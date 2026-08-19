Огневая точка на воде: платформа «Плот-47»
Источник: Telegram-канал Александра Дрозденко
Защита портов и береговой инфраструктуры от беспилотников и безэкипажных катеров (БЭК) с повестки не уходит. С октября 2022 года военно-морские объекты на Чёрном море не раз становились целями: БПЛА и БЭК шли на корабли у причалов, на портовые сооружения, на инфраструктуру. 24 июля 2026 года в Выборге, во время рабочей поездки губернатора Ленинградской области, показали экспериментальную плавучую платформу «Плот-47». Заявленное назначение — плавучая огневая точка для обороны портов.
Оговорка сразу. Подробных характеристик и результатов испытаний в открытом доступе нет. Официальные заявления описывают назначение и стадию проекта, но боевую эффективность не подтверждают. Всё, что ниже сказано о конструкции по фотографиям, — предварительно и требует уточнения после испытаний.
Плавучая огневая точка
24 июля 2026 года в Выборге губернатору Ленинградской области показали разработки региональных предприятий.
Среди них — экспериментальная плавучая платформа «Плот-47». Именно так её называет официальное сообщение правительства области и цитата самого губернатора. По официальной версии, платформу собрали члены Морского совета при губернаторе по его же поручению; конкретные предприятия не называются. Производство заявлено как полностью региональное.
Опытный образец уже спущен на воду — там его и показали. О программе испытаний, сроках и результатах официально не говорилось. По сообщению областного правительства, проект получил предварительное одобрение профильного НИИ ВМФ. Это раннее экспертное заключение, и оно не заменяет ни испытаний, ни решения о принятии на снабжение.
Платформа рассчитана на защиту военно-морских баз, портовой инфраструктуры и объектов ТЭК. О планах принятия на вооружение ВМФ России официально не сообщалось. Внешне это прообраз плавучей огневой точки — усиление обороны от воздушных и надводных целей.
Губернатор заявил, что аналогов у платформы в России пока нет; независимой сравнительной оценки этого утверждения в открытом доступе не встречается. Плавучие батареи и вынесенные в акваторию огневые позиции для обороны гаваней в истории были — и не раз. Но прямую конструктивную преемственность между ними и «Плотом-47» по открытым данным не проведёшь. Близкие задачи решали немецкие вооружённые десантно-артиллерийские паромы типа Siebelfähre и британские противовоздушные форты Маунселла времён Второй мировой. Конструкция и способ применения там были другие. Заявленная особенность «Плота-47» — расчёт на современные малоразмерные воздушные и надводные цели. Соответствует ли этому конструкция, покажут испытания.
Siebelfähre — многоцелевой катамаран времен Второй мировой войны, который состоял на вооружении кригсмарине и люфтваффе
Maunsell Forts — укрепленные башни времен Второй мировой войны, построенные в устьях рек Темзы и Мерси в Великобритании
Корабельная артиллерийская установка АК-630 ведёт огонь по вражескому БЭК. Фото Минобороны РФ
Платформа для вооружений
Опубликованные сведения и снимки позволяют развести официально подтверждённое и то, что мы додумываем по внешнему виду.
Подтверждено официально:
— назначение: защита портов и объектов инфраструктуры от БЭК и БПЛА;
— факт постройки опытного образца и его демонстрации;
— локализация производства в Ленинградской области;
— предварительное одобрение профильного НИИ ВМФ.
Проходит по вторичным источникам, но в официальном описании не подтверждено:
— отсутствие собственного хода.
Что видно на опубликованных фото:
— сварной корпус с широкой нижней частью на поплавках;
— угловатая надстройка с несколькими проёмами или люками;
— сверху — дистанционно управляемый боевой модуль (ДУБМ);
— модуль несёт оружие, внешне похожее на пулемёт; тип и калибр официально не раскрыты;
— оптико-электронная система для наблюдения, поиска целей и наведения оружия.
Точные размеры не опубликованы. Надёжного масштаба на снимке нет, поэтому оценить их сколько-нибудь точно не выйдет. Масса и водоизмещение тоже не раскрывались.
Предположения (требуют подтверждения):
Бронирование. Материал корпуса, наличие брони, её конфигурация — не раскрыты. По форме надстройки на фото ни противопульную, ни противоосколочную защиту не подтвердить.
