радар, система наведения SOLT-130K, комплекс средств связи КСС-130, комплекс средств радиотехнической разведки «Президент-С130» и расширенный арсенал вооружения класса «воздух-воздух» создают основу для дневных и ночных оборонительных противовоздушных операций, а будущее высокоточное вооружение класса «воздух-поверхность» позволяет использовать самолет для обеспечения безопасности на побережье и в море.

И никто не говорит о том, что Як-130 должен полностью заменять или подменять такие самолеты, как Су-57. Як-130М мог бы укрепить многоуровневую структуру противовоздушной обороны, став гибкой платформой, адаптированной под конкретные задачи, для борьбы с угрозами, для которых не всегда требуется высокопроизводительный истребитель.

При заявленной максимальной скорости 960 км/ч и дальности полета 1610 км он остается дозвуковой платформой для патрулирования и локального перехвата, а не самолетом для завоевания превосходства в воздухе. Его ценность заключается в том, что он сочетает в себе функции обучения, наблюдения, идентификации целей, перехвата и высокоточного поражения в одном адаптируемом летательном аппарате.

Решающим фактором для программы станет то, насколько эффективно будут интегрированы радар, электрооптическая система, вооружение, средства защиты и каналы управления и контроля во время испытаний. Если эти элементы будут работать должным образом, Як-130М станет не просто учебно-боевым самолетом, а специализированным воздушным компонентом более масштабной и многоуровневой системы противодействия беспилотным воздушным и морским угрозам.

То, что на Западе эксперты всерьез моделируют некую двухуровневую систему ПВО из Су-57 и Як-130М, свидетельствует исключительно о том, что некоторые из них не понимают разницы между возможностями этих самолетов. Более того, забывают о наличии МиГ-31, Су-30 и Су-35, которые представляют собой не менее ценные компоненты системы ПВО, чем Су-57 и Як-130М.

Впрочем, для экспертов из стран, где ВВС представлены парой моделей (комбинации F-16 + F-35, EF-18F + Eurofighter Typhoon, Eurofighter Typhoon + F-35 и так далее), такое количество моделей в ВВС может быть непривычным и плохо воспринимаемым. Поэтому господа эксперты так упорно пытаются построить для России модель ПВО, состоящую из двух самолетов.

Модель, скажем так, довольно средненькая. Су-57 как-то совсем не смотрится серьезно в качестве истребителя-перехватчика ПВО. Более того, его малозаметность истребителя пятого поколения необходима в ПВО как… ну вы поняли: она ему вообще не нужна.

Куда важнее скорость и маневренность, даже лучше с приставкой «сверх», приличный боекомплект, который совершенно необязательно прятать в оружейные отсеки, мощный радар и чувствительная оптико-электронная система с тепловизором. Плюс системы связи, позволяющие получать сведения о воздушной обстановке с нескольких РЛС. А вот малозаметность как-то здесь не нужна.

Мне кажется, что это портрет никак не Су-57, а МиГ-31 или Су-35?


Як-130М может стать прекрасным дополнением к системе воздушной обороны, причем сам по себе, без того, чтобы стать придатком Су-57. Здесь западные эксперты несколько позволяют себе ошибиться.

Кто сказал, что против того же F-15 весом в 20 тонн и соответствующими размерами обязательно должен выходить такой же по классу самолет? Какая разница, будет это Су-35, весящий 25 тонн, или Як-130, который тянет 7,7 тонн, если они вооружены одними и теми же Р-77-1 и Р-37М?


Скажем так: ракете Р-37М все равно, с какой платформы она будет запущена: с 30-тонного монстра Су-35, распугивающего в небе все живое, или с «воробышка» Як-130М. Лишь бы на этой платформе был радар, способный захватить цель и направить на нее ракету. А дальше она сама справится.

Но это та часть, о которой как раз говорят эксперты с Запада. Но для Як-130М много более уместными под крыльями будут ракеты типа «карандашей» «Панцирь-С», более уместных при перехвате беспилотников.

