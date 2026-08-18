Глава МИД Ирана: Базы США на Ближнем Востоке не смогли защитить самих себя

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Глава МИД Ирана: Базы США на Ближнем Востоке не смогли защитить самих себя

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что недавняя война в регионе показала: иностранные военные базы не только не обеспечивают безопасность принимающих стран, но и превратились в источник опасности для них, очаги напряжённости. По словам главы иранской дипломатии, государства без военных баз США понесли меньший ущерб, тогда как сами базы оказались неспособны защитить даже собственную территорию от атак, не говоря уже о странах из размещения в целом.

Арагчи подчеркнул, что до начала конфликта далеко не все осознавали истинную силу Ирана. Не осознавали её и те, кто эту войну развязал - ядерные державы США и Израиль. Теперь, по мнению министра, ситуация прояснилась для всех участников.

Глава МИД Ирана также призвал к кардинальному пересмотру системы безопасности на Ближнем Востоке.

Аббас Арагчи:

Странам региона нужно проявить конструктивный и ответственный подход к формированию собственных механизмов коллективной безопасности. Такая система должна быть выстроена на основе интересов всех игроков, включая Иран, а потому должна быть не односторонней, а коллективной и свободной от иностранного военного вмешательства.

Ранее Арагчи уже призывал страны Персидского залива признать неспособность США гарантировать безопасность в регионе и настаивал на выводе американских войск с Ближнего Востока. Сегодня к этому требованию, как уже сообщало ВО, подключились иракские шиитские вооружённые формирования.

Напомним, что в ходе конфликта иранские дроны и ракеты нанесли значительный ущерб базам США в Ираке, Иордании, Кувейте, ОАЭ, Саудовской Аравии, Бахрейне и Катаре. По Израилю, как известно, тоже были нанесены эффективные удары, включая прилёты по лабораториям ядерного центра Димона и НПЗ в Хайфе.
11 комментариев
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  1. ЗВЕРОБОЙ Звание
    ЗВЕРОБОЙ
    +10
    Вчера, 22:20
    Грамотно персы тролят Рыжего laughing Чётко и по делу!
    1. ian Звание
      ian
      +1
      Вчера, 22:33
      Ваша крыша не катит.
      Настало время обсудить новых хозяев и новые расценки hi
      1. Николай Иванов_5 Звание
        Николай Иванов_5
        +3
        Вчера, 23:18
        Из соображений безопасности Трампа, улетавшего с саммита НАТО в Анкаре, в последний момент тайно пересадили из президентского самолета на военный. А сопровождавших его журналистов так и оставили лететь на президентском самолете. Им-то ничего не угрожало.
    2. Монтесума Звание
      Монтесума
      +2
      Вчера, 22:43
      Цитата: ЗВЕРОБОЙ
      Грамотно персы тролят Рыжего laughing Чётко и по делу!

      Рыжий сам себя в капкан загнал - признать поражение и отступить из БВ будет позором, начать наземную операцию опасно из-за крупных потерь среди л/состава армии США ради сомнительного результата. Остаётся вариант применения ЯО, о чём предупреждает бывшая конгрессвумен, но и это не гарантирует победы. Можно ещё затеять войнушку в другом месте против заведомо слабого противника, чтобы хоть там достичь реального и медийного успеха, в качестве компенсации за провал в борьбе с Ираном.
      Бывшая конгрессвумен США Марджори Тейлор-Грин заявила, что американская администрация якобы рассматривает возможность применения ядерного оружия против Ирана. Об этом она написала в социальной сети X, подчеркнув, что, по ее словам, речь идет не о предположениях, а об информации, которую она получила в ходе обсуждений вопросов безопасности.

      Тейлор-Грин вновь раскритиковала действия администрации США в отношении Ирана. По ее мнению, Вашингтон начал военную операцию несмотря на оценки американских разведслужб о том, что Тегеран находится далеко от создания ядерного оружия. Бывшая конгрессвумен призвала не допустить того, что она назвала «ядерным холокостом».

