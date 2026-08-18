Глава МИД Ирана: Базы США на Ближнем Востоке не смогли защитить самих себя
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Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что недавняя война в регионе показала: иностранные военные базы не только не обеспечивают безопасность принимающих стран, но и превратились в источник опасности для них, очаги напряжённости. По словам главы иранской дипломатии, государства без военных баз США понесли меньший ущерб, тогда как сами базы оказались неспособны защитить даже собственную территорию от атак, не говоря уже о странах из размещения в целом.
Арагчи подчеркнул, что до начала конфликта далеко не все осознавали истинную силу Ирана. Не осознавали её и те, кто эту войну развязал - ядерные державы США и Израиль. Теперь, по мнению министра, ситуация прояснилась для всех участников.
Глава МИД Ирана также призвал к кардинальному пересмотру системы безопасности на Ближнем Востоке.
Аббас Арагчи:
Странам региона нужно проявить конструктивный и ответственный подход к формированию собственных механизмов коллективной безопасности. Такая система должна быть выстроена на основе интересов всех игроков, включая Иран, а потому должна быть не односторонней, а коллективной и свободной от иностранного военного вмешательства.
Ранее Арагчи уже призывал страны Персидского залива признать неспособность США гарантировать безопасность в регионе и настаивал на выводе американских войск с Ближнего Востока. Сегодня к этому требованию, как уже сообщало ВО, подключились иракские шиитские вооружённые формирования.
Напомним, что в ходе конфликта иранские дроны и ракеты нанесли значительный ущерб базам США в Ираке, Иордании, Кувейте, ОАЭ, Саудовской Аравии, Бахрейне и Катаре. По Израилю, как известно, тоже были нанесены эффективные удары, включая прилёты по лабораториям ядерного центра Димона и НПЗ в Хайфе.
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