Опять же на Западе забывают о козырной карте российских самолетов – маневренности и универсальности. То, что Як-130М благодаря своим размерам будет очень маневренным самолетом, не стоит даже обсуждать. Универсализм обеспечат средства обнаружения и широкий набор вооружений.

Так что у Як-130М действительно не одна дорога в небе, причем у нас это понимают много лучше, чем на Западе.
34 комментария
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. alexoff Звание
    alexoff
    +4
    Сегодня, 03:12
    Ракеты Р-77-1 и Р-74М в первую очередь предназначены для воздушного перехвата.

    Учитывая что счет идет на многие сотни каждодневно сбиваемых дронов такими ракетами страну можно разорить
    Но для Як-130М много более уместными под крыльями будут ракеты типа «карандашей» «Панцирь-С», более уместных при перехвате беспилотников.
    более уместными были С-8Л, которые "Калашников" благополучно забыл, а переносить на истребитель радиокомандные зенитные ракеты - это скорее всего еще один самолет надо делать лет так пять учитывая нашу военную бюрократию и трудности взаимодействия разных производителей из разных регионов с очень разной спецификой.
    1. роман66 Звание
      роман66
      +2
      Сегодня, 07:36
      более уместными были С-8Л,
      Тем более, амеры так и делают. Это логично
      1. Netl Звание
        Netl
        0
        Сегодня, 09:46
        Цитата: роман66
        амеры так и делают

        И наши так делают. Неясно почему Калашников "забыл". На самом деле комплекс СОЛТ-130К на Як-130М вполне работает с корректируемыми С-8Л.
  2. Dometer Звание
    Dometer
    +5
    Сегодня, 03:18
    Автор пишет
    Какая разница, будет это Су-35, весящий 25 тонн, или Як-130, который тянет 7,7 тонн, если они вооружены одними и теми же Р-77-1 и Р-37М?
    Былоб так, если радиолокаторы у них были одни и те же.
    Но вообще-то применять какие то дорогие (и тяжолые!) ракеты против безпилотников сильно расточительно (ибо дронов много, а тяжолых ракет много не возьмёшь).
    Так же не замечен фактор требований к ВПП.
    1. Xenon Звание
      Xenon
      +3
      Сегодня, 04:35
      Цитата: Dometer
      Но вообще-то применять какие то дорогие (и тяжолые!) ракеты против безпилотников сильно расточительно
      Как и ресурс самого самолёта и двигателя
      1. Netl Звание
        Netl
        0
        Сегодня, 09:43
        Цитата: Xenon
        Как и ресурс самого самолёта и двигателя

        Ресурс самолета и двигателя у Я-130 несравнимо дешевле любого другого реактивного истребителя.

        Кроме того, возможность летать на низких скоростях позволяет Як-130 вместо дорогих ракет расстреливать дроны из пушек с безопасного расстояния yes
    2. роман66 Звание
      роман66
      +1
      Сегодня, 07:38
      Реактивный самолёт неудобен для борьбы с БПЛА - у него скорость слишком большая.
      1. alexoff Звание
        alexoff
        0
        Сегодня, 09:20
        Это ненадолго, так как мы не торопимся - через пару лет у врага будут свои реактивные дроны
      2. Netl Звание
        Netl
        0
        Сегодня, 09:40
        Цитата: роман66
        Реактивный самолёт неудобен для борьбы с БПЛА

        Вот как раз Як-130М - это не касается, он способен летать без сваливания на скорости 170 км. ч., что позволяет спокойно подходить к дрону хвоста и расстреливать статичную цель с безопасного расстояния из пушки. yes
  3. yuriy55 Звание
    yuriy55
    -3
    Сегодня, 03:24
    После ряда сообщений о том, что будет представлять собой модернизированный Як-130М, западные эксперты повнимательнее присмотрелись и практически заново оценили весь объем работ, который был проделан в ходе модернизации самолета.