      https://www.mk.ru/politics/2026/08/17/v-ssha-ekspolitik-zayavila-ob-obsuzhdenii-yadernogo-udara-ssha-po-iranu.html?ysclid=msz1xw3b5472347209
  2. убей фашиста Звание
    убей фашиста
    +1
    Вчера, 22:23
    Все верно персы говорят - старая крыша показала свою никчемность. Хитрозадые саудиты уже поняли, что пин дос ня так себе защитнички. ИзраЭль, которому саудиты подставили свой зад по наущению пин дос ни, их ненавидит и озабочен собственным выживанием. Верблюжатники стали судорожно искать новых защитников в лице пакистана и турок. Эти тоже денег поимеют, но с хуситами за арабов воевать не станут. Иран сила, с которйо придется считаться всем в этом регионе.
    1. ssg.spb Звание
      ssg.spb
      0
      Вчера, 22:55
      Цитата: убей фашиста
      Все верно персы говорят - старая крыша показала свою никчемность. Хитрозадые саудиты уже поняли, что пин дос ня так себе защитнички. ИзраЭль, которому саудиты подставили свой зад по наущению пин дос ни, их ненавидит и озабочен собственным выживанием. Верблюжатники стали судорожно искать новых защитников в лице пакистана и турок. Эти тоже денег поимеют, но с хуситами за арабов воевать не станут. Иран сила, с которйо придется считаться всем в этом регионе.


      Согласен. Придется Саудитам раскошелиться.
      Писал ранее.
      "Саудовская Аравия и Пакистан уже имеют двусторонний Стратегический договор о взаимной обороне (SMDA), который они подписали в сентябре 2025 года. По его условиям агрессию против одной страны стороны считают агрессией против обеих. Весной 2026 года Пакистан направил в королевство около 8 тыс. военных, эскадрилью примерно из 16 истребителей, беспилотники и систему ПВО".

      Помогло это при иранских обстрелах американских баз.
      Нет. Пакистан не выступил против Ирана, а предложил посредничество между Ираном и США.

      Вот как тут верить партнёрам.
      Как говорил товарищ Сухов - "восток дело тонкое"
  3. commbatant Звание
    commbatant
    0
    Вчера, 22:40
    в ходе конфликта иранские дроны и ракеты нанесли значительный ущерб базам США в Ираке, Иордании, Кувейте, ОАЭ, Саудовской Аравии, Бахрейне и Катаре.

    Указанные ВБ сша были эвакуированы еще в августе 2025. Единственное в чем американцы проявили безалаберность это подставили свою авиатехнику под удар ИРИ, в инете куча фото уничтоженных куполов скрывающих РЛС сша, без фото уничтоженных самих РЛС и оборудования операционных залов.
    Указанные в статье победные реляции военно-политического руководства ИРИ, аналогичны воплям Трампа о победе сша над ИРИ...
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      0
      Вчера, 22:53
      Цитата: commbatant
      Указанные ВБ сша были эвакуированы еще в августе 2025. Единственное, в чем американцы проявили безалаберность это подставили свою авиатехнику под удар ИРИ, в инете куча фото уничтоженных куполов скрывающих РЛС сша, без фото уничтоженных самих РЛС и оборудования операционных залов.
      Указанные в статье победные реляции военно-политического руководства ИРИ, аналогичны воплям Трампа о победе сша над ИРИ...

      Ну да, авиация на американских базах была, а радаров для обнаружения воздушных целей, угрожающих этой авиации и личному составу, вдруг не стало. Иранцы, стало быть, абсолютно никаких данных об этом не имели, хотя уже почти год прошёл, и лупили почём зря по пустым куполам, бестолку растрачивая ракеты и беспилотники. Верим-верим. yes
      1. commbatant Звание
        commbatant
        0
        Вчера, 23:09
        Цитата: Монтесума
        Верим-верим. yes

        Верьте во, что хотите, я опираюсь на открытые источники, о чем знала ИРИ я не ведаю, вся уничтоженная американская авиатехниках (самолеты-заправщики, самолеты ДРЛО системы АВАКС НАТО) была вновь прибывшая с др. АвБ сша и по преступной халатности не была прикрыта системами ПВО, а также слишком близка размещена к ТВД (впрочем и сейчас на АвБ ВВС израильских евреев "толпятся" самолеты-заправщики ВВС сша, так, что "край непуганых ид...в" продолжает место быть)...
        Я сужу только по реальным потерям, а не по говорильне сторон конфликта, им з/п за это платят...
  4. Николай Иванов_5 Звание
    Николай Иванов_5
    -1
    Вчера, 23:17
    - Трамп призвал Францию и Японию послать военные корабли в Ормузский пролив.
    - Франция и Япония послали Трампа...
    - В Ормузский пролив?
    - Нет, просто послали!
  5. ose4kinsura Звание
    ose4kinsura
    -1
    Сегодня, 02:33
    Вот как надо выигрывать выборы!Всем пися(не мат(дюделей дать и победа)Но это не точно