Боевой расчёт. Сидит ли экипаж внутри или платформой управляют с берега — неизвестно. От ответа зависит слишком многое: бронирование, вентиляция, санитарные условия, допустимый риск применения. В надстройке виден крупный люк, скорее всего, для доступа внутрь. Что за меньшие проёмы по периметру, по фото не сказать.
Электропитание. Схема электропитания не раскрыта. Варианты — аккумуляторы, береговое питание, автономный генератор или их комбинация.
Средства обнаружения. Ключевой вопрос один: увидит ли платформа малоразмерную цель. Особенно неудобны ночь, туман, осадки и волнение. Возможности показанной оптико-электронной системы не раскрыты. Для круглосуточной работы платформе, скорее всего, понадобятся тепловизионные каналы, РЛС и внешнее целеуказание — с береговых постов или патрульных катеров.
Перемещение. Чтобы двигаться по акватории, выходить на позицию и возвращаться на базу, нужен буксировщик. Судя по размерам и предполагаемой массе, справится обычный катер или портовый буксир.
Безэкипажный катер под огнём. Фото Минобороны РФ
Потенциал и проблемы
Что даёт концепция:
Платформа способна усилить оборону порта или отдельного объекта. Где её ставить — решается по глубинам, волнению, фарватерам, режиму судоходства и способу удержания. Огневой рубеж можно вынести прямо в акваторию, и это увеличивает время реакции. Правда, лишь при условии внешнего обнаружения и устойчивой передачи целеуказания. Перебуксировать на другую позицию можно; сколько это займёт и насколько безопасно — без данных испытаний не скажешь.
Несколько таких платформ дают больше огня и больше одновременно обстреливаемых направлений. Опять же — если работает система обнаружения и управления огнём.
Компоновка позволяет ставить разные боевые модули и разное оружие. Что именно ставить, зависит от задачи. Теоретически подойдут разные лёгкие модули. Автоматическая пушка — уже сложнее: её масса и отдача упираются в грузоподъёмность, остойчивость и прочность корпуса. Расчётов по этой части в открытом доступе нет.
Если собственного двигателя действительно нет, конструкция получается проще и дешевле, а заметность в тепловом и акустическом диапазоне ниже. Но без данных по энергоснабжению и стоимости это остаётся допущением. Плата за это — постоянная привязка к буксировщику и уязвимость в моменты смены позиции.
Что мешает:
Небольшую несамоходную платформу будет качать, разворачивать и раскачивать по осадке. Здесь критично всё, что связано с поведением на воде: допустимая высота волны, ветровые ограничения, способ удержания (якоря, швартовы, сваи), остойчивость при стрельбе. Для замерзающих портов, включая Выборг, отдельная головная боль — лёд и обледенение конструкции. По этим параметрам официально ничего не говорилось.
Есть броня или нет, какая она и какой толщины — от этого напрямую живучесть. Без подтверждения тут оценка боевой ценности повисает в воздухе.
Безэкипажный катер поражён. Фото Минобороны РФ
Стационарная огневая точка против БПЛА и БЭК живёт под повышенным риском. Позицию противник вскроет заранее — и получит выбор средств: FPV-дрон сверху, подрыв БЭК борт в борт, подавление канала управления или РЭБ по оптике. Боекомплект ограничен, перезаряжаться под огнём тяжело, быстро эвакуировать повреждённую платформу нельзя. Эвакуация — снова буксир, снова в опасной зоне.
Значит, платформе нужно прикрытие: дымы, ПВО, боновые заграждения против БЭК. Общая оборона от этого только усложняется.
Перспективы:
На август 2026 года «Плот-47» — опытный образец и демонстратор концепции. Серийным средством обороны его называть рано. Реальная ценность упрётся в несколько вещей: остойчивость и допустимые морские условия применения; состав и эффективность средств обнаружения; защищённость каналов управления от помех и подавления; конфигурация и толщина бронирования — если оно вообще предусмотрено; автономность и продолжительность боевого дежурства; наконец, встраивание в эшелонированную охрану порта.
Открытых данных об испытаниях по этим пунктам пока нет. Испытания и покажут, для чего платформа годится: постоянная охрана порта, точечное объектовое применение или дальнейшая экспериментальная отработка.
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