    Видно, что китайский пиксельный раскрас пришёлся по душе и нашим стратегам.
    А стоимость после модернизации снизилась или не для того модернизировали, чтобы было дешевле и лучше?
  4. Димакс Звание
    Димакс
    +1
    Сегодня, 03:39
    А когда был построен последний МИГ 31? Да и те , что в строю переоборудованы в носители Кинжалов за счёт демонтажа тяжёлой РЛС..Не мудрено, что его и не учитывают как что-то весомое в ПВО..
    1. Комментарий был удален.
    2. Комментарий был удален.
    3. edmed Звание
      edmed
      0
      Сегодня, 04:45
      Цитата: Димакс
      А когда был построен последний МИГ 31? Да и те , что в строю переоборудованы в носители Кинжалов за счёт демонтажа тяжёлой РЛС..Не мудрено, что его и не учитывают как что-то весомое в ПВО..

      В процентном соотношении, МИГ-31К "Кинжал" 10-20% от стоящих на вооружении , 80-90 это МИГ-31БМ .
  5. AC130 Ganship Звание
    AC130 Ganship
    +3
    Сегодня, 03:52
    Як130 Запад ничем заинтересовать особо не может, т.к. у этого Запада есть его брат-близнец. Все ТТХ известны до нЕльзя. Под них разрабатывалась машина. Учебная, кстати. Что может и что нет. И если к Таврии сверху приварить пулемет 12.7 мм, то БМП-6 она, увы, при этом не станет.
  6. AC130 Ganship Звание
    AC130 Ganship
    0
    Сегодня, 03:54
    Цитата: Димакс
    А когда был построен последний МИГ 31? Да и те , что в строю переоборудованы в носители Кинжалов за счёт демонтажа тяжёлой РЛС..Не мудрено, что его и не учитывают как что-то весомое в ПВО..

    Им просто дали долетать оставшиеся годы, т.к. догонять на скорости 3М больше некого, и они просто бы стояли под забором.
  7. Xenon Звание
    Xenon
    +3
    Сегодня, 04:27
    Вот это с утра повеселило:
    это вполне современный самолет, способный выполнять задачи, свойственные тем самым «современным истребителям»
  8. Филин Звание
    Филин
    +3
    Сегодня, 04:33
    Развитие системы ПВО произойдёт в том числе и после включения в систему Як-130М, если с поршневыми БПЛА самолётного типа могут бороться боевые вертолёты, то для перехвата более скоростных БПЛА, оснащённых ТРД, скорости вертолёта не хватает для выхода в район цели. Успеть выйти к цели, а дальше пушка и ракеты сделают своё дело.
  9. двп Звание
    двп
    +5
    Сегодня, 04:34
    Совсем забыли МиГ-35,и это неправильно! Погосян загнал конкурентов, теперь везде и всюду один Су.
  10. Дилетант Звание
    Дилетант
    0
    Сегодня, 04:51
    А зачем вообще нужен такой самолет? Скорости нет. Брогирования нет. В чем его роль "на поле боя"?
    1. роман66 Звание
      роман66
      0
      Сегодня, 07:41
      Не на поле боя. Вот бэки гонять по Чёрному морю или БПЛА в тылу
      1. Дилетант Звание
        Дилетант
        +1
        Сегодня, 07:48
        А разве обычные вертолеты и/или истребители не могут делать то же самое. Если этот Як "начинили" электроникой от современного истребителя, то с учетом 2 двигателей, он и стоить будет почти как истребитель, только с гораздо худшими ТТХ. По моему это просто не очень удачная попытка приспособить серийное изделие для решения сиюминутных задач, к которым оно не пригодно. Обычная в последнее время для ОАК "Имитация активной деятельности".
        1. роман66 Звание
          роман66
          +1
          Сегодня, 07:51
          Тяжёлые бронированные вертолёты гонять для этого тоже плоховато, нужен специализированный самолёт. Разработать с нуля уже не смогут, видимо, допилить напильником то, что есть - куда не шло
          1. Konnick Звание
            Konnick
            +1
            Сегодня, 08:01
            Цитата: роман66
            Тяжёлые бронированные вертолёты гонять для этого тоже плоховато, нужен специализированный самолёт. Разработать с нуля уже не смогут, видимо, допилить напильником то, что есть - куда не шло

            Давно уже надо провести модернизацию существующих штурмовых вертолетов с целью облегчения Все равно их уже нельзя использовать в бою кроме как пулять НАРами в некуда с кабрирования
            1. роман66 Звание
              роман66
              0
              Сегодня, 08:41
              Вот тут согласен. И вооружить соответственно
  11. AC130 Ganship Звание
    AC130 Ganship
    +2
    Сегодня, 04:55
    Цитата: двп
    Совсем забыли МиГ-35,и это неправильно! Погосян загнал конкурентов, теперь везде и всюду один Су.

    Их не было, нет и не будет. Позавчерашний день. То, что было современным 50 лет назад, увы, серьезно устарело.
  12. Солдатов В. Звание
    Солдатов В.
    +5
    Сегодня, 05:27
    Вопрос насколько много у нас лётчиков пилотов на все эти прекрасные самолёты. И сколько у нас осталось лётных училищ? А то получится самолёты есть а пилотировать не кому.
    1. edmed Звание
      edmed
      +2
      Сегодня, 05:39
      Цитата: Солдатов В.
      Вопрос насколько много у нас лётчиков пилотов на все эти прекрасные самолёты. И сколько у нас осталось лётных училищ? А то получится самолёты есть а пилотировать не кому.

      Не могу сказать сколько и чего , но хулиганили над городом всю неделю, очивидец говорит что отрабатывали дозаправку за городом, но есть ли такая возможность на 31?
    2. роман66 Звание
      роман66
      0
      Сегодня, 07:43
      В Белоруссии клич кинуть, опять же боевой опыт
    3. alexoff Звание
      alexoff
      0
      Сегодня, 09:28
      Учитывая, что на лёгкий тыловой истребитель дронов требуются два летчика, училищ этих видимо и открывать надо вдвое больше.
      Вообще во времена ИИ и верных ведомых делать самолёт на двоих - моветон должен быть. Но видимо слишком много надо перепроектировать в летающей спарке, делали б его наверно лет 15, а то и побольше
  13. SSR Звание
    SSR
    0
    Сегодня, 07:25
    Про Шах-мат, что не слышно.
  14. Митрич73 Звание
    Митрич73
    0
    Сегодня, 07:26
    Некоторое время назад на ВО была статья о применении СУ-25 для борьбы с БПЛА и БЭК. По моему мнению наиболее подходящая платформа. При оснащении РЛС будет оптимален для этих задач. ЯК-130м ждать долго, а СУ-25 уже есть.
  15. Zaurbek Звание
    Zaurbek
    0
    Сегодня, 08:05
    Нужен к ним Авакс ...из ил114 . И можно организовывать зоны ПВО.
  16. Виктор Чужой Звание
    Виктор Чужой
    0
    Сегодня, 08:07
    На сколько бы этот самолет потяжелел для взлета и посадки на палубу ?! Интересен же таки вариант и такой - меньше вес - проще взлететь с короткого растояния и приземлиться также. Против дронов можно ракеты поменьше поставить. А то и вообще попробовать что типа Елки придумать. Хотя тут надо прикидывать где, на какой высоте и что можно просто кинематикой сбить. Иногда лучше что то рванет в воздухе чем после падения на земле.
  17. Дедок Звание
    Дедок
    -2
    Сегодня, 08:32
    во всей этой истории, для меня, важным является шильдик "Як": когда весь бюджет "падает" - "Сухому" - это неправильно, со всех сторон...
    а обсуждать какой он замечательный - смысла нет - главное, что он - есть...
  18. Pavel57 Звание
    Pavel57
    0
    Сегодня, 09:31
    Автор: ракете Р-37М все равно, с какой платформы она будет запущена: с 30-тонного монстра Су-35, распугивающего в небе все живое, или с «воробышка» Як-130М. Лишь бы на этой платформе был радар, способный захватить цель и направить на нее ракету. А дальше она сама справится.

    Не совсем так- на дальность пуска влияет и скорость носителя. У Як-130М она заведомо меньше, чем у Су-57.